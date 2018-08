La Vida Moderna | Patata de feria veraniega vol. 24

Voz 1194 00:00 no hoy en buceando a Koke bueno pero el ruidito es con el micro porqué por venganza por venganza con un técnico no te puedes meter no no te puede meter en Napoleón

Voz 1194 00:27 el programa así que presentándome era venga David Broncano y acabemos con la

Voz 0470 00:32 en Hoy por hoy es el de hoy es día Bennati XXIII no vendió treinta y una recogida de cable el lunes es sacamos el tema de la radio se emiten mono en estéreo Koke y fuimos técnico el programa forro máster hemos sido engañados junto con el apoyo de la espina ocho el desgraciado Nos dijeron que la radios emiten Money nosotros esa tecnología ya han ante diluvio por favor si esta mañana por la radio digital da da eso Juanjo Maale ha cuajado fatal es la estoy en Alemania pero aquí no hay sitúan al apagado sí sí sí pero aquí sí nos dijeron Ales y Koke que la radio era en mono lo han buscado no muy zorros perros por lo que tenemos estudios

Voz 0470 01:22 y ayer Don dijeron a última hora tenía razón señores a la radio es en el invirtiendo poco vaya que

Voz 0470 01:34 no te vamos yo que no lo que nunca Veïns per nosotros podíamos hacer algo para demostrar nuestro oyentes que esto en estéreo con que como tendríamos que hacer para que suene por canales distintos claro vale Koke ha dicho unas cuantas cosas ahora de Renault de que resume poco radios en mono pero que enciendo cinco punto cuatro que la la de la SER el gordo el de Madrid el dial gordo de Radio Madrid dice que ese sí que va en escena presento si la mezcla salen mono los en estéreo pero la mezcla originales en mono con lo cual para que dormir pero nosotros no podemos mezclando podemos hablarle a un lado el micrófono y otro para que la gente pague Flipy un poco a ver a vale venga vamos hablando ir diciendo pese a ir haciendo efectos de sonido como de selva vale

Voz 0470 02:30 tenemos e hirió

Voz 0470 02:45 hasta aquí se ha demostrado que la radio que somos estéril otro así que hasta aquí la semana del veinte de agosto la intérprete agosto la semana que viene sirviendo croquetas sales te oigo mal si existe es increíble aún más exteriormente mira qué pasa

Voz 0470 03:05 vale de Aquino de dónde venimos hasta el lunes bueno porque con suerte hasta el lunes en la rueda de la gilipollez que no se detiene nunca es que no separa hasta

Voz 0470 03:17 encontramos el lunes día veintisiete de agosto en el último programa de croquetas y muy pronto en la Audiencia Nacional hasta luego la vida moderna es que tu madre te diga que no te juntas con las malas influencer hace unos días pero ojo al haber visto un piloto del Ejército americano dibuja un gigantesco pero Gante sobre el cielo de Washington señalado fuera noticia eh dibuja un gigantesco pene gigante cuando tiene que reintegrar el campo semántico de gigante es que eso es un como un demonio que además es eso es el Estado de Washington pero igual acababa en Alabama Osasuna eso terrible bueno habrá no se han visto las fotos es pues eso como como ha hecho con la con la estela del avión que condensa el aire y entonces eh Se pone otro color en donde han pintado un pene clásico un pene de canónico de toda la vida a un penal de los que Dios desea

Voz 0470 04:10 el to todas las en Italia de un ser humano todo pintado en el cielo con labia que no fácil pero bueno

Voz 0470 04:26 es un jugador de un equipo de un país islámico mete el gol con el entonces sería este gol en vez de la mano de Dios la metido de apoyar a poemas de Baltar recordar eso

Voz 0470 04:38 el piloto del caza militar dibujó un pene gigantesco en el estado de Washington utilizando el avión como pincel las estelas de condensación como tinta grande dándole

Voz 0470 04:45 a donde un toque artístico ahí al al a lo Di Caprio en Titanic eh nueva técnica nueva técnica ese señor hay diciendo apoya Thai en ese árbol que vea pintar tramoya de mi avión quiero pintar te como a esas chicas parisinas que vive poco después de que la cadena Televisa John hiciese público el misterioso avistamiento eh la Marina salió al paso del suceso han reconociendo que el pene era obra de algunos de los pilotos de la cercana base militar y pidiendo disculpas hombre ya sabíamos que había hecho el Ejército quién va a pintar sin lo hemos sido nosotros no ha sido un chaval con una cometa tratamos de la Marina pide a sus tripulaciones y pilotos los más altos estándares si encontramos este suceso completamente inaceptable sin valor ninguno como entrenamiento esto no está homologado pero yo no estoy de acuerdo porque se ha visto la foto han pintado varios pero eso yo vamos pelotón caza nunca salvo en el juego pero no es fácil porque han pintado los testículos y el pene y luego en uno de ellos han pintado en la Rojita de los dibujos cuando era un chaval de cómo la uretra sacó mal el agujerito de ámbito dos Un penes vamos el agujerito este cabeza dice mira parece que habla sabéis

Voz 0460 05:56 no

Voz 0470 05:59 lo ha pintado y esos complejísima porque después de eso ya no hay nada ese tíos ha jugado la vida este tío ha pintado los testículos el pene la rayita apagado lo moto

Voz 1194 06:08 por eso claro

Voz 0470 06:11 ha hecho un picado jugándose la vida y luego el trabajo hecho es apoya para vosotros

Voz 0460 06:16 si los terroristas que se estrellaron contra las Torres Gemelas lo hubieran hecho a sí claro yo me quito el sombrero diciendo es que es que están entrenado es que es que son puntos cracks no no nos han pedido los terroristas bueno a Nueva yo lo mandó los bueno

Voz 0470 06:31 Ibaka venciendo la Administración ha respondido que no va a intervenir a nivel legal a menos que el incidente suponga un peligro para la salud pública no es el caso que ya sería la leche que lo invitado con lejía los niños mira mamá que dibujo como en un primer a que se sí lo Chen Trail fuesen empollón ya me llame llame a su tarea con perdón en los no mandan mensajes y luego lo que me lo que me flipa es que me recuerda la canción de Juan Luis Guerra la de cómo te pintar Urtasun Corazón de tiza en la pared

Voz 1194 07:06 no perdón perdón

Voz 0470 07:10 Pare Pare Pare alguien las maquinas no te Juan Luis Guerra sí hombre sí como quemar el Babel pintar

Voz 0460 07:19 claro es que eso es lo que pasa es que la canción es de es de radio futura que te Juan Guerra hombre de Radio Futura pero lo que pasa es que fue una mierda porque Radio Futura de repente tiene que empezar a no pueden salir mierda de la movida pues no le le le gol le gustaba el rollito latino mira Julián creado caos y confusión

Voz 0470 07:41 bueno ahora lo debatimos durante el programa pero yo creo que te diga lo que Huelva B pintar que yo creo que te parece bueno ahora ahora lo miramos a Wikipedia lo último para y lo último de tu ya como iba a hacer un chiste pero como decía la nota pero las

Voz 0759 07:56 calidad otra otra tío la puta

Voz 0470 07:58 en realidad lo que lo que creo es que todo puede ser una reminiscencia de pilotos entrenado por el Gobierno de Bill Clinton de cuando está esto en Washington creo que esto puede ser Clinton entre no ha piloto para que la Clinton seis tal vez cuando estaban la becaria Lewinsky todo esto estaba en el despacho sin nada que hacer él decía pintar lo que ya sale él lo pintaba también donde estaba localizado en fin por favor no pinta nada en el cielo ni en la pared porque joder ya lo dijo Juanes cuando estoy en la vida desatado por venir grande

Voz 0759 08:37 he estado haciendo trabajo de investigación querido David Juan Ignacio Zoido un trabajo durísimo de investigación consistente Cadena SER dónde está la noticia siempre siempre al fin pero sí que lo tiene cubierto Amposta Journalism cubierto probablemente la noticia que más nos ha impactado de los últimos años salmantino una les y además el ocho ya digo entregando me absolutamente a todo lo que aprendí en la facultad de Periodismo acerca del periodismo de investigación que en este caso ha consistido en mandar lenguas a papi Nacho nuestro productor decirle búscame el teléfono sí pero quiénes

Voz 0470 09:15 es una buena noticia cómodamente debido a la gran efecto

Voz 0470 09:39 impagable por supuesto además el lo piensa también que sin

Voz 1194 10:02 que no se marchita

Voz 0759 10:12 gracias a su trabajo de sus otros rotó de zorro tenemos al teléfono que a Secundino

Voz 0470 10:18 el jazz de Palencia presentó unos eso sí señor también está Secundino es el renacido pero esto es la Purísima os Derrick palentina Henri pues creo que lo tenemos al teléfono creo no lo que está al teléfono

Voz 9 10:45 hola buenas muchas gracias por atendernos

Voz 0470 10:49 sabes que eres en la ayer comentamos la noticia de graves enfrenta unos a cada perro ya había pegado con un palo en la cabeza y desde entonces es nuestro referente absoluto así que de nada un aplauso no va Secundino eh eh Secundino cuéntanos la historia que es que es que tú con una historia de las que quieres oír mil veces por favor queremos la

Voz 0470 11:31 qué pasó pues aunque lo metió

Voz 9 11:33 yo medio de aquí pues entre unas rocas sienten una faltó El oso que cree es la hostia

Voz 0470 11:42 que me salto son caras

Voz 0759 11:51 o sea hace no estaba comiendo estaba viendo agua que hacía hielos

Voz 9 11:54 pues nombre estaría allí recortando durmiendo que no sé cómo voy yo no lo vi D

Voz 0470 12:00 Secundino a ver si les paquete de la hibernación eso se volvió

Voz 9 12:02 poco Estopa unas peñas y entonces el perro sí de Le vio Leo o luego ateo o no usted no iba Pruden ya ladrón ladrón se revolvió para mí yo ahí cuando saltó de la Peña m se plantó me dio

Voz 0470 12:20 bueno es que me emociono escucharlos no solo

Voz 0759 12:22 eso vamos a usted tamaño les sacaba usted era más alto que usted creo

Voz 9 12:46 según manotazo así en el pecho eso no lo contamos ayer yo pega lo alcanzó me tiró me tiró ya empezó a haber Radio pero yo estaba en el sueldo a mí no me yo no me he dado como la tengo una película de lenta pero sí claro en el perro el perro se dio con él y a mí me dejó el pero luego ya se quedó claro porque yo estaba allí liado

Voz 0470 13:14 liado liado liado barra luchando por la vida que

Voz 0470 13:21 pero Secundino y el palo desde el suelo no le pega te otro plazo

Voz 9 13:25 si el pueblo Kiko un yo yo suelo y si no primero a los tiros me tu yo canté a ver si venía ya tubería picados estaba sale con el perro de la roca se el perro se puso de parte de no darle defendió pero hombre no es el el serbio cuando el perro a su perro

Voz 9 13:48 es un perro mediano Labrador algo así

Voz 9 13:53 siempre pero los perros de quienes lo han Amorós

Voz 9 14:00 más que quede eso le tuvo en vez de liarse conmigo se dio con el perro guía a Rey pero ya ha pasado no nada eso está más fue está más tú tú que yo

Voz 0470 14:11 a pero Secundino ayer ayer no se nos asombró mucho que claro tú tienes setenta y siete años e Ivano Balic te cien cien y doscientos metros de Gate ando que eso lleva un rato

Voz 0759 14:29 uno no es consciente de lo que es capaz de regatear deprisa hasta que tienen

Voz 9 14:32 claro entonces que el debate o a Kevin ese pero bueno al mal pero no está tan cerca que no te da lugar de mi casa una cosa grande partía aquello que con sí voy a Rojas ir así a darle mucho lo tuyo es escapar

Voz 0759 14:52 no hay el ser humano es lo que está pasando en Palencia porque primero fue un buitre

Voz 0470 14:56 claro en que atacó a una persona mayor hace poco dimos una noticia que hubo otro otro anciano buenos jefes ni yo te llamo anciano porque lo pone la noticia pero Secundino tú eres un héroe tú no eres túneles tú eres un precio en Milenio el de espíritu

Voz 0470 15:13 os dimos otra de otro señor de más de tu edad valen que se peleó contra un buitre que quería Guinea llevarle al reino de la ocurrido

Voz 0759 15:19 qué estáis haciendo a los bichos en Palencia

Voz 9 15:21 pero pero aún buitre es más defendible

Voz 0470 15:29 el auto señala osea según dijo estuvo media hora

Voz 1194 15:32 con el Buyten enredados

Voz 9 15:34 Martí uno si puedes hacer algo lo encuentra

Voz 9 15:39 en cuanto a la carroña por eso eso ganado atacaron tío

Voz 0470 15:44 la gente ese señor estaría ya a medio a medio gas

Voz 0470 15:54 Secundino tienes algún plan para la próxima semana ante enfrentada más bestias

Voz 9 16:02 yo voy por el monte pero no quiero que me eso Galdós hubiese no quiero el uso

Voz 0759 16:08 aprovecha porque la noticia también estaba soltero

Voz 0470 16:11 claro quieres que avise las dice leímos que estaba soltero se no tenemos el contrato de Juan y Medio si quieren que tengamos en contacto con con mujeres solteras de Palencia lo podemos mover

Voz 9 16:22 yo creo que eso es que eso es hay que correr más en todavía

Voz 10 16:31 veía venir

Voz 0759 16:36 es que es verdad es verdad

Voz 0460 16:38 las también muy muy buenas pero crearse usted un Tinder imponer he matado a un remate a esos Portillo

Voz 0470 16:51 de Fuente Cobre y todo eso no fuentes

Voz 9 16:53 hay una cuenta que cobra yo estoy hablando mucho está situado entre Pisuerga Carrión es muy bonito el Carrión yo yo mucho ánimo bonito programa ya está cerca de los Picos de Europa

Voz 0470 17:05 por eso sí sí Secundino pues vamos a intentar ir a Palencia dentro de poco para ver qué está pasando en Palencia con la gente mayor que estáis ahí se sometiendo al reino animal íbamos a

Voz 0759 17:14 apostar por apostar por el que iba a ganar

Voz 0470 17:21 sois élites económicas estáis solos si ya

Voz 9 17:24 quedamos cuatro parálisis pero esto es como la historia de los inmortales

Voz 0470 17:29 vale Secundino pues muchas para atendernos seguiremos atento a tus hazañas así que para Secundino Talaia desde hace condeno la vida moderna es medir la energía en

Voz 0759 17:40 pero vamos a ver no te estarás aprovechando de una causa noble y justa claro

Voz 0460 17:48 si acaso mucha gente que se mete en esta mierda no pretende lo mismo son gente mediocre como yo sé lo que quieres quedar en casi todo

Voz 11 18:01 bueno pues esa esa es mi es también reivindicación

Voz 0759 18:05 sí pero ahora vienen unos minutitos de facto típicos donde se ha visto que yo termine la sección

Voz 0470 18:16 no podremos ayer un aplauso

Voz 0759 18:18 no es casi nunca pasa porque Dios es que estoy buscando el coma por detrás por detrás ya hay detrás de lo de antes dos modelos de sociedad

Voz 11 18:31 invisibilidad visibilidad dicho pero cómo sacaban dos de enero

Voz 1194 18:42 estás Sergio todavía no desplazarse

Voz 0470 18:59 ver si que me ha dicho ya era fango pero fango noventa cuatro en el fango es por algo

Voz 0759 19:03 claro por algo para seguir la tradición de las últimas ocasiones pero te parece poco

Voz 0759 19:21 todo a eso es bueno pues decir viniendo para acá en el TAS no les ha pasado que ha pasado nunca que hubiesen tropezado con esos padres separados tinerfeños miopes

Voz 0759 19:36 falta de vista no estamos tan organizado como acabamos con esa mierda que lo los pasan cosas en el día a día ya pero deberíamos acabar con esto pasé Time sería la asociación Padres Separados tinerfeño miopes pase Time pase Time es suena bien si se pasa bueno pues somos los pase Time

Voz 0470 20:00 realmente soy yo el que a veces no te leo unos acabar pero había sido tú el que ha dicho y ahora viene fango aposta Cassetti

Voz 0470 20:08 qué tal si nos vamos Trillo I les dejamos que salga a posibilitar destapó también chico ya todo lo que sea irme no trabajar eso es para nosotros vamos a llevar la situación si Alex cuando él termine el que diga tal que ponga la canción ya acaba él no no no no no salimos ahí ya te tengo mi vamos saliendo te queda como mucho un minuto

Voz 0460 21:03 como me comunico contigo Alex tengo el programa vale vale vale no lo tengo recurso ayer me peleo con Sergio porque me retó como luchador vamos a hacer una cosa yo para simbolizar esto este fango en el que me he metido yo sólo pido es saber lo que es pirámide cuando yo me tiró al suelo y todas en pirámides sobre mí podemos hacer una pirámide que entre Sergio hizo suba arriba de la pirámide despida el programa no puedo contar con la ayuda Sergio de nuevo o que hay alguien bajito que quiera imitar a Sergio a ver un fuerte aplauso para este chico si yo me voy a tomar ahí todo el mundo que quiera que venga sobre mí en plan de todo el mundo diciendo pero me duele ese su BAA bien yo despido el programa lo hacemos así no lo tengan miedo de aplastar me vale por la comedia alternativa por la industria del espectáculo porque yo sea capaz de en este programa de alguna manera Sellés de lloré toda dos IBM pira

Voz 0470 22:26 la vida moderna es Ortega Cano pasándose al GTA sin videoconsola

Voz 0759 22:30 a mí me dan a Rami en plan broma ya pasó es que esto de ir ahí a trabajar que claro de tiene una sección en la puta se que que mucha gente lo haría gratis digo pero que gente Tarija gratis

Voz 0759 22:46 sí obrera de ser tan cabrón y debería aquí hace a trabajar gratis pero estamos locos contradiciendo entonces claro me hace mucha gracia porque la gente es estafando enserio conmigo y entonces ya entra una variable en la ecuación que es gente enfadada el serio que a mí me hace muchísima más gente puede haber algo más gracias eso que gente enfadada por gilipollez fíjate si no habrá motivos para pagarse Rajoy que aprovechando esa ese así no todo eso púlpito eso es que me apasiona con intervenciones en el club de la comedia

Voz 0759 23:28 pensar está reflexionando muy fuerte ha hecho examen de conciencia si esta mañana perdón Calvo que he visto la el Flame en las redes trabajan poco cabrón vamos a ver si es que esto yo lo llevo oyendo desde que yo era pequeño esto es la versión millennials de lo que a mí yo llevo escuchando desde tercero de Jerez si el niño no es tonto

Voz 0759 23:50 es lo que pasa que no se fuerza mi puta vida esa ha sido mi lema vital desde que yo llevo yendo a profesores delante de mi casa cosa vamos a hablar de unos Center otra cosa que lo mayores de tonto no es lo que pasa es que la matemáticas le dan igual un par de tetas osea títeres tu madre a día de hoy Twitter en mi madre no me hace gracia porque se lleva repitiendo trabaja hijos la misma historia desde el desde eso desde que tenían tres tres cuatro años tu vida exactamente yo para evitar todo eso yo hace muchos años y luego te sacaban los los cursos no pero para eso sin esfuerzo de ningún tipo yo iba cinco al seis nada igual te ibas a rascando millonario porque claro el rollo es no esforzarse porque yo estoy en contra del esfuerzo de la eficacia no se puede ser eficaz sin esforzar teclado es decir cuál es mi

Voz 1194 24:44 mi ídolo en la vida Romario Romario les futbolista

Voz 0759 24:49 que salía toda la noche el se ponía nerviosísimo dónde está este hijo de puta otra vez ligado efectivamente Romario oral las doce la mañana jugaban a las cuatro y estaba entrando al hotel cuando muchachas y luego llegaba al partido y metían tres goles por qué porque no lo necesitaba trabajar verlas

Voz 0759 25:07 saltó lo quede fuera más allá de esos cinco metros tal pero tenía cinco metros muy buenos al yo para evitar todo esto porque me di cuenta enseguida desde pequeño de que efectivamente llora nulo para el trabajo no estaba capacitado para Tajo no tiene que ser consciente de sus límites por supuesto valgo vale bien cuál es la vida no trabajar yo no trabajo pero lo hicieron

Voz 0759 25:33 cotizar lo máximo pero dónde está ese equilibrio entonces en esta puta profesión

Voz 0759 25:49 pues de lunes a jueves ya disfrutar al fin de semana se está al gato yo no no es que me esté yo no me estoy aprovechando de nada yo estoy cogiendo lo que es mío lo que ya estaba yo yo pertenezco a esta profesión donde se puede vivir cotizando muchísimo sin trabajar y eso estoy haciendo de hecho cuando vamos de sección David eh llevamos ahora mismo por seis minutos llegamos a siete corto eh de corte siete ocho a lo mejor treinta segundos es que quiero enfadar gente que la propia

Voz 0460 26:23 te diga no cuando porque usted también quiero decir tú tú pones de tu parte quiere ser justo contigo mismo y sea consecuente con tus convicciones pero la gente en este caso los cómicos necesitamos al público y que el público juegue limpio también que no saudita exacto que el público cuando se de cuenta de que se está entreteniendo más de lo que le

Voz 0470 26:41 eso es que eso no se habla nunca

Voz 0460 26:43 los ojos esto espero que se hable esto todo el mundo a que la gente sí se ve que está riéndose demasiado decir

Voz 1194 26:49 que diga

Voz 1194 26:56 reírme más reírme más sería robar tres pero estoy yo para acabar todo esta disertación

Voz 0759 27:02 hecho su nivel la enmienda si acabas en treinta segundos exactamente yo he hecho manifiesto un decálogo así por supuesto hay cinco puntos

Voz 1194 27:10 para no trabajar

Voz 0759 27:11 en que quiero expresar de todo mi ideología para que todos esos haters que quieren verme trabajar porque ellos trabajan y creen que nos juntamos todos vamos a ver primer punto del manifiesto anti trabajo

Voz 0759 27:30 no no es que quiero que cuenten la sección vale vale todo el tiempo que podamos añadir hasta bien pero primer punto fundamental de buscando la del manifiesto dale dale sí puede ser algo de Can Canet porque no no no de decálogo tiene que vale una música de decálogo de Page lo del que que son cinco

Voz 1194 27:55 estrellas de regalo estrella de regalar yo acaba la sección pero quiero a España porque habrá mucha gente mucha gente joven que su hija y toda esa gente que no trabaje quiero que todos nos unamos en es verdad y que entre todos juntos destrocé hemos esa puta mierda que trabajo el trabajo tienes demasiada buena prensa el trabajo es verdad tiene muy buena fama y es una puta mierda

Voz 0470 28:18 el puto se la hizo exactamente primer punto

Voz 1194 28:21 no trabajarás por presión social es decir si ya tienes que aguantar no trabajes que la gente me dice que tal y que no se que aguanta dejó Dani esto

Voz 0759 28:34 lleva va directamente al punto dos desconfía siempre de la gente a la que le gusta trabajar esa gente es la culpable de todos los males de nuestra sociedad España además un país donde se da mucho el trabajo presencial hasta que no se vaya al jefe no te puedes ir tú el jefe no se quiere ir por qué porque sabe lo que le espera en casa

Voz 1194 28:53 no

Voz 0759 28:54 pues fíjate cómo será que prefiere trabajar el hijo de puta es esa gente a la que está provocando los atascos ese jefe cabrón que anoche no quiero llegar no quiero llegar sería más feliz en la oficina desconfía de toda esa gente tres sabes a quién le gustaba mucho trabajar

Voz 1194 29:10 a Franco Olic era un Gorka

Voz 0759 29:21 muchísimo y que era obligar a España a ser como él ejes y con esa mierda de trabajo libera el trabajo dignifica el trabajo de realiza

Voz 1194 29:33 vamos acabando cuatro Si alguien delante dice la expresión cultura del esfuerzo o salir de tu zona de confort o meritocracia huye porque es un hijo de la gran aún madridista

Voz 0759 29:52 el quinto no hay nada más revolucionario ni más de izquierdas ni más antisistema ahora mismo que no trabajar vamos a una sociedad donde los putos robots nos van a quitar el ochenta por ciento de los trabajos que trabajen

Voz 1194 30:05 ellos renta

Voz 0759 30:08 así que a Universal ya de tres mil euros para todos