Fernández Vara: "Probablemente hoy se pueda avanzar en la fecha de elecciones anticipadas"

Voz 1727 00:00 Guillermo Fernández Vara muy buenos días

Voz 0739 00:02 muy buenos días Pepa hablamos con el presidente de la Junta

Voz 1727 00:05 la de Extremadura hemos visto a Rajoy acabamos de escucharlo no se da por aludido ayer vimos a Cospedal tampoco qué va a pasar con la moción estos esta exhibición que hace el Gobierno y que hace el PP de ignorar la sentencia de no asumir responsabilidades políticas va a facilitar que triunfe la moción de censura que presenta en ustedes

Voz 0739 00:26 creo que está en una huida hacia adelante que añade además eh complejidad puesto que poner en duda la sentencia judicial de unos tiempos en los que en España los jueces están teniendo una situación tan esencial en todo lo que tiene que ver con la situación en Cataluña me parece un error añadido por parte del Gobierno enrocado en un sostener llenos medalla que yo creo que no les va a conducir a ninguna parte desde luego ninguna parte buena para para el país y la clave está en que nosotros el pasado viernes eh no teníamos otra opción en fin cuando ocurre lo que ocurre el jueves y el Gobierno responde como responde no deja otra opción al principal partido de la oposición que decir hasta aquí hemos llegado aunque sólo sea por cumplir con nuestra obligación al margen de lo que luego pueda acabar resultando o qué pensar al Gobierno que que un país democrático produce una sentencia como la que se ha producido nadie asume ninguna responsabilidad política todo sigue igual si no pasa nada que que el trasfondo de todo esto no es lo que parece que se está poniendo de manifiesto lo que yo creo que el resto de los grupos deberían tener en cuenta que ha pasado algo muy grave e algo que tiene que tener consecuencias y lo que hemos hecho nosotros el dar la oportunidad de que esa consecuencia vengan más temprano que tarde porque yo no sé qué le parece al señor Rajoy pero yo creo que a los españoles les parece que esto es absolutamente inaceptable

Voz 1727 01:44 que sabe presidente de los contactos que está manteniendo Pedro Sánchez hasta ahora que sabe sobre lo que hará el PNV por ejemplo

Voz 0739 01:52 no lo sé lo que sí sé es que yo la las cuatro las cinco ocasiones que desde el jueves han tenido la oportunidad de escuchar a al secretario del PSOE Pedro Sánchez lo fue por la tarde cuando hablamos el viene por la mañana en la ejecutiva luego en la rueda de prensa en el Comité Regional que ayer por la tarde tuvo una oportunidad hablan en todas ella y siempre decir lo mismo de esto una moción para una censura para recuperar normalidad para convocar una elección luego no veo motivo de debate en algo que ya lo está diciendo

Voz 1727 02:19 pero no debería precisar la fecha de las elecciones es parte de lo que le piden los difícil votarle

Voz 0739 02:23 tiene realmente las conversaciones que tengan lugar hoy se pueda avanzar algo en ese sentido pero ha quedado claro que que de que esto se hace para convocar elecciones no tendría sentido el el decir no pero que es que es muy claro que nosotros estábamos trabajando en clave marzo dos mil veinte ya cuando he oido a algunos miembros del Gobierno del PP salir en tromba acusando a Pedro de traidor que que que que tiene bemoles la cosa hay alguien que piensa que España son ellos no España somos todos en cualquier caso no pero en estamos contrabando en enclaves marzo dos mil veinte y la semana antes había estado por aquí por por Extremadura habíamos estado reunido con con la dirección del partido aquí trabajando en en esa clave luego llega una sentencia que descoloca a todo el mundo pero que hace y obliga a reaccionar fue lo que lo que él hizo

Voz 1727 03:10 usted descarta por tanto que creo entender que no descarta el el que mañana Pedro Sánchez acude a la moción de censura con una fecha de elecciones enóloga

Voz 0739 03:20 a ese respecto pero yo creo que en lo que sí está claro que va a acudir con un compromiso de convocatoria elección eso eso no tengo ninguna duda

Voz 1727 03:29 cómo interpreta la rectificación de de Quim Torra apostando por un gobierno con consejeros sin cuentas con la justicia lo que desbloquea la situación no arregla el problema es que a la situación

Voz 0739 03:39 yo creo que todo forma parte de hoja de ruta decir eso ya estaba previsto uno de que tiene nada no se teme no es no se improvisa aquí hay algo que está establecido primero habría que hacer lo que se hizo luego había que nombraron un un gobierno que depusiera en su sitio a lo que los jueces habían metido en la cárcel lo que se habían exiliado posteriormente ahora llega este momento yo creo que que forma parte de una hoja de ruta de de desgaste que con la que va a continuar si uno escucha el discurso de investidura del president de la Generalitat en los tiros van por ahí la marca o claramente cuál es su su programa de gobierno su programa de gobierno es el que es

Voz 1727 04:17 una última pregunta si Ciudadanos y el PNV sostienen finalmente a Rajoy en La Moncloa y Unidos Podemos presenta su propia moción como anunció ayer Pablo Iglesias para convocar elecciones el PSOE debería apoyar como anuncia Unidos Podemos el apoyo a la moción socialista

Voz 0739 04:36 el PSOE toma su decisión en sus órganos de lo lo hablaríamos nombre hebreo que que lo que sí es verdad que que el proyecto agotado en el Gobierno y en el salario que haya otros al frente de del Gobierno de este país porque además no creo que sea que sea bueno para para absolutamente nadie cuando hay tiempo de de inestabilidad como lo que detectamos que siempre lo mismo en la parte más débil de la sociedad el luego la que más lo sufren