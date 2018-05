100 Yardas - La NFL VS Trump (Programa 121)

Voz 2 00:00 ya fútbol americano

Voz 1025 00:35 qué tal estáis bienvenidos a cien yardas ya sea junto a otra vez a banda toda la tropa para intentar explicarlos lo que va pasando que van pasando muchas cosas en el mundo de el fútbol americano todas las cosas yo yo de verdad en una infinita felicidad interior decía ya bueno esto ya floja seguro ahora esto ya se calmen tal bueno esta semana he vivido en Estados Unidos

Voz 1025 01:03 ha sido una cosa un debate ya hay a imaginar en todos los canales de radio de deportes de televisión que lo llevan como lo llevan luego aparte las otras noticias que se van produciendo pero bueno antes que nada señor Lee Jones en Barcelona qué tal está bienvenida a Arda

Voz 1194 01:19 pues allí también escuchando todo lo que se cuece en esta línea está calentito el tema eh porque

Voz 3 01:24 hay mal rollo eh trampa ha presionado a los P al presidente está perdí por un lado planteándose demanda al presidente sí sea cuando la cosa está

Voz 1025 01:36 que van a tirar cohetes que luego os contra una cosa también una apreciación personal que sentido ahora en Estados Unidos que aterrizaba como sabéis qué tal estás Iker Zazi muy buen día en San Sebastián espero no muy buenas aquí bebé pero bueno pues así estamos muy acostumbrados Buendía igualmente voy sobretodo porque ya sólo quedan noventa y nueve días para que empiece el jefe tú te contaremos nada pero ya hemos dejado los tres dígitos ya va quedando me ha vale vale señor Andreas dando ni chao cómo está ahí

Voz 4 02:05 Bon Jovi tiene gracia de momento

Voz 5 02:07 de bueno para que veáis lo que es el el buen rollo

Voz 1025 02:10 buena suerte y llegó a Miami camino de Indianápolis y me como el primer huracán de la temporada que menos mal que sólo latido lluvia pero para que veáis que todavía no ha empezado la temporada de huracanes técnicamente empieza el uno de junio pero este año ya nos ha pasado uno ahí estaba el sur de EEUU con agua a a que hablaba de la voz San Sebastián dicho lo dicho si queréis empezamos por ahí luego lo vamos desarrollando todo la verdad es que hay muy muy muy mal ambiente con todo el tema que han planteado los propietarios he hablado con con amigos de los dos ains la situación entre jugadores propietarios maneras de pensar y un límite

Voz 3 02:51 paran calores Sofres plantean

Voz 1025 02:53 sí pero pero mientras sabes qué pasa que hay mucho público que les apoyan mucho público que no les apoya

Voz 3 02:59 con lo cual ese mal rollo es generalizado es que eso

Voz 6 03:03 pues EEUU son dos Real abierto por cierto

Voz 1025 03:05 mira si si nos estáis escuchando por primera vez os contamos lo que ha pasado es que los propietarios esta semana justo el día que nosotros estábamos haciendo el programa ya lo avanzábamos creo que que tira el tema tu Iker y luego la no

Voz 6 03:19 no no fue exactamente así pero muy parecida pero claro

Voz 1025 03:22 bueno para ponerlo fácil os acordáis el lío que había en el fútbol americano el año pasado de arrodillarse con el himno por protesta por el y la situación que está viviendo la comunidad negra en Estados Unidos bueno pues eso ha llevado a la presión del presidente contra los propietarios para que ellos decidan que no se puede rodilla porque si no citar rodillas van contra el equipo en cuanto a multas y a castigos varios Easy no te parece bien esta situación te quedas en El Vestuario mientras luego sales esto digamos que sea el resumen fácil le eso tiene un montón de de apreciaciones y un montón de de puntos intermedios pero eso digamos que sería la fotografía general dicho eso los jugadores no están de acuerdo la Asociación de jugadores como muy bien apuntaba Louis Jones plantean un montón de acciones para parar esto porque además va contra el algo que los americanos llevan en el ADN que nosotros también deberíamos llevar en nuestros países pero que yo se lo llevaban especialmente en de la BN y es la libertad la libertad expresión de verdad de decir lo que tú quieras donde tú quieras sin faltarle

Voz 6 04:31 todo ello es que precisamente esta decisión que si efectivamente es alta es un guiño al al presidente de los Estados Unidos por parte de los propietarios una expresión americana tirar a los jugadores debajo del camión porque les han dejado heridos para mí es ir contra la contra la libertad de expresión claro

Voz 1025 04:51 bueno pues ya sabes que no es que entrando los dueños están de acuerdo con eso no debería tener una una sí bueno pues vascas

Voz 1194 04:59 cuando es el que ha hecho un rap y todo ha hecho un rap criticó cuáles

Voz 6 05:04 hay hay muchísimas reacciones de los jugadores yo os recomiendo que os leáis la la de Chrysler Chrysler en el jugador de defensa de de los Philadelphia Sixers Eagles

Voz 1025 05:16 también están los seres pero son exactamente los Eagles en este caso

Voz 6 05:20 el Chris lo voy voy a tuitear la la porque hace una respuesta creo que muy sensata y que pone en su sitio a a todo el mundo pero es que esto es abandonar a los jugadores a su suerte tú no puedes sancionar a una persona bueno ya vemos los ejemplos Manolo que es una cosa qué Eric Reed siga sin encontrar equipo es que no hay un motivo no con carne puede gustar o no como Erich Schmitt tiene que tener sitio porque es un safety que tiene más calidad que otros insinuó que contratan es por esto está yendo demasiado lejos y me parece una vulneración de los derechos de los jugadores a mí me gustaría que protestaran

Voz 1025 06:00 y que no te hemos escuchado algún comentario sobre toda esta historia que hay montaba

Voz 4 06:06 ya es que lo quiero conocer bordes pasar a tiene burrito porque creo que se ha metido en un jardín exagerado de Santa Ana en arenas movedizas iré ahí no por qué si se hubiesen dejado con la cosa por aquí viendo en a produjo ya ha pasado una temporada en la segunda Villava no deja que sea lo es ahora mismo sean puesto ahí en una ducha

Voz 5 06:38 muchas gracias de verdad que claro ahora quién quién tantos otros suero para mí es decir es que me aburro todo pero probablemente

Voz 1025 06:51 el probablemente terminará en algún sí sí lo que pase sabes lo que da un juez

Voz 4 06:57 yo creo que él se ha metido el resto de competidores en mi opinión cuando ya estaba un poco sufriendo no el feriante probado

Voz 5 07:09 es es que el excelente innecesario lo que han hecho siempre

Voz 6 07:13 que les han presionado a los propietarios para esto es que

Voz 1194 07:16 Tram directa a visionados propietarios también y eso ya es inferior bien política

Voz 4 07:22 yo quiero decir que ha metido el rostro completamente necesaria que que que que que te complica todo porque ahora hay un enfrentamiento claro y se pierde clientes tenía un enfrentamiento político

Voz 5 07:38 no ve que no beneficia en nada la NFL no nada a nadie a nadie jugadores ni en la Liga y la Liga

Voz 7 07:48 nadie mira al público a nadie

Voz 1025 07:51 absolutamente lo yo no creo que los jugadores que se arrodilla

Voz 6 07:56 al menos patriotas que el resto algo que tanto valoran allí ni que estén faltando al respeto a la bandera y al himno para mí no es patriotismo lo que lo que la decisión que han tomado

Voz 1025 08:05 no pero ahí están viviendo la situación

Voz 6 08:08 de esperpento

Voz 1025 08:10 Millás que nadie me malinterprete porque aquí ya no apoyo ni de su apoyo a torean pero sí que es lo que está

Voz 8 08:16 vamos viviendo bajo el paraguas de Trump esta semana con ya

Voz 1025 08:21 yo os digo tanto en Miami como Indianápolis hablando con la gente Indianápolis es a la América profunda blanca para que lo tengáis en cuenta si se va a mí hay gente allí que sí que está preocupada por el el rumbo que está tomando el país a todos los niveles de inmigración a niveles de relación densa dardo nacionales pero bueno lo que hay chico es todos lo han votado pero el problema el problema es que claro es que Hillary de peor ya pero ahora tienes otra May presidente de pop tus votos Edith de si ahí te lo comas pero bueno bueno ahora

Voz 4 08:57 desde ahora

Voz 1025 08:58 dime Andrea que vamos al fútbol venga no

Voz 4 09:01 a nadie se le depende enteramente de las causas

Voz 0453 09:03 de de idea de cómo

Voz 4 09:07 se está desarrollando todo esto está la cosa es que se va complicando cada vez más ya ahora hay hay noticias lógicamente de momento siempre eso no la fuente no es anónima pero sí que nombra a los jugadores pero al parecer hay

Voz 0453 09:24 varios jugadores importantes estrellas de Belén Fele están pensando a hacer

Voz 5 09:33 el gol dado al no jugar la temporada no jugar

Voz 4 09:37 mientras que aprendí que derriten lo tengan un contrato ir dicen que su objetivo es es conseguir convencer al veinticinco por ciento que los jugadores que creen que pueden conseguir un veinticinco por ciento de los jugadores que sean lo mismo

Voz 1025 09:52 no te voy te voy a recordar una cosa que que sí siempre nos lo ha demostrado la historia

Voz 8 09:57 tanto y lo digo

Voz 1025 09:59 no por nosotros sino por los propietarios de los equipos tanto las huelgas en béisbol fútbol americano cuando se han producido en Estados Unidos provocados por jugadores siempre han salido perjudicados los equipos porque han bajado las audiencias antiguo problema al mundo del béisbol casi más claramente que en el fútbol americano así que yo si fuera propietario me lo pensaría dos veces

Voz 4 10:22 sí es verdad es que ya está ropa a ese es el problema

Voz 5 10:26 que haces no digo bueno no nos hemos equivocado perdimos disculpas no pasa nada hace lo que queráis

Voz 1025 10:33 a ver qué pasa

Voz 1194 10:35 con Gemma contra el tema bueno si os habéis oído también la la mítica serie Roxanne de toda la vida la actriz la la han cancelado directamente la corona

Voz 6 10:47 dentro de Fórum racista que hoy lanzó

Voz 1194 10:49 es una ferviente seguidora de Trump e declarada y todo se ha encargado la serie Derek

Voz 1025 10:55 la gente que que era la vuelta tal y que tenía audiencias millonarias

Voz 6 11:00 sí ocho millones han cancelado

Voz 1025 11:03 no no no no está está muy difícil os os aseguro que ves los medios día a día en la calle se nota tensión bueno venga que dime dime Andrea remata

Voz 5 11:13 ah mira no quiere decir que aparte de todo lo hemos estado diciendo esto

Voz 4 11:17 es como multiplicar por mil el caso KPN en Nicosia hay ahora encima estás decidiendo la afición entonces habrá alguna parte que apoya otra parte ganar en contra lo que estás creando un barullo exagerado digo una cosa que en definitiva tampoco tampoco tanga

Voz 5 11:34 evitar no ya manifestaciones violentas vieran irrespetuoso

Voz 1025 11:41 ya más que estaban ya manejando bien porque fíjate que en la Super Bowl no pasó nada o sea que cuando cuando han pedido un poco de de responsabilidad en en situaciones muy muy puntuales porque lo ve todo el mundo los jugadores sean han estado a las buenas avenirse a montar un lío osea que no se echó Gorbea que quiero empezar hablando de Green

Voz 9 12:00 me ya veréis porque al

Voz 10 12:09 se ha dado en cualquier da

Voz 4 12:14 sí

Voz 1025 12:20 dicho Juana la primera nota ya son doce en una iban de Bucks de Green Bay la primera es el cuota aquí su estrella actual de los hackers que este fin de semana está estaba en Indianápolis yo no sé porque nunca había asociado yo no sé si lo sabéis vosotros que que está con Patrick yo claro yo no lo había interiorizado de pronto me lo encuentro en las quinientas millas digo pero bueno este hombre que hace aquí claro es que su mujer se despedía oficialmente de su carrera profesional en las quinientas millas que terminó contra el muro y abandonando pero estaba ahí porque ahora bueno ya claramente lo comentó lo comentó en la rueda las pequeñas de prensa de periodistas que bueno que que cree quiere un futuro más familiar y que entiende que es muy complicado compaginar las carreras de los dos porque ella ya ha hecho todo lo que quería hacer porque eso también es importante que la gente aquí va pues mira esa baja ya del burro no no no yo estaba baje del burro y ya hecho ella corrido en India ha corrido nada

Voz 6 13:24 claro yo yo creo que es una decisión que tenía ya tomada porque si Patrick no llevan tanto tiempo que no es cuestión de unos meses porque es tabaco Olivia Monda que salen de los demás y Patrick desde hace unos meses lo que pasa es que es eso supongo que se quiere ir a Wisconsin con el escena

Voz 9 13:44 la mente quieren quiere quiere cambiar la carrera

Voz 1025 13:48 eso contrasta con una entrevista que me he leído que creo que era de la semana anterior que no sé si la visteis de ver el Fabre hablando de lo enganchado que estaba a las pastillas y el alcohol si madre de cómo siendo el año que el primer año creo que fue en vi Pi se tuvo que ingresar porque se levantaba por las mañanas sólo pensando yo siempre he tranquilizantes el los Payne como se llama aquí son estén Killers y ver si no sé no sé qué traducción o qué equivalente

Voz 4 14:24 Dolor y chicos ya pero pero

Voz 1025 14:27 quizá nosotros no te la más antiinflamatorios quizá quizá porque no tenemos tan interiorizado ese concepto antiinflamatorios queda que metía lo más grande tanto es así que ingresó hasta tres veces en el artículo es bestial eh lo provoca lo lo publicas por su ilustre

Voz 1194 14:46 así por ejemplo en el noventa y cinco el el tío dice que es que este metía de todo y que se leía

Voz 1025 14:53 tan a mano no sólo con las pastillas sino con el alcohol con lo cual me me vais a perdonar u un un una vuelta una mirada un poco más allá es decir joder qué tío qué capacidad o de meterse todo esto hizo pide la Liga macho no sé si es que la carrera que hizo es tremendo e a mí me parece alucinante que un tío que que con todo con todo lo que provoca las pastillas y el alcohol a jugar no

Voz 1194 15:21 sí de que tu físico sufra bueno eso te demuestra que eso es innato innato en el individuo osea que vamos

Voz 9 15:29 mira me dice claro que sí me me dicen tú me la parte técnica

Voz 1025 15:33 son analgésicos si Così pues sí que es era la palabra que no me salía la palabra seguramente ahí a más de un seguidor ahora en fin yardas partiéndose la caja en nosotros somos la leche analgésico

Voz 5 15:44 son los veinte

Voz 12 15:46 ah ajá

Voz 13 15:49 pero ya lleva muchos años aquí ya no

Voz 3 15:51 tiene sí sí sí

Voz 5 15:53 cuando se mete conmigo porque yo no lo sabía pero muy bien escapado Andrés

Voz 1025 16:01 a ver si ya que hablamos de eso aparte de los analgésicos por ejemplo cuenta en el artículo que creo que es en el noventa y ocho ya se ingresa el otra vez brillando por analgésicos ya por el lío que tienen con el alcohol que que iba tan tan tan sí y otra cosa que todo esto lo tenía que hacer bajo cuerda para que no le pillara me claro

Voz 1194 16:24 los controles no Ipad

Voz 1025 16:26 para que no le pillara la prensa ahí para que no sabes que el tío se ingresaba en clínicas que a saber cómo lo hacía para que no se entera nadie me imagino absolutamente enterado el equipo estoy seguro vamos por eso no desaparece que más

Voz 6 16:41 no no va Brett Favre

Voz 1194 16:44 es de quién hablamos de quién hablamos todo esto te llega ahora e imagínate cómo debían llevar unos

Voz 9 16:52 en él se ese se encerraba en sí

Voz 1025 16:55 en Kansas en Kansas City curiosamente no no pero me parece tremendo eh

Voz 6 17:03 bueno ya que estamos con Green Bay tenemos un movimiento de mercado no es que sea la leche pero pero bueno han fichado es Luis el Tai den yo creo que todo esto viene de de la lesión de de Hunter Henry de repente sale empezaba a mover los huecos y me parece que que Green Bay ha querido ya tenían a Jimmy Graham pero creo que consiguen un jugador veterano de treinta y cuatro años muy buen bloque

Voz 1025 17:26 Ador yo creo que eso es muy importante sobre todo para no

Voz 6 17:29 oye y oye que en la red son es un jugador curioso no creo que sea una estrella pero sí creo que han fichado a un jugador que les va a ayudar

Voz 1025 17:38 volviendo a Fabre medio segundo sólo si en el artículo una cosa muy divertida que es que la primera vez que ingresa una enfermera él estuvo peleando todo el rato porque dijo tío basaba volver a caer

Voz 9 17:51 Fabre se reía

Voz 1025 17:54 la a la segunda vez que fue otra vez a ingresarle estaba esperando la enfermera en la puerta le hijo ves sabía que volvería el camino os recuerdo que Favre Le ganó en en mitad de todo este lío de de meterse todo para el cuerpo le metió o tren y tantos a veintiuno creó a los Patriots en la Super Bowl os acordáis que ganaron a a los patrios tu sea que por eso digo que es absolutamente alucinantes y podéis ver el artículo no sé si estará colgado en la red la verdad es que yo lo he leído en papel es por si usted de la semana anterior que cuenta Favre un poco toda toda su vida pues mal el contrato que dices de Green Bay no sé si tenéis algún apunte más de Crimea y si no cambiamos la pagina pues no dime aprovecha tú

Voz 0453 18:42 ha dicho que estaba que dice que bueno tiene que ser uno de los pocos no porque algunos de los veo así lo entiende que está encantado de la del por qué

Voz 4 18:56 tiene que tienen una gran oportunidad el estar ahí sin la presión de ser titular y de poder aprender de Roger si te puedo llegar a poco claro progresar hay hombre el entiende

Voz 7 19:13 que uno como él

Voz 4 19:16 le han fichado para ver si si podría el día de mañana pues simplemente le ponemos a uno como él Nicolas con las credenciales que tiene mientras no termine de quemarse

Voz 0453 19:27 todavía los que aumente su uno que que te bueno despierta esperanzas no ya expectativas Si de momento dice que está encantado y que está aprendiendo muchísimo y que ya cuando tan diferencias de de respecto al año pasado

Voz 6 19:44 Andrea pues que quieres que te diga a mi me parece que dice mucho de la sensatez del coco de este chico

Voz 4 19:49 sí porque además mira eso es un tema que se hablado muchas veces no es especialmente hablando de rookies y más todavía cuando son quarterback acreedores hay cosas que evidentemente no es el único factor niños factor determinante prosigue es un factor muy importante tuvo eso rookie como era Russell Wilson en su primer año venza oro como Kaiser que por supuesto cuando estoy valorando la parte técnica donde ha enseñado cosas buenas pero la temporada no ha sido buena pero tuve eso lo muy maduro uno muy centrados no que que que hace esperar bien no aquí yo creo que yo lo dije en el momento en que en que hicieron saber yo creo que para él esta es la situación perfecta se ha ido un buen equipo con un muy buen coartada que no tiene miedo que les vaya a quitar el puesto con lo cual puede perfectamente enseñar ahí no hay cuestiones eh a la que ya pues en esos años y que no es lo que dice es que algo claro

Voz 1025 20:56 pero no hubo algo de la vida no

Voz 4 20:58 de ahí yo creo que él puede realmente el talento lo tiene porque es es porque lo tiene demostrado

Voz 1194 21:06 la adaptación bueno siempre sí

Voz 14 21:39 la hable que está

Voz 1025 21:47 los deberes que he hecho esta semana ahora te Tejo Iker para que nos tiene guardada sí pero era pues tirar desde ya era un segundo porque la tiene dos deberes que hecho esta semana ha sido hablar lógicamente con la gente de los dos india que aprovechando que estaba en Miami cómo están los ánimos por ahí chico las sensaciones son como diría un amigo mío contadas no hay quién cree que que se va un buen trabajo y hay quién cree que bueno se lleva directamente a las manos a la cabeza pero claro esto es la siempre Andrea ello hemos hablado fuera de micro estas historias ahora mismo podemos decir

Voz 3 22:22 Blanco negro y azul cuando empieza el fútbol americano cuando empezó lo que importa es lo que pasa cuando él cuando el chut a partir de ahí empieza hoy te queda una cara de tonto porque yo que yo que venía defendiendo no defendiendo esto fíjate la la que se han montado no

Voz 1194 22:38 es que al final es lo que hablamos e nosotros damos nuestra opinión siempre y puede ser o puede no ser no y eso es lo que es porque al final la pelota rueda cuantas cuantas veces hemos puesto en en Super Bowl buen o en When playoff equipos a principio de temporada hay después San esfumado y han salido las revelaciones es esto al final hará Si yo tuviera que que comentar temas Miami sí desde fuera y visto lo visto en tercero

Voz 3 23:04 María no la verdad es que no estarían ilusión Nando fue luego lo mejor va mucho mejor de lo

Voz 1025 23:10 eres del cincuenta por ciento el otro cincuenta pero que no piensas y luego me fui y tuve la suerte porque los Colts estaban invitados a las quinientas millas estuve con gente de los Colts por cierto me regalaron una la camiseta de entrenar que se lo agradezco en el alma y el corazón sí sí pero nada de estas de correr no da una camiseta de verdad

Voz 9 23:31 así es como yo diría aquí

Voz 1025 23:34 la otra parte pues ya hay un montón de ilusión yo no sé si si os habéis parado a hacerla fotografía Indianápolis creéis que el año que viene un equipo eh con lo que van haciendo y con los fichajes que han hecho igual los pilló ahora con el pinganillo no no para nada

Voz 6 23:49 yo no me canso de repetirlo sin Lac estás sano y lleva año y medio sin lanzar pero si ese hombre está bien y él puede estar el día uno al cien por cien claro que es un equipo en cuenta

Voz 1025 24:00 vale vale pues ha apuntado queda tuvo Andrea has visto algo de o te has preocupa un poquito a poco

Voz 4 24:06 yo en en parte estoy de acuerdo en algo que hemos hablado si hemos dicho otra de también efectivamente dos ahí el hombre más importante del equipo es una duda no sabemos cómo va a estar ahí evidentemente un laxa Haro en su momento demostrado Fele francamente incluso colapsar no no es un equipo que se me ocurra pensar que puede dar la campanada pero no lo digo mal sano que no es de ciento te estoy diciendo son malos

Voz 6 24:38 no pero hay otros mejor

Voz 4 24:41 sólo tuvo un equipo que puede dar la sorpresa pues

Voz 1025 24:46 hombre en su conferencia de decir lo que de lo que pasa es que la

Voz 6 24:48 americana está más abiertas claro no

Voz 5 24:51 sí sí sí sí es más opciones

Voz 4 24:53 yo tengo una opinión clara pues no no la tengo

Voz 0453 24:58 sí sabemos que

Voz 4 25:01 pues efectivamente repito no no lo sé no

Voz 1025 25:08 sí sí no no la gracia por ejemplo es que me estoy riendo ahora porque este recordando la camiseta

Voz 8 25:13 me me ha regalado a a nuestra lo nuestro

Voz 1025 25:21 oficio nuestra profesión estoy hablando de memoria porque es nuestro Business nuestro negocio sería es ganar entonces es gracias y eso que ese es el lema de los coches bueno vamos a ver hombre menguante

Voz 12 25:36 claro que sí

Voz 1025 25:40 por qué es tan doce del mismo mes

Voz 6 25:42 la mayoría de leitmotiv de de los equipos de la NFL los puedes aplicar a la vida eh

Voz 1025 25:46 entonces totalmente sin ninguna duda venga va Iker el llevo desde la semana pasada con esto he os lo planteo durante el draft

Voz 6 25:56 los Cleveland Brown ofrecieron el puesto XXXV claro es decir muy muy alto en la segunda ronda a los Eagles por Nick Falls y los Eagles lo lo tiraron abajo entonces yo os planteo era demasiado ofrecer un XXXV va como ni Phones o es una gran cargada haber rechazado una segunda ronda cuando ya en teoría tienes un quarterback titular como escaso en webs no sé quién que nos parece que gana si los dos ganan si los dos pierden tenía ganas de de vuestra opinión en esto

Voz 1025 26:33 no sé qué quiere empezar que Luisa Andrea que yo claro lo que yo creo que ni una cosa ni la otra

Voz 4 26:39 era parte de los grados no me para no me parece sano me parecería no me parece una locura

Voz 6 26:47 ah no ofrecieron treinta y cinco

Voz 4 26:50 no me parece una locura por teniendo en cuenta la situación suya en el gratos a decir tenía donde un drama con tantos salto

Voz 1025 26:58 sí sí

Voz 4 26:59 que en un momento dado para un cuarto puentes digamos así bueno hoy una segunda ronda teniendo dos primeras dos segundas para Flores no me parecía una cosa

Voz 1025 27:14 habría sido un bombazo conseguir

Voz 4 27:16 ha sido Taylor no no

Voz 0453 27:18 francamente creo que que que hubiera estado bien una cosa Hay está bien

Voz 4 27:26 otra cosa también Taylor está bien a lo mejor incluso mejor que decir

Voz 5 27:31 por eso me gusta Taylor ha demostrado más que esos físico y vez suele sonar a blasfemia pero yo sí

Voz 4 27:39 sí ni

Voz 5 27:42 o sea tres buenos partidos uno de ellos Superbowl menos volvemos a yo estoy fatal

Voz 4 27:51 bueno no logra todo único factor pero ha dirigido a los playoffs después de de que no estaban de la época en blanco negro cine

Voz 6 28:02 Andrea pero si tú fueras el tiene ahora manager de los Brawn ofrecieran Falls o Taylor cogería esa Taylor yo cogería Falls oye hoy en día

Voz 1025 28:10 es que yo yo yo la duda que tenía también yo yo tú no está muy claro hubiera adoptado luego

Voz 6 28:18 es verdad que tenemos son gente los play off y eso Andrea tiene toda la razón si esto llega a ser antes de yo vamos ni te lo plantees

Voz 1194 28:24 ahora la jugada estratégica que qué quieren hacer con estos los Brawn a mí me parece muy buena el pique ofrecían no para para la jugada estratégica que esto me parece fenomenal

Voz 3 28:34 ha descubierto a Iker claro

Voz 4 28:37 ellos tenía muy claro que tenía difícil desde el principio por lo visto lo tenía claro era lo que quería sí que

Voz 5 28:46 además sentido porque

Voz 4 28:51 yo por el por el tipo de equipo que ha montado Cleveland creo que encaja probablemente es mejor que lo que fuimos

Voz 1025 28:59 pero pero también te digo una cosa he dicho lo que estáis me parece muy bien vuestras opiniones si me pongo en el puesto de Fox igual es una faena lo que me han hecho no porque Foz probablemente sería titular no

Voz 5 29:14 hombre al menos titulas tu

Voz 4 29:17 este tramo

Voz 5 29:20 bueno pero esa como siempre lo primero es ganar incluso quieren estuvo muy malos claro a eso me refiero sí sí sí

Voz 3 29:31 más opciones que los Eagles hubiera tenido segurísimo

Voz 6 29:34 más a no

Voz 4 29:36 a contestar a la pregunta porque es lo que era por tanto pero yo creo que lo es lo que han hecho no han hecho mal de toda su sorpresa porque si tienen un equipo si tienen la ambición de volver a ganar que cuando tú Carlos una suponía el año siguiente objetivo ahí el problema que le veo

Voz 6 29:55 Andrea es que sólo le queda un año de contrato a Falls

Voz 5 29:58 no ya ya bueno pero el año es un poco como si hablamos día

Voz 4 30:03 para eso sí por supuesto que es muy importante gestionar los equipos gestionarlos sueldo en gestionar los contratos gestionado jugadores todos lo hiciera pero si tú tienes son Carso webs que sabemos la prevención que tienes pero se ha roto sal no hay que olvidarse que se ha roto no siempre las cosas salen bien a lo mejor os bendicen caso está recuperando muy bien estupendamente

Voz 6 30:27 Hernando mira se les vosotros

Voz 4 30:30 hablamos de Oviedo se multa Si vuelvo a partir del cruce

Voz 0453 30:35 sí que puede que que que esté bien pero a lo mejor hoy

Voz 4 30:41 tú me entiendes azote perdón

Voz 6 30:43 eso es vida

Voz 0453 30:45 hay a lo mejor hoy es si no es así

Voz 4 30:47 bueno está al ochenta y cinco por ciento que yo me imagino que está al cien por cien y el confort o a lo mejor no está para empezar empieza Force o de todas maneras llega un momento en que necesitas sean y segundo porque sí porque se está lesionado se ha torcido un tobillo dio dos si realmente tienes ambición tiene son Beckham que te has ganado

Voz 5 31:11 sí sí que conoce el sistema hay que el equipo

Voz 4 31:13 ha perdido treinta y cinco intensivo no hablamos la semana pasada es que no solamente ha renunciado XXXV espontáneamente le ha subido el sueldo si sin necesidad de hacerlo porque no estaban obligados porque con días de Igor ya que no es decir que ellos saben perfectamente lo que hacen han hecho sus alas a saber Andy claras dicho ERE no

Voz 1025 31:38 lo lo lo lo que pasa que insisto yo yo desde el punto de vista de Falls me parece tremendo terrible para él porque yo entiendo que es más fácil ir ahora a otro equipo como jugador ganador de la Super Bowl que no dentro de un año pero vete a saber tú donde estará así a lo mejor no aguantó la temporada

Voz 1194 31:55 eh hice des sedes Valoriza eh

Voz 3 31:58 a esta hora no incluso a se olvida entre comillas en algún momento él no

Voz 1194 32:05 que tiene piedad que tiene Iker oye que se lo ha ganado eh porque francamente a mí el primero recuerdos de los haters no aceites la parada no sería Kate pero sí de los

Voz 3 32:16 poco no del todo confiado en su historia

Voz 1194 32:20 que me tuve que callar totalmente local

Voz 3 32:22 eso como tocas caso quiere sacar habrá sobre la mesa también

Voz 12 32:25 ha cambiado su convencidos de que no pasaban de primera ronda totalmente vamos a Dunn para intensidad y te diré que me tengo que estamos en bien yardas

Voz 1025 33:02 muy bien ya que no vamos a le ponemos un poco al jefe que él realmente te al jefe hay buenos días qué tal estás a y senos corto ha llamado bueno pues lo recuperamos ahora mismo algo le ha pasado a Kenneth a ya está ahí le tengo queden como anda

Voz 12 33:19 a ver si te contrato para mí

Voz 4 33:22 será eso estar haga

Voz 15 33:24 preparando algo pero hay que pegarle al otro Estolkin

Voz 12 33:27 verdad es verdad que Rajoy había abordado al voto aunque tal Germán no

Voz 7 33:34 Andrea felicidad

Voz 15 33:35 Carlota es verdad no lo hemos dicho que crack campeona España veintiuno con dieciséis años

Voz 7 33:42 Andrea como yo sabía la gente yo estoy pendiente tranquilo

Voz 16 33:46 a el dos de los la

Voz 5 33:50 es mucho

Voz 16 33:53 papeles

Voz 5 33:55 es bien porque aquí cada día se pone las cosas más caras

Voz 7 34:00 lo único que se ha cortado el título de Carlota yo me lo merezco todo

Voz 12 34:04 es verdad

Voz 7 34:06 es interesante lo que está pasando con el tema de Christopher Johnson el hombre encargado de los lleguen lo Bayón él dice jugadores Quillo quizás usted ya tocado en el tema

Voz 5 34:17 no no no

Voz 7 34:19 en cuanto a la NFL él dice jugadores que se lo digan durante el copago la mula oye pero quizá por lo oyen recordemos que la ene le llegó a la conclusión

Voz 4 34:31 de que no lo va a permitir que los que no

Voz 7 34:33 eran está parado durante el hindú se queden en los camerinos no él dice Bea de uno de los jets que quieran salga hacia los hijos y acabó él a mí

Voz 5 34:44 me es una buena actitud sobre todo si Serra

Voz 7 34:47 Pepa la libertad expresión yo puedo que puede que no esté de acuerdo con Ponseti sin humo separa quizá Ubilla durante el himno pero yo soy dispuesto a pelear hasta el final por su incapacidad por su decisión por su libertad desplazar como se siente la otra el costo aquí además dice que está ya muy cerca pero muy cerca de verdad o del júniors de que le den el alta médica el hombre de los Giants de Nueva York cuando algunos pases ejercicios individuales a media velocidad de demás muy cerca de la alta médica alguien que muy seguramente ser otra vez uno de los grandes protagonistas de la temporada y lo tengo Conesa estamos pendientes de la final de la NBA no subsedes cuarta final consecutiva Golden

Voz 4 35:28 acción

Voz 5 35:29 sí hizo o ninguna vale estamos en paro

Voz 7 35:33 a mí se acaba en cinco ahora mismo acaba en cinco ya preparando el Mundial no les había contado Carlota campeona europea yo soy que la gente un abrazo Andrés

Voz 12 35:41 bueno se desglosa a qué raro que no haya hablado de fondo últimamente ya ha

Voz 1025 35:54 la escabullirse pero oye por cierto en torno a lo que estaba diciendo también he leído esta semana algo que me ha llamado poderosamente la T Dion que te hace reflexionar en cuanto al deporte en el que estamos sumergidos toda esta tropa cien yardas Yes que venía a decir el artículo que no era muy civil que en la historia del hola americano pasara algo como lo que pasa en la NBA es que es imposible repetir cuatro Super Bowl

Voz 1194 36:26 seguida de una caña

Voz 1025 36:29 no es que lo vio dice

Voz 1194 36:31 sí eso claro porque dice no es que hay

Voz 1025 36:33 deportes que que te pero emite en según qué circunstancias en los Andes es un equipo que jugó ahí no pero pero dos dos dos pero pero mi del libro

Voz 6 36:45 Dallas jugaron cuatro seis estoy en los noventa si si los miles en los noventa pierden ganan cuatro finales de conferencia

Voz 1025 36:52 sí sí sí sí pues desde entonces para acá poca cosa no no no no entonces nadie

Voz 4 37:01 oye pero siempre no lo veo techos los ha versado muy soy muy cerca

Voz 3 37:06 vale la verdad es que sean los dos equipos que hay que repetir final

Voz 12 37:12 el PP no ya al menos cuatro cuatro

Voz 4 37:21 que os seguidos pues ella misma eran dice Ramírez

Voz 6 37:23 yo unos cowboys Beatles no

Voz 4 37:26 es lo bien entendido cowboys Bill que han repetido

Voz 1025 37:29 siempre palmaria en aquella época de que sí sí sí Troy Smith pero pero actualmente en nunca ya no lo es ya te digo yo que no ha sido complicado ávido en deportes americanos

Voz 17 37:42 hace tres finales y osea quiero decir finales del del

Voz 6 37:47 con los mismos protagonistas hasta tres veces y esta es la primera el Warriors Camps es la primera que se repite cuatro voy voy a buscar es la la estadística exacta que la he visto antes por cierto vamos a quitarnos el sombrero no sé vosotros yo desde luego si con Christopher Johnson del propietario de de los jets eh

Voz 1025 38:03 claro vaya señora mira pues es una manera de romper la baraja porque probablemente haya otros mucho menos otros propietarios a seguir el mismo camino bien con lo cual pero pero vuelvo al

Voz 12 38:13 es preciso domingo Pedro

Voz 1025 38:18 el caro no pero voy a lo que decías tú Andrea es que han han hecho perdóname ya que es el podcast estamos en familia un mierda pero de todo esto que a ver cómo salen de esta osea a ver cómo son capaces de reconducir este despropósito no ah porque ya si ya hay acuerdo quedó Orellana que yo pago otro que no barra libre otros que paramos la Liga

Voz 3 38:42 yo me da el que me da pena es el pobre comisionado que

Voz 1194 38:45 que ya había conseguido estar tranquilo bueno tranquilo estar ahí menos menos visible que tiene una pelota con esto él está ahí

Voz 3 38:52 a ver qué hace llevarse todas este esta todas ya te lo digo yo pero bueno

Voz 6 38:58 bueno sí un perdón y uno más con respecto a la final de la NBA pero relacionado con la NFL da Marius Randall ex jugador de de Green Bay que ahora va a jugar en los Cleveland Brown Homs puso hace unos días un tuit en el que decía si los Cavs gana la final de la NBA compró la camiseta todo el mundo que repite este tuit bueno va por quinientos mil o sea que se podría gastar cincuenta millones de dólares en camisetas

Voz 1025 39:23 pero cómo se te ocurre ir a Cleveland es decir eso

Voz 12 39:27 pero no que pedrada osea

Voz 1025 39:30 en qué momento tú crees que te levantas por la mañana y eso es una buena idea

Voz 6 39:34 es que es es una situación en la que siempre vas a salir perdiendo

Voz 1025 39:39 en los jardines con este también tiene una pala pero está a la cabeza en que me quedo con nada escuchar un poco brusca entramos rápido que ganáis siempre sienta bien siempre sienta bien que vamos a recuperar que está bastó medio te mal Louis Jones ahora te recuperas oiga

Voz 1025 40:15 ya ha decidido nuestro técnico que Bruce tenía que dejar tres segundos sí que ya lo cual es bueno no hay manera hoy de meter a toda la semana que viene dada daremos un poquito más las cosas de estoy medio el coitus interruptus porque te ponen la ilusión ahí luego hoy después no hoy no hay fiesta en donde estamos

Voz 6 40:38 el segundo que no es no me quiero quedar

Voz 1025 40:40 decir decirlo tenga el cuatro final

Voz 6 40:43 pues sí Warriors Camps consecutivas Fele ha pasado una vez tres los Lions contra los Brawn cincuenta y dos cincuenta hay tres y cincuenta y cuatro ha pasado una vez en la NBA en NH Le perdón entre canadiense Red Wings y una vez en el llegó tres veces consecutivas y una vez en las grandes ligas de béisbol entre los New York Giants y los New York Yankees

Voz 1025 41:06 pero ya que tienes todo eso y cuántas veces se cruzaron Dallas contra Buffon dos dos veces consecutivas consecutivas y sí sí sí lo tengo todo eso sí si todo siempre nos hemos contado la anécdota no no sé si la recordáis que Andrea estaba en ese en ese barco en en

Voz 6 41:25 bueno eso lo lo habréis retransmitido vosotros Ana

Voz 1025 41:28 no no en Nueva Orleans es que nosotros vivimos una situación en Nueva Orleans absolutamente esperpéntica te acuerdas Andrea que nos subimos a un barco de sus que va peor por el Misisipi en el show bots por si cuando estamos en el barco estaba Kelly el Bach de los Bin

Voz 1194 41:45 cuando que no no tío nos dicen

Voz 1025 41:48 le han despedido no le podéis decir nada madre mía te acuerdas Andrea sí

Voz 5 41:56 me lo estoy trabajando

Voz 4 42:01 el RACC sale de Cela tu Dios es normal dicho que parece que nos hemos encontrado con Kelly

Voz 12 42:05 no no no

Voz 1025 42:07 no no no era una fiesta oficial Fele que eso te sí ha cambiado mucho algún día os hemos de contar cómo eran las súper Bosch hace diez años como es ahora cómo han cambiado para consolidar que a mí me suena que André

Voz 6 42:18 en un ascensor en Dallas también se encontró con alguien importante

Voz 1025 42:20 sí sí sí sí ha contado varias veces es un poco

Voz 4 42:23 oye

Voz 1025 42:25 no no sé si este este es otro

Voz 5 42:30 mira no vino fue Miami suena todavía

Voz 1025 42:35 qué pan pan para tiene Adán marino eh no era buey como el gancho

Voz 12 42:40 no sale va

Voz 5 42:49 cosas hasta el puerto que estoy bien con su mujer yo estaba sentó de modo abrirá sólo se

Voz 4 42:56 sí sé que me acreditación de la su gordo y empezamos a charlar porque no le llamó la atención y que en como

Voz 7 43:03 yo estoy

Voz 4 43:06 bueno que yo era americano y tenía acreditaciones me pregunto esto porque solo

Voz 7 43:11 sí hombre claro

Voz 5 43:14 que además no se Rosario siempre íbamos a hoteles

Voz 4 43:18 on the road el Miriam se entonces

Voz 1025 43:22 sí sí sí

Voz 4 43:23 y no lo está es el hotel donde está Almería hable encontrarte punto de cada

Voz 5 43:31 lo que es un ascensor

Voz 1025 43:33 algún día también contar en cien yardas y lo prometo una de mis primeras veces cuando ya vivía en San Francisco a finales de los ochenta como a a me acreditan para ir a ver un partido de Joe Montana de los jets y como en el Booth de prensa donde estaba toda la prensa de San Francisco alucinaba que un tío de España con fotógrafo incluido por cierto no debía ser a lo mejor en ochenta y nueve noventa estuviera cubriendo un partido del San Francisco en Pisco tío y España ha flipado en color que era era como pero Pérez ochenta y nueve

Voz 6 44:11 que ahora el mundo globalizado sí sí sí porque

Voz 5 44:13 no socialmente dio esto ahora ya no ya no llama la atención a nadie no

Voz 4 44:18 pero

Voz 1025 44:18 sobre todo sobre todo porque yo era un niño porque aquí cerca

Voz 4 44:21 eso por dos juegos a las que íbamos todavía un poco de cargo ahí bueno la gente lo entendía va la gente la enorme mayoría pero escala ya que en Europa había

Voz 5 44:36 se jugó que tendrán como un marciano

Voz 1025 44:39 es que lo lo más latino de aquella de aquellos tiempos algún puntualmente había ido alguna Super Bowl Telemadrid y TV tres puntualmente pero lo más marcianos que solo Iván a nivel latinos me refiero e México

Voz 8 44:55 el resto no no estábamos no

Voz 1025 44:58 vamos de de países europeos algo judío o dos o tres en los primeros años de que que cubrían en Europa para su Bowl alemanes italianos y nosotros poco más sabes es que Méjico este mirando el el famoso la fe

Voz 6 45:15 Nos habla de los países donde más se ve después de Estados Unidos es donde más eh claro claro en el que nosotros estamos muy calentito son el topten sí sí

Voz 3 45:23 ahí estamos pero bueno muy bien a ver qué

Voz 1025 45:25 que os había cortado que estábamos contando

Voz 3 45:28 no yo yo yo yo nada yo quería introducía otro escenario también en el cual tenía que retractarse de nuevo

Voz 12 45:36 el caso de que hacer una excepción Davidson había por que se retracta bien tienes que te retractas

Voz 1194 45:48 siempre me han dicho que eso era de inteligentes claro claro claro que sí lo es

Voz 12 45:52 sí pero también hacemos el caso el caso es el de claro elevado pero yo me meto Chad

Voz 1025 46:06 de entonces acá

Voz 12 46:09 nata Ponseti en pídele a Julio que es el

Voz 3 46:11 esta voz si maravillosa que en la SER que grabé un algo vez era para ver esa sección de retracto retracto el póster John esta estaría estaría bien no pasa nada

Voz 1025 46:22 te lo voy a pedir Rebeca que está por aquí que esa lápida Julio

Voz 3 46:25 la sección luego yo tachó a dos pasos nombres pasos nombres hay que hacer un poco de de más vale un apartamiento de lo bueno el caso es el de no caso es el de Reus Ben Foster no tasó el lo había hecho lo vale lo lo lo había apuntado pero bueno esta semana también ya totalmente levantado le han levantado el

Voz 1194 46:46 el tema y Lynch ya lo ha dejado incorporarse al equipo

Voz 6 46:49 lógicamente no obstante no obstante ahí

Voz 1194 46:52 un tema que la NFL silla allí sigue ahí y como sabéis vosotros hay casos como los desde que Elliot Sombreidi incluso que sabiendo habiéndose visto que no eran culpables han se han sufrido la sanción os adiós

Voz 6 47:06 con no se descarta no se descarta por lo que lo que puede pasar es que no le no le iban a sancionar por esto porque evidentemente era todo una mentira de su exnovia para presionarle pero tiene pendiente un tema de posesión de drogas

Voz 1194 47:19 exacto con ese sí que le pueden caer de no

Voz 6 47:21 eso a cuatro hasta seis partidos vamos a nadie

Voz 3 47:24 el problema el chaval es que no es que sea no

Voz 1025 47:27 bueno hay gente no pero bueno

Voz 3 47:29 es la palabra por si acaso es es totalmente

Voz 1194 47:32 ya queda cerca no pero sí que es un angelito bah cosillas es un angelito todo es fruto de eso fue donde evidentemente con esos antecedentes lo que ocurrió que es donde ahí sí tengo que decir hay que esperar

Voz 6 47:44 con más pues no me oye fuera porque

Voz 1194 47:47 es así ya no no no no nos van bien no pero bueno ha demostrado que este caso sí que no era culpable pero claro los antecedentes no le avalan mucho

Voz 6 47:54 otra de San Francisco ya y en la estamos con Andrea así ha sido

Voz 4 47:58 no lo digo digamos chicos Bilbao

Voz 1025 48:02 si se llega a Vigo encendí

Voz 12 48:05 y esto está nivel mira lo que te voy a vivir

Voz 1025 48:08 el gato de mármoles y gracias Javi Baz

Voz 12 48:12 sí sí

Voz 1025 48:12 en cuarenta de mucho cuidado eh dime dime te va va una con Ron

Voz 6 48:19 ahora con San Francisco y así lo hacemos con un tema guays recibes que tengo que tengo un par de es Bryant había dicho que uno de los sitios donde le gustaría jugar es en San Francisco bueno pues desde los ya han dicho que están muy contentos con su cuerpo receptores y que se vaya olvidando

Voz 1025 48:33 a pensar en ello

Voz 1194 48:37 pálido en su tú ahí

Voz 3 48:40 defensa su defensa ya apoyándolo muchísimo

Voz 1194 48:42 no es el el el su quarterback Sox cuadros

Voz 3 48:45 claro Tony Romo está ahí hablando de él pero porque valerse

Voz 1194 48:49 he tenido que es un problema es la etiqueta que tienes es que es problemático para además bueno este será etiqueta que tiene y es ya

Voz 3 48:57 los Ramos ha salido en defensa de de ese tema Si yo creo que es

Voz 6 48:59 mucho más un problema de de que duda

Voz 17 49:02 a su físico porque en la de Fele

Voz 6 49:06 esto creo que lo hemos hablado poco han cambiado ya porque han cometido demasiados errores con pagar el dinero del jugador que eras a pagar el dinero del jugador que creemos que va a ser claro Bryant yo creo que todavía está pensando en términos económicos de lo que él fue están ofreciendo de lo que puede ser después de las lesiones yo creo de encontrar a un sitio pero no al precio que él cree en en este sentido Brandon Marshall ha fichado por los gasolineros puerto

Voz 3 49:33 todo lo contrario todos los hijos ya me encantaría me gustaría eh

Voz 6 49:38 es yo no a mí no me termina el fichaje nada no me dio el año pasado no estuvo nada bien en Nueva York yo al menos expreso mis dudas de como de como está por que nuevamente volvió a tener problemas físicos no es que hiciera un año muy bueno

Voz 1025 49:52 voy contigo en eso eh eh yo tengo dudas no no no sé si me equivocaré entraré dentro

Voz 12 49:58 ojalá lo ha invitado a Elvira dime dime André

Voz 5 50:06 se el portero va

Voz 7 50:09 qué va a asumir que creo que va a ser el

Voz 4 50:13 el que que que que le corresponde en este momento yo creo que sí que puede aportar algo porque creo que el saldrá barato

Voz 6 50:21 cuando Marcial llorando

Voz 4 50:24 pienso yo creo que bueno

Voz 0453 50:26 me acuerdo sí

Voz 6 50:29 pero es que pierden a Paul Richardson y IBI fichan hablando Marshall salen perdiendo eh es cierto que no son él mismo el mismo tipo si ver que ellos tienen un número uno muy claro en dos Baldwin que seguramente sí Brando Marsal consigo estar sanos

Voz 5 50:41 no podía pasar uno pudo no no no no está claro está detectando el mercado echar sus cuentas y te puede tocar no me sale

Voz 4 50:49 Sergio son posiciones distintas que se pierde sábado un Jimmy Graham en la digamos tienes uno que en momentos puntuales puede ayudar ciencia su no bueno no creo que el tema de Brian tío francamente creo que más que darle tantas vueltas que bueno quiero ser un poco lo que es lo que decía Iker pero ahí lo problemático no pruebas sí es verdad es muy es muy egocéntrico pero ansiedad al cabo los números cantan no es

Voz 1025 51:26 casi que es otro que va a tener secciones que se va a llamar la vida de Brian que va a ser sección de este este jugador también en la vida de Brian tengo esta sintonía para la vida es buena ha

Voz 4 51:39 ah yo creo que francamente

Voz 5 51:42 las dudas vienen de de de de

Voz 4 51:44 esos números o sea que tampoco se lanzan muchos a la carga porque en definitiva hoy por hoy es más nombre que otra cosa

Voz 3 51:53 sus dos últimos años no son bueno no somos pero ya que estamos con los con los Seahawks hemos hemos valorado para

Voz 1194 51:59 el equipo ídolos y Hauser simplemente pues hemos hemos hecho leves comenta

Voz 3 52:04 varios no de la Armada que eran que han venido a menos

Voz 1194 52:06 y después con la marcha habla de su de su jugador casi franquicia diría no hacia hacia su eterno rival allí nos hemos quedado un poco con ellos tampoco bajo mi punto de vista es tan ilusionado mucho sus movimientos no no que creéis desde aquí

Voz 1025 52:22 pero está a mi me parece que

Voz 1194 52:25 se está

Voz 1025 52:27 construyendo con cabeza que sí