La Vida Moderna | Patata de feria veraniega vol. 22

Voz 1 00:00 el más leve fuera Gran Vía checheno y madre mono porque hemos descubierto que

Voz 2 00:25 Nuestra misión ese mono flipa aquí comienza hoy veintiuno de agosto martes la vida moderna y a mi lado esta don David Broncano

Voz 0470 00:35 hola qué tal estoy allí ayer les dijeron que las radios emiten mondo y no en estéreo da pero no Santo nosotros confiamos de todo lo que no tienen siempre yo estoy buscando aquí dice que no que es verdad he buscado aquí FM os he buscado Radio mono or Steering claro a quiénes salen varios sitios en las que habla del tema dice un no bueno las presentado no vale ir dice uno que has presentado a Miami a Farrar y que ahora ya sin la verdad dice aquí que en inglés dice que when Stereo FM lo es la principal preocupación la Mandela compara la compatibilidad con la radio estándar original que era mono que se pueden seguir utilizando dice que la que esté FM el canal en ley de los los codifican como una suma de la LR y un canal de diferencia LM no eh

Voz 1 01:22 es imposible es imposible porque yo recuerdo las cuñas de Los cuarenta Principales cuando yo era

Voz 3 01:27 que sí que la canción al jingels era usted eres tú lo Square

Voz 1 01:33 la serio para mí

Voz 3 01:35 acepté del verdad pero como distingue

Voz 1 01:38 sí es estéril hombre porque ponían cosas defienda por no tener puedo decir que yo pongo los cascos no ya pero oye voces todo el rato lo tuyo no cuenta pero sí que se nota que el estéreo porque como te que te envuelve sonido

Voz 4 01:57 claro porque está grabado en Esther porque estéreo como así lo eras tú por por por cada pabellón auditivo

Voz 0470 02:02 claro no como así fue

Voz 4 02:05 que que entra todo a churrón yo creo que me ha explicado

Voz 1 02:07 esto está está a la gente le interesa mucho pero entonces por ejemplo cuando serio por uno de ellos dentro una cosa el otro otra sale fatal

Voz 0470 02:16 pero dice Coque Koke

Voz 1 02:20 adolescentes

Voz 0470 02:24 que con que ella te hace una pregunta mañana en la reforma porque ya que para que las croquetas dice aquí que la estereofonía en la radio de origen norteamericano surgió en los años cincuenta sí hombre ya con qué con qué con qué Koke responde mañana que sólo se limita a decir sonó dice mono mono vale por un lado las croquetas y mañana hablaremos que esto no

Voz 4 02:46 todo esto no Fútbol Club Barcelona dos Real Madrid es la moderna

Voz 0470 02:52 desde hace un par de días Osama bin Laden bien Bravo está muerto os imagináis Osama Bin Laden era fan del anime y jugador de videojuegos

Voz 1623 03:02 bueno hombre ahora lo explica todo eso

Voz 0470 03:05 también le gustaba matar gente en nombre de decirlo todo joder que no se oigan luego se empieza a difuminar cosacos el mensaje no quedamos Colo Colo otro Osama bin Laden precursor de los escritores

Voz 1623 03:15 claro Adolf Hitler intentó entrar en la Academia de Artes

Voz 0470 03:20 pero otra en mil personas luego aparte le gustaba mucho el espero dice la CIA difícil divulga cuatrocientos setenta mil archivos confiscados en la guarida del que fuera fundador y líder de Al Qaeda ojo eh cuatrocientos setenta mil documentos buen disco duro gastaba Osama eh eh no hacía no reparaba en almacenamiento e puso dos de Fira Tàrrega dice uno de los documentos hace referencia a los preparativos para conmemorar el décimo aniversario de los ataques del once de septiembre de dos mil uno champán han pasado diez años nos tiremos a otra torre el algo habrá que hacer aquí pero eso da igual olvidada igual vamos a lo videojuegos dice según

Voz 1194 03:55 lo hacía el líder de Al Qaeda presentaba en sudor personal

Voz 0470 03:57 contenidos de vídeo de sagas como Naruhito Blix y Dragon Ball

Voz 1623 04:01 más

Voz 0470 04:02 bola de dragones viendo ahí en Abbottabad ese señor mayor ahí viendo volar yo siempre yo siempre supe que la canción de luz fuego destrucción alguien le iba a Arjen si volver loco con el dios todos los años noventa y luz fuego registro esto que que qué mensaje me está nato de un personas tenía también el videojuego Final Fantasy VII ir deciden Ibon ojo buen buen gusto con el Final Fantasy VII el mejor videojuego es el otro el de miedos avisa el rey de ánimo que que va que va por los pasillos ahí todo sustos imaginados Bin Laden asustando Se con esto no con lo otro el Team Six entrando a su casa en el Geta super tranquilo pero jugar con la de lo más renos marque el GTA no cogió su época imagínate que se vive en los pide también tenía videojuego para Nintendo DS como Super Mario Bros y Animal Crossing Wild World a todos ellos piratas eh Mararía que la gente a de Polaino pirata no es que hay mucha gente ganando dinero carnés hoy tac dice en cuanto a película contaba con algunas como Batman ante Cars Ice age o Chicken Little esto es la hostia he dicho antes a queremos Umbral hacia el con esto porque te pueden hacia te puede bajar todos los archivos yo me bajé veinte gigas por curiosidad mira ya es real entonces hay ya sin solución de continuidad un pdf que es un panfleto yihadista conlleva de explosivo en la adiós o lo juro el siguiente caso real que lo tengo guardado y el siguiente es un vídeo de Dora la plata

Voz 1623 05:35 pero el eje un poquito a todo serpientes en el avión Conner

Voz 0470 05:46 atención en esto dice también había un vídeo de la comedia Mister Bean doblado al pastún recalan en Afganistán edad ojo Mister Bean que no hablada

Voz 1623 05:56 pero doblado de imagino doblan plan

Voz 0470 05:59 y por encima diciendo esto es gracioso en excelente e está viendo un equívoco y esto es muy gracioso en Europa luego vive también de Youtube sobres

Voz 1194 06:09 vamos al enemigo

Voz 0470 06:12 de Youtube sobre ganchillo incluidos como hacer una flor de ganar claro me imagino viendo el ojo Laden viendo tutorial en Youtube tutorial et yihadistas pero vamos a ver han Boxing del Corán la furgoneta Challenge esto me haya acabo Pérez que toda la obra en la colección también había mucha documentales de la CNE y National Geographic como por ejemplo dentro de la boinas verdes vale lo peor en pleno del mundo ojo dónde está Osama Bin Laden

Voz 1623 06:42 pues mira yo soy soy

Voz 5 06:48 ahí tienen el puesto seguro bucle dado su propio nombre para ver qué salía

Voz 0470 06:56 sí claro pero esto hay comedia ahí Nacho true comedia de Legazpi abrió paso en saco de Osama Bin Laden en Abbottabad viendo el documental de dónde está Osama bin Laden cien Cabré descojono y dice también te bueno también tenía porno pero no lo voy a comentar porque no creo que nadie quiera tener a ver si el historial es peor que el suyo es el ser humano el periodismo y la comedia tiene sus límites pero claro es lo que tu dices yo creo que nadie aguanta de todas formas una exploración de su ordenador ahora bromeó con el porno y tal pero creo que cualquiera de nosotros y si la CIA va ojeado ordenador yo hecho la prueba mi casa y a las tres carpetas que llevaba ya dos temas de Manolo Escobar no sale cuando el vídeo de la trucha que no sé si lo conocéis el vídeo de la trucha que el vídeo de la trucha que trucha drogas llovido era todo vale pues vosotros la vida más nada la vida moderna es que la disolución de Mother que haya tenido mayor impacto que la de ETA

Voz 6 08:05 hoy en la vida moderna la cantante Bekking

Voz 7 08:12 no

Voz 1623 08:37 y en la un aplauso

Voz 8 08:44 mira

Voz 1623 08:49 no he Becky estoy perfeccionando mi invitación

Voz 0470 08:56 ve que ha visto las caras de la gente lo la gente flipando lo hemos hecho hemos hecho en Gallito

Voz 1623 09:02 sí el doble engaño abrirse John ahora acorralado pero sólo uno con posibilidades

Voz 0470 09:17 aquí hay dos señores mayores y un milenio entonces el tú tienes que centrarte hablemos tuyo que vayan a ahora si entendemos algo ver si pides algo claro ante nada quiero agradecerte porque has estado requirió una estrella internacional ha estado escondida como como un como una ardilla ahí en una en una sala y durante veinte minutos si yo pensando joder que allí en una sala vacía hay en un estudio Samu llegue que acostumbra a habitaciones de hotel grande

Voz 9 09:42 no no estoy

Voz 1623 09:45 todavía estás en tu fase tras

Voz 5 09:50 todavía duerme en un sótano sin cobertura

Voz 0470 09:56 antes antes de nada siempre que siempre que hacemos algo guay viene bien que siempre hemos deseado que venga tal e joder creo que hay que celebrar toque que menos que esta Becky en el estudio pasito

Voz 9 10:06 sensatez

Voz 0470 10:18 antes de nada el otro día aquí ellos no saben qué va a venir el lunes pasado pasó lo de fuiste la Operación Triunfo si hubo una ligera polémica al respecto y no en Televisión Española no te dejaron cantar la letra entera queremos decirte que esto aquí estamos en la jungla os aquí sí si algo que se te quedó que no que no pudientes

Voz 10 10:34 está Joyce el bicho muy

Voz 9 10:36 veo de usted hablando de de verdad y la presentación en hotel pues realmente para mí fue un honor ser parte del show soy súper respecto Tossa respeto o no pero me quiero ser muy respetuosa de Deraa por ha de ser el show pero también esa es difícil con mujeres en este tipo de de carrera en este género de música de de la música urbano a si era Malú más fiero Osuna o Henri que todos saben que si no no va a cambiar la canción

Voz 5 11:17 la como el Tubinga son también dirigió un capítulo ellas dos dos in the USA Mister chamanes este chamán

Voz 0470 11:47 aquí pero aquí aquí la cosa es que si si tiene cualquier reivindicación aquí da igual sabes otra división española pero aquí esto es así a lo largo de la entrevista que es decir cualquier cosa cualquier vindicación esto es la selva esto es

Voz 1 11:58 ella

Voz 9 12:00 no hay

Voz 0470 12:03 aquí nunca mejor dicho antes de nada eh

Voz 1623 12:12 estoy muy ilusionado sí

Voz 0470 12:24 eh aquí está aquí todos tenemos estudios primarios eh podemos hablar en inglés si crece a un Android en inglés hacemos

Voz 9 12:29 no es tratar de serlo en español eso la cosa mira estudio

Voz 1194 12:35 en de Mehldau que alguien sudamericano no ha dado nunca

Voz 1623 12:37 voy a tratar de hacerlo en español se inferiores por un momento daré el esfuerzo de ponerme vuestro nivel

Voz 0470 12:46 eh aquí tenemos un gran conflicto porque a ellos no les gusta mana y a mí me vuelve loco eh

Voz 1623 12:53 mañana tope no

Voz 5 13:01 vino aquí les a tocar y me parece muy raro que me hablan como si fuera un dibujo animado parece que estoy hablando de la Warner

Voz 0470 13:16 friki nosotros llevamos llevamos poniendo la canción de mayores un montón de tiempo que salió joder pero esta temporada no es bueno pero escondía cuando lanza hacia la canción Julio Juan Mayorga pues más o menos sí sí sí

Voz 11 13:31 moda de moda Bonilla que UCO

Voz 1 13:35 en otro bola porque me conviene claro

Voz 0470 13:39 hay una cosa la canción que no gusta mucho que es dentro dentro de que ahora mismo en el pop y en el caso salen canciones más planas y todas muy parecidas mayores como mínimo provocadora sea como mínimo mola cuando toda una cosa que no es lo que se hizo todo el rato

Voz 1 13:51 eso es atrevida dudas porque se atreve a llevar la contraria a lo mediocre

Voz 1623 14:00 es un halago lo que ha dicho eh no no lo digo lo digo de verdad

Voz 1194 14:05 últimamente parece que una canción que triunfe tiene que ser muy plana en el sentido de que no puede ofender a nadie

Voz 9 14:10 no siempre bien hable siempre políticamente incorrecto y esos valientes pues no es incorrecta

Voz 1623 14:18 ya

Voz 5 14:18 no lo tiene

Voz 9 14:22 es difícil entender por qué explicaron que en un clima el yen un un versión diferente la ascensión en diferentes tensiones en cuando la canción en cual parte de la canción digo algo unos malas palabras en ningún parte tiene doble sentido pero también la canción sólo en que hubo caída que era acabar o escapa te come Diego esta noche bebe te quiero comer él son ni el doble sentido no es mío te quiero de fondo las situaciones más que eso que algún leve ya destaca destaca como algo muy

Voz 1194 15:00 por eso te digo que las listas John realmente

Voz 9 15:03 para mí sí me siento muy muy orgullosa de la canción muy bien sea ahi ir muy agradecido por todo el apoyo de de ustedes Si de todo el público porque al final el día eso es como artista es lo más importante es la opinión de los fans

Voz 0470 15:19 la vida moderna es hacer parkour en el Rocío

Voz 1 15:23 deberíamos hablar del régimen de Franco pero vamos a hablar de Franco dije evolucionó pasó de Pokémon de agua de

Voz 0470 15:33 lo de tierra te da la hicimos nuestro homenaje no cuando cuando fue eso hace un año y pico más de un año si bonito fue aquello bueno sí

Voz 1 15:44 no vamos a hablar del régimen de Franco vamos a hablar de otro tipo de régimen por qué

Voz 12 15:48 si está gordo

Voz 8 15:50 no

Voz 12 15:54 kurdo graba lo normal pero a ver un momento que que está es el Gordo más más despreciativo Ivo gordo

Voz 1 16:08 ya bueno te has puesto de julio normal plano con el que está gordo que recrea tuvimos una sección sobre que está urdu y gordo estoy salido me deja oír de verdad basado en el valle del caído estabas más flaco el año pasado en general estaba bastante más flaco pero un chico no yo Thomas el relato es bastante más delgado claro que si cuando hablamos tú cuando todavía manda tú estabas hecho un pincel una sífilis ternero sí sí es verdad os estáis encontrando de repente Nacho crisis apuntan gimnasio porque vas al gimnasio el corazón tuve que apuntarme Ignasi yo que me y hacer deporte que una operación a corazón abierto

Voz 0470 16:56 Ferrer que Madrid

Voz 1 16:58 pues agradece del régimen de porque estoy gordo es decir que tenga que ver con la riqueza hombre achicar el Richotti

Voz 0470 17:12 sí estoy gordo sale Amancio Ortega hombre está sí sí sí vamos a Carlos Slim curiosamente Carlos lío siendo es Lime está como un ternero también eh eh esto esto viene de que ha habido algunas que cuando hemos puesto alguna foto ya de hecho tenemos afán la gente nos contesta siempre hay un comentario muy habitual que es más bien como está

Voz 1 17:36 lo echado Carazo

Voz 0470 17:39 hace tiempo que caras Luca como yo

Voz 1 17:41 yo siempre he tenido esta forma de cuerpo de campana para el tren inferior más ancho que tocase va notando más tenemos una foto que no mando alguien en un acto de valentía

Voz 1194 17:56 precia todos Chavela

Voz 1 17:58 con lo gordos la tripa que ya es una escandalosa he tenido que cambiar de pantalón bueno fíjate al lado izquierdo el michelín ese que sale ahí está la riñonera que luego la saca bien así

Voz 0470 18:17 es que que para escribirla foto estás un poco haciendo un pequeño escorzo estás haciendo un poco de Estadilla y entonces en las Estadilla pues ha salido todo sabe todo cómo cuándo o cómo cuando aprietas el papel de bruja

Voz 1 18:30 la yo creo que esto tiene que hacernos con esto claro porque esta sección son cuente afirmativa o si es que que que hay que ponerle un poco pero yo creo que las causas son varias en principio

Voz 3 18:42 lo me viene muy mal me viene muy mal todo el tema este de de Cartuja Go de

Voz 1 18:48 pero la mochila mochila la mochila porque la mochila pues aquí allí que son quince minutos andando hay mochica me están diciendo que la mochila está haciendo diciendo que la culpa como siempre es de Carmena

Voz 12 19:02 sí yo aquí yo allí está gordo yo

Voz 0470 19:12 el gordo está gordo

Voz 12 19:15 ETA gordo

Voz 1 19:23 fíjate que además dice bueno pero tiene las bicis también porque hay bici más también que las ponerle a acordará

Voz 0470 19:31 Vida moderna es que el monstruo de Amstetten diga que sólo se trataba de un skate Room

Voz 1194 19:36 hay otra hay hay otra cosa que yo hago en la intimidad

Voz 1 19:38 palabra te queda una última sí que me he enterado

Voz 1194 19:41 para esta sí que existe una palabra ya lo explicaba quién programa otras veces me gusta mí me gusta lo hago mear sentado soy un hombre que me ha sentado

Voz 1 19:48 yo ahí estoy a tope contiguo gracias por por por pereza por una cuestión estética que eso evitar digamos al manchada yo

Voz 0470 19:59 Beato en Alemania está muy latinos que somos como va pero es me estáis contando blandito pie esto estaba en Alemania esto va para sellar asentado o no se pero que decís pisos primero porque Man génica yo propongo lo contrario

Voz 1194 20:19 ya no Seeds Pink leer claro si es que aquellos hemos sic Pin y Itu cedía

Voz 1 20:26 de lo que hago

Voz 1194 20:29 es bonito que existe una palabra perdonar una lo más sería lo tengo apuntó STEs Peter

Voz 0470 20:37 a usted Piper yo ni siquiera yo yo es que todo me parece tan lamentable mear sentado yo lo que hago es que en mi casa eh no no tengo váter impuesto como un terrario claro y entonces veo sin más

Voz 1623 20:50 dónde mear das vueltas sobre suelo mientras mira yo creo que esto se arregla de gatos yo hago la habitación de mear de David

Voz 0470 21:07 hago manga pastelera claro parques acumule y luego hago manguera de bomberos

Voz 1 21:11 y sin manos abro me ha sentado prejuicios de los normales

Voz 1194 21:16 de nada que aquello no me han sentado sentados en la al váter

Voz 1 21:19 Nos sentamos en el suelo

Voz 5 21:24 claro no nos sentamos en el suelo ya apuntamos

Voz 1623 21:30 hace como la parábola con una parábola eso sí con el Bates no

Voz 1194 21:40 este es el peligro de nombrar cosa no nombrar a este tipo de cosas porque por un lado te arropa te da coartada se te sientes ya casta con de orgullo de clase pero por otro lado cree antagonismo porque basta que se invente una palabra para describir algo el lenguaje funciona así protagonismo ya está tratan los que me han sentados es CIC Pritzker de Step ahí pesa claro era para imagínate claro por ejemplo pues imagínate cómo sería la humanidad antes de que se inventara la palabra homicidio es esa gente que mataba a personas

Voz 1623 22:14 pues estaba despistado

Voz 1194 22:17 se sentían sentía que no sé si está bien o mal

Voz 0470 22:21 hay quedaros marco lingüístico momento que si se es

Voz 1194 22:24 se llama homicidio y esa gente ya está ya está el bando de los que matan persona que mueren

Voz 1 22:34 bueno simplemente quería acabar con algo así

Voz 1194 22:38 ya en el el sin Splitter decir que hay camisetas

Voz 0470 22:41 lo han dicho de lo dicho de ocho formas distintas

Voz 1194 22:44 sí existe es que los alemanes son muy nazis España son nazis hasta para las cosas existe la expresión Here we huir que Pinault Globe estén qué significa aquí se ha sentado bien hay camisetas de aquí sereno asentado orgullo de que es un hombre que me asentado para que comprase una de esas Silvio no nota los Pritzker a tope y solo estoy de acuerdo en lo que dijo David solo estoy de acuerdo en nombre me de pie que en el fondo me parece un abuso de la tecnología porque estás que estás haciendo utilizar una tasa que está hecha para sentarse para crearlo estás es claro está Leandro la tecnología si claro está astro Leandro el diseño industrial total solo estoy a favor de que los hombres en de pie Silas tiene mean en urinarios para hombres creo sí pero si nosotros veamos donde vosotras seis de una manera lógica porque está diseñado para sentaros tal sólo en el caso de que las tías le en el diseño industrial

Voz 0470 23:45 complicaba chicas con gritos

Voz 1194 23:47 muchas chicas cuántas chicas de aquí no han entrado en un baño chicos en los típicos no sé cómo se culinarios de paré han hecho pipí

Voz 0470 23:56 sí es muy difícil tienen ahora tienen que hacer el pino puente no

Voz 5 23:59 no

Voz 1194 24:00 no ha sido a seis atentados lo hacéis mírame mírame si quieren te también seis Silva seis y seguramente Dios así lo quiere hizo iba joyas y más sois heroínas porque en los hombres se creo con el derecho de golear ese diseño industrial durante años

Voz 5 24:17 días toca a vosotras al Tour también de trocear la cultura igual que los topes lo leyó durante años para los seis toda son son las jefas nuestras heroínas cuánto aplauso para todas estas mujeres rara

Voz 1623 24:49 sí

Voz 5 24:50 las mujeres baños masculinos mujeres tras los mujeres estropeando

Voz 0470 25:01 ahora sí una plaza de madera la vida moderna es anunciar una cunda en Blabla Car

Voz 1194 25:08 hay un momento de la cultura pero bueno yo hasta que haga tope yo yo canto a alimentar el fuego entonces llegó un momento ayer domingo cuando yo ya llevaba a Móstoles de nuevo donde vive con su madre y le pregunta Javier qué te ha parecido que te aparecido este puente como traspasado y me dice dice dice papá no te voy a Neira que ha estado en mi entre mi top ten ha estado entre el top ten de fines de semana cuando pero bueno está bien si me dice el cabreo que te saca mucho este tema pero José Mota me siga siendo más

Voz 5 25:48 el último que esto José Mota lo otro

Voz 1194 25:57 yo me dedico a papá dice no era muy bueno yo no soy muy bueno haciéndole reír digo bueno tú tampoco eres muy bueno haciendo que yo me preocupe por darte la merienda empezó porque yo personalmente soy con efecto inmediato por ahí porque ahora yo estoy ingiere cómico tú puedes darle toda la cultura abastecer todo lo que de eso sí que si no hay Llanos cumplido menos completado la tarea si del cómico cómico no hay risas como si el balón hubiera terminado de entrar en la portería claro no se puede cantar gol todavía entonces ese pacto ese juego me ataca Juan José Mota José Mota las imágenes es que yo me acuerdo yo me acordé de una vez que un dueño de un bar que me llevo a actuar a su bar de repente me va a recoger a la estación de tren y en el trayecto del tren hasta el bar empezó a decirme que cómico me dejó ayer de ser un cómico alternativo a veces te arriesgas pero sobre la pena no siempre sale bien pero vale la pena ser transgresor para hacer comedia bueno como te digo está ahí siempre al filo juega en el límite me encanta

Voz 1623 27:10 José Mota otro crack hace que el puto José

Voz 1194 27:18 a mi hijo me lo he hecho a encara yo creo que él ha ganado la batalla

Voz 0470 27:25 sabio desconocemos la vida moderna es que tu madre te diga que no te juntas con las malas influencer un aplauso para adquirir va a cantar mayor

Voz 13 27:33 en la Cadena Ser

Voz 0470 27:39 Uf va a haber mucho Canedo aquí va a bailar

Voz 1 27:42 mucho a Bogotá

Voz 0470 27:46 Aida con la letra por supuesto aquí sí

Voz 5 27:50 gracias

Voz 7 27:55 en Cantabria no podrán a fin de Irak al obtenido por igual

Voz 15 28:32 a tan fuerte eh

Voz 16 29:12 yo yo ya todo tipo test

Voz 15 29:22 eh

Voz 16 29:24 lo ser para dar Fred tipo