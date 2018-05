María Ángeles Durán: "Todo el mundo está de acuerdo en que esto no puede seguir así"

Voz 1

00:00

todo el mundo está de acuerdo en la sensación de hartazgo que de fado de que esto no puede seguir así pero en cambio no creo que haya mucha coincidencia de pareceres en cuál es la vía para salir de la situación y si no hay coincidencia fuerte de pareceres pues la solución sea cual sea va a ser muy difícil de llevarla a la práctica no a mí no me parecería nada mal un cambio de de gobierno pero si es al que de que haya que hacer unas concesiones muy importantes e a otros partidos otras corrientes que son muy disgregar horas pues pienso que sería todavía peor la solución y ahí es donde creo que está empantanada la cosa no depende si prosperase la moción de censura hay quiénes la ya un recambio por un partido político distinto pues podría tener un precio muy alto si es a costa de un bueno de un resquebrajamiento de la de la unidad de España