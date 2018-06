Be OK: Un poco de historia y el porqué de la ansiedad (02/06/2018)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Ángela parece que lo hemos cogido un poco el gusto no esta temporada envío que hablar de la historia de la gastronomía hace muy poquito fue con Ramón no sé si recuerdas que hablamos de cabecera de las hambrunas de bueno errores de la historia que nos planteábamos si repetirá o no no si hemos aprendido algo de todo aquello íbamos a hacer pues otro viaje no también también histórico

oir programas de historia

Voz 2 03:05 oir programas de historia ya sé por dónde vas pero bueno eso se va a quedar entre te decía antes que hoy tiene vamos al mejor invitado para hablar de historia de la gastronomía no te mentía Él es Óscar Caballero que es periodista y corresponsal gastronómico con amplísima experiencia a sus espaldas lleva más de treinta años trabajando para Club de Gourmets en París y también para La Vanguardia y escrito bueno hasta una veintena de libros el último comer es una historia el título ya me encanta lo ha publicado planeta Gastro oí pues eso su libro precioso sobre la historia de la gastronomía de esos que yo creo que invitan a ponerte un vino sentarte en un sillón muy echarle horas porque cuenta todo lo habido y por haber nos está escuchando ahora mismo por teléfono buenos días Oscar hola qué tal cómo estás la verdad es que el el libro es muy muy apetecible aquí como dice Isabel apetece sentarse tranquilamente para degustar no a todo lo que contienen estas páginas e Iker la comérselos está para comérselo es verdad que me gustaría que además responder algunas dudas más que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento como quién nos enseñó a usar el tenedor o cuando cuyo cuando se acuñó por primera vez el término gastronomía si te parece empezamos por ahí cuando se puso el nombre o cuando se acuñó por primera vez el nombre de gastronomía

Voz 11 04:19 bueno en realidad es un es un poema satírico es si era el momento en el que todo lo que terminara en línea así que que todo lo que pareciera científico tenía prestigio y un poema satírico en mil ochocientos uno un poeta puso esto sin saber lo que iba a ocurrir pero además es un término muy mal utilizado puede por ejemplo se habla de la gastronomía española se habla de sea habla de gastronomía cuando en realidad se está hablando de cocina gastronomía es en realidad el un hecho culturales en la reunión de todo lo que va entorno es decir por ejemplo en este caso sería la historia de un plato por ejemplo la literatura que pueda haber sobre el plato la la pintura que pueda haber en todo esto esto con figuraría la la la gastronomía lo otro es cocina ya un libro de recetas no es un libro de gastronomía salvo que sea una investigación de recetas antiguas hizo o de la raíz de una por ejemplo si busca no se la historia de la tortilla de patatas todo el libro ese coste L con recetas a lo largo de los siglos os bueno de los tres siglos entonces si estaríamos en gastronomía pero esto ahora se escucha gastronomía es Master Chef gastronomía es gastronomía es todo lo que lo que lo que queda más grande que es es nuestra cocina en realidad se está hablando de cocina lo cual no es no es no tiene nada de de de de malo no es decir pero sería interesante que las cosas fueran nombradas porque las palabras son importantes

Voz 2 05:53 confundiendo poco los términos en este momento no es lo que no

Voz 11 05:56 en general el general se habla poco para darle un poco más de de prestigio o y además en en España con el tema de las autonomías cada una tenía que que tenemos la mejor gastronomía como se decía hice creó una especie de emulación pero pero emulación un poco un poco absurda porque justamente siguió podido escribir este libro es porque no se la prestaba atención a la historia a la Historia verdadera no es una historia que que que pone a a la Península Ibérica en un punto central porque por ahí paso todo lo que se come en el mundo si todo lo que se come hoy en el mundo en dos momentos pasó por la Península Ibérica Ivano esto transformó transformó lo transformó todo no decir pero circulan ayer mismo antes de ayer no sé yo leía en una una cosa del Centro Internacional de la de la papa es decir de la patata la papa en en en Perú iba a ir decía en que a pesar de que los españoles son los primeros europeos que encuentran la la patata que en realidad no se conoció en España hizo que la difundió en Francia es un disparate pero bueno es un disparate pero como cómo lo frases han divulgado bien eh todo el tema de de parlanchín y sin embargo España nunca divulga donadas de todo esto entonces eh bueno circulan circulan temas como estos en el fondo mucha gente piensa que que no sé qué cafés italiano que la el chocolate suizo lo que yo intente que a lo más cerca posible de la de la verdad

Voz 2 07:41 tú dices que en Europa que Europa tenía realmente solamente una verdura que era la col y que el resto literalmente sin claramente

Voz 11 07:48 es decir todo todo es mestizaje el el el hombre aparece el ser humano aparece en África hice traslada sino se hubiera trasladado no habría más que que seres humanos allí es decir que todo es el hombre no es un árbol no a mí cuando hablan de las raíces me pone un poquito mal porque porque el hombre se mueve irá culturas se mueve con él y los los alimentos se han movido también aparte de eso evidentemente regiones más generosas hay regiones más difíciles para para el alimento pero la propia dificultad la tierra más difícil es la que da la que dañino porque la la Laviña sentía Rey busca a buscar agua donde no se puede producir otra cosa se puede producir la la la uva del del vino saque bueno siempre hay siempre de recursos

Voz 2 08:45 la dieta mediterránea es un invento nuestro o David

Voz 11 08:49 Cano cien desde médicos y negocio por negocio y además bueno lo que sí a Villa en en origen lo que podía haber en Grecia lo que podía haber en en en el Mediterráneo era una austeridad una sobriedad e de la pobreza no es decir que se comía muy poco productos elementales pero claro si tú comes una cebolla con un poco de aceite de oliva y un trocito de pan bueno engordar no vas a engordar pero tampoco estarán muy Concerts

Voz 2 09:22 entre entre esas preguntas curiosas a las que respondes en el libro hay alguna que nos gustaría preguntarte como por ejemplo cuando surgió el primer restaurante cuando bueno pues la comida no es empezó a parecer un placer un ocio y empezamos a disfrutar un poco con ella

Voz 11 09:37 el restaurante como lo conocemos como como en restaurantes digamos es es un invento nacido de la de la necesidad de decir la Revolución francesa acaba con el lo nobles que en en cada en cada palacio en cada Castillo había sien y pico de personas que trabajaban para el para el noble digamos esta gente impiden algunos había sido solamente en cocina la naturalmente porque además era todo mucho más artesanal que lo que sería después y entonces es todo este enorme personal cuando le cortaron la cabeza claro en el noble sin encabeza no come y entonces este personal se queda sin trabajo como lo que saben hacer es aquello entonces trasladan la organización de la cocina de la cocina de de de de de nobles digamos nos lavan aún local que tiene como como imagen digamos es la cocina la sala y la bodega entonces esto estructura en la que se impone en miro te a partir de mil ochocientos se impone impone en el mundo entero ayudada por la campaña sangrientas de Napoleón que va conquistando entonces detrás del van los los cocineros los cocinero franceses se instalan en todas las cortes europeas todos los menús se redactan esto hasta hace muy poco tiempo en francés lo vino franceses tienen una tradición los grandes vino franceses tiene una tradición ahora de trescientos años pero Laen ya en mil seiscientos cincuenta hay un vino francés que todavía existe ahora y que que abre en aquel momento abre una una taberna en Londres porque qué los tío razonan que Donostia del vino en el bar ya verán una taberna para vender vino es claro estaba en Francia estaba el germen de lo que podía permitir esta trilogía de cocina sala y la sala recogía el estilo de servicio de de la de la aristocracia digamos la la cocina lo mismo irá bodega teñía de que de que nutrirse no decir esto todas las todas las digamos la la la aristocracia ir o las las clases medias altas de del de los otros países visitan París en el siglo XIX ir y se quedó tan fascinado con esta historia intentan reproducirlo no

Voz 2 12:14 y quién inventó las primeras conserva así que los abrelatas cimentaron después cómo funciona esto como pueden ser

Voz 11 12:20 bueno porqué que es que la vida es así

Voz 12 12:24 por qué no se pero

Voz 11 12:26 Gemma es que no la explicación que pueda haber esto es Napoleón también Napoleón es movilizaba a cien mil ciento y pico de miles de soldados o sea que que que que recorrían Europa matando pero pero que tenía que comer y entonces buscaba alimentos que pudieran transportarse entonces lanzó o concursos con mucho dinero en premio Il uno lo ganó este Nicolás a Per un hombre que Bono que descubrió esto que a nosotros nos parece una cosa muy sencilla idea al supermercado y comprar una lata pero claro había que saber cómo cómo preparar el producto como eh guardarlo en Primera un frasco luego en una en una lata porque también está el desarrollo de la de la hojalata hay de todo lo que se conservara claro y que que se conservan en condiciones higiénicas y todo esto entonces es todo lo gana lo gana él durante los primeros años de la de la lata eh los grandes consumidores eran los soldados entonces yo no sé yo pienso que sería con la bayoneta que lo habría no o algo algo así la la primera traza de de de un abrelatas como los conocemos yo la encontré en Londres cincuenta años después de la invención de la lata a lo mejor había algo había algún sistema todo esto el el problema de todo esto tanto de la comida como de lo que va alrededor es que nadie se lo ha tomado demasiado en serio entonces es difícil encontrar hay mucha información pero está muy dispersa allí yo he ido encontrando cosa que era como como si como no sé como el buscador de oro se encuentra de pronto una una cosa pequeñita hiló ahí pero no hay nadie es decir no hay una enciclopedia que te diga aquí está todo no

Voz 2 14:22 hoy la verdad que bueno hay modas como que se están poniendo muy de moda como comer crudo o la cocina fusión que creemos que son modernas pero que bueno que esto se ha hecho siempre hay realmente algo por hacer o algo por comer que no hayamos comido o sea que no hayan comido ya nuestros antepasados

Voz 12 14:39 comernos entre nosotros también se ha comido no se no

Voz 11 14:44 el crudo fue antes que el que el lo se se comió Cruz lo primero el lo que pasa es que era una desgracia digamos y ahora es una moda en en España hace treinta años se despreciaba a alguien diciendo ese no come caliente y ahora el que come caliente es Un beso envejece

Voz 2 15:03 digamos con respecto a la

Voz 11 15:05 a los así mismo sus ídolos

Voz 2 15:08 este Vílchez

Voz 11 15:10 compañía que la bueno las modas son de todas las épocas evidentemente en el en en mil setecientos Voltaire el escritor francés Voltaire echaba pestes contra la nouvelle cuisine que se llamaba así era una cocina nueva de la época no irá luego bueno de dos siglos y medio más tarde está la nouvelle cuisine francesa que influye eh a la a la española ya sé que nazca luego una una nueva cocina española yo en Estados Unidos sea que con las modas son lo que sí es muy diferente es a partir de la mitad del siglo XIX aparecen los útiles es decir la el fuego el gas por ejemplo el la las cocinas más más importante como como útil digamos no el frío porque claro no haría había el el hielo se buscaba en las en la lo que Jamal las neveras era en en grutas de las montañas y eso se defendía a la ciudad pero claro de pronto apareció un señor enchufó yo estaba nevera no decir esto cambia todo sea si tú tienes sin tú te te pone de pronto a a cocinar una semana olvidando te de todo lo que existe es decir de la de del gas de la electricidad de la de la nevera sería bastante complicado no ya así era así era hasta digamos hasta mitad del siglo XIX para los ricos y hasta bien avanzado el siglo XX para los barrios pobres no

Voz 2 16:45 también es verdad que la política la moral y la religión han ido condicionando siempre nuestra manera alimentarnos no lo de no comer animales no comer cerdo en tal época del año ahora comer sola alimentos ecológicos de kilómetro cero

Voz 12 16:58 sí señor una lógica en algún momento

Voz 11 17:00 y después lo perdió y quedó el el eco lo que más lo digámoslo lo más importante y positivo digamos han sido la higiene la higiene ha cambiado todo incluso hasta en los últimos años hasta hace hasta hace cincuenta años por ejemplo la entrada de España en el mercado común cambió las condiciones en por ejemplo no se los mataderos la la tú entra vas a a un matadero de cerdos en hace cuarenta años y bueno no era muy apetecible ahora todo eso la la higiene a ha modificado ha modificado incluso los sabores ha modificado los olores la la nosotros no soportaría hemos ahora olores quedan apetecibles hace cien años no es decir todo esto cambia y además cambia hasta el punto de que nadie sabe exactamente cómo era como como podía oler au saber una comida hace cien años incluso con el vino o sea tú puedes beber hoy una botella que tiene cien años pero no va a ser lo que vas a ver ver lo que ha hecho la botella hasta ahora no vas a beber lo que era esa botella en en el año en que la

Voz 2 18:19 en el que Ricardo pues Óscar Caballero y muchas gracias por escribir este libro Comer es una historia todo lo que usted no sabía pero comía un paseo gastronómico universal gracias por estar en Be Ok Oscar

Voz 11 18:32 a vosotras

Voz 13 18:34 a más gente

Voz 2 19:10 hoy tenemos con nosotros otra vez a Raquel Calonge coach especializada en autoestima ingestión de emociones y me encanta que venga a vernos cada tres o cuatro semanas como está Raquel pues muy bien

Voz 0814 19:21 en yo feliz de venir ya sabes que que me gusta mucho venir a hablar de cosas te parece si hoy hablamos de la ansiedad menudo tema

Voz 2 19:29 menudo teman sí pero yo creo que bueno que tocaba no

Voz 0814 19:31 aunque de verdad que esto es un tema que que me causa cierto respeto eh bueno yo te voy preguntando y Itu nuevas contestando a ver por dónde salimos más vale vale venga que es la ansiedad colín claro a ver aquí nos vamos vamos vale pues mira voy a voy a empezar con la definición que le da la Organización Mundial de la Salud la ansiedad no es una enfermedad osaba porque la Homs dice que una enfermedad es la pérdida de salud no es una manera orgánica o biológica en cambio en la ansiedad se considera un trastorno es una alteración en la capacidad de adaptación que tenemos de la vida cotidiana

Voz 2 20:09 hay distintos tipos de enseguida

Voz 0814 20:11 sí y de hecho cuando se cataloga de trastorno de ansiedad yo a que voy a ser muy precavida ese lo voy a dejar a los a los compañeros psicólogos y psiquiatras porque hay tipos de ansiedad cuando están estipulados como un trastorno de ansiedad es muy posible que detrás de eso vengan otros trastornos mucho más complicados que seguro que todos hemos oído no un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de pánico una fobia social una fobia también puede ser específica así que si te parece dentro de lo que de mi ámbito de lo que puedo hablar vamos a hablar de lo que se llaman ansiedad sana que no sé si si había pensado alguna ansiedad sí que es una ansiedad afectadas pues digamos que son reacciones que tenemos por causas específicas de cosas que no ocurren como por ejemplo como por ejemplo lo tengo mucho trabajo y eso me causa cierta preocupación o pienso que mi pareja está pasando por malos momentos y a mí también se me contagia no sumó su malestar digamos que de alguna manera puedo evitar esa esa causa

Voz 2 21:25 qué tipos de entidades trabajas tu convocó

Voz 0814 21:27 bueno yo trabajo todas las ansiedades que digamos que son miedos o causas circunstanciales es decir si tú tienes una ansiedad y ves que no puedes manejarlo tienes que que que ir a un psicólogo psiquiatra porque al final de alguna manera se vuelve como central en tu vida sabes no paraliza no si no piensas en otra cosa más que intentar no sentir eso y además como la ansiedad per se es desagradable cuando hablábamos de las emociones están en ese lado pues hombre no no son muy agradables de sentir las personas empezamos a coger miedo de volver a sentir ese miedo y empezamos a sentir miedo del miedo los metemos en un círculo entonces las ansiedades que yo sí que manejo digamos que son las que inicialmente produce miedo pero son circunstanciales en una vez que has aprendido

Voz 2 22:18 no desaparecen eso es que hay entre estrés y ansiedad

Voz 0814 22:24 jo sabes lo que pasa que es que todos hablamos en un lengua qué coloquial lo popular pues que no ha dicho de hay que depresión tengo no lo tengo un estrés eso tengo una ansiedad cuando desde un punto de vista clínico o médico no no tiene nada que ver es una manera que tenemos de hablar pero para definirlo para que los oyentes sepan la diferencia el estrés tiene una causa externa si tú tienes mucho trabajo y dejas de trabajar te mandamos una semana la playa desaparece desaparece todo esto es casi seguro vale que es lo que pasa con el estrés que no aparece de un día a otro esos son cosas puntuales si ya hay un trastorno eso digamos que se ha ido cociendo muy lentamente un poco acumula sí eso es entonces resulta que te mandamos a la playa tú estás ahí en la tumbona con un tic Tití que dices qué pasa porque no me relajo no entonces también hay que darle un poco de tiempo a a que eso también baje no del mismo modo que no eso no ocurre de un día para otro tampoco desaparece de un día para otro vale digamos que la ansiedad es más cosas anticipa activas que hacemos sabes de esto va a pasar pero en realidad no lo tiene tan claro digamos que es un esa cosa del miedo futurible el estrés tiene una causa externa y la ansiedad es una percepción interna que cada uno tiene y cómo podemos evitar esa esa ansiedad bueno aquí sí que me pillas un poco porque me gustaría hablarlo a nivel particular mira yo creo que con ansiedad con estrés con cualquier tipo de trastorno que se tenga acompañados de psicólogo de psiquiatra de un coach de lo que sea yo aconsejo siempre algo que es muy obvio y que tú también dices no comer

Voz 2 24:05 o bien dormir bien llevar una vida sana

Voz 0814 24:08 pero hay algo que creo que es Santísimo Iker realmente para las personas que tienen un un estrés laboral lo incluso un ansiedad o incluso una depresión creo que meditar es buenísimo la meditación te colocan el tiempo presente de una manera tan rápida aquí están los pensamientos te da muchísima consciencia relaja muchísimo te ayuda a visualizar creo que meditar Se puede acompañar de otras muchas terapias au opciones que que podamos utilizar pero para mí la meditación es sanador cien por cien bueno pues hemos aprendido muchas cosas hoy con Raquel Calonge diferencia haremos entre la ansiedad y el estrés para la próxima vez bueno aunque sigamos hablando de manera coloquial pero sí sabemos que que que son cosas distintas y que detrás de una ansiedad que está diagnosticada como un trastorno con no tiene nada que hacer salvo si es también lo los oyentes que lo tienen que saber

Voz 2 25:08 pues muchas gracias Raquel por haber venido a calmar nuestra ansiedad hacen qué bonito dentro de un par de semanas días van sala

