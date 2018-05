'El hombre que mató a Don Quijote', la película que tardó más de 20 años en ver la luz

Voz 1 00:00 hoy hemos tenido la enorme fortuna de poder hablar con Terry Gilliam uno de los fundadores de los Monty Python

Voz 2 00:12 porque estamos convencidos que necesitamos Moore mucho más

Voz 1 00:16 Terry Gilliam es en España después de presentar en el Festival de Cine de Cannes el hombre que mató a Don Quijote

Voz 3 00:23 para resucitar la caballería pues eso lo escribí yo blasfemia lo demostró que y todos los hemos podido leerlo

Voz 1 00:32 más de veinte años ha tardado Terry Gilliam en completar su magna obra a obra inspirada como no por el inmortal Quijote pero quién es el verdadero Quijote es Fernando Rey

Voz 2 00:43 no Mercedes desaguisado

Voz 4 00:46 lanzar el Rivelles

Voz 5 00:49 es mejor de lo que hacer ahora es que a grandes actores

Voz 1 00:52 ha dado vida a un personaje pero quién es el verdadero Quijote

Voz 6 00:56 la he visto

Voz 5 01:00 estaba justo hablando de eso cómico guionista que se llama Tony Grisolía hace poco porque mucha gente piensa que yo era Don Quijote y él me decía tú eres Sancho Panza es la película en la que es Don Quijote la película es una auténtica locura Ayesa es una idea que me ha llevado hacia adelante que me ha hecho Seguí que yo era la parte pragmática y que la película quería hacerse a pesar de todo

Voz 1 01:21 por eso la película dijo al pasado como les decía más de veinte años desde que Terry Gilliam comenzó el proyecto el hombre que mató a Don Quijote cómo habrá evolucionado la idea que en mil novecientos noventa y ocho tenía Terry Gilliam en la cabeza

Voz 6 01:36 el Hypo Urs Meier

Voz 5 01:40 ha evolucionado muchas veces principalmente por razones prácticas no porque me surgiera otra idea brillante sino por ahorrar dinero para poder hacerla hemos conseguido hacer la película por la mitad de lo que nos hubiera costado cuando empezamos hace veinte años así que ha sido una evolución principalmente pragmática gracias a verla adaptado al que la historia se cuente en tiempos modernos en un nuevo hemos tenido que preocuparnos de que no sobrevolara en avión eso de que hubiera cables telefónicos colgados por ahí también tratamos de cambiar y mejorar la historia para la fresca para nosotros y que no siguiera entusiasmado de ahí el gran cambio es que el protagonista el personaje de Adam Driver no estuviera en el siglo XVII sino en el mundo

Voz 7 02:18 lo moderno y que trasladará la magia de Don Quijote al mundo moderno ayudaba a abaratar la película Oz

Voz 5 02:25 otro de los temas interesantes de la película es como Adam Driver hace de un director que recuerda cómo cuando era joven idealista y tenía sueños hizo este corto del hombre que mató a Don Quijote y el efecto que puede tener el cine en la gente que por un lado puede arruinarte por otro puede mejorar de labios

Voz 2 02:41 se ha hecho un make temblar

Voz 1 02:47 hay una extraordinaria frase apócrifa en el Quijote que dice por más que te digan que son gigantes ten por seguro que Somolinos definiría su juicio esa frase la política mundial actual

Voz 5 02:59 que la política ahí es donde es más necesario el humor porque a la política le gusta tomarse en serio a sí misma a los medios les gusta fingir que los políticos son personas serias y por eso necesitamos locos niños y cómicos para atraer a los políticos de vuelta a la Tierra porque les encanta oírse hablar y lo llenan de aire caliente como globos salen volando tienen tampoco que ver con la realidad son entienden lo hay en Inglaterra ahora mismo el Partido Conservador está bailando alrededor de si mismo tendremos Brexit no lo tendremos los políticos ya no están tomando decisiones sino evitando las atrapados en estas discusiones circulares Mientras el mundo lo que enloquece así que necesitamos Quijotes que vea en el mundo a través de los ojos de un loco porque así se está más cerca de la verdad que a través de los ojos de la gente razonable

Voz 2 03:49 de nada es fácil

Voz 1 03:52 hablamos de de su generación también una generación extraordinaria sin ir más lejos Roger Waters el líder de Pink Floyd uno de los líderes de Pink Floyd Sun España hace muy pocos días ofreciendo un espectáculo soberbio político y musical como pocos lo han hecho

Voz 8 04:14 yo soy un friki venga

Voz 2 04:45 ver si me tomando fotos

Voz 5 04:49 Nuestra generación fue una época maravillosa porque el mundo está

Voz 7 04:52 está cambiando de verdad de repente la juventud era la mayoría

Voz 5 04:56 teníamos dinero teníamos poder no queríamos aceptar simplemente que el mundo estuviera sentado sobre nosotros queríamos explorar ideas nuevas aprender más cosas sobre el mundo

Voz 6 05:06 P a ciento Els

Voz 5 05:09 es cierto que las drogas abrieron muchas ventanas y puertas para las percepciones de la gente y también destruyeron a muchas personas no se pueden poner en marcha cambios sin cometer errores pero tuvimos una influencia el movimiento por los derechos civiles por los derechos de los gays por el feminismo el movimiento contra la guerra fueron focos poderosos y ganamos la confianza que da saber que nuestras voces estaban siendo escuchadas

Voz 2 05:32 que ya no no creo que la generación mejor

Voz 5 05:35 en actual sabe que su voz no está siendo escuchada no saben qué hacer están demasiado ocupados comprando el nuevo iPhone los videojuegos estas cosas tienen poco que ver con el mundo real son escapatorias del mundo real todo el mundo tiene miedo y quiere más cosas son tiempos de mucha codicia muy consumistas yo no sé lo qué hacer yo me estoy convirtiendo en alguien que se dedica a cuidar de jardín casi me hecho apolítico porque no sé lo que hacer así que bueno trabajo en jardín

Voz 2 06:10 hablamos también de los clásicos de sigue habitando la sabiduría

Voz 1 06:14 durante mucho tiempo ha sido la principal fuente de inspiración del cine la obra de Terry Gilliam está repleta de referencias a la literatura

Voz 6 06:21 además estoy fomenten han no

Voz 5 06:24 a los libros son lo más importante normalmente Leo tres libros a la vez una el el desayuno otro en la cama y otro para la mitad del día porque hay que usar la imaginación tu conversación interior con una persona el escritor no es un comité es una voz a la que escuchas bueno hice el barón de mucha usen porque adoro ese libro una en fin en los años cincuenta Las aventuras del Barón de Moon chaus señera en el segundo libro más popular del planeta después de la Biblia para cuando hice la película ya nadie conocía el libro ni

Voz 2 06:56 sonaba te duchas en las me encara

Voz 5 07:01 yo también Lucero la biblia tiene algunas partes muy buenas y también con el Quijote los niños españoles lo tienen que leer porque les obliga en el colegio no es una buena manera de hacer que la gente le gusta la literatura en la literatura hay que enterar yo tenía treinta y nueve años cuando leí el Quijote por primera vez así que fue fantástico la película a lo mejor si esta película funciona y los jóvenes van a verla a lo mejor les despierta la curiosidad iban al libro el libro es extraordinario pero no si fuerzas a la gente a leer

Voz 2 07:30 la voz sexto nadie

Voz 1 07:37 hablamos con él de las referencias a Goya en gran parte de su cinematografía porque España ahora mismo como ustedes saben es como un cuadro de Goya en cuadro el que estamos dando garrotazos en el caso de Gilliam su cinematografía igual que las pinturas de Goya encierra mucho de esa locura eso explicaría porque todavía es nos recuerda

Voz 9 07:54 es de tu pierde el sitio

Voz 5 07:58 fue la estupidez de la humanidad eso es lo que está haciendo huyera brillante tengo varias reproducciones de los disparates de Goya en las paredes de mi casa son brillantes

Voz 2 08:07 de Veolia I Remember de eso

Voz 5 08:10 recuerdo la primera vez que vi el retrato que Goya hizo del duque de Wellington en la National Gallery de Londres el duque de hierro como se le conoce en Inglaterra ya en Europa pensé que sería un tipo fuerte y poderoso pues sus ojos son muy suaves parece un poco perdido pero lo fantástico es que es un cuadro un retrato en el que su rostro está bronceado pero la gente está blanca porque siempre llevaba sombrero Goia veía la realidad ya fuera hay desastres de la guerra los disparates pero son humorísticos está viendo la locura de la realidad pero su sentido de la es tan fuerte y eso es lo importante

Voz 2 08:43 en ese tiempo

Voz 5 08:47 no creo que no hice suficiente Goya en la película acabe con más gente que Goya porque me gustaría hacer una película basada sólo en Torres cuadros de Goya y sus grabados es asombroso Verges Cordish Roy pero sus cualidades son muy singulares porque nunca escondió la violencia del mundo Llera también un gran humanista la locura de Humanidades lo que me preocupa siempre y creo que preocupaba también a Goya y tampoco le gustaban mucho los franceses no hay disfraces

Voz 2 09:17 hablando de nacionalidad

Voz 1 09:18 es el americano sobre una reflexión sobre la cultura europea totalmente seguramente fruto haber pasado gran parte de su vida en Inglaterra y eso les permite mirarnos con cierta distancia

Voz 6 09:29 ya no hay quien se ha nave Ispansi

Voz 5 09:34 creo que la distancia es muy buena porque puede decir que no soy responsable del desastre de Europa porque estaba en América es como si hablamos de Cervantes y el Quijote cuando veo todos los esfuerzos que han hecho los directores españoles por hacer el Quijote son aburridos porque el peso de Cervantes y la importancia del libro y la tradición eso aplasta pero como extranjero soy libre puedo jugar puedo entrar como un turista hay decir vaya eso es fantástico

Voz 2 09:59 de hecho es sensata

Voz 5 10:03 eso siempre me ha gustado poder entrar con una mirada fresca porque estos ojos no han sido formados por la sociedad española así que puedo mirar puedo leer el libro pudo ver lo que yo veo en España espero traducirlo en algo que tenga sentido para más gente que sólo aquellos que no le en el More el problema es que la gente no lean libros asumimos que todo el mundo conoce el Quijote loco unos molinos un chaval gordo a su lado pero es que no trata de esto yo cuando leí el libro noté que cada capítulo tiene más o menos la longitud precisa para leerlos en torno al fuego después de cenar con la familia y leer leer un capítulo porque se cierra en sí mismos yo creo que lo escribió así para mantener las familias unidas en torno al fuego a ETA