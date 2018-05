Los Toros Especial San Isidro 30.05.2018

Voz 1 00:00 una de la tarde ir deportivo

Voz 1395 00:05 S

comienza en la onda media de Radio Madrid la tertulia taurina de la Feria de San Isidro dirige Manuel Molés

Voz 1395 00:27 bienvenidos a los toros en la Cadena SER como todos los días de la Feria de San Isidro Hoyos número veintitrés de las treinta y cuatro que vamos a vivir en esta aislada María José Ruiz al frente de la producción iraquí María Jesús Rodríguez en la técnica hoy hay carteles Enrique Ponce única tardes valenciano Sebastián Castella ir la confirmación del venezolano Colombo hoy los toros son de hierro de Garcigrande y Domingo Hernández por tanto hablamos con Justo Hernández El ganadero justo muy buenas tardes

Voz 3 00:59 hola buenas tardes sabes qué pasa ligeramente

Voz 1395 01:01 he visto en tu tuvo esa pero no he visto tu foto y la foto del padre

Voz 3 01:10 pues sí la verdad es que bueno hubo que llevarle siempre con él y sentirse no soy yo lo siento cercano pues es una manera de poder sobrevivir pues sí viviendo

Voz 1395 01:24 no querían Sevilla el día del indulto de Sevilla orgulloso no de Julián López El Juli ese día lo también te emocionas te mucho no porque ese día también echas de menos porque se era una obra conjunta de los dos no

Voz 3 01:40 pues sinceramente sentí mucha pena sentí mucha pena porque él no estuviera no la verdad

Voz 1395 01:47 bueno hoy vienen de Garcigrande y Domingo Hernández definitiva es trabajo vuestro fanfarrón con el que confirma alternativa Colombo billetera primero de Ponce dardo el el primero de Castella Fran Juan cachito a entrar en Franco has visto franca Chelo Francaise delito entonces la franca acceda Frank cacelito es el segundo de de Ponce juglar el segundo de Castella cierra la tuneado con lo que lógicamente mata del primero y el sexto cómo se selecciona corrida para Madrid con esta responsabilidad justo cómo se hace eso

Voz 3 02:25 bueno pues una Adri primero tienes que venir con un toro que sale de Madrid a partir de ahí pues ya está muy limitado evidentemente pero lo más importante en Madrid siempre venía con una corrida de Madrid

Voz 1395 02:38 a partir de ahí pues todo

Voz 3 02:40 más obra no para que te ponen en Madrid

Voz 1395 02:43 a estos seis toros has tenido que elegir entre cuantos más sino que pocos más no

Voz 3 02:50 entre muy poco más porque luego tienes que echar que se con la Canada que tengan cara de todo lo que venga sería aparte de gran volumen que necesita no dudó que estén rematados si no voy así puedes escoger alguno que te gusta pues pues siempre intenta extraer lo que pasa no pero pero bueno al final son los que son

Voz 1395 03:10 el fanfarrón de la cofradía donde de Colombo es el que le ha tocado o como otras veces se hace la alternativa pues se permite que elija no en torno a sorteos

Voz 3 03:20 por todo el pero todo se basa

Voz 1395 03:23 por que cuál cuál tiene obligación de darnos una buenas tardes iban Sevilla delito sin sin adueñado quién tiene obligación la calidad y además es espectadora cualidades quinientos noventa y nueve cuarenta y uno ciento ochenta y uno quinientos treinta y nueve quinientos noventa y siete quinientas tengo tener

Voz 3 03:42 si la corridas una corrida pues eso de

Voz 1395 03:45 el Madrid no lo que es habrá una corrida de María

Voz 3 03:48 ahí porque ahora las corridas de Madrid son lo más fuerte es que que antes incluso que en otras épocas no

Voz 4 03:55 estamos enteros ante el toro más más

Voz 3 03:58 debido hay más fuerte casi de la historia tirando los primeros del siglo pasado no que a lo mejor tenía más edad no pero pero bueno la verdad es que no es excusa para nada estaba o para para para pasarlo muy mal y esperar a ver qué pasa no no no

Voz 1395 04:16 se decanta por ninguno

Voz 3 04:18 nunca nunca nadie esperaría de demostraría demostraría lo que yo ya sé que este no lo sé

Voz 1395 04:25 pero bueno si sabes una parte si sabes y el que tiene el que debe debe de sacar unas condiciones u otras no luego puede cambiar todo no

Voz 3 04:38 sabes saberlo porcentajes que él tiene un porcentaje en unas condiciones normales hay toros que deben tener un comportamiento y de otros que tienen que tener otro más pero luego la sorpresa son infinitas no oí muchas veces que que sale todo exactamente al revés de como la lógica

Voz 1395 04:55 a lo mejor tendría ser toros para Madrid digamos que doce no elige elige estos seis pues lógicamente dentro de los doce que podían venir has elegido algunos que que bueno tendrán algo más o por lo menos en la idea pero no

Voz 3 05:15 claro que siempre tienes hermanos tienes tienes que entre los tentadero que en las corridas de toros

Voz 1395 05:23 hay alguno de Facundo y yo alguno de familia ilustre B

Voz 3 05:27 mano ilustre lo tienen que demostrar día a día así que esto es Manolo por Díaz tienen que es un día nuevo y el PSOE hermano haya un toro de triunfo no sé dónde voy ha sido pues si Lin puede pues tener algo idea de que algo puede ocurrir no pero luego al final te van a abrir el portón de salida iba a hacer lo que les de la gana al toro y te puede dejar con el culo al aire pues pues pues todos los días

Voz 1395 05:51 es el misterio a la dificultad que tiene esta profesión vuestra no ojalá que salga bien porque si alguien para cargueros sale bien para el espectáculo sale bien para el público y además en para el que se ponga adelante si es capaz no que sea una buena tarde menos recuerdo de padres siempre pero una buena tarde también para para el hijo que es eres el responsable ya de todo lo que venga a partir de ahora en la ganadería un abrazo muy fuerte justo de muchísima suerte

Voz 1395 07:51 sí es un día importante para el ganadero que lidia seis toros lo es también para quién va a confirmar alternativa en la plaza Monumental de las Ventas de Madrid es Colombo el torero venezolano que va a recibir la alternativa de Del Toro que más alternativas ha dado lógicamente no es otro que Enrique Ponce Colombo buenas tardes

Voz 10 08:12 esta tarde

Voz 1395 08:13 bueno ya voz es otra nota que estamos quita la corrida día importantísimas igual me puede y bueno yo excesivo que cuando te te te pongas el vestido va va a ser no va a ser un día más con pero qué que vas a sacar la alegría y las ganas de de de estar bien en la plaza de todas formas es un día de confirmar la alternativa por un torero que además ese como muy amigo tuyo dentro de lo que es él que es el que lleva el récord bueno casi todo no de alternativas sabes cuántas corridas lleva cuantas cosas lleva torea das tu padrino

Voz 0280 08:53 demasiadas yo creo que al suelo

Voz 1395 08:55 pero no está claro lo tenemos calculado para trasladarlo luego hablaremos te voy a la primicia dos mil trescientas ochenta corridas osea hoy cuando termine cuatro mil novecientos cuatro toros hoy cuando termine

Voz 4 09:10 increíble

Voz 1395 09:11 que bueno que que Venezuela vuelva a despertar y a tener con Colombo es de de recuperar todo lo que lamentablemente se perdió no eh ojalá

Voz 11 09:24 sí yo creo que que es un sueño para mí no porque porque Venezuela está pasando por un momento complicado no hay bueno que tenga o torero y que bueno ojalá que lo sea una tarde importante hay bueno darle una alegría a muchas personas que están allá pasando daba

Voz 1395 09:44 va a tocar el toro fanfarrón de nombre no que te han dicho lugar que me ha dicho que es muy bonito que está muy bien

Voz 11 09:53 bueno es un toro fuerte los toros quema pesan hay

Voz 12 09:57 bueno pero bueno yo tengo una ilusión grandísima que

Voz 11 10:00 que es un poco toro yo sé que puede pasar algo importante y espero que sea una tarde para para cada recuerdo

Voz 1395 10:07 lo tiene muy claro no porque además lo que pasa es cuando Tomás alternativa o confirmar atractivas sí es el primero y el último lo que pasa despacio entre entre el que abre y el que cierra eh pero es así

Voz 11 10:20 si no sea externo pero pero bueno cuando cuando no tiene esta ilusión no hay está gana Hay tiene veinte años pues se quiere comer el mundo no es pero hoy con el mundo hoy sale adelante

Voz 1395 10:33 pues ojalá que sea el primer día de muchos días de muchos días felices estrena son mejor uno que tenga parte puestas

Voz 10 10:41 hoy tener no

Voz 1395 10:43 ya sea de otra manera es de color ya estás como los Agüero yo también yo no voy a decir nada pero mejor que no lo sepa nadie eh

Voz 3 11:00 en el muy bonito torero eh

Voz 4 11:03 pues hoy merece la ocasión un vestido os daría

Voz 1395 11:06 él no tiene nada que ver con la de la alternativa o no

Voz 4 11:08 no es otra otra cosa otro RAF pues

Voz 1395 11:12 muchísima suerte mucha suerte Ortí pues lo que supone Venezuela y también por qué has hecho aquí es una gran carga de de novillero que que tengamos con esas ganas has tenido siempre hay lógicamente con el paso de los días de Pallàs madurando la profesión muchísima suerte con eso qué fanfarrón que que vas a a doctorar te como matador en Madrid ya se ha adueñado no que al final va a salir que ya al público del triunfo lo de gente de la felicidad ya no yo no sé si fíjate si se abriera esa puerta grande lo grande que sería tarde hoy que tenga suerte Colom

Voz 4 11:51 hacía

Voz 1395 12:22 continuamos con más autoridad pero hay contarles una cosa en cuanto a Colombia saben que que en Colombia hay muchos cambios y Juan Bernardo Caicedo el ganadero se colombiano va a ser el empresario de Cali hay un español que van como empresario en Cali que es Carlos Zúñiga hijo es lo que pidieron a los socios digamos propietarios de la plaza de toros de Cañaveral dejo tuvieron español va a ser un colombiano Juan Bernardo Caicedo un español Carlos Zúñiga hijo como empresario en también la presencia de Alejandro Martínez de la calidad la estancia no lo conozco de mexicano sea como especie socio en bueno pues eso por un lado y en cuanto a Bogotá saldrá concurso Felipe Negrete ha cambiado el rumbo y puede ser muy pronto un alto cargo del nuevo gobierno un alto cargo político del nuevo Gobierno siempre que que que pierde ahí parece que sí va a ser funesto Pedro aquel que cerró la Santa amarilla de Bogotá y ojalá que que tenga suerte no porque a partir de ahí Felipe Negrete vamos a ver por dónde tiran porque yo tiene un hermano que que que es el Defensor del Pueblo el otro hermano que es gobernador de de Cauca la zona de de Felipe et in no sabemos exactamente políticamente por dónde puede salir pero veremos en justamente tenemos a a Guillén colombiano como como Bolívar puede sacar de dudas de estoy de mucho más torero buenas tardes

Voz 10 13:50 buenas tardes me lo preparando preparando para

Voz 1395 13:52 mañana no

Voz 4 13:53 está lastrando al noreste en este momento ya sabes que estás viviendo

Voz 1395 13:58 posiblemente el momento más más centrado de más feliz de tu carrera no a principio fue muy bonito luego tuviste momentos muy duros yo creo que que has tenido una capacidad para recuperar para remontar para para volver a ser el capitán general en tu tierra ahí para volver a recuperar en este caso lo de lo de Europa en España hay Francia yo creo que este es el momento más logrado por tu parte y más más tuyo eh

Voz 0280 14:25 sí sobre todo muy consciente de toda no hizo porque uno es pues tan navegando y la Mariña crees que llevas tú la marea la que si te está está dejando llevar o no pero cuando no pilota cada paso cada pensamiento cada todo ves es mucho más constante y sobre todo que

Voz 11 14:51 mucho más consciente aunque es fundamental ser consecuente

Voz 1395 14:55 el barco fue ya lo lo importante es lo de mañana solamente a un toro pero cuidado con todos los entornos Madrid no quedan otros dos el próximo día cinco tienes otros dos con una corrida de José Escolar pero bueno lo que vaya por delante va por delante y además es carteles bonitos es el cartel de las naciones allí vais a encontrar de todo ese solamente falta un ecuatoriano y un sí portugués pero vamos el resto estáis todos no

Voz 4 15:27 sí vamos el artista por delante tú

Voz 1395 15:30 esta mañana Juan del Álamo Joaquín Galdós peruano Luis David mexicano buenos

Voz 4 15:36 sí Colombo que confirma alternativa hoy

Voz 0280 15:40 no hay que Madrid ahí es quizá el Madrid cada tarde es una final sólo todo hacía es fundamental estar anunciado en Madrid ella es un privilegio y una oportunidad

Voz 1395 15:55 el escándalo es peor el día antes o el día de hoy es el día antes mañana es el día de cuando hay más más yo no lo estoy

Voz 0280 16:08 a ello yo soy yo hoy te

Voz 1395 16:11 cuanto más cerca cuanto más cerca estás de las la vida

Voz 4 16:14 mejor se encuentra bueno no sí

Voz 0280 16:16 insolente también tengo la suerte que duermo el día de la corrida duermo entonces el encierro y así no estoy haciendo estiramientos descanso entonces para mí hoy es el día un poco estresante entonces

Voz 11 16:36 de comer y muy bien ir a cogerlo chismes un rato para

Voz 0280 16:40 para no tener tanto hormigueo en el cuerpo

Voz 1395 16:42 pero es bueno o lo malo sería

Voz 14 16:46 es que no te pasa sería horrible a través de tres años cuando más miedo he pasado al otro día estado te todo está más suelto pero antes

Voz 1395 16:59 la te digo una cosa tú has to excusa al desierto has estado arriba idas que llegó has cruzado el desierto desierto hay un camello hay mucha arena hay mucha soledad

Voz 4 17:12 y ese desierto las aguantado e ir a ganar la partida

Voz 0280 17:17 buena o la partida la estamos jugando bueno estamos jugando y no permitiremos cartas para charlar no pero eso

Voz 1395 17:25 el torero que hemos visto en Colombia es el que debe ser que te vamos a España ojalá que sea el que sea el que debe ser

Voz 4 17:33 si es que no hay datos

Voz 1395 17:35 vamos ya que hay luces en en firmar

Voz 4 17:37 tanto que que cuentan que ya ha vuelto no

Voz 0280 17:41 sí hombre estamos trabajando aquí me cuentas sexto el resultados en la cuenta de resultado tú la adquiere ya pero es una profesión que hay que trabajarla en el Consejo de todo no ahí

Voz 11 17:58 esperemos que están dos tardes que tenemos estos tres toros que tenemos en Madrid

Voz 0280 18:03 según Atom sabiendo Madrid como es pero estamos en un momento importante tú lo has dicho que es el momento más crucial Ali más consecuente de mi vida personal y profesional

Voz 1395 18:14 no hay nada más rentable que triunfar en Madrid eso es lo que estaba comentando lo de cosas de de Colombia de tu Colombia y lo de Cali Juan Bernardo Caicedo ganaderos el nuevo presagió pero pero junto con Carlos Zuñiga hijo que me pedían un un empresario español y por tanto que va y yo no conozco Alejandro Martíns de la estancias de México no quiere ser un socio económico y bueno y luego pues por otra parte lo de Felipe Negrete no queda das acción de que puede cambiar el rumbo y pasar a la política él es un hombre perfectamente no que tienen bufete Abogados importante en en la capital iraquí y peso en la sociedad pero la sensación que queda es que que depende quién gane estas elecciones está a punto de decidirse en la segunda vuelta puede pasara a tema político no ya bueno pues además de la familia toda la familia está muy cerca de la política su hermano un hermano es es eso sí y el otro en manos de Cauca es la provincia de la de la familia de ellos osea que parece ser no que que puede haber ese ese cambio si si pierde si pierde Petro que que ojalá pierda no ha tenido que cerró a cal y canto la la plaza de Santa María de Bogotá y quería hacer una pista de patinaje no sé qué hacer allí el Petro que hay que por cierto dejó la ciudad fatal la ciudad ya es un tipo que que fue bueno para todo es malo para los toros no no no no fue fue malo para enfáticamente para para todo no bueno pues esas ellos Canio Manizales seguiría con Juan Carlos Gómez Medellín pues con lo mismo nos hizo luego se supone que saldría a concurso los Santamaría

Voz 0280 20:06 sí hombre es yo conozco a Felipe VI se lo que ha luchaban el desgaste que perdió personal familiar mi propia profesión no ha tenido una lucha co adquiere un combate con un ex guerrillero oí literalmente no ahí tenemos que agradecerle mucho esa batalla que tuvo que es

Voz 1395 20:33 le él defendió muy bien lo de

Voz 0280 20:36 a nivel profesional como aficionado no tiene su límite no está estamos en un segmento distintos y y uno pues

Voz 1395 20:45 yo le vi ayer yo le vi ayer ya ojitos de político ya así que ya ya lo veremos poco

Voz 0280 20:54 así es bueno nada Manolo sobretodo ahora que nada

Voz 1395 21:01 a mí no me dado si mañana en las no mañana estrena mañana va

Voz 14 21:06 mañana existe aquí a él es buena

Voz 1395 21:12 de Colombia

Voz 14 21:13 el pero que me dice es el traje que si vena

Voz 0280 21:17 Ana yo mañana seguro me pongo el del eh

Voz 14 21:22 el vacío de la buena suerte de la buena suerte sí

Voz 15 21:29 el de los valientes a grana granas grana sí sí vale vale vale y además si ha funcionado también en Colombia un abrazo me

Voz 1395 21:39 porte torero bueno muchas gracias tenemos ya comunicación con sí Juan Ruiz Palomares es lo hemos conseguido Juan buenas tardes

Voz 4 21:52 lo buenas tardes buenas tardes bueno

Voz 1395 21:54 mucho jaleo porque hoy hoy tienes a tu torero de toda la vida al al que te llevó el abuelo el abuelo Leandro eh

Voz 4 22:04 son dos de años

Voz 1395 22:06 pero pero fíjate cuál es el secreto la fidelidad la honradez la dedicación no pido ni ni un disgusto por parte de vuestra nunca no y bueno ahí estáis no desde lo que somos sí

Voz 16 22:18 el tiempo es lo que lo allana todos los Manolo el tiempo y aquí pues sobre el tiempo hay estamos ahí de los doce años que llegó en el ochenta y cuatro a la casa en fíjate por dónde vamos

Voz 1395 22:32 o como un hijo no bueno pues

Voz 16 22:35 y qué diría yo que le he dedicado más tiempo a él que a mi hijos pues es que es verdad

Voz 4 22:43 que si ha sido o no

Voz 1395 22:45 me contabas antes que los de hoy los números de hoy son espectaculares no oye es que son a ver dos mil trescientas ochenta concedidas la corrida de hoy la ve hoy pero son son novecientos cuatro

Voz 4 23:04 cuatro toros

Voz 1395 23:07 bueno yo creo que que nunca casi nunca lo menos en los tiempos que hemos conocido la llegado hoy ya aquí p'alante es imposible ya no importa

Voz 16 23:14 sí hablé con cincuenta toros el sábado y sesenta y tres alternativa

Voz 1395 23:19 y una cosa que que mucha gente conoce otros no mató lo que tenía que matar pero mató también de todo

Voz 4 23:28 lo ha matado de todo

Voz 1395 23:29 por eso la mató la de la de mi nuestra televisados mató en cuarenta y nueve Victorinos la gente se enteró cuando mató el cincuenta en Bilbao y luego yo creo que que Santa Coloma la de que ganadería sé que mucha gente puede sorprender ha matado que todos

Voz 16 23:47 no no vamos ha matado a Dolores Aguirre ha matado Monza ir a Motta ha matado porque te voy a decir ha matado porque yo te diría casi todos los encaste Atanasio en su tiempo pues lo matamos todo o no o Salamanca Sepúlveda vamos que ha Sierro que es que es que no dio duro que que

Voz 0280 24:07 que a lo mejor ahora

Voz 16 24:09 los terroristas terroristas torista pero nosotros lo hemos matado nosotros

Voz 1395 24:13 corriente mente una de seis Vito es de Vitorino la mano mató a sí hombre

Voz 16 24:18 pero ese ese año se mataron se habla de Sevilla la eh se mató la de Madrid nada es que en Madrid se le cortó una oreja a un victorino once mató la de Bilbao seis toros en Valencia Publio

Voz 1395 24:35 y la verdad es que que ha roto todos los récords pero un día como como hoy ya ya nos diríais nada no miráis os dos sonreía

Voz 16 24:45 pues pues si no

Voz 1395 24:48 tú a él y que tengo que decir de eso es

Voz 16 24:50 que no nada más que yo me creo que me a mí yo viéndolo a él disfrutamos los dos no porque yo ya le dije te voy a decir cinco seis siete año Die de de gente que no no te quedes que ya debíamos de himnos tuyo

Voz 4 25:10 no

Voz 16 25:11 la eh me dijo ir me dijo Manolo dice Icon que mejorías divertí digo hombre como Quique con que te gusta de los te gusta la casa te gusta tanto dice no con eso me entretengo pero no me divierto

Voz 1395 25:28 hubo un momento fíjate Juan cuando cuando llevabas dieciocho diecinueve años de matar a todos los voy veinte momento que medió dudó un poquito no pero después ha escogido yo yo creo que no sé dónde están los límites ya

Voz 4 25:40 no no no mira esa afición que piel

Voz 0280 25:42 de verdad no ha dejado todo un

Voz 16 25:45 desarticulado porque esa afición es desmedida porque hay que tener esa afición para está ahí Manolo

Voz 10 25:53 por eso esto sin repitió no no no no

Voz 16 25:55 no no no no se puede convivir con una cosa como ésta que estás grita

Voz 4 26:01 es el primer mandamiento a

Voz 1395 26:03 nació en vino todo lo demás no eso es duro

Voz 16 26:05 ETA está ahí que está ahí el que plena todos los vía ya hay que está ahí lo he Lola la cara donde la da a las grandes ferias ahí con el toro de él lo que se le figura el toro es pequeño

Voz 4 26:22 a he cuando al ir a la feria que tiene

Voz 16 26:24 que está ahí

Voz 1395 26:26 ir momento terminado ha matado corridas que no lo has querido nadie sabe de Samuel en Albacete no la quería nadie dice hombre no se ha quedado fuera mi amigo la La Mata él

Voz 16 26:37 sí es que Samuel lo hemos matado muchísimos años pero no una corrida sino cuatro y cinco Correa toro y seis siete ya donde en Madrid en Bilbao eh que no ha ido a los pueblo oye lo Atanasio todo

Voz 4 26:53 nada eh sí Juan una cosa que

Voz 1395 26:56 que hemos perdido y que es la época de primera de Enrique funcionaba no enriquecido a las plazas de primera de segunda y si hacía falta una tercera que tuviera importante también pero claro pasaba la cosa iba a él con uno por delante con otro se llenaban y ahora estamos perdiendo muchísimas plazas de de segunda y no te digo ya los de tercera fíjate el número de el número de corrida es que que torean ahora la mayor parte de los toreros note es casi una una tercera parte de lo que se toreaba antes no no

Voz 16 27:25 sí sí no hombre porque antes tú sabes hombre para torear lo que es nuestro otro es torear no fue fíjate que salíamos un promedio de ciento nueve ciento diez corridas toro de años consecutivos de los años noventa de vamos de los noventa y una a los dos mil a los dos mil y pico no entonces pues toreado como en todas las partes manolos hoy éramos del pueblo de que te daba gusto que había cuatro vi aquellos pasó

Voz 4 27:56 sí claro claro es que ahora

Voz 16 28:01 estamos en un momento

Voz 4 28:04 que que te diría yo no

Voz 16 28:06 eh que que no falta esa masa de de de decirle a la masa tenga que toreó muy tenis que iba a verme

Voz 4 28:15 eso eso farsa eso cuarta eh yo me gustaron Kun

Voz 1395 28:20 con una persona que que que afortunadamente la la la tengo en mente en los programas de San Isidro y además te tiene que no sé si os lleváis bien o mal pero aseguró que que mal no os lleváis José Antonio hecho era José Antonio buenas tardes estoy hablando con con un personaje histórico no fíjate hoy cumple dos dos mil trescientos sesenta corridas Ponce ir cuatro mil novecientos cuatro toros cuando termine la corrida de hoy ya estamos hablando con Juan Ruiz Palomares que me gustaría que me dijera qué qué papel tuvo en en en esa en esa actualiza mantiene no

Voz 10 28:58 Juan total oye que que son inseparables no sé lo que hubiera sido igual

Voz 1395 29:06 era muy duro o no no

Voz 10 29:09 era era muy humano no es verdad duros porque tenía que depender los sicarios esos toreros como era lógico aparece que ellos no era poder y torero era un padre y un hijo pero no no era muy humano y lo que pasa es que siempre era muy consciente hecho ya había algo por cualquier cosa lo reconocí Senna venía bien

Voz 1395 29:31 bueno es esas cosas Juan J te da gusto hablar con José Antonio no

Voz 16 29:35 hombre de José Antonio porción es el lo lo lo mejor que me puede pasar mío y Paolo sabe que si si si te lo digo de verdad porque es idioma es verdad el que yo he vivido el que se ha vivido Bibi con con un esta persona tan querida pues lo mismo José Antonio que Manolo Chopera que todo eso pues era era era era otro mundo era otro mundo a lo que hoy es bueno pues hay muchas cosas paquete qué te dirías no pero José Antonio me oye se dijo a sí consigna no no no a mí sido la sorpresa más grande que me ha podido dar porque de verdad sentirte para mí es Un vamos es una gozada e te mando de la verdad con más fuertes del mundo

Voz 4 30:24 igualmente juegan aquí

Voz 1395 30:28 a estado mucho tiempo juntos porque bueno está en Madrid durante mucho tiempo ahí me decían Handke que Subías todo el año a un diez por ciento más no

Voz 16 30:42 cosa muy reglamentaria ir muy muy normales si nunca hemos tenido una anormalidad porque lo peor que sí

Voz 10 30:49 este

Voz 4 30:50 no pero sí os Antonio donde era si no sé si

Voz 10 30:56 valoro mucho poquito todos los años pero muy consensuado y muy nunca hubo problema pero con nosotros tenemos toda la vida yo creo que Juan no tuvo problema con ninguna empresa hombre porque también el carácter de Enrique era muy fácil para hacer algo así porque Riquelme ha sido otro fenómeno en ese aspecto no

Voz 1395 31:16 o sea que que sí Si todavía pues había había que si no había pues bajaba no pero también es verdad que fíjate el número de es que toreado en esa época y plazas que que ahora ya han desaparecido porque sí porque no rentable no se llenan no va no se acá ha cambiado muchísimo muchísimo eso no

Voz 10 31:41 el almirante por desgracia porque ahí va

Voz 4 31:44 pues sí

Voz 1395 31:45 hoy va a torear Ponce su corrida número dos mil trescientos ochenta y cuatro mil novecientos cuatro toros cuando termine la tarde de hoy Juan un abrazo muy muy grande

Voz 16 31:56 muy fuerte pues muchas gracias por todo un abrazo José Antonio Imanol

Voz 4 32:01 igualmente Juan un abrazo venga ahí un abrazo para toda tu familia igualmente juvenil que Dios te bendiga ya aquí

Voz 1395 32:12 hacemos una pausa y seguimos con José Antonio P

Voz 1395 33:25 dan ganas de Opera José Antonio es curioso pero fíjate que la cantidad de festejos que lleva lo de Ponce parecía que

Voz 4 33:32 que era mucho que estoy la B veinte años lleva veintinueve temporadas sin duda pero lo que es una barbaridad es que cada año está mejor

Voz 1395 33:40 sí sí sí sí sí yo qué sé yo siempre contra una cosa él él ese despidió sin que nadie se diera cuenta de Pamplona un día que se puso un vestido blanco con una siempre lleva el corbatín negro se puso rojo yo digo yo rojo y blanco es que se despide no lo conté yo todavía me encuentro dice Si no hubiera contado eso

Voz 4 34:01 no obstante

Voz 1395 34:02 lona extremo

Voz 4 34:04 entonces yo pues encantados de dos te lo digo

Voz 1395 34:07 ya pero la verdad es que sí pero no sé qué que tenían diferentes los toros se ponga a los de ahora

Voz 10 34:15 pues lo que tenía el punto editor Teherán

Voz 3 34:17 no porque mira diferente los toreros osea

Voz 10 34:20 de hecho los apoderados de las diferente a las cuadrillas era diferente el público yo sé que es muy fácil decir cualquier tiempo pasado fue mejor

Voz 4 34:29 no si te reconocen pienso

Voz 10 34:31 Calabuig lo cebolleta diciendo tonterías pero es que yo lo siento así como el como lo sentía Juan oye vivimos épocas que para nosotros fueron insuperables

Voz 1395 34:43 lo que está claro que también se daban muchos más espectáculos taurinos no que que no se nos hemos encogido un poco sobre todo eh en en plazas de segunda de tercera que eran importantes no iba una figura con una Antoñete por delante y un pueblo llenaban

Voz 10 34:59 sí sí sí es verdad es verdad

Voz 1395 35:02 el Sevilla que quizás porque no eres señalaba se quitaba

Voz 10 35:05 sí sí sí es bueno es verdad y además que que la gente en aquella época en los todos los iba a disfrutar de verdad de esos pueblos que entonces es pues pues se disfrutaba al año ya era una fiesta que la gente está esperando a de año

Voz 1395 35:21 no que de hoy Ponce Sebastián Castella Colombo con la dos con la corrida de Garcigrande Domingo Hernández no tuvo existe perfectamente al padre falleció hace poco bueno pues

Voz 10 35:36 sí siempre la verdad no no digo que tengo una gran persona es muy amigo nuestro de toda la vida de un nombre que además

Voz 1395 35:44 se levantó una una ganadería de de Salamanca donde hubo tantas Si Millán desapareció de demasiadas no

Voz 10 35:53 pues fíjate otro es otra cosa fíjate hace veinte o veinticinco años lo que era el campo de Salamanca yo no puedo nombrar los ganaderos históricos a Salamanca porque yo he sido Salamanca que Andalucía pero eran históricos que que que cada uno tiene un recuerdo y una biografía y ahora pues no digo que no queden ganaderos y quedan todos los dependientes

Voz 4 36:17 pero era otra época sí totalmente ya marcó

Voz 1395 36:20 días de la Feria de San Isidro dos años de tren de veinte veinticinco años atrás no había más ganaderías de Salamanca que de Andalucía

Voz 4 36:27 sí sí sí es verdad sí

Voz 1395 36:30 pero ha ido cambiando no te pierdas a me imagino no estás ahí pendiente de todo lo que pasa

Voz 10 36:36 yo gracias las pues mira para para palos Kubica dichos hombre yo siempre fui defensor tuvo sabes a la televisión

Voz 4 36:45 sí por supuesto ida el plus

Voz 1395 36:48 estoy contigo arrancamos eso no pero ahora

Voz 10 36:50 el mismo pues oye reconozco que que ojalá hay pasos porque yo ahora mismo pues oye pues que es que no está en casa besan y si lo ves Sevilla Spain por naves vez

Voz 1395 37:02 te alegra

Voz 10 37:03 ya has visto una gran temporada editor

Voz 1395 37:06 has visto algo que te ha llamado la atención que no conocía lo que era llamó la atención que te ha gustado más dicho menos te tú tu amigo José Luis Lozano me dice cosas que no sé si me porque también hay que como los dos maestros que que tengo contacto a Leo le encantó Luis dame me dice porque torea como español

Voz 10 37:30 y es que es verdad es verdad es verdad y además se también que en el sello de te que ha venido para quedarse

Voz 1395 37:37 y lo de Roca Rey

Voz 10 37:38 James es impresionante yo eso de verdad te digo eso hay que no lo piensa así creo que miente no sea conocido

Voz 4 37:46 tanto digo que no haya equívocos

Voz 10 37:49 pero en dos años ponerse a mandar total poner ponerse en figuran no no figura singular figura máxima y la verdad es que lo que hace ese umbral toros increíble

Voz 1395 38:01 es pues además fíjate cuando salieron usa monos Se acabaron los dos de sumo los dos días suyos acabar antes que nada luego la gente pedía esos dos días después pidieron todo lo demás y socorro muere poco lo que lo que tú estás diciendo no pues ojalá que hoy no ojalá que hoy con Ponce única baja Sebastián Castella

Voz 10 38:23 yo soy un gran cartel yo un cordón bolsillo a verte suerte Colombo hoy Enrique que yo la verdad es que no se oye date cuenta que son treinta años doble en España en América hemos coincidido pues toda la vida

Voz 4 38:39 ah sí

Voz 1395 38:42 si bien siempre aprendemos de de sabios como José Antonio Chopera tu amigo amigo no José Luis Lozano no que que debe estar ya cargando toros para siempre se está cargando toro si no para no un abrazo muy fuerte y ojalá que sea una bonita tarde la que llevamos esta tarde ojalá Javi Hervás pues les recordamos simplemente el cartel son los toros de este caso de Domingo Hernández Garcigrande a la presencia de Colombo que mata el primero porque confirmó alternativa y el último Ponce segundo cuarto y Castella el tercero y el quinto es una mira pues no con peso y bueno fanfarrón billetera dardo Frank H Lito juglar adueñado lo llama fanfarrón espero que tenga algo más de de calidad que ser siempre fanfarrón tiempo de toros en la Cadena SER mañana nos encontramos otra vez ya saben que de tres Si veinte a cuatro punto la tarde en la Ametlla de Radio Madrid hablamos de todos los todos los días