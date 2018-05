Los jóvenes, su relación con la salud y su propia imagen

Voz 1 00:00 de

Voz 2 00:57 hablamos con ellos seguimos hablando de jóvenes seguimos hablando con jóvenes chicos y chicas de quince a veintinueve años son el quince por ciento de la población del país unos siete millones de personas que representan el presente y el futuro de nuestro país y aquí no estuvimos querido tener

Voz 0194 01:14 la representación de estos jóvenes déjeme que les presente con frases que ha dicho ellos mismos y empezamos por su relación con la comida ahora les cuento porque Estefanía Salvatierra dice después de pasar un fin de semana saliendo comiendo fuera el lunes cierro la boca Estefanía buenas noches buenas antes yo no tengo fuerza de voluntad para hacer ningún régimen lo dice Lucia Tolosa Lucía buenas noches qué tal Millán buenas noches ante el debato bajas siempre tengo que estar pendiente de las comidas pero en muchas ocasiones he cometido locuras qué tal Joseba buenas relacionarnos frente a las esas locuras me queda Ignacio Sofía que Ignacio tu tienes problemas

Voz 1415 01:50 con la comida yo creo que no yo no yo no yo tengo un problema que es que como como el como hay intento engordar pero nada

Voz 0194 01:56 pero no puedes y algo de tu aspecto físico te preocupa

Voz 1415 01:59 no precisamente lo venía pensando hoy no es que me preocupa a mí pero es verdad que a los jóvenes Nos preocupa bastante a los a los chicos especialmente el tema de alopecia en esta edad que no somos ya intentando mantener la juventud pero

Voz 4 02:12 pero el pelo se va al pelo

vamos a hablar con vosotros queremos que nos contéis vuestras vidas porque la semana pasada la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción presentaba el Barómetro juvenil de vida hay Salut un estudio que analiza los indicadores de alimentación de salud de auto imagen datos a los que buscamos poner nombres que son los vuestros Lucía se va a Estefanía Ignacio así que os pido que participemos cuando queráis en en esta charla

Voz 0194 02:53 la directora técnica del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fat encargada de este Barómetro juvenil de vida y salud Eulalia muy buenas noches la idea es hacer una fotografía fija de de nuestros jóvenes de de ellos en los que son como ellos que es lo que analiza el estudio

Voz 5 03:07 pues el estudio analiza el estado de salud juvenil no lo que queremos ver es cómo perciben los jóvenes su propia salud ir como nos cuentan ellos como están no es ese el el el fin de de este estudio no entonces preguntamos cosas que tienen que ver con e ir al médico en cuanto a la medida la acción con tomar o cosas que tengan que ver con con eh yo físico y con la alimentación todo tipo de temas con la idea de hacernos un mapa mental de dónde están los problemas y sobre todo fijarnos en lo que yo llamo las minorías mayoritarias no porque aparentemente pues bueno realmente la la la juventud española goza de buena salud en muchos indicadores estamos muy bien con respecto a Europa pero luego hay T las que nos preocupan y ellos consideran que llevan una vida saludable mayoritariamente creen que iba a saludar mayoritariamente sí igual los chicos que las chicas bueno en este barómetro tenemos que decir que la diferencia de género es abrumadora es decir que las mujeres dan muchos peor mucho peor en la mayoría de los indicadores de salud por ejemplo podemos decir que van mucho más al médico que los que los que los hombres sufren más enfermedades crónicas tienen mayores porcentajes de que ven sus su actividad limitada por por la enfermedad Hice auto muy camas no es decir que realmente las diferencias de género eso son un ejemplo pero hace más dietas no se podríamos seguir porque en este estudio mira que en casi todos sí que vemos diferencia generó pero en este caso de la percepción sobre la salud de los jóvenes el tema de género es meter

Voz 0194 04:41 en la brecha es muy es muy importantes en materia de hablar de los hábitos de salud de los chicos cuando hablamos de jóvenes Nos referimos lo decía yo a chicos y chicas de entre quince y veintinueve años en algo más de siete millones de personas en España Laura Marcos buenas noches

Voz 1276 04:53 qué tal Ángels buenas no Laura cuál es el perfil más

Voz 0194 04:56 el joven español hablamos de una mujer

Voz 1276 04:58 muy preocupada por su imagen y a la que le gustaría pesar menos aunque más de la mitad de los casos está más delgada de lo que debería en base a su Índice de Masa Corporal Ése es el perfil mayoritario te dibuja este informe según el cual esta joven tipo asegura tener buena salud y hacer deporte para estar en forma esa mujer ha ido al médico en el último año no se siente deprimida ni tampoco con ningún trastorno mental aunque sí se auto médica y tampoco está embarazada nunca ha hecho dieta hice alimenta sobre todo de carne cereales lácteos dejando en la proporción más pequeña el consumo de

Voz 0194 05:32 cada una de las conclusiones del estudio es que al cincuenta y siete por ciento de los jóvenes españoles les gustaría pesar menos pero que más nos cuenta el Estudio sobre la percepción que tiene en jóvenes y adolescentes sobre su propio peso

Voz 1276 05:43 dejándonos en el índice de masa corporal casi un cuarenta por ciento de quienes tienen entre quince y diecisiete años declara pesar menos de lo considerado saludable y aquí vemos una diferencia enorme entre hombres y mujeres de ellas prácticamente la mitad está por debajo de su peso y menos de un cinco por ciento tiene sobrepeso u obesidad esa tendencia se va equilibrando aunque muy poquito a partir de la mayoría de edad y lo que es realmente paradójico

Voz 6 06:10 es que a pesar de estar delgados

Voz 1276 06:13 seis de cada diez como decías les gustaría pesar todavía menos esto tiene otra derivada aún más peligrosa casi uno de cada cuatro jóvenes que ha presentado en el último año síntomas de un trastorno mental señalaba un desorden alimenticio estos chavales se someten a dietas en el cuarenta por ciento de los casos normalmente a más de una a más de una dieta y al menos dos de cada diez lo hace sin ninguna supervisión médica claro que cuando se les pregunta por qué comen la fruta se toma una vez por semana o menos en el cuarenta por ciento de los casos que es el mismo porcentaje de dulces y de bollos que ellos comen cada día

Voz 0194 06:49 ah pues os pregunto por vuestra experiencia Estefanía tú tienes la sensación que pesa más de lo que deberías

Voz 1276 06:54 eh

Voz 6 06:54 la tengo buena ver yo hago deporte pero sí es verdad que luego preguntará a la hora de comer no me privó entonces es como que digo bueno he ido al gimnasio me puedo permitir comerme una hamburguesa o com o cenar más de lo que a lo mejor debería pero sí que yo reconozco que mis hábitos

Voz 0194 07:15 no son los más correctos Lucía tú tus hábitos como son lo cierto es que mis hábitos podrían ser mejores pero no no tengo ningún problema con el PES hoy y la verdad es que estoy muy a gusto tengo otro tipo de inseguridades pero no tienen nada que ver con el físico inseguridades tienes seguridad es igual en lo profesional en fin soy joven así que estoy digamos y también dieta vosotras dos habéis hecho alguna vez yo jamás hecho dieta entonces ya

Voz 6 07:40 yo lo he intentado pero tu día no no no yo he ido a un nutricionista porque hubo un momento en el que te encuentras más lo cuentas a tu madre y tu madre te dice bueno pues vamos a un nutricionista y vamos a ver qué podemos hacer pero qué pasa que tú empiezas con esa dieta pero enseguida empieza a ver si llega al verano en verano es muy difícil por ejemplo mantener una dieta porque sales como es fuera de casa quedas mucho con tus amigas llegan los fines de semana entonces no puede seguir lo que el experto te ha dicho que que que hagas dos claro al no tener un problema serio tampoco lo lleva a rajatabla y al final lo terminó dejando

Voz 0194 08:14 Joseba que locuras hace gestó con la comida

Voz 7 08:17 bueno yo bueno ese típico perfil no que siempre está igual cinco que hilillos por encima de lo que debería y al final pues también depende mucho de la constitución de cada uno no porque hay muchísimo y siempre se mantienen ahí

Voz 0194 08:30 porque tienes a tu lado

Voz 7 08:32 lo que quieren guardar eso es pero no yo es que tomen guarda entonces yo me limito a entre semana comer todo muy muy muy sano pero luego el fin de semana es imposible no no comer grasa a porque al final de socialmente Nos juntamos siempre es para planes de comer siempre para planes de de comer cantidad digo por qué no que con mis amigos íbamos al monte

Voz 4 08:56 si no es ajena a comer es como quiera

Voz 0194 08:58 las le das muchas vueltas al tema debería Cover menos debería aportar muy bien le das vueltas o es algo que si te ocurre de vez en cuando sobre todo después de un fin de semana de exceso

Voz 7 09:07 a ver yo con la edad aquí un problema no que estamos muy muy influenciados por por por lo que nos llega de fuera no por los programas de televisión publicidad de ropa entonces eso no nos afecta pero yo con los años me importa menos poco él apariencia física me preocupa más pero el futuro no porque nuestro cuerpo tiene memoria como como la piel con el sol entonces lo que coma hoy pues tendrá repercusiones mi vejez y mi futuro

Voz 0194 09:35 te decía Ignacio no no te preocupaba salvo lo de los amigos habéis pensado en lo de la alopecia pero tú físicamente te encuentras bien si yo me encuentro llamado me gusta vidas pasa por ejemplo

Voz 1415 09:46 de no hacer algo de deporte antes salíamos a correr ahora ya me lo tomo más con calma pero sé que me me debería cuidar más pero es un poco frustrante porque eso soy el antagonista de él porque yo quiero engordar más para para poder hacer eso fue liberado o poder hacerlo masa física entonces es como que me gustaría hacer más deporte pero claro se que sea haga más deporte igual y eso me hace adelgazar entonces

Voz 0194 10:08 es como la rueda que que no sé hasta qué punto me viene bien no me viene mal tú crees que estás bien de salud yo creo pensáis los cuatro que estoy bien de salud tenéis problemas de salud no estaba yo vais al médico habitualmente no no no no no esta esta es muy sanas Eulalia eso que decían ellas ella decía yo he hecho dietas es más una percepción o que realmente la juventud quiénes osea quién tiene sobrepeso a ver cómo te lo dije es más una percepción que tienen sobrepeso que no que lo tengan realmente

Voz 5 10:39 sí sin sin ninguna duda es cómo me veo yo vamos yo estoy los oyentes no la pueden ver pero la persona que ha dicho que tiene sobrepeso en ningún caso entonces yo creo que es también pues bueno una tiranía no que se trasmite a más en los últimos años no dejen dejación generación una tiranía de la imagen que no tiene que ver con estar sano no porque uno puede estar sano y sin necesidad de estar delgado y aquí es la tiranía de la y entonces bueno nos lo dicen los datos no se hacen muchas dietas chicos y chicas más a chicas pero pero

Voz 0194 11:16 dietas además sin control a lo mejor dicho que bien

Voz 5 11:18 Drolma hay ícono automedicación no eso eso es así saludo

Voz 0194 11:23 Aitor Sánchez dietista nutricionista tecnólogos alimentario autor de los libros Mi dieta cojea y Mi dieta ya no cojea que podría estar sentado en el otro lado de la mesa porque tienes veintinueve años por los pelos y por los que preocupa alopecia por supuesto

Voz 4 11:38 cómo se preocupan de los temas tratados normalmente se lo único que me tienen por quién

Voz 0194 11:43 del trasvase de kilos de uno a otro eso no eso no es imposible

Voz 8 11:47 todavía no todavía no eso eso no se ponen no pero me parece que de alguna manera refleja una particularidad muy curioso es de cómo dentro de un grupo tan heterogéneo como es la juventud no este estudio al fin y al cabo está metiendo en el mismo saco personas que salen del instituto y hacen actividades extraescolares con jóvenes de veintinueve años que pueden ser cabeza de familia tener una hipoteca entonces hay que coger con pinzas algunos datos especialmente al menos los que podía analizar yo desde el punto de vista del estatus nutricional

Voz 0194 12:16 el cuarenta por ciento de los jóvenes entre quince diecisiete pesa menos de lo saludable

Voz 9 12:20 en menos de lo saludable

Voz 8 12:23 no eso es bajo mi punto de vista creo que es una de las conclusiones que saca el estudio porque ha cogido unos criterios de evaluación que no son los más modernos no hay cuarenta

Voz 0194 12:33 por ciento pero tras defender te de Sendero la Organización Mundial de la Salud el el cuarenta

Voz 8 12:38 el problema de los del del IMC que es el el indicador que se acogido es que es muy variable en adolescentes y no podemos medir adolescentes Connie MC a la vez que adultos de veintinueve años es muy extraño que que no sale algunas conclusiones Oca roja hemos que el cuarenta por ciento de los adolescentes y adultos jóvenes están a peso cuando en realidad lo que sabemos es lo contrario que en adultez el sesenta por ciento de la población española están sobrepeso y obesidad que es lo que nos dicen los estudios robustos y casinos vamos únicamente a niños y adolescentes encontramos que dos de cada diez tienen sobrepeso y uno uno coma cinco no ese quince por ciento tiene obesidad por lo tanto yo creo que aquí el el los datos que sobre estatus nutricional no los cogería yo creo que aprovecharía Marte este estudio recientes que tenemos aquí sobre la mesa la encuesta creo que la encuesta sí que es interesante no centrarnos sobre el Estatut porque

Voz 0194 13:28 qué parte de la encuesta piensa que es interesante pues a mi me parece por ejemplo

Voz 8 13:31 es curioso la proyección que que tiene la la presión estética sobre especialmente

Voz 0194 13:37 ya antes a las mujeres es

Voz 8 13:39 un quiero destacar como el ochenta por ciento de los jóvenes quiere cambiar algo de su cuerpo a pesar de que declare declaramos que estamos sanos Nos evaluamos de esa manera es decir parece que de alguna manera separamos la salud mental y la autoestima el auto concepto de nuestro estado de salud hueco cómo podemos querer cambiar algo de nuestro cuerpo a la vez que nos consideramos que que estamos satisfechos con nuestra salud es un poco disonante

Voz 0194 14:05 Eulalia reconocen que sienten el ellos que sienten esta presión estética

Voz 5 14:11 bueno no lo hemos preguntado directamente pero sí que cuando preguntas por las motivaciones no es pues porque o no me gusta cómo cómo estoy y quiero cambiarlo no entonces es una motivación que te viene por la presión social no como es evidente no entonces esa pregunta no la hemos hecho que este barómetro lo vamos lo vamos a ir mejorando no déjame decir un momento sobre el tema de del peso que precisamente porque vimos ese problema que no podíamos mezclar quince años con veintinueve hicimos dos dos musas diferentes no y este es el peso que nos dicen ellos es decir esto no es un estudio médico ni no está usted eso que dicen claro eso que dicen que vienen claro a ellos les decimos dinos tu peso y altura no entonces de ahí hemos sacado evidentemente esto no es un estudio médico ni nada ellas dicen que pésame a lo ves a lo mejor sí

Voz 0194 15:03 a esas edades es la sensación de que empresas menos luego ya cuando haces un poco mayor sobre tiene la sensación de piezas más pero eso sí

Voz 5 15:09 a proponer que no es un dato es un dato indicativo pero que no es un dato hay datos mucho más como los has llamado robustos no es cierto esto era simplemente un dato indicativo para ver cómo nos daban ese dato no nota

Voz 0194 15:21 a vosotros la presión social la presión de de la estética los cánones que marcan si notamos es que está presente en prácticamente todo lo que hacemos en nuestro día a día

Voz 6 15:31 aquí yo creo que sobre todo la las chicas pero cada vez más más chicos también enfocar un poco su su día a día su estructura de que voy a hacer por la mañana por la tarde por la noche en función de cómo quiero que poco a poco mi cuerpo vaya cambiando

Voz 10 15:47 de acuerdo con esto completamente y además como mujer lo vemos en el día a día no creo que sea tanto una imposición de fuera sino una imposición que nosotras mismas nos ponemos porque incluso las que estamos seguras de nuestro cuerpo yo me da completamente igual engordar dos kilos más o adelgazar dos kilos menos vemos cómo eso condiciona condiciona por ejemplo que te escoja en un trabajo en función de tu físico condiciona que salgas una tarde con amigas como el entorno se relaciona contigo es cansino y es algo con la que contra lo que nos tenemos que revelar y es un trabajo de día a día a mí personalmente me parece que es difícil porque si yo que estoy segura con Mi cuerpo me sigue resultando difícil y me sigue fascinando el día a día no me quiero ni imaginar a alguien que de verdad estén seguro no

Voz 0194 16:35 es es que día de los chicos

Voz 7 16:38 sí bueno yo afortunadamente para mí pues no lo veo tanto pero sí que es verdad que las mujeres pues se las penaliza más a las persigue más Si pues eso sí pesa en algún Lillo además pues son más carne de cañón y sin embargo a los hombres nos dan más tregua no que si tenemos barriguita igual hasta que mono pero con las colas mujeres desgraciadamente no

Voz 0194 16:59 no no lo ven así no lo ven así no

Voz 1415 17:02 yo considero que es verdad que para las mujeres es una es un problema social y que decir que está hay unos cánones y demás pero con los hombres sí que creo que es un problema porque también aunque en menor medida pero es verdad que está muy canonizado ya el hombre muscular y todos estilo Cristiano Ronaldo el el tableta y demás que al final eso es lo que entre comillas el exige ya a una gran parte de la sociedad entonces al final es eso ahora mismo un joven normal va al gimnasio tres cuatro veces a la semana para para buscar cumplir más o menos ese ese canon

Voz 0194 17:38 en el líder preguntaba antes a Estefanía Si ella dice había hecho dieta yo fui a un nutricionista los peligros de las dietas sin control no

Voz 8 17:46 sin sin supervisión Don dietista nutricionista auto impuestas y sobre todo lo que entendemos por dieta es decir un cuando ya un sanitario no se está enfocando a una dieta que no quiere reestructurar los hábitos no como ha dicho ante la compañera el experto que me dice lo que tengo que comer eso no es un abordaje sanitario correcto porque al fin y al cabo lo que tenemos que tener es una relación adecuada con la comida una relación adecuada adecuada con con nuestro cuerpo fijaos que además los datos creo que no reflejan toda la crudeza de la presión estética que comentábamos porque decíamos que yo yo repaso por aquí El sesenta por ciento dice que nunca ha hecho una dieta conforme a la mujer se va haciendo adulta practicamente llegamos a casi la totalidad la totalidad de la mujer adulta en algún modo

Voz 0194 18:34 toda una vida ha hecho una dieta dicen las

Voz 8 18:37 estas por lo tanto ahora mismo es cruel el canon de belleza como también ha dicho el compañero quiero observar una cosa el canon de belleza que se les impone desde el punto de vista del consumismo al hombre al menos está dentro de los cánones

Voz 0194 18:52 de la salud un hombre musculado

Voz 8 18:54 pero sano digamos en un enorme peso con un mayor y una mayor masa muscular pero el canon de la belleza que muchas veces lo vende a la mujer a veces sale del rango de la salud con lo cual se crea una injusticia todavía mayor

Voz 0194 19:08 me queda muy bonito pero no quiero dejar pasar otro dato que da el barómetro esos jóvenes treinta por ciento que tiene cree haber tenido algún problema de salud mental

Voz 5 19:15 sí que ese es un dato que la verdad es que hay que cuidarlos a la salud mental de la juventud hay que cuidarlo cuando hablamos de salud mental estamos hablando de síntomas que tienen que ver con la depresión con la ansiedad con los trastornos del sueño eh

Voz 0194 19:30 igual que me digan para ello sí claro

Voz 5 19:33 los datos de automedicación también son muy altos no no sale sobre todo que hay un tanto por ciento que todos estos síntomas que nos dan y llevan a la depresión no sea que hay síntomas depresivos que que sí que están afectando a la salud en unas cifras que son altas yo creo que ahí sí que es un banderín rojo

Voz 0194 19:51 claro que tenemos que cuidar en ese sentido algo

Voz 5 19:53 en tú

Voz 1880 19:54 Nos dice Mario sobre las dietas dice lo típico de los jóvenes sobretodo las chicas es hacer dieta para no engordar y al mismo tiempo abusar de la bollería industrial de las chucherías de las bebidas azucaradas y Anabel nos cuenta que ya trabaja con jóvenes en Soria y que allí tienen un proyecto para visibilizar lo positivo de los jóvenes que es muy necesario romper estereotipos y mostrar una imagen en positivo

Voz 0194 20:15 me duele podríamos seguir desmenuzando este estudio muchísimas gracias por haber estado con nosotros Aitor muchísimas gracias también a los jóvenes a nosotros jóvenes Estefanía Lucía Joseba Ignacio muchísimas gracias