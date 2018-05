Analizamos el aumento del número de menores maltratadas

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 00:03 yo la verdad que me di cuenta cuando llama él me pegó pero entonces fue cuando me di cuenta de todo lo que me había hecho anteriormente me encuentro

Voz 3 00:12 ahora no me dejaba salir

Voz 2 00:15 no me controlaba controlado el móvil la la ropa con la que me ves los horarios de trabajo todo por suerte fue Mi casa en la puerta de mi

Voz 2 00:27 los vecinos y llamaron a la policía fue cuando él se fue aquí vino la policía ahí ya me lo explico sabes y me dijo que eso no que eso no podía ser así que que yo tenía que denunciarles que yo vería sale PDL denuncie tuve un hijo con él de hecho el El Nene era muy bebé cuando paso esto vamos que acaba de nacer prácticamente también por suerte estaba con mi madre en en en ese momento hay pero bueno la verdad que yo ya me separé de él es lo mejor que he hecho en mi vida

Voz 5 01:16 es la voz de Eva ya está ya pasó Eva sufrió malos tratos por parte de su pareja cuando aún no tenía dieciocho años lo contaba aquí en la Cadena Ser no es la única cada día más menores de edad denuncian maltrato por parte de

Voz 6 01:30 sus parejas o ex parejas ayer conocíamos la cifra el número de adolescentes protegidas por maltrato machista ha aumentado un quince por ciento Vera Rodríguez buenas noches buenas noches

Voz 0194 01:43 has sentido identificado reflejada al escucha

Voz 6 01:46 para Eva sí me asalta hasta las lágrimas porque la historia es parecida

Voz 7 01:51 no no yo no tuve no tenía un bebé con él ni nada pero pero sí que me entiende identificada en el sentido de que me controlaban mucho la vida muchísimo y que bueno las agresiones fueron fueron muy duras también mi relación duró bastantes años duró tres años mi fue bastante difícil siempre fue así tu conduele conociste era si no al principio no al principio de estaba super enamorado de mí sabes estaba loco por mí él me conocía dos o tres años antes de de tener ninguna relación con él yo no sabía quién era ella tenía ya tenía una fijación conmigo a él le gustaba muchísimo pero yo hasta una Nochevieja no lo conocía

Voz 0194 02:35 eso has enamorada de él te enamoras desde el principio

Voz 7 02:38 no que va a mí no me al principio no me gusta mucho pero yo siempre he sido una persona de no tener bueno de jovencita yo no era de estas típicas que tenían no billete sin tal entonces no me fijaba mucho y mis amigas me dijeron Baker es un gong no como El chico conoce lo por lo menos tal el chico está loco Party y Le di la oportunidad y mira mal ahora todo comienza

Voz 0194 03:03 Deborah tú decías con el control el móvil

Voz 7 03:05 ellas la ropa pero en qué momento hay un paso más allá en qué momento hay una agresión yo sinceramente la fecha hace ya diez años esto doce de las diecisiete entonces diecisiete ya tengo veintinueve exacta no me acuerdo se que fue súper súper pronto a lo mejor llevábamos tres o cuatro meses fuimos a una discoteca una noche chicos acercó hablar a bailar conmigo entonces yo les tendría lo same extendió el brazo dio una vuelta y al eje no porque tampoco yo no quería bailar con él entonces el que era mi pareja se enfrentó a él tiró tiraron a tener una pelea yo me metí de por medio y entonces mi pareja me sacó a mide de los pelos no literalmente de la discoteca de mi hijo que la culpa mía porque yo era una buscó

Voz 8 03:51 que pegó más veces hubo más veces maltrato físico se muchísimo más veces sea

Voz 7 03:57 a mí un día estamos peleando y me puso el pie por detrás de mis pies y me empujó desde delante entonces yo caí al suelo oí y con la cabeza y me quedé me quedé ciega durante durante un minuto o lo que a mí me parece una eternidad menos

Voz 0194 04:11 a la atención cuando escuchara Eva que decía hasta que vino la policía

Voz 7 04:14 me lo explico

Voz 0194 04:16 Pino la policía me explicó lo que me estaba pasando Tura es consciente de lo que estaba pasando

Voz 7 04:21 no hay más llora jovencita yo lo denuncié y empecé a darme cuenta del asunto cuando un día vino debajo de mi casa me quitó las gafas de vista yo llevo gafas y entonces mi madre lo vio desde el balcón y mi madre bajo dijo que está pasando aquí entonces el cogió el móvil Ése fue entonces hablando con mi madre y ella me dijo Deborah vamos ahí lo vamos a denunciar vice y esto solamente va a servir para pararlo se va a ser un toque de atención si él no vuelve a hacer nada esto se acaba aquí yo le dije vale porque es que no él me perseguía me venial trabajo

Voz 0194 04:56 tu madre te dijo eso sin saber los episodios anteriores

Voz 7 05:00 mi madre después al tiempo sí que me contó que un par de veces durmiendo había escuchado diciendo por favor por favor no me pides por favor un día haciendo la cama yo dormía con un cuchillo debajo del del colchón haberlo vio entonces ahí cuando ya me me explico un poco que que ya no supo muy bien qué hacer entonces llamó a mi hermana mi hermana también vino hicimos un poco hay una piña somos tres chicas yo no tengo padre Mi padre murió hace muchos años entonces ahí fue cuando cuando mi madre me dijo estamos solas osea Deborah lo tenemos que hacer juntas porque nosotros no tenemos al Papa aquí para qué para que nos defienda no porque mi madre es de las antiguas de hecho a mí no me empezó a dejar a salir hasta que yo tuve mi primer novio este chico no podía salir a ningún sitio de acción muy protectora siempre

Voz 0194 05:53 tu porque no se lo contaste porque no identifica Abbas quiera maltrato o porque te daba miedo contárselo juego vergüenza no lo sé

Voz 1 06:01 en ese momento era un poco de todo pero sobretodo

Voz 7 06:06 mente un momento que yo pensaba que era culpa mía que yo estaba provocando esta situación y que no sabía cómo controlarlas entonces cómo vas a tu madre a decirle que que que tu novio te te es que no se una vez me vio los brazos llenos de moratones y eso que exigen a la jugando me decía jugando nena como jugando te haces es moratones uy esto no lo veo claro vamos a ir al médico a veces que estas bajas se imaginan pero tampoco tampoco tus amigas de instituto a tu mejor amiga tampoco no mi amiga mi mejor amiga yo entonces no iba al instituto estaba estudiando peluquería y mi mejor amiga sí que lo sabía porque era la chica me lo presentó tenemos un grupito de amigos y tal ella al principio se intercedió muchísimo me dijo que por favor que lo dejara que esto no era sano bueno han intercedido todos mis amigos pero como yo no quería un momento que me dijeron haz lo que quieras pero nosotros no podemos verte en esta situación no

Voz 0194 07:03 dices que presentase esa denuncia con tu madre

Voz 7 07:05 sé que ya le pilla

Voz 0194 07:07 quitándose las gafas que pasó con

Voz 7 07:10 la denuncia pues al día siguiente tienes el juicio rápido nada más salimos de decía rápidas nos vamos a casa vamos horas después no sé si llega mañana horas sonó el timbre contexto contesté yo me dijo me has denunciado ahora que te voy a matar puta ahí fue cuando yo elige mamá mamá mamá llamada policía mamá por favor por favor que nos va a matar por favor ya llamamos a la policía la policía vino lo buscó fue el primer quebrantamiento de condena se puede decir si es así porque te ponen una orden de alejamiento de estás provisionales no hasta que sale el juicio

Voz 8 07:49 qué día piensas tú que has salido de son si es que lo piensas qué día piensas ya está

Voz 7 07:56 es que el día que yo dije hasta aquí hemos llegado fue un día que discutimos muy fuerte y el bono ten tenía una una familia muy muy desestructurada también eh que era tenía el perdona pues yo tenía diecisiete y el diecinueve pero lo que te estoy contando de vida tendría diecinueve casi veinte y el veintidós ocho Inti si veintidós hay nada hay entonces el su hermana le alquiló una habitación de de de hotel y me dijo que me fuera dormir con él yo me fui a una discusión que tuvimos me me tiene el baño porque me estaba pegando una paliza de esas de risas de matarlo si de campeonato y me encierre IBI una ventana y pensé en tirarme por la ventana porque dije es que prefiero morirme no a vivir esto mi madre me llamaba y me llamaba y me llamaba yo intentaba buje el teléfono entonces él rompió la puerta me cogió el teléfono y lo lanzó por la ventana entonces me cogió me tiró al en la cama y me dijo duerme en la cama que hace falta yo duermo en el suelo eligen lo que no quiero dormir juguete Tom en la cama yo no me dormí pero él sí se durmió a mi lado

Voz 1 09:09 cuando cuando pude cuando vi que estaba profundamente dormido me escapé entonces en mi casa y le dije madre por favor nunca más abro la puerta tu madre sufrido mucho de buena madre vamos

Voz 7 09:25 mi madre mi hermana creo que las que las que peor lo han llevado porque al final es lo que te digo nosotros estamos solas tuvimos un episodio en el que él vino a mi casa estaba diluvio cuando venía pues de salir por ahí de fiesta empezó a fundir me el timbre entonces mi madre no sabía qué hacer llamó a toda mi familia a mi familia se plantó en el portal de mi casa y entonces uno de mis primos lo cogió y le dijo pero qué haces dijo es que tu prima de vez en cuando se merecen un par de hostias para saber quién es ella quién soy yo entonces ya lo cogieron entre todos lo sacaron dijeron de aquí no pasas más llamamos a la policía cuando lo yo la policía se fue corriendo ahora seguimos hablando devora quédate aquí que que me gustaría que siguieran participando lo recordaba al principio el INE el Instituto Nacional de Estadística

Voz 0259 10:13 publicaba ayer este dato esa cifra el aumento en un quince por ciento de las adolescentes protegidas por maltrato de sus novios o ex novios devora Nos está contando se hizo mayor de edad con los malos tratos empezaron a maltratar la cuando tenía diecisiete años son seiscientas cincuenta y tres menores que viven con órdenes de protección o medidas cautelares para el oído buenas noches es la cifra más alta desde la creación del registro para la protección de las víctimas de violencia de género en dos mil once había quinientas setenta y uno a menores el año pasado seiscientas cincuenta y tres chicas que necesitaron protección policial u otras medidas de amparo como la imposición de órdenes de alejamiento para su agresor o prohibición de comunicarse con ellas en total en ese registro el número de mujeres con orden de protección fue de veintinueve mil por tramos de edad destaca precisamente que el mayor incremento se dio entre las que tienen menos de dieciocho años también suben de forma notable los adolescentes denunciados por violencia machista más de un cuarenta por ciento en los últimos seis años en dos mil diecisiete figuraban en el registro ciento veintisiete gracias

Voz 0194 11:19 Mariola testimonios como el de Deborah como el de vanos ayudan a visibilizar un problema de esta sociedad y queremos escuchar Sarabia tres buenas noches

Voz 9 11:50 pues nada me entero de que ya quedado por Facebook con sus amigas yo no sabía nada no me había dicho nada entonces intento llamarla al envío mensajes por Whatsapp y ella me dice que la deje en paz que me quiere a mí me a mí no me puede dejar así entonces yo enviando estas fotos son los grupos de Facebook e por guasa vi que la gente se vuelve loca ahora a mis amigas la hablan entonces almenas Sara me contesta a algunas llamadas mensajes para aunque sea para decirme que deje en paz pero nada igual es que ya tengo sus claves de sociales igual que se cambie de móviles que la tengo pillada ya que no puede escapar

Voz 0194 12:33 acaban de escuchar pertenece a una de las campañas de concienciación frente al maltrato de la Fundación para la convivencia Aspace a una fundación que trabaja para eliminar la violencia en todas sus expresiones Virginia Giles su presidente Virgina muy buenas noches Virginia después de escuchar el testimonio o cortito de de pero después de escuchar sobre todo a Deborah como le hacemos entender a una menor

Voz 7 12:54 por

Voz 0194 12:55 que un chaval como este que acabamos de escuchar sede de vuestra campaña que es que la está acosando que es que esos acoso que esos maltrato como se les hace entender

Voz 10 13:04 bueno no deja de ser un reto porque un poco como a lo que contaba devora es que sea sociedad mucho a a el amor estaba loco por mi tiene que ver con esa concepción del amor romántico que además en la adolescencia sobre todo está muy exacerbado y que es el ideal y que esos celos no se identifican como celos sino como señales y síntomas de amor ah entonces bueno es complicado y hay un poco lo que nosotras en en cuando hacemos talleres de prevención y sensibilización pues un poco lo que siente es que no existe el príncipe azul identidad

Voz 0194 13:45 en estos talleres cuando después de hablar con vosotras en los talleres hay alguna que identifica esto es lo que me está pasando a mí o esto es lo que les está pasando una amiga mía

Voz 10 13:52 sí se identifica y identifican que son celos y que y que hay ese control a que en lo está sufriendo pero también es verdad que hay mucha gente con pues como decía Deborah o el testimonio de va que no lo identifican que es lo que creen es que son historia de amor entonces eso hay que contextuar contextualizar lo que es el como el el amor romántico idealizado Iker esas agresiones empiezan cuando te digamos que no hay una correspondencia entre lo expresaba Deborah en ese testimonio en que cuando intervino uno de los primos ya que que es eso el sábado que hay que darle dos hostias para recordar a quién es quién soy yo esto tiene que ver con un padrón de un intento de dominar y controlar que es de lo que estamos hablando de ahí surgen los conflictos en que no hay un ajuste entre lo que se entiende que tiene que ser una chica ideal con cómo se comporta ella entonces es cuando empiezas a los controles esas agresiones es con con pues si eso con con la intención de dominar y controlar hay subyugar

Voz 0194 14:56 el hecho que haya más denuncias y han aumentado el número de menores protegidas entiendo que se protegió la menor después de que se haya producido evidentemente la denuncia es porque se atreven a denunciar más que antes y menos miedo o es porque hay más casos

Voz 10 15:11 bueno yo quiero creer que que tiene que ver con con que está más visibilizar a la violencia a todos los niveles con hay mayores niveles de conciencia y por tanto que ese que se animan a denunciar porque sabemos que las denuncias además esto en toda la población el número de denuncias es el iceberg la violencia y se calcula que sólo se anuncia el veinte por ciento de la violencia y el ochenta queda sin denunciar sí y eso debe ser aplicable seguramente a todos los tramos de edad en el que se haya dado ese ese que os que que esa falta de correspondencia entraba prevalencia el número de los estudios de prevalencia que que dicen que es que cuanta violencia bueno denuncias pues sé que señala eso no hay más violencia simplemente que que se está tomando más conciencia tú

Voz 0194 16:02 tú me hablabas de los talleres que hacéis vosotras debería ser también algo que se estudiara o es explicara en las escuelas yo no sé si hay formación ella nos decía yo hacía peluquería pero estamos hablando de chavales que pueden estar en en el instituto es decir chavales muy jóvenes hay formación en los profesores para que también ellos detecten te diré más hay formación entre los padres

Voz 10 16:24 en general bueno eso es uno de los esfuerzos que que hay que intensificar en la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género que incluye medidas de prevención de sensibilización y de formación a a distintos niveles pero en general es el al final siempre prevención formación sensibilización digamos que es la pata que queda siempre más coja y que ha hecho de forma menos sistemática y en concreto en el tema de educación no hay que olvidar que son competencias transferidas a las comunidades autónomas que a nivel de una legislación nacional el intento que había era la asignatura de Educación para la Ciudadanía que ese que se eliminó hay por tanto pues ese hacen esfuerzos a veces a nivel autonómico pero depende siempre de que haya financiación de que haya voluntad de hacerlo y no se hace de forma sistemática que este introducido eso en en los currículos académicos de e los pues los distintos cuerpos profesionales que tienen que intervenir y además es todo eso viene recogido en el en el famoso pacto de Estado contra en la violencia de género e hice identificaba en todos los ámbitos que que era una pata que faltaba como el sistema judicial como en el educativo sanitario etcétera

Voz 0194 17:41 Katy de Borat explicaron alguna vez en el instituto en el cole en algún

Voz 7 17:46 el que fuera bueno que que que estas

Voz 0194 17:49 cosas pasan que que las relaciones de este tipo es violencia es maltrato no

Voz 7 17:54 no nunca además que este tema es que no estaba también civilizada como está ahora de hecho hay algo que que sí que quería remarcar un poco y es que si muchas veces sí que es verdad que realizamos no el amor por ejemplo la película La Bella y la Bestia no la bestia como se convierte en príncipe no por amor por lo buena que se ella no esto esto es lo que todos vive por ejemplo en mi caso fue así yo él era horrible muchas veces pero muchas veces no entonces yo pensaba que realmente yo podía cambiar esa persona si yo ya te digo si yo no llega a ser por mi familia por mi preciosa abogada que ese gran día apareció en mi vida que a día de hoy sigue formando parte de mi vida que se sentó conmigo y me dijo esto no es normal Deborah esto que está pasando no es amor el día que sepas lo que es amor sea vas a alucinar no tienen nada que ver por eso sí que sí que es verdad que que la conciencia tienen que ahora no nos no existía antes no habían campañas como la de no a la violencia machista o o cosas como hay ahora yo iba a la psicóloga del veinticuatro horas no de ayuda a la mujer cuando me pasó todo esto porque yo no sean no sabía por dónde salir para mi fue algo yo no conocía a ningún caso no tenía nadie alrededor Mis amigas tampoco para nosotras fue algo muy raro

Voz 0194 19:19 me dice no tenía ningún caso alrededor en Virginia

Voz 10 19:23 o no lo tenía o no sabía que lo tenía no creo que más bien es ese esa es la situación que no se sabe un poco bueno el ejemplo que ha traído a colación de La Bella y la Bestia pues está muy bien pero que es porque es realmente ejemplos que nos encontramos todos los días si tenemos una idea muy arraigada de que el amor todo lo puede ID que eso por amor yo voy a seguir la relación y por amor va a cambiar y eso está normalizado pues eso hasta en ejemplos como Kepa puede parecer un poco una vez es una perogrullada pero que si se transmite así de claramente es una película pues que no estamos transmitiendo va a veces muy sutil lo notan sutilmente

Voz 0194 20:01 pedíamos la participación de de los oyentes

Voz 7 20:03 Nos llama Carmen desde León Carmen buenas noches

Voz 11 20:06 hola buenas el fin solamente también piensas que la educación es

Voz 7 20:09 no

Voz 11 20:10 es fundamental fundamental y sobre todo hacerle ver a a los críos sobre todo antes de los siete años que la eh que las frustraciones y tiene que existir y que no todo es lo que lo que se quiere en el momento ya el momento hay que estar encima de ellos preocuparse mucho y tener tiempo claro que a veces es el el problema en este momento ese momento tuvimos no bueno yo creo que también pues pues apostó ayuda ayudados por y profesores si osea que tiene que haber un tiene que ver mucha comunicación porque ahí hay padres que porque además es que incluso en personas que que tiene mucha cultura cosas de tienen una educación superior universitaria dan estos problemas porque es un abandono aunque hay una relación directa entre la cumplo universitarias sino que es más preocupación no suele tener los hijos en un momento determinado en fin se preocupa más difícil

Voz 0194 21:16 tras formas Carmen te darías cese de casos de malos tratos en entornos y en contextos que tú te crees que no existen y que existen y que tardan tanto en detectarlo exactamente igual o incluso más porque piensan que en el mundo en el que viven estas cosas no pasan tardan más en detectarlo que en otro en otro tipo de de de contexto Carmen muchísimas gracias

Voz 7 21:38 muy bien hasta luego eso Deborah cómo es tu vida ahora bueno pues la verdad es que es muy buena no me voy a quejar tengo un gran trabajo y estoy estudiando mucho tengo una gran casa una casa muy bonita soy perfectamente independiente todo todo va bien lo que pasa es que sí que algo que me gustaría remarcar también es es que intentemos detectar no esas esas chicas que cuando tengan un momento de de de controlo de tal que echen a correr que corran que corran todo lo que puedan porque sí que es verdad que yo tuve un año largo de tratamiento psicológico porque yo tenía miedo hasta de salir a la calle cogí claustros no sé no sé como se dice una fobia no salir a la calle a fobia exacto cogía agorafobia ya estaba en casa médica de aceptan sea ésa era mi vida sí que es verdad que se quedan ciertos traumas que se pueden evitar estos traumas como que cada vez que conoces a un chico te da miedo decirle donde trabaja su donde vives porque porque con si se vuelve a repetir sí porque si está loco y un día viene a mi trabajo y me la lían en el trabajo no hoy Ximena mi casa yo en y le abre la puerta entonces esas cosas se pueden evitar se pueden evitar tu cuando veas un momento de control un momento que no entiendas pregunta o Cor

Voz 0194 23:06 te iba a preguntar casi para cerrar como podía

Voz 7 23:08 es ayudar tú esas menores pero es que con esta frase las ayudas cuando detecte algún síntoma de control que a ti no te cuadre corre sal corriendo cuenta se lo alguien que te puede ayudar exacto y sobre cualquier duda hay muchísima gente hoy en día que sabe sobre estas cosas o que o que te pueda ayudar yo misma esté estudiando para eso si realmente hay hay un mundo muy grande detrás de esto hay miles de centros miles de de personas un psicólogo sencillamente el psicólogo el colegio al que le pueda descontarse te da cosa tus padres por lo que no sabes la reacción no hablas con el psicólogo el psicólogo que que a un intermediario saque haga de intermediario en todo esto ya está y que es más fácil y mejor educar niñas fuertes que curar mujeres rotas

Nos dice de Mario en Twitter que acaban de llegar de andar y dice a la ida vi una joven muy enfadada diciéndole a su pareja que había que cortar la relación porque era muy tóxica él escuchaba sin decir nada dice Mario la vuelta estaban los dos dándose un borrego Mario o dice la verdad es que me ha dejado muy frío Serge dice que es imposible que no se reanude la garganta escuchando los diferentes testimonios y que no hay que desistir en la lucha contra los indeseables Esther Juan Miguel Eduardo Cristina todos dándole las gracias a Deborah por sus palabras Sergio también dice lagrimas que se te saltan mientras escuchas Hora Veinticinco en como una chica explica los maltratos que sufría siendo menor No más lágrimas sobre todo las vuestras

tienes que el presidente de la Fundación muchísimas gracias por acompañarnos recordemos a los oyentes el teléfono cero dieciséis es el número de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género que además no deja rastro en la factura telefónica

Voz 6 24:51 pésimas gracias muchísimas gracias a vosotros grande Seguí

Voz 7 24:54 vida seguimos hablando de jóvenes