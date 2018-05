Javier Cercas: "Me gustaría que triunfase la moción de censura

Voz 1

00:00

lo primero que debo decir es que a mí me gustaría mucho que la moción de censura se plantea el Gobierno vasco saliese adelante eso podría significar un cambio de rasante en nuestro país que llevase a al menos la mejora T los principales problemas que tenemos ahora bien pensando sobre todo la sentencia del caso Gürtel es lo que poco entiendo ha provocado esta situación mi lamento decir que no basta con cambiar el Gobierno hay que cambiar más cosas decir no basta cambiar a un partido obviamente corrupto el problema particular no es que haya algunas personas que se han corrompido el perdón pero claro pero no basta no basta con cambiar la personas corruptas por personas limpias lo que hay que impedir es que las personas limpias se corrompa ese es el verdadero problema para conseguir eso sólo hay n'était mocos soluciones una es la más inmediata cambiar el sistema es decir nuestra democracia por desgracia a tolera o propicia incluso la corrupción por tanto hay que llevar a cabo una serie de reformas que que impidan que esto es así no es tan fácil hay países que lo han conseguido por tanto nosotros podemos conseguirlo también y además todos los partidos políticos saben cuáles son los problemas que esas reformas empiezan por ellos mismos y que en los propios partidos pero hay corte en todos los partidos políticos los viejos y los nuevos los unas cosas extraordinarias resistencias a llevar a cabo esas reformas que repito todos saben cuáles son que empiezan por ellos esa es una cuestión la otra cuestión cómo acabar con esto hay algo mucho más serio más profundo Yes que hicimos una sociedad la española que me fondo la corrupción no sólo la de los políticos no está mal vista no son solamente los políticos los que los que son corruptos la sociedad misma de España triunfó Cervantes esta política es nuestra molares la moral de y aquel que digamos paga impuestos pudiendo escaquearse pudiendo no pagarlos pues es un idiota era dar ese es el problema verdadero un profundo y eso sólo puede arriesgarse a la larga tomándonos esto en serio me empezando por la por la escuela creando una cultura nacional distintas verdad El último caballero que tuvimos probablemente se llamaba Don Quijote y la gente sabía de él hasta que no les demos la vuelta eso probablemente no hay solución duradera