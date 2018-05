Y ahora, ¿mejor alquilo o compro vivienda?

Voz 0927 00:00 al precio que se está poniendo el alquiler en muchas ciudades el precio de las viviendas actuales eh todo esto nos lleva a una pregunta no sé si es la del millón pero una pregunta interés ahora seguir pagando alquiler hoy ya es más interesante otra vez comprar vivienda vuelve de verdad la creencia de que es mejor por comprar que alquilar bueno pues vamos a hablar con algunos expertos para ver si nos aclaran un poquito las cosas

Voz 1 00:26 las cuentas claras

Voz 0927 00:29 Beatriz Toribio qué tal

Voz 2 00:31 estás buenos días muy buenos días responsable de

Voz 0927 00:33 desde el portal fotocasa a ver por dónde debemos tirar con esta disyuntiva que nos planteamos hoy

Voz 3 00:40 bueno la verdad es que nosotros lo que vemos es que cada vez esta idea está calando más en los españoles y ya más de la mitad dicen que en este momento como consecuencia de la subida de los precios del alquiler compensa más comprar que alquilar nosotros lo que recomendamos es que más sobre todo más que pues situación del mercado lo que teníamos que ver en una situación personal es decir si en estos momentos pues esa compra de una vivienda no va a suponer un elevado endeudamiento es lo que se recomienda no superar un treinta por ciento de nuestros ingresos brutos anuales mensuales sobre todo que hay que tener en cuenta que ahora estamos en una situación de bajos tipos de interés Euribor en mínimos históricos pero esta situación a medio largo plazo va a cambiar como consecuencia de la política del Banco Central Europeo

Voz 0927 01:23 claro porque buscando en las páginas entre ellas en la vuelta nos encontramos con una situación solo un ejemplo para no marear

Voz 4 01:29 un piso en Madrid

Voz 0927 01:32 una zona determinada en Peña Grande concretamente dos habitaciones noventa metros el alquiler cuesta mil ciento cincuenta de acuerdo pero sí pedimos un crédito de dos a ese piso vale doscientos cinco un piso similar vale doscientos cincuenta mil en la zona si pedimos un crédito doscientos mil es que pagamos a treinta años ochocientos cuarenta y tres euros a veinticinco años novecientos cincuenta ya veinte años mil cien es decir pagamos menos dependiendo de los años de lo que pagamos por el alquiler esto es una situación real que se dan muchos casos sonó cómo lo ves si esto es una situación real ahora

Voz 3 02:04 eh porque todos los alquileres están en máximos en el caso de de Madrid hemos atrapado a dos niveles de dos años de boom el créditos están en mínimos pero es lo que comentaba esta situación va a cambiar entonces esa hipoteca no tiene porque a no ser que consigamos una hipoteca tipo fijo es hipoteca no tiene qué ser alto asientos euros todos los meses durante los treinta años de vida de crédito luego hay que tener en cuenta que el preso el precio compra de una vivienda llevar que lleva intrínsecos nacería de gastos que también tenemos que poner sobre la mesa y hacer números luego bajo mi punto de vista hay que hacer bien los cálculos no sólo comparar hipoteca con alquiler

Voz 0927 02:42 cierto es que el según el estudio este que habéis presentado esta esta semana cada vez está incrementando más el sentimiento de que otra vez con el precio de alquileres es mejor comprar que alquilar no

Voz 3 02:53 totalmente lo que vemos es que en tan sólo un año está calando en la sociedad de que bueno pues ya no se tiene una visión tan positiva del alquiler como se tenía hace un año se está viendo que la demanda de vivienda en alquiler se está reduciendo de forma muy importante como consecuencia de esas subidas de precios pero es que hay que tener en cuenta que estamos ejecutando subidas históricas y esto evidentemente al final hace mella en la población hace mella sobre todo en la población joven Iker es lo que hace que haya menos gente intentando alquilar o o alquilar una vivienda que que el año pasado no esto puede llamar la atención porque todos sabemos que que hay mucha gente buscando vivienda no estamos en vivienda en alquiler no estamos diciendo que no pero es verdad que es un porcentaje inferior al que veíamos hace un año para nosotros la la la la razón de esta menor participación es el hecho de que la oferta es muy resentida como consecuencia de ello los precios suben y entonces se retrae la demanda en un momento que como comenta es pues debido al contexto financiero pues hay productos hipotecarios

Voz 0927 03:55 claro pero fíjate qué hablas de de claro que los créditos pueden subir es verdad la situación que tenemos ahora es muy fácil que cambie que empiecen a subir escrito pero sí hará coges al tres por ciento un crédito a interés fijo es mucho más fiable que no saberlo que vas a estar pagando de In de de alquiler o dentro de un año dentro de dos años dentro de cinco años no

Voz 3 04:13 totalmente las hipotecas a tipo fijo es de una de las yo diría una de las cosas que hemos ganado con a raíz de la crisis no el hecho de que las entidades bancarias pues este hayan estado interesadas en en ofrecer este tipo de productos que hasta ahora eran prácticamente irrisorios en nuestro país a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos y además ahora está en unas condiciones muy interesantes el problema es que no todo el mundo puede acceder a ese tipo de a este tipo de hipotecas y que también lo que se prevé es que como consecuencia de del cambio de política del Banco Central Europeo es de que haya menos menos liquidez en el mercado pues estas hipotecas entender a él desapareciendo lo que va a primar sobre todo es el interés variable en hoy el interés variables y que ya hemos visto lo que ocurrió durante la crisis imagínate

Voz 0927 05:05 ahora en la tesitura alquiler o compra que decides tú Beatriz

Voz 3 05:09 pues mira yo si fuera una persona con unos ingresos solventes que tengo claro dónde dónde quiero vivir que ya conozco bien el mercado hecho estudios de mercado se cómo están los precios y en un momento en el que los precios van a seguir subiendo si consigo una uno de estos hipotecas tan interesantes como comentaba sobre todo para mí el tipo fijo es es lo mejor compraría ahora sí soy una persona joven de menos de veinticinco entre veinticinco y treinta años que hoy se que a lo mejor trabajo Madrid y Barcelona pero puede que me vayan al extranjero ahora un trabajo pero no es del todo estable uno no tengo el sueldo que bueno pues que me permita no superar ese treinta por ciento que comentaba yo creo que el alquiler pese a cómo está ahora la situación es una opción mucho más o mucho más pues mejor para una persona joven

Voz 0927 05:58 Beatriz Toribio responsable de estudios de Fotocasa muchísimas gracias un beso

Voz 2 06:01 todo gracias un saludo Julio Rodríguez muy buenos días buenos días hablábamos

Voz 0927 06:07 algunas semanas de temas relacionados con vivienda porque ya saben ustedes que Julio Rodríguez es un gran experto en vivienda expresidente del Banco Hipotecario gran experiencia en el mundo económico en el mundo bancario y hoy estamos hablando de los alquileres porque en la situación que hay actualmente hablábamos antes con la portavoz de Fotocasa qué está pasando que cuál es la tendencia o qué debe hacer la gente es la hora de volver otra vez atrás el alquiler dejarlo un poco de lado y volver a la compra o cómo lo cómo lo ve

Voz 5 06:34 bueno yo creo que dependerá bastante de la situación y de las características de cada hogar es decir que estamos aquellos que está en primer lugar a aquellos que tengan un sueldo reducido yo un Suert una situación de contrato temporal muy inestable a los cuales indudablemente meterse en una financiación crediticia resulta bastante arriesgado por otra parte estamos Arés que estarán ahora en el límite ente a los cuales les pueda pero presentarse les la opción entrar alquilar o comprar y luego estarán los hogares más desahogados tradicionalmente los cuales poder lo normal que haga será comprar si consiguen financiación criticó es importante sobretodo comparar la mensualidad que hay que pagar de decir que hay que tener en cuenta que cuando se compra una vivienda no todo es la mensualidad primero hay que dar una entrada de que al puede ser del veinte por ciento aunque algunos banco esto lo están bajando ahora en aras de la competencia y también tienen que pagar un IVA del diez por ciento se trata una vivienda de nueva construcción o un impuesto de transmisiones patrimoniales por tanto hay que creen cuenta que ha logrado hacer las comparaciones no basta simplemente tanto se paga de cuota del préstamo tanto se paga de cuota de alquiler porque quién paga la cuota del préstamo ya ha tenido que dar un pago de entrada posiblemente del veinte por ciento el precio de venta ya tenido ya que pagar también posiblemente pues un IVA o en otro puesto que Ci que anteriormente creo que en este momento se está produciendo una subida de alquileres muy alta muy intensa que puede a lo mejor está a estar aproximando o incluso superar la cuota a pagar por el alquiler a la cuota a pagar por un préstamo y entonces donde puede plantearse la duda de que es más beneficioso

Voz 0927 08:22 pero claro es que estamos estamos viendo que antes había más estabilidad en los precios de alquileres mucha inestabilidad en lo que eran los los precios de de lo que nos cobraban los banco con las hipotecas espera están ofreciendo los bancos mucho interés fijo con lo cual ahí tenemos más o menos sabemos lo que vamos a pagar en los próximos quince veinte treinta años en el en los alquileres no porque por ejemplo el IPC de los últimos treinta años quién estaba pagando quinientos euros en el ochenta y seis ahora está pagando el ciento cincuenta y cinco por ciento más está pagando mil doscientos cincuenta pero es que esto ha subido mucho en los últimos años

Voz 5 08:56 si local hubieran sido básicamente los alquileres que lo lleva unos pero eso cuatro años que están creciendo bastante poco en este caso incluso la propia normativa de alquileres no deja claro que sea el Índice de Precios de Consumo el índice a utilizar cosa que debería modificarse volver al Índice de Precios de Consumo que bastante menos digamos más conocido y más previsible en todo caso se puede decir que el momento es que los alquileres han subido tanto que puede haber ya hogares que en este momento tratándose hogares donde trabajen los dos donde el dos ingresos en los cuales puede resultar atractivo incluso pues la compra sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones de financiación son muy muy óptimas en este momento tipo de interés pues lo más normal lo que se está publicando no es el crédito a Pablo Iglesias publicando en los datos de las hipotecas registradas están entorno al dos veinticinco Lobato datos del Banco de España están en torno al uno nueve se promueve O2 por ciento os si encima se ponen a tipo fijo durante veinticinco treinta años pues indudablemente se puede decir que esto está puede suponer una mayor competencia de la compra frente al alquiler pero sí

Voz 0927 10:07 te cree Cara al tema de las pensiones por ejemplo que también hay mucha inestabilidad no sabemos exactamente cómo va cómo van a estar las pensiones dentro de quince veinte treinta años eso puede llevar de alguna forma porque claro el que tiene el que es el que vive de alquiler llega a una situación en la que se le puede ir gran parte de la pensión en en el alquiler y sin embargo sí tiene una vivienda ahora va pagar o haber muy poca diferencia de lo que paga por una propiedad o lo que paga por un alquiler dentro de veinte años por lo menos tiene el cobijo no eso puede ser un planteamiento que se haga mucha gente es erróneo

Voz 5 10:38 no no no es erróneo lo que sucede posiblemente que normalmente lo viviendas se compra se adquiere los años en los cuales se forma hogar estamos hablando de edades comprendidas entre veintiuno y veinticinco años aproximadamente normalmente la gente que va a tema de la pensión empieza a plantearse les sobre todo a personas que tienen de cincuenta y tantos años para arriba esto ya son los que empiezan a pensar la pensión en las edades más jóvenes normalmente el tema de las pensiones un temas que todavía yo creo que se considera el activamente lejano no es un tema que sea decisivo puede ser importante para personas ya con cierta edad que por alguna razón tengan que que en el problema de la vivienda bien porque les haya vencido al Arquímise bien por alguna circunstancia específica

Voz 0927 11:24 Julio Rodríguez ex presidente del Banco Hipotecario gran experto en temas de vivienda bancos Credito si todo esto gracias

Voz 5 11:31 otro día adiós adiós bueno pues seguimos

Voz 0927 11:33 Nos consultando para hacer un puzzle para ver si aquí nos aclaramos un poquito de qué es lo que podemos a cero que es lo que debemos hacer o que puede ser más ser más interesante vamos al muy buenas

Voz 4 11:43 Díaz hola qué tal nuestro economista de cabecera no sé si ahora en la situación actual

Voz 0927 11:51 de alquilar es un es una buena opción Si pensamos una vivienda más allá de cuatro cinco años seis años ya tenemos que ir pensando otra vez en comprar vivienda cómo lo ves tú

Voz 1690 12:02 para empezar a perfilar y a cuatro puntos que tenemos que analizar para poder responder primero la situación de la familiar de la persona que debe que se plantea comprar o alquilar la situación personal económica familia eso es el primer punto que tenemos que valorar el segundo es que tenemos que conocer las obligaciones y los derechos que asumimos cuando firmamos una compra venta con préstamo hipotecario cuando alquilamos tercer punto las condiciones en cada momento que serán en los que él es bien la hipotecas y finalmente una valoración de la macroeconomía Presente y futuro estos cuatro puntos son los cuatro puntos con todos los factores adicionales que debemos valorar a la hora de responderá alquilo

Voz 0927 12:41 bueno voy a hacer un resumen un poquito de las ventajas e inconvenientes corrige Messi algo que que sobra o algo que tu añadiría a favor de la compra buen precio de la vivienda ahora mismo bueno relativamente pero evidentemente mejor que antes intereses de las hipotecas bajo mínimos lo podrías utilizar puso pues para para alquilarlos y ante la vida te tienes que cambiar o cualquier cosa contra la compra hay que tener un dinero importante ahorrado para la entrada los bancos sólo dar el ochenta por ciento del valor gastos a tener en cuenta como los impuestos la notarial a estas acciones a favor del alquiler la movilidad los beneficios fiscales que ahorras en gastos comunidad aseguró que tienes en tu vivienda en propiedad contra el alquiler que pagas mucho o bastante pero no tienes nada tuyo que las cuotas ahora pues ya sabemos la volatilidad que tienen suben y suben y suben y bueno porque los últimos años ha subido no sé cómo lo ves

Voz 1690 13:32 bueno a ver si hay algunas cosas que se pues efectivamente es un buen resumen algunas cositas que yo matiza área primero en contra en contra de de comprar en el ochenta por ciento del valor en los bancos ya están financiando el cien por cien de la veta así que lo que necesitamos tener ahorrado los gastos que realmente cuando alquilamos con con tantas y tantas cosas que nos piden no es un diez por ciento pero sí que tenemos que tener ahorros también para poder alquilar así que esto es una desventaja entre comillas los gastos está claro como bien ha dicho a queremos un bien un activo un activo que en un futuro podemos alquilar si bien también hay que tener claro que la Trillo sube y baja y eso es una un punto que compré ahora tiene que saberlo muy bien en cuanto al alquiler el alquiler en el punto negativo que yo creo que es definitivo es que la regulación que tenemos ahora del alquiler es tan mala

Voz 5 14:27 qué

Voz 1690 14:27 sólo podemos tener alquilado tres años hay muchas familias que esos está dando ahora que no tan sólo no tan sólo se quieren quieren comprar porque les van a subir el alquiler sino que quieren comprar porque

Voz 5 14:38 tener que mudarse cada tres años en muchas

Voz 1690 14:40 en ocasiones no permite tener una familia en las condiciones que uno desea

Voz 0927 14:46 oye antes hablábamos con Julio Rodríguez del tema de las pensiones que claro la gente también se está planteando bueno es que yo no sé qué pensión voy a tener dentro de diez de veinte años Si tengo que seguir pagando el alquiler a lo mejor es que me va a dar para para poco más si tengo una casa

Voz 1690 15:00 da mental fundamental en España no puede uno llegar a la jubilación

Voz 5 15:04 no

Voz 1690 15:05 sin tener comprada una casa hizo una hipoteca porque cuidado que yo he llegado a ver es esto me lo han comentado la semana pasada a bancos que dan hasta una hipoteca hasta los ochenta años del cliente estos son aberraciones tenía hemos que pedir una hipoteca así queremos comprar que acabe cuando nosotros no vamos a jubilar y eso creo que es un punto vital a tener en cuenta en cuanto a que pasan a sino jubilado sí estamos de alquiler pues de momento no sabemos dentro de diez veinte treinta años como base de esa situación pero hoy hoy con los datos que tenemos hoy podemos decir que sería un muy mal negocio llegar a la jubilación sin una casa en propiedad pagada porque lo los alquileres no sabremos cómo están pero ahora mismo no hay alquileres a al que estén al alcance de un jubilado medio encima hay dudas de que jubilación vamos a cobrar con lo cual pues yo sí que pienso y por eso he hecho mucho hincapié en que sea la compra de vivienda habitual yo siempre la he defendido en bueno momentos malos siempre defendido que comprar una vivienda habitual para tenerlo cuando no jubilemos es una buena decisión de ahora

Voz 0927 16:10 Pau Monserrat nuestro economista de cabecera muchísimas gracias como siempre un fuerte abrazo un abrazo