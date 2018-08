La Vida Moderna | Patata de feria veraniega vol. 23

Voz 1 00:00 sí baby ya en Back to mono esto es la vida moderna el Día de El Bierzo

Voz 1194 00:20 Cole veintidós veintidós de hago

Voz 1 00:23 esto mucha gente estará seguramente escuchándonos desde la playa

Voz 2 00:29 sí no o no

Voz 0470 00:32 pasa también personalmente a alguien donde la playa que lo dices porque es verano que tiene una lógica pero sí la verdad es que estoy acertando no te voy a decir nada más porque tiene tiene todo el sentido y con todos ustedes David Broncano hola qué tal muy bien vamos a veces escribiendo escribiendo una cosa muy curiosa en una noticia del veintiocho de mayo estamos grabando esto entonces unas imágenes en la televisión en Telecinco el francés que ha salvado ha habido un francés que salvó a un bebé en una terraza el señor en negro y la noticia es que le da la nacionalidad francesa

Voz 3 01:08 yo de Sage baratas apuesta

Voz 0470 01:12 Álvaro un bebé de Madrid para que te den la nacionalidad y al bebé que el viernes y lo de patria claro lo que no es no francés

Voz 1194 01:27 pero quiero decir que el para el verano es la nacionalidad

Voz 0470 01:31 aunque nació en territorio francés por el otro que igual viene de Costa Marfil

Voz 3 01:36 pero bueno esto momentos Alex Affairs que hable hable pero claro es veintiocho de mayo si esto va a salir el veintidós de agosto ya ya con lo cual Agustín cualquier enfado cualquier indignación va a quedar sin respuesta

Voz 0470 01:49 no no pero si es que no sé que estamos en una crítica al sistema europeo a la Unión Europea que no admite a los refugiados a no sé a no ser que salen un bebé pero claro es que no pueden no pueden estar salvando

Voz 3 02:01 claro claro que no hay tanto bebes que salvar también que dices sales que dices que no se diciendo recogiendo cable diciendo

Voz 4 02:10 ah mono

Voz 0470 02:12 qué es la mañana mañana

Voz 4 02:15 a contar hoy lo que ha dicho hoy lo que nosotros

Voz 0470 02:17 hoy lo que ha dicho no se puede ser más desgraciado que el Reale Pinocho y toque peinado vete ya

Voz 1194 02:24 la croqueta mete las croquetas iba a dejar bebés así por los rincones más empaque para ayudarles por Lavapiés

Voz 0470 02:34 mañana resolvemos lo de la trama de todas

Voz 1194 02:36 semana la noticia pesa para todos los inmigrantes que sepan que habrá bebés en los contenedores con ganas tanto el verán como Ademar como

Voz 2 02:44 bebé más vale la

Voz 0470 02:50 la mezquita la vida moderna es que se te caiga el bizco Coín el hueco del ascensor por bueno vamos a ver papeles un poco lo que gastamos es que tenemos una cosa muy importante en tu papeles al pudo esto es el mundo esta mañana mañana el papeles para cambiar mi dirección M de casa mandando cosas como hay que hacerlo claro

Voz 1194 03:17 qué

Voz 0470 03:22 un arte que tienes que empadronar qué oficina del empadronamiento cambiar el domicilio exacto y poner calle del mono borracho que lleva algún papeleo algún impresos no ya de tu palabra no te jode

Voz 5 03:42 soy del lo ahí bueno ensayo dudo es el leitmotiv lo hago yo

Voz 0470 03:56 era muy vivo ahí ahí ahí mira no me alta me voy aquí así como ese cambio de casa Cárdenas bueno si el camino que lleva el camino que en total vamos a ver el papel es porque antes de Semana Santa nos enviaron un paquete que Alex me dijo Pinocho nuestro productor la producción productor y zorros mandaron Paquita habla del nuevo técnico que yo

Voz 6 04:28 el problema

Voz 0470 04:32 día que pues luego miembro del Florence un chaval no algún redactor trabajando paquete eh nos han mando en paquete y medievales han mandado un paquete que es un repetidor de wifi sin más sin nombre ni por quién lo envían y que inventé mente un repetido de web entonces pero es un repetidor dentro del reparto pero todo esto dentro va a haber un agravado Julio porque llevo diez días si esto es así cuando es un misterio

Voz 6 05:02 es una cosa muy bien T

Voz 1194 05:05 era una cosa misteriosa

Voz 7 05:11 sí a la cajita yo digo yo digo

Voz 3 05:13 que aquí dentro no hay un repetidor

Voz 6 05:16 ah no sé que sea mi hermano

Voz 1194 05:20 eres rico

Voz 6 05:23 esto es un repetidor no sabes lo que pienso aquí está

Voz 1194 05:27 aquí he de verdad yo hablo la voz repetidores de muy muy ligeros e por eso pesa demasiado aquí pesa demasiado además que yo sé que no es no puede ser pero a ver si me nivel de de de eso

Voz 0470 05:46 da lo tu Manolo habrás enhorabuena logran sólo simplemente

Voz 1194 05:48 claro es que yo creo que no que lo han dicho que esto es lo que se ponen las casas en un lado de la casa donde no llega viene seguro que sí porque es un repetida

Voz 6 05:56 da la casualidad

Voz 1194 06:00 yo digo que no se corresponde el continente

Voz 0470 06:03 yo estoy a lo que es esto lo que se conecta a la red eléctrica tú una sí sí

Voz 1194 06:10 dentro que dentro no hay eso que dentro hay cosas que no tiene nada que fíjate que cuando ya mandaba

Voz 0470 06:15 foto ya he visto el paquete pensaba que sí pero empieza que tarde empaquetado y lo hemos con cinta americana Stone poco a poco

Voz 1194 06:21 a espera me busca buscará les cuento es lo mínimo que pueden medir una persona por eso un repetidor muy pequeña enterradas con la posibilidad de que los micros no suena no suele la ganancia no no siempre es bueno no lo sé tú te imaginas

Voz 8 06:42 ya hablando en el Parlamento el lo que llega

Voz 1194 06:45 al al atril esas piezas moviéndose atención porque no es un repetir

Voz 0470 06:53 J

Voz 2 06:54 nuestra pero sabes lo que yo usted qué mal huele

Voz 0470 07:09 un momento un momento un momento yo creo que es lo que parece puede ser Kaká hombre no nos salen vía un momento un momento alguien no sea enviado anónimamente un frasco con una mierda del hombre

Voz 6 07:25 no

Voz 9 07:39 tal vacío

Voz 6 07:40 hay muchos diseños distintos de repetidores

Voz 1194 07:47 a saber si funciona

Voz 6 07:51 bueno ponérnoslo el televisor

Voz 0470 07:54 a ver si llega el traje bien ojo viene con esto de verdad que lo juro que no lo hemos abierto la verdad es que hemos una carta abriéndose pero este qué mal huele me cago en su niño entonces niños aclara algo es una gente que dice que se que que hemos comprado dos entradas para el último suspiro es que ojo

Voz 1194 08:22 que es que es un es un emprendedor la Promoció muy bien porque es una emprendedor de mierda pero hay que hace unos ponen Breno para nombrar yo lo dejaría con salvia una mierda de verdad yo lo deja ya que quiere emprender no lo sé pero es que si lo leo Yago la promoción y no sé si era aquí todo lo que sea el monólogo qué hacemos quieres abrirla abrirla no por favor yo así ahí sí que me voy en serio de verdad quieres que no hicimos esto no si tiene pese al esto es una mierda

Voz 0470 09:05 pone esperamos que Ignatius no sólo acabó metiendo en la boca te lo pone en bandeja Ignatius te lo ponga Martín

Voz 1194 09:11 te lo juro por aquí hubiera pero yo creo que por lo que cobras pero muy bien metida sombrero metido muy bien nos han engañado muy bien hombre yo intuía que ahí no había un repetir

Voz 0470 09:28 algo huele a bien quieres repetidamente a la mierda

Voz 1194 09:30 es repetidos mierda con algún empresarial lo que proponer en la carta no porque eso ya sería

Voz 0470 09:41 yo en mi cabeza gran aquí

Voz 1194 09:43 si quieres todo el trono hombre entonces nunca vinimos esto no pide pague todo literalmente no pide

Voz 0470 09:50 en algún invitado algo claro hostias de la podemos guardaba cuando legal claro de aquí esa podía votar

Voz 1194 09:55 sea que venga al siguiente con gente que venga que sea

Voz 0470 09:57 la lleve vale al siguiente que observamos una mierda en un vérsela damos igual como al hecho resultó un detalle del programa eso es un repetidor de wifi

Voz 6 10:04 eh

Voz 0470 10:05 ha vuelto así de puta madre tanto Willy Toledo Lily quitará falta hay en Cuba en la cárcel igual tan claro ya nos han traído ojo en han traído una mierda y una garrafa con el litro de orina cinco seis litros pero la semana pasada sí sí lo siguiente

Voz 2 10:21 es claro

Voz 6 10:24 en mierda Nacho no le dé más vueltas

Voz 1194 10:27 pero está muy fresco

Voz 0470 10:29 no no lleva lleva lleva huele mal lleva diez días por lo menos vale la guarda vamos ahí e hice lo vamos a próximo invitado

Voz 1194 10:38 sí están le gusta aunque haya hecho aunque todo esto porque vamos yo yo puedo decirte muchas cosas sobre esa persona eh viendo la mierda que tiene salud porque por lo menos en ese momento la tenía te al barrio donde duro pero tiene un gran futuro piel color oscuro bien oscuro super bien oscuro de de vino tinto te contestó están

Voz 0470 11:02 la rica eh

Voz 1194 11:04 la está dando está enfermo juvenil

Voz 0470 11:07 la vida moderna es tener refugiados en casa ya el jazz yo en el asilo tengo otra noticia Gaal si pone otra vez han vuelto pero Gal gira de despedida

Voz 6 11:25 dos ráfagas

Voz 0470 11:27 dos La con más sino

Voz 6 11:30 en nuestra DO Rueda volver a dos ruedas

Voz 9 11:37 los darle estarán actuando en La Rioja la semana que viene

Voz 1194 11:41 con sus grandes éxitos no como secuestra fue

Voz 6 11:44 Idoya otro

Voz 0470 11:49 hoy oigo

Voz 1194 11:50 Alicia no sabemos si los Gales Tarantino

Voz 0470 11:53 cuando picos y palas NAC de Castilla bueno no hay Galicia metiera Gal cultura vale el Ballet de Moscú presenta un Lago de los cines mejorado durante treinta años por ahora con en fin de verdad de no hay no hay baile pero es muy realista una dice que pero ojo esto eh el director de la compañía del Ballet de Moscú que no debe que que no debe ser rusos ruso a ver porque Timur falleció ser georgiano algo así

Voz 1194 12:30 bueno yo me voy pero la diferencia es que has estado por allí todas viajara

Voz 0470 12:35 no por el nombre porque no me suena nombre ruso ruso casi

Voz 1194 12:38 porque como sería más clásico Lenin

Voz 0470 12:43 se Timur me suena Moore suena

Voz 1194 12:45 a mongol Ureña no ha sureño ruso

Voz 0470 12:49 eh ha presentado hoy el espectáculo mejorado durante treinta años mejora llevan allí en una cueva Trinta Años acordando el en el que ahora han hecho para mejorando durante treinta y que estaba bien hombre yo no esto pero debe ser la hostia ahora yo no te unidades vale pero estaba bastante bien hablado esto era de seis de Piotr Ilich el Elvira

Voz 2 13:14 no Piotr Ilich

Voz 1194 13:18 que te llamada pensé que era un día triste

Voz 6 13:24 eh

Voz 0470 13:27 no Piotr Ilich Chaikovski creo que era a balón y entonces no sé cuando se le fue mal llamadas Spotify en mil novecientos cinco de hecho lo habría apretado os reto a que me digáis otro vale

Voz 1 13:41 aparte de El lago de los Isna y Cascanueces retiro el reto

Voz 6 13:53 como el recorrido

Voz 0470 13:55 han doblado la servilleta a ellos la rotonda ETA vuelta pero la misma entrada

Voz 6 14:03 somos de los prostíbulos

Voz 0470 14:08 ya está bar de de sombrero dicho lo mismo

Voz 1194 14:15 pues sí el teatro en el teatro

Voz 0470 14:17 con de de A Coruña in dice que es la primera vez que vinimos a La Coruña de menos de noventa y dos varios debido de otro Colón deja al Olympique toque a lo mejor vamos es verdad que vayamos haga A Coruña pero no explica cómo lo han mejorado explica no existe la mejora en la lanza el titular y luego no para el director todo lo ballet de Chaikovski son muy interesantes pero es temas

Voz 2 14:40 ya está

Voz 0470 14:42 dice que que viene Cristina entiendo que que interpreta Odette Odile y Alexandra Petri checo que que interpreta al príncipe Sigfrido

Voz 1194 14:51 pero bueno y entonces esto me parece una bomba de humo impresionante porque esto es como anunciar muy gratuitamente no es que durante treinta años hemos evitado mejorar esto y ahora o los vamos a ofrecer mejorado sí pero ni se explica ni ni ni al final va a ser pues eso que todo cambie para que todo sigue igual pienso

Voz 6 15:09 porque a lo mejor Franco cuando murió también no tranquilos tranquilos que esto ahora

Voz 0470 15:14 hay otros treinta años de democracia

Voz 6 15:19 así dijo lo mismo pero con democracia

Voz 0470 15:25 bueno pues vamos a intentar averiguar cómo cómo lo han mejorado claro estos días que igual no ha estado treinta años timbales hasta llamando al Ayuntamiento Ciudad Real pues cambiar cuelga llama al teatro Colón de la cantidad pero el momento es que yo tenía al al Ayuntamiento a Real ya estaba puesto juez la mirada de un niño lo triste es que han puesto la cara como si ya había conseguido hablar con el alcalde ya vale pues mal puto Teatro Colón de Garoña vale mientras otra noticia ACI l deporte adaptado Bravo e nace primera escuela de Pádel Adaptado en Castilla y León con apoyo de la Junta interesante Erice que en Valladolid han hecho la primera escuela de padre para personas con discapacidad física de Castilla y León Bradesco a iniciativa de la Fundación Grupo Norte y que ya tienen club de baloncesto de ruedas ya lo hecho en pádel en silla de ruedas

Voz 1194 16:11 yo pensaba que el padre al tenis adoptado tiempo

Voz 6 16:14 nuestra

Voz 1194 16:18 a ver si por eso he dicho es el único deporte que te evitó el pimpón escapadita cuando jugaba al pádel tenía la misma sensación que cuando aparcan en una plaza de mi dejando estoy aprovechando

Voz 0470 16:38 ah pues no será verdad

Voz 3 16:40 como en Castilla León estamos muy a tope con la gente que parece que puede haber más sencillo que el pádel quiero decir

Voz 1194 16:47 sí un minusválido no es capaz de viajar para mira ya chico

Voz 6 16:59 mire a Juan no podemos

Voz 0470 17:03 Paredes y todo

Voz 6 17:06 cuya

Voz 1194 17:11 no quiero hago abundar en el asunto pero recordemos que introdujo el padel en España es verdad es verdad siempre pensando a lo mejor de una de Ana Botella

Voz 0470 17:23 vale que vamos a ver si queréis una a otra noticia más

Voz 1194 17:26 tal vale como con eso puede mejorar un ballet ruso debe

Voz 0470 17:31 vale voy a hacer es Kroll para abajo cuando me eh vosotros hago Clickair cuando me diga aquí Andalucía pobreza

Voz 9 17:46 pero qué mala idea la vivienda que aclare si O'Leary

Voz 2 17:49 deja tu pobre salir de Tarragona de Córdoba oleaje en Andalucía pobreza

Voz 6 18:00 mana Santa

Voz 0470 18:02 cunetas Lorca Cáritas Cáritas críticas recorte de fondos de la Junta Andalucía pero pero desde de fondos para Cáritas carbón pero para que el momento pero a Caritas la dinero la Junta Andalucía en Oslo

Voz 3 18:21 es de la Iglesia por eso el pie pero no no sé cómo se financiará con el IBI que se ahorran ahora todas las catedrales claro eh

Voz 1194 18:31 Cáritas retira retiró la subvención andaluces ya

Voz 0470 18:37 hombre durante mucho tiempo a la Iglesia en su mencionado ahora lo tiene ahora de caridad retirar

Voz 2 18:44 no no no

Voz 0470 18:46 Caritas critica el recorte de fondos de la Junta Andalucía una Andalucía debía dar dinero e Illes Sampe cortado el pienso así dice así de la recurso te Cáritas el sesenta y cuatro por ciento procedían de fondos públicos carita que atiende a personas sin hogar y tan han pasado en cuatro años de uno coma dos millones de euros a poco más de trescientos cincuenta conviene

Voz 3 19:05 a mí Cáritas me gusta mucho el nombre pero creo Kenneth brújula al G mal que en hubiera quedado mejor

Voz 6 19:14 luego con la infanta claro lo que cambia mucho para Cáritas no me da para Cáritas por la otra pues igual

Voz 0470 19:32 por la carita de los GRAPO la gaita

Voz 1194 19:35 ahí ahí a mí me pillería

Voz 3 19:40 el empleo si me atacan por la broma lanzaba la acción lanzamos la propuesta para Cáritas por si se hacen

Voz 0470 19:46 no sólo quitarle el etíope Caritas y quizás la la tilde vale y tenemos ya que abarca apio sacaba al en al teatro Colón tenemos eh

Voz 1194 19:56 eso a esos bailarines ruso te acuerdas de la película Rocky IV no lo sé cuando colectiva no ahí se seis hay seis hoy cinco qué hago yo soy tu la cuatro era la del ruso cuatro el ruso Ivan Drago que Rocky algún día lo pondremos porque es que eso hay que ponerlo Rocky se entrenaba con cosas súper Q3 levantando troncos tirando de carretas Ivan Drago columna la sofisticación a sí posición para entrenarse con ordenadores con todo última última vanguardia depura iban Drago ahí dándolo todo y me imagino pues claro que no esto tiene que ver con lo del ballet ruso ya trabajando me imagino eso pues entrenándose esos bailarines rusos con la última tecnología en su laboratorio crear bailarines rusos en la

Voz 0470 20:54 en la Unión Soviética ya lo intentaba con crear deportistas deportistas era vale podamos acabar pero está llamando a quien tienes al teatro vale pues ya te abren los la línea

Voz 3 21:06 ya que sea lo que Dios quiera Teatro Colón

Voz 1194 21:11 les preguntamos habló del teatro Colón les preguntamos por lo de ciudad

Voz 0470 21:14 qué tal hola es el Teatro Colón de La Coruña sí dígame si hola buenos días de la vida moderna en la Cadena Ser y ahí es una pregunta rápida de no le vamos a quitar tiempo porque estamos leyendo una noticia de que va ir el vale te luego los cines verdad al teatro Colón ahora en La Coruña sí sí hoy ha hoy justo hoy jueves hombre única función sólo una función

Voz 10 21:37 previamente si única joder

Voz 0470 21:39 esto ese viaje para charlar un bolo pero bueno es también aparte

Voz 10 21:44 y aparte está todo vendido tú Cudeca

Voz 0470 21:47 qué alegría pero podría pero esta llamada efectiva eh pero parte pese a que no el vale y luego pero pero ese tenemos otra pregunta pero me flipa esto suelen venir sólo por una actuación

Voz 10 21:57 no no creo que hacen más quiere en otras dos en Galicia por lo menos

Voz 0470 22:00 a ver en La Coruña sólo un generoso empantanado de un solo día

Voz 11 22:05 bueno no sé queda en de Kerik que tienen de atrezzo tras no tienen algo al igual que el barco sobre eso

Voz 0470 22:11 claro es que hemos leído una noticia que hemos flipado porque hemos leído que llevan el ballet ruso treinta años intentando mejorar el lago de los cines entonces no sé si es una sinopsis de qué es lo que va a nacer como la mejora o un culpa una algo ha aceptado

Voz 10 22:24 bueno bueno yo creo que se dedicarán a bailarlo bailar me acuerdo

Voz 0470 22:30 bailarán principio bailarán pero pero usted que ha visto supongo muchas obras alguien delató porque queda claro porque cuál es su cuál es su cargo ahí en el Teatro Colón de La Coruña

Voz 11 22:42 bueno oficialmente soy coordinador de actividades dijo eh pues

Voz 0470 22:45 el que cortar bacalao ahí favores

Voz 11 22:48 los reinos que gordito con cortinas el bacalao pues era un cachondo bueno hay que ser simpáticos en la vida

Voz 0470 22:56 por su cuenta Peri periodo ver la vida moderna la exuberante aprovechar sí pero pero aparte de bailar habrán visto donde obra de teatro hoy de baile y tal que Quique que se te ocurre que se puede hacer para mejorar las condiciones que eso es un un estándar del ballet

Voz 10 23:13 bueno bueno me lo pones difícil aparte por eso cobro que es mi trabajo

Voz 6 23:19 y quién no

Voz 0470 23:23 que d'Estudis

Voz 10 23:25 difícil mejorar obras clásicas pero bueno siempre nuevas visiones y nuevos formatos no pero para eso están las compañías también para que hagan nuevas propuestas propuestas

Voz 0470 23:33 igual han puesto un focos así de estos que queda que que mediato como es pues amnesia humo

Voz 10 23:39 bueno yo pienso de yo pienso que se van a ir más a lo clásico eh porque hay cosas son son presentaciones clásica hacia funcionan siempre todos los públicos

Voz 11 23:46 pero pero entonces no sería mejorar los tiempo que repetir

Voz 0470 23:49 claro cómo ha mejorado claro es que ha metido como una como una evolución en las votaciones

Voz 1194 23:55 el muchos gallegos en esta noche se van a llevar una decepción claro

Voz 10 23:59 tres puntos pero no pudo porque estamos en el cinco punto cero ya porque muchas veces es todos los puntos y los ceros

Voz 0470 24:08 bueno pero no sé en qué punto cero estará pero no sé

Voz 1194 24:16 es igual empecé con sin sus consignas con con B cincuenta y dos

Voz 0470 24:20 claro que o con Ramón rumbas

Voz 6 24:24 creo que el baile pero bueno rumbo

Voz 11 24:28 a lo largo de los drones se coló rumbas OMEN se conozca

Voz 0470 24:36 bueno pero estaba cortando los la sala pero es pero pero pero joder el lago de la rumba sea también porque que te actualmente limpia en el escenario sería maravilloso vamos La Mancha El lago de la de la rumba por favor vale no no no ha dicho su nombre José José José y José pues muchas gracias esperemos que vaya bien elaboraciones igual que ya vamos la semana que viene para que no hagas una Review esto lo cobraría eso sería también una buena buena buena fe

Voz 10 25:06 bueno sí deriva de la verdad igual me toca solo medio espectáculo así que no sé si lo único que tiempos porque bueno tengo otro tengo otras presentaciones tengo cuando un libro con mi propia editorial bueno líos líos de gestión cultural

Voz 0470 25:17 a veces te de tiempo desde que el libro José ya que está modera bueno eh

Voz 10 25:21 presentároslos Santiago pero el libro de Berger es una compositora migas de baño de mil del siglo XIX

Voz 0470 25:28 y qué tal te va ya para eso qué tal te va ya tiene José que cómo estás

Voz 11 25:32 Monti cómo estás soy un tipo feliz soy un tipo feliz que bien cómo se puede mejorar tu vida que podemos saber qué podemos hacer nosotros

Voz 10 25:42 con una pequeña Paquita me voy me voy a Senegal

Voz 0470 25:45 ah bueno vale paguita llegando al rato hablando dinero José vaya a se bueno tampoco es mucho la cabeza yéndose a Senegal bueno claro no no no

Voz 1194 25:56 Senegal yo haga una está

Voz 10 26:01 sí sí se bueno ya no sé mucho de Payá interior tranquilidad vigente amables

Voz 0470 26:06 Galicia que a mí vale lo que más se valora sobre todo la tranquilidad en la tranquiliza eh Jose pues se José Mota o a puro azar pero nosotros

Voz 10 26:16 odia sí claro aquí todo esto siempre parar eh estoy encantado

Voz 0470 26:19 por supuesto vale José pues venga pues ya está te mandamos un salud coordinador del teatro

Voz 6 26:26 Cobeño cinco Galicia distinto

Voz 0470 26:31 yo creo que podemos si os parece como ya el programa de hoy sorprendió de noviembre así que ya están fuera de la vida moderna es que unos okupas se metan a vivir en un vientre de alquiler

Voz 1194 26:43 una persona aburrida una persona peligrosa por el capitalismo que exacto porque te convierte en alguien único estás aburrido de aburrirse acá pero no es la mierda ahora disfruta de mi tiempo libre porque me realizo a mí mismo que mierda me aburre te sientes el tiempo

Voz 12 27:09 no está claro siente la espesura el tiempo

Voz 1194 27:29 yo gente gente que ahora la gente no sabe aburrirse es verdad si es verdad cosas venga está conectado a aburrirse coño reza la revolución que aburrirse ahí están 15M flauta

Voz 6 27:47 Henkel se empezó a divertir planos aquí

Voz 1194 27:53 cuando empezaron frases ingeniosas no no no nos vamos a verlo no nos vamos nos mudamos a con siete

Voz 0470 28:03 la mierda la Tale en sí

Voz 1194 28:06 Obejuna tras años en vuestra sur sí genio desde el mismo momento que tú tienes ingenio y hasta de cierta manera vale orgulloso de ti mismo porque dice soy gracioso lo he conseguido tengo un lema agraciado o entre capullos y gaviotas y nos han tomado por idiotas dónde está la izquierda al fondo a la derecha no va diez de Spanish Revolution eso es lo que te hace entrar dentro del engranaje de en esta cita aquí es gente aburrida que se manifieste desde esa angustia vital absoluta pido la ayuda de todo el mundo para que ha del aquí una sentada ya es una manera aburrida no quiero oír esto la frase graciosa todo el mundo en el suelo para la gente está levantando y mirando hacia la pecera la gente setas en tanto por favor pero todo el mundo protestando lo más aburrido que puede haber te hacen caso como como como ven y a continuación el esto de representan el aburrimiento su luto que has acertado el público sentado en el suelo que no alguien que está aburrido tiene tiempo para pensar en cómo quiere ser el distinto los demás Hinault uno más del montón todo el mundo por favor preciosa

Voz 6 29:23 todo esto parece lo chamán sobre me parece precioso