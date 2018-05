"Partido Popular: Despotismo Ilustrado del siglo XXI"

Voz 2 00:00 la situación política en Italia preocupa en Europa bueno hay en todo el mundo la situación política en España preocupa a nuestros oyentes a ustedes

Voz 0456 00:15 ya hemos abierto barra libre de reflexiones políticas y sobre España

Voz 3 00:19 la cruzaron evitaría bueno bueno lo de la situación política de España no tienen nombre pero yo hay una pregunta que me hago si la señora Cospedal Si yo no estoy mal informada es abogada del Estado a que él dejó ayer a la justicia lo del PP no tiene nombre en cuanto al PNV PNV nueva apoyado moción de censura todos sabemos cómo son

Voz 0456 00:41 gracias Mari Cruz que desde el primer día supo y apostó porque el PNV aprobaría los presupuestos veremos si sigues acertando Cospedal se lleva hoy los titulares desde Benicarló Castellón Agus

Voz 4 00:51 lo único que le falta decir a Cospedal ya es si no tienen pan que coman tortuguitas porque lo del PP desde luego es despotismo ilustrado del siglo XXI

Voz 0456 01:00 dejamos Cospedal la abogada del Estado ministra de Defensa y secretaria general del PP

Voz 5 01:05 buenos días hoy Antonio Santiago bueno ya no se puede caer más bajo después de que una sentencia haya sido publicado ahí comunicada el ministro de Justicia negando que haya condena que por otra parte el partido auto regenerador verdad que no quiere participar en la moción de censura simplemente porque puede coincidir con algunos Archie enemigos me pregunto yo por ejemplo si el señor Rivera tiene necesidad de una transfusión de sangre si iba a pedir el certificado de origen de quién es el donante ante porque esto es lo que están haciendo esto señores desangrando a España yo señor Rivera en vez de hacer una cura o hacer una cirugía lo que que es hacerle un torniquete en el cuello a este país es que es de vergüenza

Voz 0456 01:42 la situación política es terrible según Marga de Barcelona que no ve dice signos de mejora

Voz 6 01:47 porque no nos representan no trabajan para los ciudadanos políticos pero llegará un momento en que será efectivo que no nos representan de ninguna manera los movimientos ciudadanos irán por un lado y la política ir pues Rocha acabarán siendo instituciones que no tiene ninguna relevancia Irán que pasó pues que durante mucho tiempo nos distraer la espada ya hemos dado la espalda a nosotros a vosotros IRA organización ciudadana acabará teniendo más lógica que la poca que tienen en estos momentos estos políticos que solamente saben huir tapar sus cargadas como los gatos en lugar de renunciar decir me he equivocado Ineco vergüenza de no volver a estar representando es nunca más