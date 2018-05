Soledad: "Se me han aparecido Jesús, la Virgen, mi nieta y mi marido"

Voz 1 00:00 pues la soledad buenas noches buenas noches Macarena gracias por llamar desde Madrid

Voz 2 00:04 gracias cariño

Voz 3 00:07 es el programa que tienes que han bueno hay

Voz 1 00:09 gracias yo de verdad aprovechando el les felicito a ustedes por qué qué qué generosidad no escuchando a Maruja agrega Alfonso

Voz 2 00:16 bueno pues es amar una vez dijo si coexiste

Voz 3 00:21 que pasamos de la vida vida eterna porque a mí me han pasado cosas muy importante a lo me lo he tenido que hay muchísimo que me haya pasado porque pero mi madre tenía bien me hice otra exijo yo era más pequeña todo todo otro frito muchísimo todo tuvo una madrastra que me pego muchísimo me omitió una tía mía también maltrato pues me gustaba dar niña me se presentó gesto cuando yo tenía habría estaño bronce aquello fue grandioso lo que a mí me corrió creía no me admitía que este yo motivo yo es que me mata no pudo ponerme la mano encima a lo largo de la tuve Haro en el setenta y cuatro o me operaron de riñón lo primero es lo primero pero me tuve que tenía piedras en los riñones me operaron de riñón izquierdo en el año setenta y cuatro en el setenta y al año y medio me vieron opera otra vez riñón porque lo mismo que no me lo franquista me dieron los médico que lo riña lo cálculos meses hacía contaba que yo comía que cada año cada año y medio me entiende cooperar pero lo Take me midieron me miraron después de operarme en el setenta y es la primera vez que entonces tenía riñón quedó muerto y fuera de tu título de colgado el riñón derecho lleno de piedra me iban operada rotos riñones al haber habido a muerte en el Clínico de aquí de Madrid aquella que ya me ayuda yo me vine bueno me vine aquella mañana el ingreso me dieron Clos soltara en la ventanilla que tenía que fue el tal pero o vea tanta cola que tiene mira yo muy casi mañana por la mañana va a eh que me voy me vino a mi casa porque mi niña estaba en el día en tenía comida hecha Iglesia de mi de mi vida me Quiroz sin padre y ahora ofrece tú grita tres hijos estaba mi suegra a la casa de gente me hecho era sacaré de mi casa y le dijo a una vecina que pena de mi hijo que se queda viudo even copera operativo pues te mira lo que ha dicho tufo eran Mi casa que qué pena dijo que se queda viudo

Voz 2 03:11 pues hija mía aquella mañana me levanté

Voz 3 03:13 NATS sobre la comida mi marido que va eran las siete de la mañana de mio Dios vive entonces una casa chiquitita muy pequeña a quienes Barrio de la Alegría Idi mía o común me levanto a levantarme niña para llevarlo al cuello me presento el sagrado que tú a B que era Sagrado Corazón de que digo Dios mio tiene que yo te quería pedirle quería ir no pude pedirle nada en Maqueda tiene muchísima gracia pero un salto de la cama que tengo me salió no hace falta una puerta muestra serio imponer techo aquello fue grandioso levanto homicidio digo hijo mío lo que tú me dijo Obama que dice digo y Kameni sagrado cosas de que tú maquetas dicho digo no me ha dicho

Voz 4 04:07 no

Voz 3 04:08 venga hijo mío muy Coelho yo tengo que hacer esto clínico llevo mi niña colegio diez total de ingresos

Voz 4 04:18 tiene derechos y lo que es

Voz 3 04:21 yo no tenían Grecia ni tienen ningún papel todo desapareció de dentro ya llega mi casa que de todas mes destinar cubo de la basura digo permíteme tomaban café con leche que ese siento mal me toman café con leche fueron todo al Cubas dura

Voz 4 04:41 yo admiro más a los veinte años fui porque mi hija mamá tiene que ir que lleva veinte años sin ver que cuando hubieron médico te quedas asombrado ahí habrá tengo riñón dice que no

Voz 3 04:58 que es un pedrusco hace doce años la opera recicla porque te mira tengo ella en la piedra y cuando todo lo tenía preparado lo iban a mí me Lopera tampoco tu mejor que yo perdí en él me que me ese morir una nieta de repente añitos no te magna lo mal que lo pasé lo pasé muy mal muy mal porque yo criando pero a qué viene ley de la escena mi no era hacerla que puedo irme la sábado casi muerta de aquello fue aquello fue el colmo ya que ya empieza a estudió Miño y te quitar militares a mi madre cuando más falta me hacía llegar ambas quitado mi nieta de llamada quería ideado siete meses después llevársela me deprime le pregunté pre ya me lo presten dos analizar va sentada delante de él Noone cordero ya que yo fui

Voz 1 05:57 pero entonces solicitó perdóneme aquella vez que se le apareció Jesús se apareció con con su nieta

Voz 3 06:06 si la última de clamo esta ETA que te mire presentó mi nieta

Voz 1 06:13 es que ha visto usted a a Jesús varias veces

Voz 3 06:17 me ha venido ya lo visto no menos me dice presentó cuando utiliza también se iba compraba un piso yo tengo una capilla en evitación muy bueno muy lentas que muere una capilla me levanté a láctea mañana dijo que su hizo o Gracia

Voz 4 06:35 eh

Voz 3 06:36 porque el primer hijo mío que se va a comprar un piso y sabe lo que me dijo

Voz 1 06:42 qué le dijo a tu hija que no es negro que una etapa

Voz 3 06:45 si tú y yo dije no se compra pisen y bueno me deban tener ese momento le digo Rosa levántate mamá que quiere que quede tiro dado que su unía me ha dicho que que que que que que que no que no un hervidero que una tapa que bueno mamá te digo es a mí no me lo acaba de decir que tú eres de la mañana a la noche ya me apagada pues va más a ver qué me levanto a las diez de la mañana me tengo que ir atrapa Emery pieza bueno para a la otra noche me lo dijo que su través de enero que es una estafa que eso dije a mi hija me dan patadas a tercer día te lo digo otra vez otra vez en Mende melódico noche si te lo digo mi hija ya me dije va mantiene antes de que tú siempre me hablándole de su hija mía yo es que lo que me ha dicho Mourinho fue al tercero al cuarto o el quinto día vaya contiene lo vio que llevaban dinero para comprarse el piso un millón y medio que iban a dar entrada y les digo mi lleno que era no vientos admiro Juan Juanes comió que suele qué te pasa digo que mira mira no me hace caso pero él no se cumple ninguno e él lo perdáis de mi edad yo tenía va abogado llevo papeles muy bien arreglado

Voz 2 08:26 digo que vale

Voz 3 08:28 efectivamente no lo compraron

Voz 2 08:30 fue una etapa era una estafa financiera

Voz 3 08:34 final fue en la taza ha dado a luz debería ya bueno cuando a de Aledo venían contentos contento mamá ya ya ya ya que tengo el pincel ya digo sí título La firmar papeles pichichi tú has visto la señora cafés PD no las tenían nombre al final no va más han primado ya pasado mañana me darlas de digo pasa mañana cuando tú vaya esa porque a cerrar tu te que se querelló cuando llego ya de forma inmediata se y estaba poner las cuentas ese traspaso este fuero algo me quería dieron parte entonces le dieron la policía dio pero pieza ente eran tres de más de sesenta Mírame robado normal que ya tuvieron dudas ha decidido la que todo el dinero mi hija a los a los años te quedó ciega se cargó la ONCE de Seat Samuel L

Voz 2 09:36 mi soledad le devolvieron el dinero su hijo

Voz 1 09:39 a lo que veía bonita poco a poquito a poco

Voz 3 09:41 y pidiéndole a que estudie mía que que cómo iba a consentir objeto de los estuviera trabajando para ahora un millón y medio y que conviva con sentido pues mira la ello en la cárcel aunque de ella como Bellea tanto porque fue pagando pagando para tú dime pagando poner a ten que tengo historias que no termina

Voz 1 10:11 desde luego Soledad permítame permítame la cercanía pero tiene usted un cómplice

Voz 2 10:17 ya está ya advierte de Os tengo timos financieros tengo mi nieta conmigo

Voz 3 10:24 mira te miman opera ahora el hecho de curar heridas me iban a operar

Voz 1 10:31 sí

Voz 3 10:32 definir Jaume Matas ópera diversos no pero operado mía porque hace doce años me presento mi nieta me iban a operar recicla en que te digan nos lo dijo mía pero me un nieta mi nieta dando Mombasa la tripa el té Viena niña dando una melena rubia muy larga yo diría Pérez Dakar es decir letanía de esta niña tenía por favor denme quién ERE Icon de pronto una en antes K se quedó en el techo añade una reniegan Teka durante no sé cómo decirte era grande yo pronto bienvenido Izar añade la araña me miraba me quise mover no me podía mover dijo y que Spirit yo he une pirita también le araña me miraba me miraba la daña movía la mano entonces era una cota negra que tenía la marca de me levanto de la cama pero un parto sabio por la puerta pero la y un rato ellos centrar la cama mirándola me levanto se los cuento mi no era era el miedo miedo hoy no me tira

Voz 1 11:57 yo no me Boliches yo soledad a mi se me parece una araña de esa manera grande y me muero

Voz 6 12:04 es que me unió donde pongo a gritarle algo corrieron no

Voz 3 12:06 no era hay yo me muero digo dado miedo pero a ver que no me podía mover porque no el espíritu

Voz 2 12:13 ya no claro desde luego

Voz 1 12:15 ya da miedo también paraliza Soledad pero que interpreta usted qué hacías a araña hay que es lo que

Voz 2 12:21 escúchame me da lo que me pasó

Voz 3 12:23 me levanto cuenta ominosa te lo cuenta mi hija mi hija que barbaridad pese yo estaba trabajando en Qatar en caso naciera que sean más Belén iré dijo ver Belén que te ha pasado que traer una carpeta distinta cuento la historia Belén me dice Belén le tu nota arreglando papeles para operar si tú no vaya al médico a Quito para hablar de un hubiese que te ha quitado a negra digo sí entonces no vaya a ella no ha ido más ahora a los doce años he ido porque me dio común con el estómago y fuimos al médico como cuando entran Ramón y Cajal lo primero que te hacen que que riñón que estoy lo vesícula que tienes que es otro correo corre les dijo a los médicos mire esté ustedes a quieto lo una época ustedes lo calculó que a mí no me está haciendo daño me hizo médico Albelda no te están haciendo daño a que no tiene Mas Colell un riñón no un riñón loco no pero mínima ese daño eh

Voz 5 13:29 no no quiero hacer daño

Voz 3 13:32 ya que me empezaron a prepararme para operar media noche no ha ido pero hay que me han dicho sobre los médico teñidas propiedad que ha hecho que en el riñón izquierdo no le habrá contado usted

Voz 1 13:45 que la operó la araña al médico

Voz 3 13:48 el médico ha contado medica la médica de cabecera

Voz 1 13:54 y qué y quién lo ha dicho la médica ha dicho para eso estoy todo y lo tanto años

Voz 3 13:57 mi doctora me dice mira aquí me tiene si no te quiere opera no que digo yo lo haga basta es lo que me buena no voy a operarme nunca la vida más nivel entrar en quirófano más coche porque era esta señora pues me lo medite aquí me Kenneth tolera

Voz 1 14:19 Soledad perdóneme con con con toda la confianza que que que yo creo que ya tenemos usted y yo pero la doctora no le importa que usted le cuente que le ha operado de la vesícula una araña

Voz 6 14:28 sí bueno primer día perdóneme él lo mismo le pregunto por su hija porque a mí vamos mi madre me dice que no se opera porque era la araña yo no sé la que monto mira

Voz 3 14:38 Macarena lo que me dice mi hija me ella me lo cree porque sabe que también vivo vivimos en un piso que que tú dijo que muy bien de esta planta que que no me iba a tocar porque yo vivía en una casa vaca no sé que quizá habrá Macarena te ve madre tu sitio

Voz 1 14:56 claro ningún problema

Voz 3 14:59 yo vivo en la Casa Vasca que la alegría y los pisto lo hicieron al muy cerca y hubo una pisos entre la funeraria el alegría Ladd ponerles desde la M treinta la conoce si no yo vivo aquí pues los pisos ilegítimo la comunidad de vecinos lo que tienen que que Timo mueble tiene que darlo Pisón Ayuntamiento coma tocáramos tocaba pero una noche como resume ese presentó ese ingreso de todo hace ya te digo hablando ahora de los ochenta y uno pretende año setenta a sesenta bueno pues ya te ha hecho y una noche te ves restando Armijo digo mira hijo mío amo a decir la que estuvo en el piso que me gustaría debí Titi mamá que piso Mapi de digo a a venir

Voz 4 16:01 eh pero sí la más decir a dónde estaría vive digo mira un primero no

Voz 3 16:08 porque tengo mucha humedad ya bastante humedad

Voz 4 16:10 con la casa basta un último gesto tampoco porque si el último y tengo gotera ya bastante goteras tengo en la Casa Blanca emitió Mapi mamá

Voz 3 16:20 el PRI en bloque eras de este espanta ID digo Ebro que les espanta

Voz 2 16:26 que bueno

Voz 3 16:28 me gusta me parto arquitecto tema da Timor tocar quinto Timor quinto Azim tengo va convecinos por encima

Voz 1 16:37 yo es que me guste está las condiciones es usted Javi no

Voz 2 16:48 yo que es maravilloso mi castigo arresto dormía

Voz 3 16:53 en la CAM

Voz 2 16:53 no no me encanta todo el buen

Voz 3 16:59 Macarena si de pronto digo me gusta más un quinto que ninguno pero me estoy Titi mamá rezamos Padre nuestro ellos me quedé como dormir nada pero a ello es enorme la mía pero en este momento me dice que tú ya que tributar tinto en el quinto país teme usted tranquila ya que te gusta tía fijo baile tener quinto yo voy a un milagro tranquilo que no gnomos para tocar

Voz 1 17:32 y así fue

Voz 3 17:33 de este no te va a tocar pero Babe bien me en ese momento ha bromista abajo digo Michel claro pero no mamá digo no me ya lo acabaría si como viene el tinto pero que no me va a tocar pero veto muestran votante y lo que ya que a mi mamá vive pocha pasaron siete meses

Voz 2 17:56 me tocó primero no

Voz 3 17:59 con primero pero fíjate

Voz 2 18:01 yo estaba trabajando todo el bar la alegría en el Ayuntamiento mando yo

Voz 3 18:07 ni yo ni mi marido nosotros no me enteré pero una vecina queda como tributo trabaja trabajo Jicha hoy más fuerte a la piso INE has venido digo en Melilla voy a de cien digo sabed que empiece Mato ha a mi de arquitecto con primero y a mí me vengo a ver si me lo cambia digo te cómo no te voy a cambiar tú tranquila entre cambia el primer quinto detrás bueno bueno

Voz 2 18:38 pisos

Voz 3 18:42 mi marido y mis hijos hiciera yo quiere cambian pero bueno pues ella tiene dos chico con lo mío en el colegio si yo mis hijos se fueron al colegio yo me tenía que ya estaba cuando llegué a mi casa mi percibes llorar mamá mamá

Voz 4 19:02 mentiras desde tu que se ha dicho pues esta señora la dicho

Voz 3 19:06 Marío habilidad para ir ha dicho que me habrá visto no hemos lo cambias que con va cambian primero prurito me una alegría digo hijo mío trazarme cariño dijo que cuesta muchísimo trabajo usted tranquilo no eran más que nosotros

Voz 2 19:26 tenemos que divirtiendo viene

Voz 1 19:32 Soledad de verdad existen maravillosa que cuando cuando le he dicho antes que que es lo que piensa la familia de esto no es que yo desconfía de usted de por favor para nada pero es verdad que son experiencias muy personales no entonces escuchándole a usted estaba pensando qué bien que tenga la comprensión también de sus familiares no que ellos también entiendo que esto es una cosa muy personal que es una experiencia muy templada muy íntima todo el bloque mio

Voz 3 19:59 lo sabe ni todas las tenía ahora que trabajó muchísima cata todas las tenía era yo tengo autor de toda de todas la tengo la capilla nada me dije a mí no me quitan todo a mí no me quite ira tengo tengo tengo una capilla que cuando la limpio ponencia va Dra Nintendo ha capillas de todas las que tengo no te lo Mahinda suele dar no me extraña si estoy lo estoy

Voz 1 20:26 era todos de su parte claro Chile han conseguido hasta piso

Voz 3 20:29 a mí me quinto gracias a que tú tú y sana bueno los médicos quedar nombrado percaté cuenta que me dicen que no tiene Mourinho que era un pedrusco que que he hecho con el riñón izquierdo desapareció añade que estado más de treinta años muerto en dentro de mí pero cuando se presentó la araña la daños Paquito mi riñón izquierdo porque no hay ni rastro del riñón izquierdo ya está dentro de mí

Voz 2 21:00 no

Voz 3 21:01 Prieto fue en el año

Voz 2 21:05 tú fíjate que esto de colmo esto es el colmo Soler hay que lo diga nena

Voz 3 21:12 lo veinte yo el Nobel quedó TUI en Córdoba con mi hermano me ya le cuento la historia de la cual pero de Mi Tania viene me vea presentado me dice mi hermano espera espera espera hermana Pera es decir Nano mio es catorce matemático que yo mi espera que llama llamas y pensáis que tuviera era que esto es un cuento mío textuales Love Cordero era muy pongo todo muy limpio iban andando

Voz 4 21:43 hice a lo he visto yo me vi a mí ya he visto cuando tú te acuerdas papá me dio a Vanessa aplican irme mando Duane Capellán aguarda la vaca de noche porque antiguamente hace Araba no era algo que era Bach junta en Andalucía

Voz 3 22:05 sí me mano está abordando la vaca la primera noche que aguardaba la vaca a uno al lado de la mañana dice que paso sentado en vivo y las vacas comiendo yerba pasó una gallina con mucho frío Baró me contó mi hermano dice Chavela gallina con mucha fue pero me levanto ciento ocho pases que me pareció la gallina voy corriendo lo cuento aguando el capitán es buena Capella empezó a decirle mira es eso lo que tú tienes una leyenda está recurrió a las diez Llodra tú a la a la hora que ha hecho un habito una leyenda con Payo tú que está escrito venido le dijo mi hermano ese ríe donde dice pero la noche después lo vivo vengo a la misma hora me tuve un perro desde que tenía un pastor alemán dice a tener perro a levantarse de suelo miré de miraba yo estoy viniendo Cordero a ver dos pido muy honroso dice pero es que de todo

Voz 4 23:22 dice una señora dice yo a ver las señoras negro James

Voz 3 23:27 de a pole

Voz 4 23:30 pero la señora me dice no llore hijo que yo ya me voy dice aquella señora mamá pero no me dice aquellas señora papá me tiró una vez a Río cuando yo tenía tres añitos me quedó a Río ya esa señora me sacó del agua

Voz 1 23:49 me salvó la vais oye donde estoy perdiendo un poco pero pero es fantástico todo lo que cuenta usted

Voz 3 23:55 entonces me dije Mi hermano y yo le yo no sé si te vio porque yo no he visto digo mira mira yo no he visto yo tampoco a mí me ha presentado me ha presentado mil María pero que yo Adrien no lo que hay

Voz 2 24:11 quiere más usted Soledad Kutxa aquella madrugada me siento yo padre no yo padre Montal

Voz 3 24:20 hasta que una nube negra yo Steen que evite señor mayor

Voz 4 24:25 lo blanco peso rizado la barba larga espesa Riza yo Dios mío quién es padre de que a la derecha de John tenían Moreno Sharon menores dijo Dios mio que está la derecha de ello no ejerció es Pedro me quedo mirando el Ministerio dos palabras Normaa no peque jamás de pronto vi que venía un banco con el pelo largo castaño y han doblado guapísima digo dio miedo María lo más desde que me fui a que quería eficiencia temía quiero tanto tu hijo y me otros hechos la Virgen palabro en La Dama ya

Voz 3 25:09 hombre de Dios mío

Voz 4 25:12 entonces el contesté sí pero dónde está

Voz 3 25:15 entonces ya levantó estupefacto venía sí estuve enlatar en medio de todos fue grandioso

Voz 1 25:24 suele dar lo que yo no sé cómo está usted tan tranquila contando estas cosas porque va de emoción en emoción juro por mis hijos no no si yo desde luego no tengo ninguna duda que ve usted a la Virgen a Jesús Santo Padre ya

Voz 3 25:40 la hija que estos veros cuando me presento mi nieta Écija que hecho que me presentara mi fallecimiento pero Suárez

Voz 1 25:52 ya haber usted su su fallecimiento

Voz 3 25:55 porque creo tanto en haya

Voz 1 25:58 pero grandioso veleño

Voz 3 26:00 de hecho está en el paraíso de digo yo está por encima de que tú paraíso de ello está iluminado por dio yo cuando llegué al paraíso de yo dije a los espíritus que había ETI Civera en nombre de la tierra esto que abría el hombre y la tierra lo que me di Espírito lo que ha querido nunca lo puedes rompe el hombre el vigile Illa chico viñeta a sentar en

Voz 2 26:32 a menudo en una haciendo como si fuera que yo di piedra que todo recuerda usted como árbol bueno contra aquellos eran yo ocho soledad estaba Mi padre estaba tan

Voz 3 26:45 Espírito no te lo Maina

Voz 2 26:48 no me lo que fruta llenas de niño

Voz 3 26:51 aquello grandioso que estuvieron maestro cada uno tenemos obligación para mí es grandioso le a mitad Netania ya me quedo contigo me dijo uno ya ya que bajar le hace falta a me quito ya mi padre ya me hermanas María José

Voz 4 27:14 saben que baje

Voz 3 27:18 Macarena digo va desde que pilota

Voz 2 27:22 una mujer baje Macarena sino la nave hacia bueno

Voz 1 27:29 cuatro espíritu yo ya no sé decirle de verdad le digo a mi lo que más

Voz 2 27:36 eso sí coso cuatro bueno que tú esto de par tampoco lo veloz

Voz 1 27:44 me parece una pregunta muy yo para

Voz 3 27:50 qué me dice lo repito

Voz 1 27:53 no hay es maravillosa

Voz 3 27:56 Tito despeja verá que transparente

Voz 2 28:00 es verdad aquello era aparente era común cristalino que la parada no no había mucha duda

Voz 3 28:08 aquí lucha quitó escuchado alguna vez nada que que se presentan a menudo cae que te viene

Voz 2 28:19 nosotros no

Voz 3 28:21 son son naves espaciales que son de Dios

Voz 2 28:27 en espíritu hay más de lo que pensamos soledad

Voz 3 28:32 yo creo que lo vamos a dejar aquí

Voz 1 28:33 es que tiene usted tantísimas cosas que contar yo mire lo que lo que de verdad me llevo de esto es que es usted feliz que

Voz 3 28:40 yo estoy muy feliz que se siente muy acompañada muy

Voz 1 28:43 para el dada por todos los problemas que tiene pues pues bueno le le encuentra le encuentra alguna respuesta son la edad tengo miedo nada no no desde luego que no tiene usted miedo a nada

Voz 3 28:54 quiero de eso estoy coches a la persona que pierde un hijo que pierdan Marío que pierda mi marido cuando entró en coma me se presentó que me cansa a los tres meses me me dijo que no me iba como Valle comprendió ante me dijo porque mi marido me hace de mí cuando él contaba las Misilo sabe él no lo entendía en Orlando sí pero dan tendido era para venir a mi amigo me echó una mano en en no en en en dos mil cuatro ganó en la noche que entró en coma me se presentó toda la Virgen María les dije virgencita mía cuida mucho a mil niños que lo tiene muy chiquitito me dormía digo tenía errónea de todo tres añitos digo mano Curro está muy enfermo dice usted hubiera llegado a tiempo

Voz 1 29:54 Soledad María lo tenemos que dejar fumar así lo tenemos que dejar de verdad que Le agradezco muchísimo que no haya contado todas estas experiencias muchísimas gracias por Jean

Voz 2 30:05 no puedo quería que yo te administrarlo

Voz 1 30:08 muchas gracias a usted también gracias bueno venga un abrazo muy cariñoso