Escucha las noticias de las 16:00 (30/05/2018)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias la mujer de Luis Bárcenas ingresará finalmente en prisión Rosalía Iglesias no ha entregado la fianza de doscientos mil euros impuesta por la Audiencia Nacional para evitar su envió a la cárcel ya está camino de Soto del Real junto a Jesús Sepúlveda ex marido de Ana Mato última hora Miguel Ángel Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:28 sobre las tres y cuarto de la tarde han partido de la Audiencia Nacional los dos furgones de la Guardia Civil cada uno con uno de los condenados y ambos con el mismo destino el centro penitenciario de Soto del Real donde ingresarán esta misma tarde la esposa de Bárcenas Rosalía Iglesias no ha conseguido reunir los doscientos mil euros reclamados por el Tribunal para poder eludir la cárcel hasta que la condena de venga en firme a pesar de los movimientos de la familia que a esta hora sigue intentando contactar con allegados para obtener cuanto antes la garantía tampoco ha logrado los cien mil euros reclamados el ex senador ex marido de Ana Mato Jesús Sepúlveda condenado a catorce años de cárcel

Voz 1667 01:07 en Moncloa crece el pesimismo ante la posibilidad de que la moción de censura del PSOE salga adelante Mariano Rajoy está implicado personalmente en los contactos para evitar que el PNV termine inclinando la balanza a favor del sí a esa moción los nacionalistas siguen sin descartar ninguna escenario el portavoz de los populares en el Congreso Rafael Hernando presiona con los presupuestos

Voz 2 01:27 Partido Nacionalista Vasco es Un partido maduros que tendrá que decidir qué es lo que quiere hacer si quiere sacar adelante los presupuestos que acaba de aprobar o si lo que quiere es sencillamente generar inestabilidad en el país

Voz 1667 01:41 en Italia se aplaza la formación del Gobierno técnico de Carlo Cottarelli a la espera del resultado de las conversaciones que han emprendido este miércoles el Movimiento cinco Estrellas y la Liga Norte para acordar una nueva composición de su Ejecutivo la bolsa de momento sin grandes sobresaltos de hecho Madrid y Milán están recuperando parte del terreno perdido en los últimos días el índice italiano sea nota hasta ahora un uno y medio por ciento el IBEX treinta y cinco en torno al medio punto porcentual y un informe del Banco Mundial señala que la desigualdad entre hombres y mujeres resta ciento treinta y ocho billones de euros a la riqueza del planeta informa Rafa Bernardo

Voz 1762 02:16 documento hace sus estimaciones a partir del enfoque del capital humano entendido como el valor de los ingresos que se generan a lo largo de toda la vida los obstáculos y barreras a los que tienen que hacer frente a las mujeres para acceder al trabajo remunerado les resta capital humano si no existiesen esos impedimentos el mundo sería ciento sesenta millones de dólares más rico ciento treinta y ocho billones de euros o lo que es lo mismo se contaría con veinte mil trescientos euros más por cada persona del planeta las claves de la desigualdad de ingresos son la menor participación en el mercado de trabajo y los sueldos más bajos de las mujeres en buena medida por normas sociales que la relegan a los cuidados no remunerados el empleo informal para combatir esta situación el documento propone invertir más en todas las etapas de la vida de las mujeres aumentar su acceso y control sobre activos productivos como tierra y crédito

Voz 3 02:59 desmontar esas instituciones

Voz 1762 03:01 las restrictivas cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1 03:05 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:07 en Madrid críticas de la patronal y los sindicatos a la propuesta de Manuela Carmena de dar trabajos temporales a inmigrantes sin papeles para cubrir la falta de mano de obra en sectores como el de la construcción los agentes sociales ven bien abrir un debate que dicen es necesario para intentar buscar una alternativa para que las personas en situación irregular puedan trabajar pero piensan que la alcaldesa ha hablado con desconocimiento y que el sector no puede utilizarse para solucionar otros problemas Mariano Hoya secretario de Federación de Industria Construcción de Comisiones Obreras y Ana González UGT

Voz 4 03:35 lo que no podemos es también intentar mezclar contaminar una situación que se tiene que abordar desde una perspectiva de los derechos humanos haga garantizar unas condiciones vivas que asegure la dignidad a estas personas con una cuestión en el Mercat

Voz 5 03:49 no he trabajado Kato no queremos entrar en trabajadores Copa aceleró sin papeles yo creo que esperemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy prudentes al hablar de este sector

Voz 1915 04:01 la policía busca a una mujer que abandonó a su bebé tras dar a luz en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas desapareció el domingo un día después del nacimiento Natalio

Voz 0098 04:09 pero fuentes policiales confirman que aún no han conseguido localizar a la madre del bebé que no se encuentra en su domicilio y no responde al teléfono de contacto Se trata de una mujer de veintinueve años y drogodependiente que ingresó de parto en el Hospital vallecano el pasado viernes durante su estancia la mujer muestra un comportamiento agresivo debido al síndrome de abstinencia y un día después de dará luz a un varón sano desapareció dejando atrás a su hijo los responsables del hospital llamaron a la policía que busca a la mujer por un delito de ahí

Voz 1915 04:33 no Madrid homenajeará a las víctimas de ETA asesinadas en la capital con un memorial y ciento sesenta y cinco placas en las calles el pleno ha aprobado por unanimidad la propuesta del PP también habrá una exposición por colegios e institutos para explicar a los alumnos lo ocurrido en los años de actividad de la banda terrorista tarde de lluvias en toda la comunidad especialmente intensas en la sierra a esta hora tenemos dieciséis grados en el centro de la capital

Voz 1667 04:59 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana con Carles Francino ya las cinco a las cuatro en Canarias en la Cadena Ser