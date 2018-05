Camilo Lara: "Disney le ha escrito una carta de amor a mi ciudad en el momento en el que ser mexicano es muy difícil"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1995 00:07 Toni Garrido les pido que hagan ustedes un poco de memoria demasiada bastará con que ser monten hasta la última gala de entrega de los premios Oscar seguro que recuerdan esta canción Rumba

Voz 1995 00:24 en domingos recuerda mi forma parte de la banda sonora de una de las mejores películas de animación de los últimos años Coco de Disney Pixar y fue reconocida como mejor canción del año en la última edición de los premios de la Academia

Voz 1995 00:43 buenas Camilo es uno de los responsables de una música que ya es inmortal una banda sonora que es inmortal cuando tiempo estuviste en total trabajando en esta y en el resto de las canciones de la película

Voz 4 00:55 pues bueno estuve cerca siete años trabajando haciendo primero un mapa en la música de México para ver que quedaban en la película después grabando las canciones sí produciendo las igual no está termine teniendo una pequeña aparición en en la película como si la gente que la ha visto en la escena del de la fiesta ellos el DJ es decir de la pinchando los discos

Voz 1995 01:21 yo creo que no va a hacer una mejoría en tu vida camino todo no

Voz 5 01:23 bueno eso ya después créditos final para abajo siete años buscando el sonido de México porque el fondo lo que lo que hiciste fue buscar el sonido de Méjico y luego lo comprueban México es un país que suena

Voz 1995 01:38 tiene múltiples sonidos para todo para comprar una tortilla para comprar un helado

Voz 4 01:43 cinco suena todo el rato si si ese era un poco con el retornó que de repente suenan dos o tres músicas y ruidos sonidos tantos capturar lo que pasa en un pueblo como la Santa Cecilia que es el pueblo imaginario pasan co era muy emocionante no de repente suena mariachis suenan gente cantando ruidos de gente vendiendo cosas entonces fue diseñar un poco él mismo con el mismo trabajo que hacen en las animaciones diseñar este mapa sonoro de de

Voz 1995 02:15 al final en ocasiones Camilo claro la música es muy complejo y cada uno de la misma canción tuyo la vamos a escuchar de forma distinta que tendremos dos significados pero no vamos a hacer una vamos a hacer una prueba les voy a pedir que presten atención segundo que nos presten atención voy a pedir queridos oyentes de la Cadena SER que piensen ustedes en alguien a quién echen de menos da igual quién sea familiar si es una pareja un antiguo novio no había da igual a quién quieran piénsalo mientras tienen esa imagen en la cabeza escuchen de nuevo la misma canción

Voz 6 02:49 sí porque quiere cuerda no yo que llegue

Voz 7 03:03 de Luis Alberca

Voz 7 03:12 para esto es

Voz 8 03:13 claro que sirve la música para viajar

Voz 1995 03:17 para emocionarse Camilo es uno de los cerebros y dos que está detrás de esa banda sonora pero no solamente es ni mucho menos Camilo es una de las personalidades más relevantes de la industria musical del planeta reconoció en todo el mundo como embajador de su paisaje sonoro en mexicano al frente del Instituto Mexicano del Sonido eres el director el único alumno profesor tenemos la suerte de que esos días va a estar en en nuestro país es muy difícil explicar no hemos intentado es muy difícil explicar por qué haces muchas cosas ZA demasiado

Voz 4 03:47 sí sí sí la verdad es de repente volteó ya estoy como metidos en tantos historias quién yo ni yo mismo en que antes pero bueno vamos

Voz 1995 03:56 intentar repasar algunas de las cosas que haces porque más allá trabajar en

Voz 4 04:00 en una película

Voz 1995 04:02 fascinante entonces empeño musicales han son muy diversos para ti la música imagino que es un todo

Voz 4 04:08 sí bueno la verdad es que llevo muchos años desde que era muy pequeño empecé a trabajar en la música en muchos sentidos entonces pues si ya en realidad mis hermanos son músicos mi mi Tommy Familia son prácticamente músicos mis amigos son músicos vivo la música entonces

Voz 5 04:27 a un veinticuatro horas no cómo consigues por ejemplo no hay vuelva a Coco

Voz 1995 04:32 que la misma canción me me llegue a mí a mi hija de formas distintas como voces que algo se interprete dependiendo de quién sea de formas tan distintas que sean música ilumine algunos de una manera ya otros de otra

Voz 4 04:46 porque al final y a pesar de que todos los humanos somos muy diversos hay hay cosas muy muy básica hace muy sencillas que hacen de ejemplos muy puntuales cosas universales no yo siempre he creído que que que la universalidad está en cosas cotidianas muy básica cien cosas en acciones no entonces buenos todos tenemos un abuela que hemos adorado llamado todos tenemos ese momento y en esa canción pues toca esos puntos neurálgicos que los tenemos seas que encerradas de la nacionalidad que seas y son cosas tan sencillas que se vuelven universales no

Voz 1995 05:24 fíjate que importante en un momento donde hay un señor vamos a hablar de le hablando de un muro y hablando de inmigrantes utilizando la palabra inmigración asociada a la delincuencia de una forma quieren poder mostrar lo que realmente Méjico pero también que responsabilidad porque está en tus manos elaborar ese mapa de sonido que todo mexicano lleva en su corazón la música hasta dentro de cualquier mexicano pero muy muy muy dentro qué responsabilidad

Voz 4 05:48 sí parte parte de de haber trabajado en Coco para mí era era pues a agradecer la valentía de Pixar y de de Disney de de hace es una película que fue una carta amor a México en un momento en que el ser mexicanos muy complejo en en en la parte del mundo donde vivo no habiendo tanta tanto mensaje negativo y tantas cosas que uno ve en la televisión de violencia de narcotráfico entonces hacer una carta en alta siendo los valores por los cuales a mi me gusta México no ese es el México que que me enamoró

Voz 1995 06:43 hablamos con Camilo Lara es un genio no exageró el único fundador director profesor bedel que es el señor de la limpieza del Instituto Mexicano del Sonido aspecto musical con nombre institución académica que se ha convertido en un espacio de experimentación con la música popular de México de Latinoamérica Latinoamérica estos días Camilo está en España para presentar su último trabajo disco

Voz 1995 07:19 aparte de un genio insisto es un explorador me imagino a esos hombres que a principios del siglo XX finales del XIX conquistaba la Antártida e incluye buscaba los confines tú haces un poco eso pero en vez de llevar un machete ibas una

Voz 4 07:34 la lavadora músculo en la verdad es que ese es mi gran pasión con la música que hago es ir buscando las cosas en la cultura de a pie desde la calle tratar de de trabajar con eso de trabajar con la cultura que está viva y que de repente por lo menos en México no no están reconocidas no me tocó mucho el principio de la cumbia como una cosa que sólo se pinchaba en lugar muy poco qué años pero se oían en los camiones y en la calle y la gente estaba pero era muy mal visto no de muy mal gusto oír cumbia o tocar comienzo ello hoy en día pues la cumbia vuelto pasar

Voz 1995 08:19 es verdad que hay músicas que tienen

Voz 8 08:22 muy mala fama

Voz 1995 08:24 reggaetón en España durante mucho tiempo no bueno hay muchos que sigue estando mal visto como una musica menor que habla además con letras más que cuestionable de asuntos no no no siempre edificantes pero como es que hay géneros que tienen mala prensa

Voz 11 08:40 sí yo creo que es yo creo que todo lo que pasa en la calle no para para mucha gente lo que pasa en la calle no tiene una relevancia cultural y al contrario no

Voz 4 08:48 todo es un poco pensar ha sido un gran el graffiti o de los cómics de cosas que pasan porque la gente está generando cultura de una manera espontánea pero pues son tan valiosas como alto Arte nuevo arte conceptual a no ser que tienen para los valores y eso es tan importante uno como a otro que parte de él

Voz 1995 09:10 proceso de recopilación de sonidos detalles sonoros de coco pudiste aplicar a este disco que que parte te ha servido de todo lo que hizo durante siete años tratando de entender cómo sonaba a tu país que parte de ha servido para este disco bueno muchísimo

Voz 4 09:25 como para para coco grave con más de ciento cincuenta músicos mexicanos un poco el la película es una una fotografía instantánea del quiénes son los músicos más geniales del de la calle en México no gente que toca Mariachi Trío banda All dolor los ritmos que pasan en México Icon este disco empecé un viaje a través de América tratase era un entender cómo en una misma pista de baile podría estar una serie de de ritmos que pasan en América como teoría pues pensar que la pista de baile es el único lugar democrático donde pueden convivir pobres y ricos guapos y feos tontos e inteligentes pueden bailar al mismo tiempo no sin sin tener ningún comentario sobre cada uno

Voz 1995 10:22 sin saber bailar tampoco hay que saber

Voz 4 10:24 el para ponerse a bailar claro Il al final bailes latido de corazón no es un ritmo que te va llevando bueno este disco popular pues es la la exploración de los sonidos que pasan pues sobre todo la cumbia que pasa a través de América todo América pero cosas como en Jamaica como digo el dancehall y fui trabajando un poco con con músicos de todo a América para para hacer este disco bueno inspirados

Voz 1995 10:52 lo que hace si estos días en España a un hombre con un gorro muy particular inmóvil grabando sonidos Camilo Lara inspirados en eso vamos a preparar un juego vamos a a ser los primeros en saber si tú eres capaz de pasar el examen del Instituto Mexicano del Sonido

Voz 12 11:10 gracias registrados varios sonidos totalmente mexicanos cinco días corresponden a instrumentos tradicionales del folclore de tu país y otras cinco son ruidos habituales en las calles de México sandía si sabe esos Jeff matriculada en Oria a partir de ahí pues van a partir de cinco ya vas bien pero que

Voz 13 11:38 bueno este este Sun una bonita Arpa no Jarocho seguramente sí mil Johnson Salut si es fantástico mis complejísimo tocarlo

Voz 1995 11:52 vamos con el segundo

Voz 14 11:55 bueno es cuando tienes que salir corriendo para dejar la basura porque si no te queda más con la basura y en tu casa Ciudad de México la recogida de la basura anuncia con este sonido de campana más bien vamos con el tercero

Voz 16 12:13 bueno eso eso es eh pues yo creo que son Jarocho eh señor el recinto Jarocho si será será probablemente veracruzano eh muy bonitos lo son

Voz 5 12:28 Sony tiene cuatro cinco cuerdas sí sí sí es es como un tres

Voz 16 12:33 con cuatro pero con cuatro exacto un un La pequeña guitarra que puso en el mudos las al cien por cien chica vamos a poner un poquito más vivir

Voz 17 12:46 bueno eso es importantísimo Si tienes hijos si quieres comprarle unos globos

Voz 5 12:53 algo suena todo el rato este es el sonido de gente en la calle vendiendo globos para los niños globos y luego también te venden algodones de azúcar la variable que suena un poquito en sonido el Onda Azul

Voz 1995 13:06 que es un poquito distrito quinto sonido

Voz 4 13:18 pensaría que es una mandíbula burro o una Quijada de burro bien lo es que es una dificilísima tocar pero la más divertidas no yo creo que una vez instrumentos una vez tenía un amigo que cruzó la la seguridad un aeropuerto que lleva hay una mandíbula por la voy a tocar

Voz 12 13:41 Gemma Quijada burro es lo que promete no hay doble es una escalada que se frota ese golpea para obtener bueno ya está siendo insuficiente ya está conseguido cinco o lo con lo cual ya ya está a la espera pero vamos a sexto sonido

Voz 18 14:00 ese son los helados

Voz 14 14:03 cuando juegas al parque los domingos si quieres tómate una liebre de limón vainilla vas estás en el vienes es conseguir estás en el bien vamos al séptimo

Voz 19 14:13 todo el mundo

Voz 20 14:17 de mis instrumentos más masa

Voz 4 14:19 dorados la la

Voz 20 14:22 Bimba ahí ese es para mí me recuerda

Voz 4 14:27 me da hambre cuando lo digo porque regularmente cuando va a comer como ya IUCA peca de Yucatán oyes algo Marín vernos tocar me recuerdan por tomar una buena

Voz 16 14:39 es el perro de Pavlov va vamos a comer ya estás y notable vamos a octavo

Voz 21 14:50 bueno sí pero con ayuda porque no sé si ese día aquí así pero

Voz 22 14:56 es Juanma López o nietos se movimientos que que

Voz 21 15:01 que extrañamente los venden en la noche no sé no sé por Kenny para mí no sería una comedia no Puma pero bueno

Voz 22 15:09 gente come Camón de a todos lanzados por la noche

Voz 1995 15:12 no parece muy digestivo

Voz 23 15:14 noche vamos a ver la luz

Voz 24 15:24 fíjate que eso eso podría ser una jarana podrían ser

Voz 4 15:28 Damon cualquiera lazos

Voz 1995 15:30 podría ser guitarra de verdad es que no vas a una el último

Voz 25 15:34 hacer que se impida su rico está males

Voz 26 15:38 pues aquí niños bueno ese eh creo que se explica también los ricos deliciosos bueno pequeños

Voz 19 15:47 parece que el fundador del Instituto mexicano del a prueba su propio

Voz 1995 15:54 sabe como esta entrevista que Camilo nombre muy con mucho amor al trabajo a alguien que trabaja mucho como en el caso de Camilo pues bueno es mejor que la suya es la idea de fundar una banda muy particular en México Morrissey de los Smiths tiene mucho éxito muchísimo dinero Camilo tuvo la idea de hacer se es decir convertir al mexicano todo el legado de Morrison

Voz 3 16:24 porque

Voz 1995 16:34 ha producido una canción con una banda mundialmente conocidas por seis en los que ha puesto vacante

Voz 1 16:39 dar en castellano no

Voz 19 16:50 beneficios esa canción destinados a los afectados por los terremotos en México

Voz 1995 16:54 de que se cumplirá un año en septiembre y el tiempo que tiene libre pues le pones voz y música a grandes videojuegos como el garante falto

Voz 27 17:03 oiga familia escuchándole está son más Perrone en los saludos amigos concepto Mexican insípido

Voz 1995 17:13 eso no se puede ser es muy difícil lo tuyo eres es muy popular pero ese tiempo muy moderno en lo popular pero realmente es un hombre muy en que esa hice bueno

Voz 4 17:25 no soy agente secreto encubierto

Voz 1995 17:30 Instituto Mexicano del Sonido mañana jueves treinta y uno de mayo llevarán Instituto Mexicano al festival nocturna en Sevilla y los días dos y tres de junio al festival poetas dos mil dieciocho en el matadero de de Madí y luego conciertos en directo

Voz 4 17:43 sí sí bueno eso dedico mucho tiempo a estar girando por el mundo llevo ya varios meses en Europa no estuve giran con su nuevo Volvo burdel los que son fantástico antes con léxico que bueno cuenta con un notable español Jairo descubierto de Pedro bueno pues a eso se te pasa la vida girando en conciertos

Voz 1995 18:08 en la música hay dando vueltas a mí lo un ejemplo ya es consiguió sintetizar en muchas proyectos pero de una forma muy notable y brillante para todo el mundo la película Coco el sentido de de un país un gran tributo en gran homenaje a todas esas músicos que llevan a Méjico en su corazón al revés

Voz 19 18:24 Camilo muchísimas gracias gracias encantado

Voz 1995 24:09 hemos tenido la enorme fortuna de poder hablar con Terry Gilliam uno de los fundadores de los Monty Python

Voz 19 24:16 porque estamos convencidos que necesitamos Moore mucho más

Voz 1995 24:20 Terry Gilliam está en España después de presentar en el Festival de Cine de Cannes el hombre que mató a Don Quijote

Voz 47 24:25 complejo arte de la fachada venido para resucitar la era de la caballería pues esto lo escribí yo blasfemia de nuestro Creador en los gremios puede leerlo

Voz 1995 24:36 más de veinte años ha tardado Terry Gilliam en completar su magna obra a obra inspirada como no por el inmortal Quijote pero quién es el verdadero Quijote es Fernando Rey

Voz 14 24:47 no fluyen las vuestras mercedes del desaguisado

Voz 11 24:51 Rafael Rivelles aventura las cosas mejor de lo que hacer

Voz 1995 24:55 pues que grandes actores han dado vida a un personaje pero quién es el verdadero Quijote

Voz 19 25:00 claro esto

Voz 2 25:04 estaba justo hablando de eso cómico guionista que se llama Tony Grisolía hace poco porque mucha gente piensa aquello era Don Quijote y él me decía tú eres Sancho Panza es la película en la que es Don Quijote la película es una auténtica locura Ayesa es una idea que me ha llevado hacia adelante que me ha hecho seguir que yo era la parte pragmática y que la película quería hacerse a pesar de por eso la película es Don Quijote

Voz 1995 25:28 han pasado más de veinte años desde que Terry Gilliam comenzó el proyecto el hombre que mató a Don Quijote cómo habrá evolucionado la idea que en mil novecientos noventa y ocho tenía Terry Gilliam en la cabeza

Voz 19 25:40 el equipo

Voz 2 25:44 ha evolucionado muchas veces principalmente por razones prácticas no porque me surgiera otra idea brillante sino por ahorrar dinero para poder hacerla hemos conseguido hacer la película por la mitad de lo que nos hubiera costado cuando empezamos hace veinte años así que ha sido una evolución principalmente pragmática gracias a haberla adaptado a que la historia se cuente en tiempos modernos en un nuevo hemos tenido que preocuparnos de que no sobrevolara en avión eso de que hubiera cables telefónicos colgados por ahí también tratamos de cambiar y mejorar la historia para hacer la fresca para nosotros y que no siguiera entusiasmado la idea el gran cambio es que el protagonista el personaje de Adam Driver no estuviera en el siglo XVII sino en el mundo

Voz 19 26:23 lo moderno que trasladar a la más que de Quijote al mundo moderno ayudaba a abaratar la película

Voz 2 26:29 otro de los temas interesantes de la película es como Adam Driver hace de un director que recuerda cómo cuando era joven idealista y tenía sueños hizo este corto del hombre que mató a Don Quijote y el efecto que puede tener el cine en la gente que por un lado puede arruinarte por otro puede mejorar de labios

Voz 19 26:44 el entrenador blue en Make temprano

Voz 1995 26:51 hay una extraordinaria frase apócrifa en el Quijote que dice por más que te digan que son gigantes ten por seguro que Somolinos definiría su juicio esa frase la política mundial actual

Voz 2 27:03 que la política ahí es donde es más necesario el humor porque a la política le gusta tomarse en serio a sí misma a los medios les gusta fingir que los políticos son personas serias y por eso necesitamos locos niños y cómicos para atraer a los políticos de vuelta a la Tierra porque les encanta oírse hablar y lo llenan de aire caliente como globos y salen volando tienen tampoco que ver con la realidad son lo hay en Inglaterra ahora mismo el Partido Conservador está bailando alrededor de sí mismo tendremos Brexit no lo tendremos los políticos ya no están tomando decisiones sino evitando las atrapados en estas discusiones circulares Mientras el mundo enloquecer

Voz 2 27:45 así que necesitamos Quijotes que vea en el mundo a través de los ojos de un loco porque así se está más cerca de la verdad que a través de los ojos de la gente razonable

Voz 1995 27:56 hablamos de de su generación también una generación extraordinaria sin ir más lejos Roger Waters el líder de Pink Floyd uno de los líderes de Pink Floyd Sun España hace muy pocos días ofreciendo un espectáculo soberbio político y musical como pocos lo han hecho

Voz 3 28:46 ven

Voz 2 28:53 Nuestra generación fue una época maravillosa porque el mundo está

Voz 2 29:00 teníamos dinero teníamos poder Hinault queríamos aceptar simplemente que el mundo estuviera sentado sobre nosotros queríamos explorar ideas nuevas aprender más cosas sobre el mundo

Voz 2 29:13 es cierto que las drogas abrieron muchas ventanas y puertas para las percepciones de la gente y también destruyeron a muchas personas no se pueden poner en marcha cambios sin cometer errores pero tuvimos una influencia el movimiento por los derechos civiles por los derechos de los gays por el feminismo el movimiento contra la guerra fueron focos poderosos y ganamos la confianza que da saber que nuestras voces estaban siendo escuchadas

Voz 2 29:39 en actual sabe que su voz no está siendo escuchada no saben qué hacer están demasiado ocupados comprando el nuevo iPhone los videojuegos estas cosas tienen poco que ver con el mundo real son escapatorias del mundo real todo el mundo tiene miedo y quiere más cosas son tiempos de mucha codicia muy consumistas yo no sé lo qué hacer yo me estoy convirtiendo en alguien que se dedica a cuidar de jardín casi me hecho apolítico porque no sé lo que haceros así que

Voz 1995 30:15 la voz también de los clásicos de sigue habitando la sabiduría universal durante mucho tiempo ha sido la principal fuente de inspiración del cine Laura de Terry Gilliam está repleta de referencias a la literatura

Voz 2 30:30 pero son lo más importante normalmente Leo tres libros a la vez un el desayuno otro en la cama y otro para la mitad del día porque hay que usar la imaginación tu conversación interior con una persona el escritor no es un comité es una voz a la que escuchas y bueno hice el barón de mucha usen porque adoro ese libro

Voz 2 30:51 años cincuenta Las aventuras del Barón de Moon chaus señera en el segundo libro más popular del planeta después de la Biblia para cuando hice la película ya nadie conocía el libro Nilo

Voz 2 31:03 pues yo también pero la biblia tiene algunas partes muy buenas y también con el Quijote los niños españoles lo tienen que leer porque les obliga en el colegio no es una buena manera de hacer que a la gente le gusta la literatura en la literatura hay que enterar yo tenía treinta y nueve años cuando leí el Quijote por primera vez así que fue fantástico la película a lo mejor si esta película funciona y los jóvenes van a verla a lo mejor les despierta la curiosidad iban al libro el libro es extraordinario pero no si fuerzas a la gente a leer

Voz 1995 31:41 hablamos con él de la referencias a Goya en gran parte de su cinematografía porque España ahora mismo como ustedes saben es como un cuadro de Goya cuadro en el que no estamos dando garrotazos en el caso de Gilliam su cinematografía igual que las pinturas de Goya encierra mucho de esa locura eso explicaría porque todavía es recuerda

Voz 2 32:03 la estupidez de la humanidad eso es lo que está haciendo Goya era brillante tengo varias reproducciones de los disparates de Goya en las paredes de mi casa son brillantes

Voz 2 32:15 recuerdo la primera vez que vi el retrato que Goya hizo del duque de Wellington y la Mason el Gallery de Londres el duque de hierro como se le conoce en Inglaterra ya en Europa pensé que sería un tipo fuerte y poderoso pues sus ojos son muy suaves parece un poco perdido pero lo fantástico es que es un cuadro un retrato en el que su rostro está bronceado pero la gente está blanca porque siempre llevaba sombrero Goia veía la realidad ya fuera hay desastres de la guerra los disparates pero son humorísticos está viendo la locura de la realidad pero su sentido de la es tan fuerte y eso es lo importante

Voz 2 32:51 creo que no hice suficiente Goya en la película acabe con más de que Goya porque me gustaría hacer una película basada sólo en Torres cuadros de Goya hay sus grabados es asombroso por decirlo y hunde pero sus cualidades son muy singulares porque nunca escondió la violencia del mundo Llera también un gran humanista la locura de Humanidades lo que me preocupa siempre y creo que preocupaba también a Goya y tampoco le gustaban mucho los franceses

Voz 11 33:21 hablando de nacionalidad

Voz 1995 33:22 es el americano sobre una reflexión sobre la cultura europea totalmente seguramente fruto haber pasado gran parte de su vida en Inglaterra eso les permite mirarnos con cierta distancia

Voz 2 33:38 creo que la distancia es muy buena porque puede decir que no soy responsable del desastre de Europa porque estaba en América es como si hablamos de Cervantes y el Quijote cuando veo todos los esfuerzos que han hecho los directores españoles por hacer el Quijote son aburridos porque el peso de Cervantes y la importancia del libro y la tradición eso aplasta pero como extranjero soy libre no puedo jugar puedo entrar como un turista y decir vaya eso es fantástico James

Voz 2 34:06 hasta hace eso siempre me ha gustado poder entrar como una mirada fresca porque estos ojos no han sido formados por la sociedad española así que puedo mirar puedo leer el libro pudo ver lo que yo veo en España espero traducirlo en algo que tenga sentido para más gente que sólo aquellos que no le en el More el problema es que la gente no le el libro asumimos que

Voz 2 34:34 es un chaval gordo a su lado pero es que no trata de esto yo cuando leí el libro noté que cada capítulo tiene más o menos la longitud precisa para leerlos en torno al fuego después de cenar con la familia y leer leer un capítulo porque se cierra en sí mismos yo creo que lo escribió para mantener las familias unidas en torno al fuego Ana decidí brota de pizza

Voz 48 34:58 Kerry Liam escena porcino

Voz 1995 35:00 el hombre que mató a Don Quijote

Voz 48 35:23 sí

