Escucha las noticias de las 11:00 (30/05/2018)

el número dos de Rivera José Manuel Villegas está manteniendo esta mañana varias reuniones y conversaciones con el coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo aquí en el Congreso para pedirle que Rajoy convoque hoy mismo elecciones de esta forma creen en ciudadanos que el PSOE se vería obligado a retirar su moción sedes bloquearía legalmente esa convocatoria sin embargo se están encontrando con la negativa como respuesta la petición llega después de que también Villegas haya propuesto al PSOE que en vez de Sánchez el candidato sea o Javier Solana o Nicolás Redondo o Ramón Jáuregui los tres históricos socialistas sólo para convocar elecciones en Twitter Jáuregui acaba de publicar que es totalmente ajeno a cualquier propuesta que use su nombre y que lo que toca es votar la moción de Sánchez dejar fuera las maniobras de distracción

mañana va a presentar la moción de censura en el Congreso el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos va a ser el primero en intervenir en esa sesión que empieza recordemos mañana a las nueve de la mañana el portavoz parlamentario del PP por su parte ha insinuado que los Presupuestos Generales pueden no salir adelante al final si el PNV apoya la moción de censura es Rafael Hernando

el Partido Nacionalista Vasco es Un partido maduros que tendrá que decidir qué es lo que quiere hacer si quiere sacar adelante los presupuestos que acaba de aprobar o si lo que quiere es sencillamente generar inestabilidad en el país Italia Nizar a España contagiar a toda Europa de una situación de inestabilidad y desde luego nosotros no estamos por eso

mientras tanto la OCDE ha presentado sus perspectivas económicas globales en el caso de España mejora sus previsiones de crecimiento anteriores aunque advierte de que un gobierno en minoría no podría impulsar una agenda de reformas corresponsal en París Carmen Vela

los precios han subido en este mes de mayo nueve décimas con respecto a la subida de abril se sitúan en un incremento del dos por ciento en tasa interanual según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística en esta subida ha influido el incremento del precio de los carburantes once tres tiempo ya para la información de su comunidad

en la SER Madrid la consejera de Economía y Hacienda Engracia Hidalgo no ve con buenos ojos que los inmigrantes en situación irregular puedan trabajar legalmente de forma temporal en sectores como la construcción lo ha dicho en Telemadrid

esto a raíz de que la alcaldesa ya ha asegurado que los medios de comunicación han malinterpretado sus palabras Carmena explicó ayer después de la reunión con la ministra de Empleo que esa propuesta la de que los inmigrantes puedan trabajar legalmente se la hizo al ministro de interior pero que el compromiso al que ha llegado con Fátima Báñez es formar a los desempleados para que no queden vacantes en el sector de la construcción más cosas desde hoy Francisco un anciano de ochenta años tiene que dejar su casa tiene cáncer una pensión de trescientos euros de alquiler una empresa comprado su edificio en la calle Olmo XXXV Lavapiés no ha renovado su contrato que acaba hoy con él hablamos en A Vivir Madrid nos decía que no tiene otro lugar al que ir