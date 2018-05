Manu Carreño: "Me ha parecido exagerado decir que Ramos es violento en su carrera"

las venas y la sangre lo lleva todo en el campo y fuera del campo aunque haya otros que intentan matarle por otro lado no por lo que cante no cante sino por lo de las entradas lo que he visto y en algunos sitios me parece tan vergonzoso

Voz 4

01:58

pero a hablar de un tío que en el terreno de juegos un tío violó doy que es peligroso y que no sé que con algunas cosas que he leído y sinceramente me me espantan tampoco poco oye que lo leamos fuera no sé dónde porque a lesionados Alá ya hay un tarado que dice que no se le vale pero no me parece un poco a mí me parece exagerado mi opinión eh el decir que Ramos es violento en su carrera y todo esto a mí no me lo parece pero bueno