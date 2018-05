Escucha las noticias de las 10:00 (30/05/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1727 00:11 son las diez las nueve en Canarias PSOE y Esquerra han exigido la marcha de Mariano Rajoy en sus dos preguntas al presidente del Gobierno la sesión de control la socialista Margarita Robles acusa al presidente de no tener credibilidad Rajoy ha insistido en que no tiene intención de marcharse y acusa a Pedro Sánchez de utilizar la moción de censura como atajo para llegar a La Moncloa

Voz 2 00:31 el presidente del Gobierno que no tiene credibilidad ante los tribunales de justicia no tiene credibilidad para la estabilidad que necesita este país así que señor Rajoy usted no tiene credibilidad y por tanto España necesita a un presidente del Gobierno que sea creíble que dé confianza Iker están Angra

Voz 1487 00:47 ella persona que no es ni investigado ni imputado ni sometido al juicio oral ni condenado parece que también tiene que dimitir ha regresado Torquemada no me refiero usted qué tan quien sí va a las urnas por eso huye de ellas y plantea la moción de censura es imposible que sea capaz de llegar a la presidencia el Gobierno tiene que utilizar atajos y sistemas torticero

Voz 1727 01:09 Rajoy ha entrado en el hemiciclo ovacionado por su grupo parlamentario Esquerra como decía ha defendido que es el momento de intentar echarlo de la Moncloa Antonio Martín buenos días

Voz 0228 01:19 buenos días Pepa sí Gabriel Rufián añadido que ese objetivo debe ser un fin común aunque quiénes se unieran para lograrlo no estén de acuerdo muchas otras cosas ha interpelado directamente a los partidos constitucionalistas

Voz 3 01:28 a nosotros nos hace la misma gracia la misma poca gracia votar con ustedes que seguramente a ustedes votar con nosotros pero es que echar a ladrones ya carceleros de Moncloa no es una opción es una obligación Rajoy ha respondido

Voz 0228 01:49 diciendo que el PSOE chantajea al resto de grupos

Voz 1487 01:52 posición que está haciendo el Partido Socialista es decirle a todos ustedes cuidado que si no me votas a los del Gobierno Frankestein tengo que pactar con Ciudadanos y adelantar las elecciones a Ciudadanos le estás diciendo cuidado que cómo me siga existiendo al adelanto de elecciones entonces en ese caso me voy con el Gobierno Frankenstein es decir les están chantajeando a todos ustedes vamos a ver quién acepta el chantaje

Voz 0228 02:15 antes de este debate hemos hablado en Hoy por hoy con uno de los barones del PSOE con el extremeño Guillermo Fernández Vara da por hecho que la moción es el paso previo a una convocatoria

Voz 4 02:22 elecciones ha quedado claro que que que esto se hace para convocar elecciones lo que ha pasado algo muy grave algo que tiene que tener consecuencias y lo que hemos hecho nosotros es dar la oportunidad que esas consecuencia vengan más temprano que tarde porque yo no sé qué le parece al señor Rajoy pero yo creo que a los españoles les parece que esto es absolutamente inaceptable

Voz 0228 02:40 Albert Rivera ha dicho esta mañana que está dispuesto a que haya un candidato a la Presidencia del Gobierno cercano al PSOE pero que no sea Pedro Sánchez ha nombrado como ejemplos a Javier Solana Ramón Jáuregui Nicolás Redondo y mientras tanto las bolsas tanto de España como Italia han empezado sesión con ganancias irán mesa moderado y la subida de sus respectivas primas de riesgo llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1275 03:02 SER Madrid en Madrid el equipo de Carmen I el peso de aún no han empezado a negociar los presupuestos municipales de este dos mil dieciocho que la Junta de Gobierno aprobó la semana pasada el concejal de Hacienda quiere que el pleno para aprobarlos pueda celebrarse la primera semana de julio Felipe Serrano está en el Ayuntamiento de la capital Felipe buenos días

Voz 0622 03:18 buenos días el Gobierno de Carmena confía en que se debate de Presupuestos pueda llegar al pleno a principios de julio hasta entonces hay tiempo para que ahora a Madrid pueda convencer al grupo socialista y el propio PSOE supere sus diferencias internas y decida si apoya o no las cuentas Jorge García Castaño concejal de Hacienda Purificación Causapié portavoz socialista

Voz 5 03:38 yo no ha presentado porque creo que tenemos posibilidades así que bueno pero ya no depende de no depende

Voz 1275 03:43 PSOE que luego

Voz 6 03:44 en malos no en este momento es lo que está haciendo el grupo socialista es analizar los presupuestos e estamos en el momento del análisis del estudio del presupuesto no hay nada más

Voz 0622 03:56 el proyecto bastante limitados según el PSOE asciende a casi cuatro mil ochocientos millones de euros lo que supone un uno coma tres por ciento más que el año pasado

Voz 1275 04:04 la Audiencia Nacional decide hoy si más condenados por el caso Gürtel ingresan en prisión entre ellos el que fuera alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda condenado a catorce años y ocho meses de cárcel en Majadahonda la oposición en bloque ha pedido que se celebre un pleno extraordinario para que el equipo del PP explique cuál fue el expolio que hizo Guillermo Ortega Raquel Fernández

Voz 1315 04:19 consideran Ciudadanos PSOE somos Majadahonda centristas e Izquierda Unida que los vecinos deben conocer lo que pasó entre los años dos mil uno dos mil cinco en el PP justifican la abstención al considerar absolutamente desleal dicen por parte de la oposición que no les ofrecieran hacer la moción conjunta porque asegura el alcalde en lo fundamental habrían estado de acuerdo

Voz 1275 04:40 han bajado las temperaturas en la comunidad este miércoles catorce grados ahora mismo la Gran Vía las máximas Se van a quedar hoy en los veintidós grados como mucho