Julián Casanova: "La corrupción produce unas grietas tremendas entre la generación de la transición y las nuevas que solo conocen una democracia corrupta"

Voz 1

00:00

estamos en un en una situación en la que el valor de la democracia irse el tema fundamental no es sólo quién gobierna no es sólo que partido ganó las elecciones estamos en un momento en que hay tres puntos fundamentales de lo que yo llamaría la quiebra de algunos valores de la democracia primero la corrupción la corrupción no es falseamiento electoral como pasaba en los tiempos oligarquía y caciquismo la corrupción pies lo que en estos momentos producir unas glorietas tremendas entre la generación que ya es mayor y que vivió la transición en la democracia y las nuevas generaciones que están conociendo sólo una democracia corrupto la segunda porque hay un gran debate sobre España no sólo sobre el tema territorial sino sobre las señas de identidad de España hice necesita un Gobierno que que da una forma ponga algo de consenso en todo esto ya sé que es difícil pero ese es un tema fundamental la negociación en la democracia no suele existe la ley y el orden es un tema heredado unas dictaduras que está muy bien define la democracia necesita algo más no ya hay un tercer punto que es que a la corrupción ya este gran debate sobre la nación se suma las consecuencias de una crisis que no ha devuelto a España al punto en el que estaba a principios del siglo veintiuno con una sociedad civil fuerte un Estado benefactor todo con buena sanidad e crecimiento en el tema de la educación de nuevo ese es el gran tema también pendiente de la democracia es algo más que motos en una democracia tiene que tener tienen que ofrece a los ciudadanos una enseñanza que es un régimen político que tiene ventajas sobre otros en un momento en el que la sociedad del este de Europa están volviendo los ecos del pasado en un momento en el que la Unión Europea no sabe cómo gestionar por ejemplo todo el tema de la inmigración de los resultados necesitamos otro tipo de gobierno un Gobierno envuelto en esta corrupción no puede seguir y la solución sería la solución sería una moción de censura apoyada por todos los demás partidos creo que ese sería el gran valor de la democracia y la mejor enseñanza que se podría dar en estos momentos a estos jóvenes que están buscando en el futuro eh esas señas de identidad esto va a ser difícil porque la primacía de lo político sobre la sociedad civil Nos han llevado también a este camino la gente se lo piensan suficiente meses nadie escucha a nadie ya hemos perdido la capacidad de debate y de debatir sin insultos y gritos