Rafael Matesanz: "Necesitamos un gobierno fuerte que salga de nuevas elecciones"

Voz 1770

00:00

es difícil sentir algo que no sea una represión ante la situación política los continuos casos de corrupción que van apareciendo pues la crisis territorial au muchos problemas como los pensionistas que están ahí que no se da una solución definitiva pues la verdad que yo creo que requieren de un Gobierno no yo creo que ese gobierno Kuerten no puede salir más que de unas nuevas elecciones porque en este momento buenos a la situación a las que nos aboga la la moción de censura no pueden dar lugar más que a gobiernos débiles tanto si si prospera con una falta de apoyos después al Partido Socialista que que saliera elegido como si no prospera al Gobierno que saldrá seguramente pues muy tocado de todas estas discusiones y a lo mejor la la forma de reaccionar de la sociedad española pues es más unidireccional de lo que no nos podíamos creer hasta ahora