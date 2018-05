Escucha las noticias de las 06:00 (30/05/2018)

en la Cadena SER Hoy por hoy qué tal está muy buenos días es la banda sonora de nuestra vida mi esta primavera rara que vivimos en España en el tiempo meteorológico y en el tiempo político hoy iban a seguir las tormentas hoy empieza de verdad la cuenta atrás para saber si la Moncloa cambia de inquilino lo único cierto este miércoles y hasta ahora es que pase lo que pase pasará con un nuevo Gobierno legal en Cataluña hemos leído ya esta madrugada el diario de la Generalitat el Boletín Oficial de Cataluña no publica todavía los nombramientos de los nuevos consejeros elegidos por Quim Torra pero ya no hay impedimento para que se publiquen porque Torra rectifica y opta ahora por personas sin cuentas pendientes con la Justicia por cierto lo que aprovecha la rectificación para incluir mujeres finalmente serán seis de los trece consellers desde el Gobierno central el ministro de Justicia Rafael Catalá confirmaba anoche que en cuanto hayan tomado posesión Se levanta el C

el fallo no son palabra de de de ninguna manera claros y no lo ha sido el mismo partido popular que ha derivado buena parte de sugestión de su responsabilidad política los jueces dice ahora que los jueces también se equivocan veremos si Rajoy mantiene esa tensión eso será a las diez a las nueve de la mañana y luego a lo largo de todo el día los socialistas van a continuar hablando con todos los grupos

Pablo Iglesias anuncia que con sus setenta y uno diputados Unidos Podemos sí puede presentar otra moción sólo para convocar elecciones y con un candidato que no sea ningún líder político la que quiere la moción que quiere Ciudadanos y que no puede presentar porque sólo tiene treinta y dos escaños no encuentra aliados así que la tormentosa primavera española que éste no se está haciendo tan larga puede que no haya hecho más que empezar es miércoles treinta de mayo y para terminar de crispar lo todo Italia hay su laberinto político e institucional que está arrastrando a los mercados de todo el mundo hacia el rojo a que las pérdidas a esta hora Asia replica las caídas taller en toda Europa Aimar Bretos buenos días