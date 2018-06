Voz 1

soy abren de Martí tengo treinta y siete años con mi pareja con tres hijos en una casa en el barrio esperanza de Madrid y emotivo venció a este diario que están supieran leer una noticia que no subían en alquiler empezaron por subirnos un veinticinco por ciento de una negociación pues se quedó en un veinte por ciento esto no supone a mi pareja y a mí que todos los meses pues la vida no se encarece doscientos euros y sobre todo que no tenemos ninguna ninguna manera de defendernos porque tal y como está la ley de alquileres pues acaban yo dos tres años de contrato y el casero puede subir el alquiler lo que lo que él te das cuenta de que al final correcto pues lo que uno piensa es en comprarse una casa claro porque es un alquiler tan elevado que pues ya no te compensa no te compensa vivir de alquiler porque podrías pagar una hipoteca con una mensualidad más baja de del alquiler quitada entonces exige pensando y dice bueno pues debe ser que en este país lo único qué sabemos hacer y es construir inglés crecer a base de del ladrillo descorazonador pensar que puedes que todavía están ahí las consecuencias de que esta última burbuja inmobiliaria Hay parece que ya estamos empezando