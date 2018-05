La Vida Moderna es dar la nacionalidad de un país a los inmigrantes más virales

Voz 1 00:00 los le de no

Voz 1 00:29 ya está viví estudiante estudiando para jugar saludo porque ella que está dentro del mundo de así que un aplauso para David Cano

Voz 0470 01:00 acabáis de escucharnos vernos Eto'o se puede ver recordemos en Youtube en la web de La Ser y sobre todo en podcast todas las platas Génesis plataforma de podcast y luego se puede ver en la se puede escuchar en la puta fue de ese olvida que esto de radio esto es real

Voz 0470 01:20 el putas estaba diciendo que es que acaba de ver en la destrucción y la creación de Syva en Ignatius ahora mismo porque voy a contar la intrahistoria de esta dedicatoria inicial a Willy había que ha dicho poder saludar a mi amigo Willy Ignatius a ofendió a su madre casi le pone el apoyan la cara al han dicho no voy a ofender a mis cojones a ofendió al chaval muchísimo la humillado pero luego ha destruido ya ha vuelto a crear así una prosa

Voz 1 01:47 creo de la ofensa

Voz 1194 01:54 aquí lo hemos dado a tu amigo Willy imaginarios

Voz 1194 01:58 te estudia que estudia para ser juez decía iba

Voz 0470 02:01 que allá iba aprieta pero no ahoga ya no vale y ahora tengo los monólogo de verdad que no quiero insistir Novo así es que yo ya como tres o cuatro semanas salidos hablando de ya ellos no quiero no muy buscando bastante ya yo espero es que es que no sé qué pasa no sé qué pasa con los puto ya años eh atención

Voz 3 02:20 detenido un anciano de hambre

Voz 0470 02:22 en su coche sin carné

Voz 3 02:25 sin seguro sin ITV

Voz 0470 02:28 ebrio y con un machete de cincuenta años

Voz 4 02:32 un aplauso para enseñar a los nuevos pandilleros luego pandilleros eh la nueva tribu urbana

Voz 0470 02:41 los Latin ya años eh señor Dangerous Dangerous me quedo es que el logo que parece una una road movie cachondo de sin carnet sin seguro y sin compromiso un ya yo en Beverly Hills mide la Policía local de Vigo ha instruido diligencias judiciales por delitos contra la seguridad vial a un hombre de setenta y uno años nacido en Ourense nacido en Ourense y de nombre Gengis Khan eh porque madre que lo parió de delito contra la seguridad vial barba cuantas breve al contra Europa y contra la vida hay contra el Estado de derecho hay que decir es un ya yo Mowgli es un ese hombre que sigue viviendo en la transición todavía como si no hubiese una Constitución lo punki total de hecho es como tendrán más más tendrían una misma generación es el reverso tenebroso de Adolfo Suárez pensarlo Álvarez la mesura el talante este con un machete en el coche borracho a lo Mad Max debe ser como esto de efectos de las drogas en un lado Adolfo Suárez con la Constitución en la mano en otro lado este matando un bicho con machete te revienta y luego dice una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía de Vigo solicitó la presencia de la Policía Local para atender el caso para atender el caso pero en plan atiende al ya yo la que aliados a llamándose unos a otros llegando la porque que queréis que hagamos algo no no es para que veáis

Voz 2 03:59 la verdad atendió un genio la que ha preparado

Voz 0470 04:04 dice al parecer el conductor tenía síntomas de haber

Voz 2 04:06 Bingen y dos bebidas alcohólicas expresa

Voz 0470 04:10 quiero decir el lo que tiene yo cuando me paso con el mosto voy en el coche poco o mucho igual llevo una ventanilla abierta

Voz 2 04:16 pongo Loca FM en la radio

Voz 0470 04:19 de hecho Patras el respaldo a Rayo gasta pero claro eh Le hoy el limpiaparabrisas joder a los de la motos que solventes plegara supongo que si tal volcados Beach como este pues que a Ignacio en Chester Kaká no pero como es tan evidentes novedades Rice dio positivo de cero con setenta y tres cero coso con setenta miligramos de alcohol por litro de aire espirado esto no sé mucho con esto aunque eh

Voz 0759 04:40 ha dicho perdona que espero setenta y tres y cero setenta hombre no está mal eh

Voz 0470 04:45 nueve cero veinticinco el cero veinticinco día pensaba que era tan loco el puto abuelo feliz que hacen dos mediciones osa quiero decir que la han visto tan tan Piojo

Voz 0759 04:57 te hacen dos creo siempre te hacen te hacen una dejan pasaron un rato y luego si protestas

Voz 2 05:03 os la aquí

Voz 0470 05:05 el ya en la segunda dio más porque hay pruebas ha volcado trazando

Voz 2 05:08 no pero yo no haré esperando yo creo que si iba Si llevas un machete ya no te has en la asustarnos

Voz 0470 05:17 lo he dicho hoy desde la instruyeron diligencias judiciales por delitos contra la seguridad vial dice iba a mayores se localizó en la puerta del conductor

Voz 0759 05:24 a mayores que Bone Machine de cincuenta centímetros

Voz 0470 05:27 por lo que fue denunciado ante la Subdelegación del Gobierno las presenta final como en la puerta al conductor eco ya lo dice la DGB triángulo chaleco Machete de K Argos reinos para que nada se ponga en tu camino así que vamos a seguir el caso porque este hombre en la cárcel pues seguro que no va a las grandes centros no no vamos a disfrutarlo amenazando de nuevo joder puto ya el que piense que ya hay un puto ya yo sé que mucho es una guerra y hay que pelear la así que por lo pronto porque nada que perder entonces pueden perder no te sales a la calle lo sacaba así que vamos a tener programa muchas para venir aquí empezamos en la vida moderna

Voz 5 06:50 hoy esta actriz

Voz 6 07:00 Hiroshima Toyo Car tres Saitama Lions siete

Voz 2 07:04 la ida moderna

Voz 6 07:07 no Héctor de Miguel Martín Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 0470 07:34 empezamos el programa que además como si fuese a sacar de puerta Un portero eh

Voz 1194 07:40 buenos días

Voz 0470 07:43 Loris símbolo del programa ya en el otro día por por por lusa por fondo héroe en el ya lejano todavía porque sino va a ser tu mejor el partido tú sabes mejor que sea el peor luego luego le dedique alumnos aunque luego puso

Voz 0759 07:57 escribe un par de tuits adquirió tuits que dijo que dijo cuatro te iba a falta de otro gran

Voz 2 08:05 cada cosa

Voz 1194 08:06 intenté hacer ni nada no

Voz 0470 08:09 Malek que se quitarse la careta

Voz 0759 08:11 Irán y una foto con Florentino abrazar siempre Casio sueños pero que están circulando estos días cuál

Voz 1194 08:18 Zidane le dijo a Florentino que comprará para final Aquarius

Voz 0470 08:26 buen chiste quería tener Aquarius Monchi para para el Vestuario me gusta ver muchas cuando cuando Ignatius Club de la Comedia estén fuera el club de la comedia

Voz 0759 08:36 los Farrar Mix

Voz 0470 08:39 ya te suben Tchité jugó de palabras me me me me mezcla

Voz 1194 08:42 las cosas me actitud con este tipo de chistes cree una especie de engendro diabólico

Voz 0470 08:46 pero pero es muy bonito porque le hace más ilusión que cuando cuenta su móvil anormal es verdad cuando cuántas tu cosas tu movida de Ignatius estás serio pero cuando cuando estas cosas se te ilumina lo lo lo hago con con ilusión y si hay que recordar donde presentaron porque igual alguien ha escuchado de fondo aún así no es no tenemos secuestro a nadie es que ha venido Alicia que ya hizo un cameo como dinosaurios y una cosa

Voz 2 09:09 sí

Voz 4 09:12 muchas gracias por volver al bebé la juventud supo prole

Voz 0759 09:17 las prole sí sí sí ya son varias eh

Voz 0470 09:20 ah vale bien yo creo que estamos en la puta ser así estamos en la SER y quiero pedir un aplauso para Ignatius que que un día

Voz 4 09:28 el AVE Beat salmantino en el día de Canaria hoy es el Día de Canarias Ariel

Voz 0470 09:38 porque la casualidad la que abrió lo más canario que podido viene con camisa de plátanos pero su clásico y chanclas en vez de Aranda no he traído plátanos sí ha traído tu pantalón ese pantalón que todo el mundo sospecha si no son siete ocho

Voz 1194 09:53 que tiene que está ya acartonaba es verdad España desea que sea más de uno llevaba tiempo sin sacarlo eh pero

Voz 0470 10:00 bueno emplazó a han trabajado casi el verano ya vuelve a la temporada del para no habla horas vale pero luego lo tuyo de Canarias

Voz 1194 10:10 hoy estaba celebrando diré todo el tema palomas Donington muy bien

Voz 0759 10:20 el problema empieza a ya sé por dónde voy a empezar es que tengo dos cositas ayer el lunes el martes trabajas te bastante es verdad que hoy me voy a relajar y la gente lo celebró mucho lo me voy a relajar porque tanto tanto

Voz 0470 10:30 me llegó me esto es que no hemos hemos visto antes de hecho no hablan me llegó ya un mensaje un email de Hall diciéndome hoy ha trabajado en Héctor Murguía así un mi mejor día en los últimos qué gracioso ha estado dile que que no pare de hacerlo

Voz 0759 10:45 cómo mola cuando no acostumbra a la gente a que no llega

Voz 2 10:50 tras una exhibición

Voz 0759 10:53 además me voy a relajarme un poco porque me lo he ganado aparte es que me me despertaba con una buenísima noticia que quiero compartir con todos vosotros cual yo no sé si lo hemos comentado alguna vez en este programa yo soy de Salamanca se diga comentarlo sí sí sí lo hablamos de verdad que además una vez te acuerdas que con todo esto del medallón de Franco o no ya hizo la labor previa al gente de Izquierda Unida yo fui a celebrarlo

Voz 0470 11:18 no pero está bien alguien tiene que fuiste tú el juez Garzón

Voz 0759 11:21 a Garzón y ya desde entonces tenemos un grupo se lo Garzón Nurse estamos ya moviéndolo de bolos para festivales joder de Garzón y que que Dj Set en la picota poniendo imponiendo todo cosas de Hatcher

Voz 1194 11:38 bueno el caso es que

Voz 0759 11:40 digo ha sido un pequeño paso no fue porque no paso quitar aquel me da yo para salgan Salamanca es que mucha reminiscencia facha sí sí sí Revenga ayer por la tarde esta mañana me ha mandado unas fotos no se movería en Salamanca por qué ojo que hasta hoy Plaza Mayor la fachada del Ayuntamiento de Salamanca

Voz 2 11:59 ojo ojo ojo hoy

Voz 0759 12:02 como hoy hemos proclamado en sí

Voz 2 12:05 Salamanca que la República

Voz 1 12:21 orante

Voz 2 12:23 nunca nada tiene miedo que la revolución republicana empezase por Salamanca que apostaba por eso es Pontiac

Voz 0759 12:31 vaya se vayan sumando otros pues

Voz 2 12:33 los amigos otras buena es la emoción republicana emociones por las arterias

Voz 0470 12:44 viene de una mula hubiera así murió Azaña eh madre mi emocionando según La Repubblica lento lo y murió horas se unirán otros pueblos hermanos Valladolid Zamora Burgos Villa

Voz 0759 12:54 es una gran república meta República española República Paremos la farsa qué pasos en realidad esto qué es

Voz 0470 13:05 déjame que reciba la foto porque el la la portavoz la fachada Ayuntamiento Salamanca intuyo no ondeando la bandera

Voz 0759 13:10 el Reale reales y lo dudo ayer y esta mañana vamos a ver vamos a ver otra foto por favor de también de la estado ondeando la hallaban José un coche de época también es que está rodando una película

Voz 1 13:27 ficción

Voz 0759 13:29 parecía que se vaya parecía que sí pero este rodando una película a película de Alejandro Amenábar que sea

Voz 2 13:39 otra vez si no te Sencianes

Voz 0759 13:44 por lo que ha dicho antes de una precisamente la película mientras dure la guerra IES tratarlos ese momento que Unamuno se inauguró el curso universitario en su enfrentamiento con Millán Astray verdad en la inauguración de del Kurdistán y ahora hay algunos historiadores que lo ponen en duda Italia hay curiosidad por ver cómo Amenábar esto va a ser una sección la semana que viene

Voz 0470 14:05 yo sólo quería dejar ya no imaginaba que tú noto es como un gas que no deja

Voz 0759 14:09 si no lo dejas hueso y ahora ya sí vamos con la sección ahí yo estoy aquí súper preocupado sí sí eso eso antes de eso es un dato histórico que yo conozco

Voz 0470 14:19 que la represión momento que la gente yo creo decorada

Voz 0759 14:21 ese ese enfrentamiento en el que Millán Astray acaba diciendo a la inteligencia viva la muerte Millán Astray fundador de la Legión Española Unamuno le dicen vencerá pero no convencionales hay gente que lo pone en duda todo esto sigue diciendo

Voz 2 14:34 te lo voy Dios sigue sigue todo el rato muy a tope con esto a correcto así que con tu traje de chamán africano que qué credibilidad tiene mucha lo tiene siete esposas negra antes de empezar nos ha dicho que le gusta mucho bailar

Voz 0759 14:54 si la patita por eso gana bastante credibilidad

Voz 2 14:58 este es el relato que ha trascendido

Voz 0759 15:01 este tiempo hay gente que hay estudian nuevos que dice poco Fassi no fue patán tanto un Mortadelo claro tarea bonito bueno ya veremos la película el caso Beach no fue el primero en los años treinta fue ya ves

Voz 0470 15:15 UU es eh bien vamos con la promoción

Voz 0759 15:17 porque la promoción hace dos semanas si si es que ha habido un caso un caso que no sabemos qué está pasando estamos estamos estamos es realmente tensos con esto hay un misterio si no queremos no queremos ir de sobrado por la vida no queremos la sintonía por favor

Voz 7 15:42 esto estamos realmente inquieto

Voz 8 15:44 en los años porque el misterio

Voz 7 15:54 es tapas tenerla pero ha dicho que ETA porque te porque tiene una locución yo creo que sí

Voz 6 16:01 lo que está pasando en Albacete

Voz 0759 16:06 que mañana es el día remota Alemania la verdad de Canarias y Castilla La Mancha mañana cuanto Canobbio el el día de Albacete el diez de Albacete el diez de Albacete así el diez de junio de verdad el ocho y el nueve ocho estaremos en Guadalajara nueve también confiamos un voló en Albacete Palacio de Congresos nueve sábado sitio grande voló sucedió como insisto sí prepotencia pero digo por la suerte que tenemos se venden muy rápida

Voz 0470 16:38 no ha sentado muy agradecidos a la al al pueblo español por llenar siempre lo teatros y lo ha hecho

Voz 0759 16:43 yo ya no sé qué comprarme más con todo vuestro dinero eh entonces como vimos que en Albacete el sábado por la noche se llenó muy rápido un día se agotó coño vamos a abrir el domingo por la mañana la matinales de la vida moderna a falta de dos meses que malo será ha pasado quedándose buenas para ese voló el diez de junio domingo por la mañana el Albacete no hemos vendido ni un tercio

Voz 0470 17:18 el otro día no es verdad que damos no flipando pero llevamos una temporada que que creo que que que estaba llorando San llena todos los sitio donde hemos actuado hasta arribar pido además Gabriel estamos estamos emocionados y agradecidos

Voz 0759 17:30 muy agradecido Price más de lo que pensábamos cinco días en el Pride Barcelona una cosa loquísimas cojones está pensando en vacío

Voz 0470 17:37 yo dije será mentira me metía eh centradas y es que está eso parece el Parking de fábrica es increíble

Voz 0759 17:44 tercia ahora mismo más o menos usted caro el sitios muy tocho en sus tercios muy ridículo la veto así nosotros vamos con la misma ilusión

Voz 0470 17:50 no vamos a darle que vamos a dejar la piel

Voz 0759 17:53 igual o más y más solo que nos da curiosidad qué está pasando en Alba

Voz 0470 17:57 de hecho de hecho vamos a decir como otras veces sino Sevilla llenar ya no primas más centros que queda así queremos que haya comprado que no vaya queremos de una actuación digna de cara a comprar la devuelva su así si no lo vais a llenar no venga vengáis llevarnos a todos tipo al concejal de Fiestas

Voz 0759 18:15 este lo lo lo el que te sienta ven en investigaciones no suficientemente límite

Voz 1194 18:20 como para pedir ayuda al pueblo de Murcia

Voz 2 18:24 así el pueblo hermano claro hermanos Murcia claro igual igual no sé es que no sé si es

Voz 0759 18:30 que no hay costumbre en Albacete bueno la verdad que no hay costumbre en en ningún sitio para ganar pero a veces han funcionado no sabemos si es que ese día igual hay un mitin de ciudadanos que a lo mejor claro

Voz 0470 18:41 no conocemos la idiosincrasia albaceteño no la conocemos

Voz 0759 18:43 lo mejor Cospedal anunció que va a ser un striptease a lo mejor otro más o a lo mejor no se os parece que hablemos con alguien de Albacete no existe si podemos llamar a trece diez

Voz 2 18:57 te vienes

Voz 0759 19:00 a contactar con una persona de Albacete oriunda de mismo Albacete si no me equivoco nativa la persona nativa e Rice bordan Rice Albacete quién que os puedo explicar poco la idiosincrasia de Albacete y que está pasando porque si nos está viendo

Voz 2 19:20 hola con quién hablamos con palo Pablo Pablo

Voz 0470 19:26 pero si se tan tan en la cabina de ahí enfrente no está vea ya ya ya pero pero que Pablo está ahí detrás en otro lado bueno pero el de Albacete no pero pedía tampoco conocía nadie de Albacete pero he pensado irse de mala Joaquín Reyes caro

Voz 1194 19:40 el agente del pues

Voz 0759 19:42 lo dio gente de que perder

Voz 1194 19:45 al mundo

Voz 0470 19:47 hace una primera llamada telefónica en la SER a otro sitio dentro de la Sensi San Pablo está a veinte meses

Voz 2 19:52 los está llena de hecho podría venir pero no me queda más épico así por teléfono estamos llevando

Voz 0470 19:58 lo que está en el despacho

Voz 2 20:00 sí acabo de estar con él en la terraza yo lo acabo saludar ahora aquel Pablo

Voz 0759 20:04 está cómo estás

Voz 2 20:05 mira aquí recoge los cables de empleo

Voz 0759 20:11 Pablo una por una exclusiva que daremos instalado ya lo del cable gordo lo que pasa es que no está activo como como si se han instalado

Voz 0470 20:18 a lanzar un como que me represente

Voz 0759 20:22 sí pero eso es verdad puedes confirmar estos Pablo

Voz 1194 20:25 ya en HD

Voz 2 20:27 yo no puedo ni confirmar ni Pablo

Voz 0759 20:32 bueno a ver por lo menos Pablo no puedes explicar qué puede haber pasado en Albacete es decir tú que te mueves allí en el ambiente Downtown Albacete la gente se ha enterado de que estamos el domingo también

Voz 1251 20:43 pero el domingo aquí ahora a la toma de verdad

Voz 0470 20:46 doce Pablo en Madrid

Voz 1251 20:48 y a quién pone solapa se conmigo

Voz 0759 20:51 claro que el Albacete sois de salir no

Voz 1251 20:53 piensa que un domingo a las doce de la gente está tomando una cerveza hay unos caracoles

Voz 0470 20:58 pero eso lo hace todos los días Pablo claro pero el domingo más pero no te Botía digo todos los domingos a ver si que Lance de comedia todo lo todo lo no te lo que no se perdona ni uno eh ya algún consejo que no creada para reflotar un poquito la venta claro jugar con tu pueblo entonces hay un poco de color ya ya lo sabemos baila alguien de tu familia Pablo algún día

Voz 1251 21:20 sí supongo les deja hay sí sí sí pero

Voz 0470 21:22 claro tú tienes muchos amigos no en Albacete claros Pablos para ir alguna pero saben la peña El Chupete nada yo yo muy guapa acelera Model Pablo pues ahora

Voz 0759 21:31 sí pero tropezamos ya en una situación un poco de urgencia no diles que a los que tiene entrada que no vayan claros para hacerlo ya todavía más decadente aclaran

Voz 1251 21:39 lo que se llevábamos ahí ofrecer cerveza hay caracoles allí en el en el show

Voz 0759 21:44 sí me Calvo caracoles cerveza caracoles de verdad

Voz 1251 21:49 o hacer él solo en las tascas pero

Voz 0470 21:51 momento momento momento en su momento el momento por qué porque hay mucha más de las veces que hemos hablado y cuando te acompañe lo no hemos sacado algo

Voz 0759 21:59 la es verdad es que es hierático que no les sacas nada Pablo es excelente profesional en lo suyo y persona

Voz 0470 22:08 no hemos sacado nada en el juego de Pablo nunca jamás todo llama así de como estaba al caer

Voz 0759 22:14 Pablo que es quiere decirnos algo más algún consejo más antes de dejar te quiero mandar un saludo

Voz 1251 22:20 que sí que ya lo sabéis yo me dedico al vivió para que me buscáis para otras cosas

Voz 2 22:26 aplausos

Voz 4 22:26 nosotros pero todo el mundo además el entusiasmo de igual

Voz 1194 22:34 de su claro si son todo Pablo igual es que este carácter es lo normal allí

Voz 0470 22:38 Allard Pablo Pablo nos contó una persona que son buenos en Guadalajara en el aniversario de perdone allí que había joder en la gente enferma tanto al mundo allí gritando a nosotros todo el mundo dijo que estaba triste porque sólo la había reconocido un chaval Il había gritado de lejos lacónica

Voz 0759 22:57 la imagen que proyecta bien vamos a hacer un última llamada de investigación vale la la actuaciones en el Palacio de Congresos de Albacete sí eh creo que vamos a intentar llamar al Palacio de Congresos de Albacete directamente porque esta gente tendrá experiencias no será que va a alguien que yo no arranca de verdad

Voz 2 23:12 a lo mejor estoy ahora había pasado a arribado a Francia

Voz 0759 23:15 sí sí hola

Voz 1251 23:19 bueno es bueno es es el Palacio de Congresos Albacete en el Palacio de Congresos Albacete que tal

Voz 2 23:24 ya te de la Ser de un programa de la vida moderna lo dice resignado pues si ya quisiera yo te noto nada

Voz 1194 23:33 bueno lo primero y gracias por atendernos a personas y queríamos preguntarle a actuar el nueve y el diez de

Voz 9 23:43 el muy bien muy bien

Voz 2 23:47 sabía eso

Voz 0759 23:48 a esta hora está no lo hemos pillado el nueve va muy bien de hecho ya sino que han entrado en cuatro entradas como iba también hemos abierto el diez por la mañana Innova viene Albacete

Voz 0470 23:58 Nos ha hecho el vacío no aquello no arranca

Voz 1194 24:01 CES ustedes que tiene más experiencia eso

Voz 0759 24:04 cuál ha sido el último bola así que no acababa de arrancar antes que nosotros

Voz 1251 24:09 es uno que no había funcionado muy bien si se ha habido no lo primero que viene pincha y creo que vais a ser los poquitos que

Voz 9 24:19 el segundo día Maria Bayos niñas

Voz 0470 24:22 preveía que dice este hombre hasta el lago

Voz 2 24:25 a lo mejor se están viendo finde no estuvo falto viernes y nosotros no vamos pues

Voz 0470 24:33 igual en España pero tiene y de quién ha ido ultimamente ya pasó en el Congreso que haya llenado tías tirando a ver

Voz 1251 24:38 no hombre no normalmente normalmente la gente se conforma con el primer día vosotros usted ahí

Voz 0759 24:45 que no se si palmito habéis sido

Voz 1251 24:48 prohibidos ya hubiese sido otro día

Voz 0759 24:50 pero usted sabe si ese día a las doce y media hay otra cosa en Albacete allí hay un mitin

Voz 2 24:55 de Rivera a lo mejor haga sombra

Voz 1251 24:58 que me conoce a mí no

Voz 2 25:02 no es una excusa o algo para decirlo aquí en

Voz 1194 25:06 es imitando a un

Voz 2 25:09 a un funcionario nazi prime Clos no sé quién no tenemos no

Voz 0470 25:19 tenemos ningún no tiene más simplemente es que no que no

Voz 0759 25:22 hemos flipado que les hemos flipado

Voz 1251 25:25 es que no habano de tal manera darle darle una oportunidad a la ciudad todavía nos queda días

Voz 0470 25:31 es que queda poquísimo saben dio muy poca darle a la sí

Voz 1251 25:34 dábamos quedan dos semanas todavía semana yo creo que vamos a ser vamos a ser optimistas

Voz 0759 25:39 vale de tal manera sí que es verdad

Voz 1251 25:42 que no le importa poner un megáfono de su coche

Voz 2 25:46 el vino aquí

Voz 0470 25:48 no ha llegado

Voz 2 25:50 localidad olla de Nati

Voz 1 26:01 lo intentaremos es verdad que queda

Voz 0759 26:03 dos semanas todavía vamos a confiamos plenamente en Albacete Home of the new comedias prometida en una ciudad

Voz 1251 26:10 ver lo que pasa ahora mismo en Albacete que estamos más pendientes de que el Albacete se salve siga en Segunda División que en estas cosas

Voz 0759 26:18 pero no coincidirá o no

Voz 1251 26:20 sede este fin de semana se va a quedar todo resuelto lo vamos a quedar en segunda la gente se va a animar y le va a gustar

Voz 2 26:27 el esto último mensaje gratuito

Voz 0470 26:31 claro sí sí el Albacete se queda segundo la gente monta contenta a tope con el alba

Voz 0759 26:36 que te vamos ahora mismo lo hacen contra quién juega en Albacete

Voz 1194 26:40 con el Tenerife

Voz 2 26:46 por eso no

Voz 1194 26:47 están boicoteando

Voz 2 26:49 a esta trama cada vez

Voz 0470 26:52 sí si se devuelve más bonito

Voz 2 26:54 Alex cuál es su nombre por favor que no le he preguntado Dionisio Dionisio

Voz 1194 26:57 ya ya muchísimas gracias por atendernos

Voz 0759 27:03 dígale a todo su grupo igual a todo el mundo que estamos allí el el el domingo vales por favor Dionisio

Voz 1251 27:08 lo prometido que estoy seguro que además vais a llenar el segundo día

Voz 4 27:12 el aplauso para Dionisio ya está aquí qué está pasando en Albacete el plazo para que el ministro de propaganda

Voz 10 27:23 Juan Ignacio Delgado Alemany Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres es una era la que no hemos anunciado

Voz 0470 27:53 es el día en que recordemos Ignatius camisa de plátanos pantalón corto

Voz 0759 27:57 otras tiene que volver a ser lo de la chanclas de ya yo desde siempre es muy muy buen modelo pero ahora no hay más que no sea

Voz 0470 28:05 qué enseñan esa buena que

Voz 2 28:07 pero tú ya no te fijas en otras no

Voz 1194 28:12 puedo ser la exige los huevos sí sí sí yo anunciando que era diez no quiero dejar pasar la oportunidad antes mencionaba este señor mayor vestido de chamán que viene seguramente

Voz 2 28:29 ya iba iba decir Sudáfrica Holanda seguramente tiene una vida de explorador

Voz 0470 28:42 Del Potro del Valle

Voz 2 28:45 con esto señor voy a bailar a continuación lo flipado e Ignacio si el señor están saltando me das bien

Voz 4 29:07 estoy acostumbrado a citas compuso claro claro está

Voz 2 29:10 está estás seguridad yo esta locura no me lo esperaba dada por regalarnos este Giggs también no es la primera vez que señores calvos con barba saltando no es más bonito eh tras el audio parecía saber vivir un momento un momento que yo ya le retiraba la mirada te has que puta con yo se lo que es bonito fuerte aplauso con la mirada

Voz 4 29:49 exótico

Voz 1194 29:53 bueno yo me vengo arriba porque y portada del periódico Diario de Avisos de hoy señora

Voz 0759 29:59 médico de Canarias bonito nombre diario día

Voz 1194 30:03 yo me vengo arriba por el poder

Voz 0759 30:05 qué portadas

Voz 1194 30:07 me Olga que te quería enseñar lo ciento cincuenta más influyentes de Canaria Dios vayan aborda de hoy en día

Voz 0470 30:16 tú quién

Voz 4 30:21 usted

Voz 1 30:26 un yo

Voz 2 30:30 influyendo en la sociedad y de ahí que los mil ciento cincuenta

Voz 0470 30:38 ante las fotos

Voz 2 30:41 los ciento cincuenta los los mil canarios ya padres de familia

Voz 0470 30:48 estamos ante que el partido del veinte ya es pues el presidente de la comunidad de humor

Voz 2 30:52 el PDL perdió hay Rankin dentro se que va del uno al ciento cincuenta no no pero ese horror no venga doscientos cincuenta puntos

Voz 0470 31:05 cincuenta y la portada es eso aquí hay un mal

Voz 10 31:08 mira allí donde

Voz 1194 31:11 justo en la esquina emboscada ahí

Voz 6 31:16 tras haber es ya gana el calvario más influyentes en nuestra tierra

Voz 2 31:27 necesito nuevo influyendo eh

Voz 1194 31:28 quiero denunciar tragedias que están pasando a día de hoy porque hay gente que quiere celebrar el Día de Canarias en Madrid todavía no tiene dónde comprarse un traje de mago

Voz 0759 31:39 a un traje además como algo que son los trajes

Voz 1194 31:42 típico folclórico de la si las llamas traje a traje de mago la la Isa si la si exacto quiero presentar señoras y señores a una amiga que ha sufrido esta tragedia eh a ello Cora Cora Cruz estamos preparando varios cortometrajes nos hemos inventado un nuevo fin preparado

Voz 0470 32:05 no varios cortado mucho metraje varios

Voz 1194 32:07 sí nos hemos inventado un nuevo género cinematográfico que yo creo que somos los primeros en llegar a hasta ahí

Voz 0470 32:15 sin saber lo que es mezclando eh

Voz 1194 32:17 bueno vale con la telenovela venezolana un fuerte abrazo señoras y señores para coro

Voz 4 32:25 Cruz cuando esa latitud me claro

Voz 1194 32:34 bueno tan flipado estaba preparando el cortometraje naranjos que tu más invitado a hacer el actor si queríamos demostrar como que los canarios también podemos ser melancólico

Voz 0470 32:46 pero eres eres eres el leading ser protagonista

Voz 1194 32:50 bueno junto a Cora que lo vamos a interpreta dentro de los dos avalado le hice Nos ocurrió sale de mezclar Nouvelle Vague con telenovela venezolana no porque vamos

Voz 2 32:58 claro verdad vamos a nuestro acento

Voz 1194 33:01 nadie subtitular los

Voz 2 33:07 el español

Voz 0470 33:09 tiene el acento que Cora Cora habla más peninsular

Voz 2 33:12 no bueno tú has vamos

Voz 1194 33:17 cómo estás haciendo un esfuerzo para que esta gente te entienda pero en cualquier momento podemos hablar en clave entre

Voz 2 33:22 nosotros

Voz 1934 33:31 sí yo creo generó necesario yo creo porque no se había explorado es el género y claro

Voz 0759 33:37 sí al estereotipo del canario

Voz 1934 33:40 hoy al rato no es verdad es también sufrimos

Voz 0759 33:43 hombre si tu primo mañana mucho sus hijos

Voz 0470 33:47 no no te has Korda no nos pongas gente romántica que viene

Voz 2 33:51 en las Islas Canarias te encuentras mal hazaña como un ambiente deja entre sí anillo de placer me dais anillo de placer porque tengo una familia

Voz 1194 34:08 entonces yo quiero sí si me lo permites escora enseñar un

Voz 2 34:11 la foto en primer lugar de de

Voz 1194 34:14 lo que tú pretendía para el día de hoy por lo del traje de Maga que decía que si lo podemos ven hombre

Voz 1934 34:20 toros de tu cuitas

Voz 1194 34:22 el traje típico de era de verdad de la isla de La Palma sí pero pero te encontrarte con una tragedia que me gustaría que explicar duración porque ya te digo

Voz 0470 34:32 déjame que describa la foto sale intuyo que esta escora no Korac en primer plano ponerle chiíta de La Palma Fake y luego pone colcha de plátano por coherencia que presentarán hoy Madonna Colsa de plátanos muy Carré

Voz 1194 34:44 pero explica las dificultades que tuviste obliga a afrontar

Voz 1934 34:49 a ver yo tenía hoy quería celebrar a toda costa el Día de Canarias porque ya llevo mucho tiempo aquí cabe y uno bueno lo echa mucho menos y tal no entonces me voy a vestir de Aíto para así que voy a voy a buscar un traje de Barack aseguró Amazon hay cinco tal y entonces busqué detrás de de más de mago canario en ama si lo que me salió fue el desde de Harry Potter de pie

Voz 0470 35:17 el Harry Potter canario eh

Voz 2 35:19 me entiendes

Voz 1934 35:21 el Estado store ingrese una encuesta a ver qué le parecía más apropiado pero como estaba muy igualada pues llegó a lo mejor una mezcla yo qué sé como Piolín con un sombrero de Harry Potter y no valen nada o al revés a Harry Potter como una mala

Voz 2 35:37 era complicado vaya otra

Voz 1934 35:38 al final y al final decidí ir al Rastro ir por ocho euros me dice ese traje de que da bastante la cara yo creo eh

Voz 1194 35:46 me parece una obra maestra algún día podrás a lo mejor vestir venir vestida porque si podemos mostrar la foto el resultado final Un

Voz 2 35:53 es por ocho euros cosas encontrará tuneado en el rato de Madrid un traje de lechera de La Palma

Voz 1934 36:05 les hago una una deconstrucción del traje para que vean parte por parte porque tiene tiene chicha eh ya no es lo que parece

Voz 0470 36:11 Madrid bailar una una Isa indicios tú manejarlas

Voz 1934 36:14 pero por supuesto claro yo estaba en la estuvo Nan estuve varios años de las rondallas descomunal yo bailaba muy mal pero bailaba yo qué sé

Voz 2 36:22 intentaba yo fui monaguillo en Granadilla

Voz 0759 36:29 con ambas cosas podemos juntar los dos municipios

Voz 2 36:34 gracias claro

Voz 1194 36:37 gracias Cora de todas formas no no quiero olvidarme de que esta noche hay una fiesta ahora te preguntaré quiera porque tú misma pincha esta noche la fiesta una fiesta para sí en el gen que os Canadian una fiesta para sindicatos que no están dispuestos a contaminarse con el puto ADN godos venimos romanticismo es nuestra manera de ser no queremos contaminar nos así que esta noche coro dime tú si esto no es verdad

Voz 2 37:06 la gente de Sin que el mejor vamos a ser un nuevo monarquía sí

Voz 1934 37:15 mira en en el en la fiesta en el Café Doré de Lavapiés de calle Torrecilla doble al nuevos a partir de las ocho esperemos por ahí abrazan y Pedro habrá picoteo canario tropical claro está

Voz 2 37:30 pero te diré adiós a mi compañero de piso

Voz 1194 37:45 el único protocolos que cuando un canario chico ve una canario chica llegarle dice Luigi

Voz 2 37:52 yo precioso

Voz 1194 37:57 la Liga gracias no sólo quiero por último de enseñar el el guiso preparado para anunciar la fiesta esta noche

Voz 4 38:09 la viendo esta noche una fiesta por así decirlo herido gracias a no

Voz 0470 38:23 vale vale vale es que no hay oye estrambote ante dicho y luego ya termino con una movida

Voz 2 38:30 bueno la movida era enseñar el guion

Voz 0470 38:34 pero yo pensaba pero es que claro para que no vale la reunión de un minuto y medio que tenemos brava no voy a llamar a un achique y luego ya termino con una cosa pero lo que has puesto era todavía hablando con Cora noi Pereira ya despidiéndose ya pero yo no yo no no te despedido porque entendía que todavía estamos en la en la su parte de que hay que venía algo tuyo para acabar pero resumió yo ya lo hice antes para que me dices que después decora viene otra cosa te dije eso como caro más dicho hago una cosa de Canarias pondré una voz luego llamó una muchacha y luego termino yo con algo que no pasa nada no pasa nada terminó una canción pero yo creo que te doy pistas suficientes

Voz 2 39:12 el acto el crescendo yo cuando gracia

Voz 0759 39:16 el gran pelotón de lo entiendes mi confusión es que tenerlo dos razón entonces es una discusión muy divertida porque tenía razón tenemos y eterna profunda mandamos un abrazo de sino obra me pasa una cosa que que es muy bonito acabar las secciones también así en en en en Valle vale bueno notamos un abrazo que represente a Canarias directores Canarias tú eres la península eso es

Voz 0470 39:45 es un aplauso la vida moderna es dar la nacionalidad de un país a los inmigrantes más virales no hemos tenido muy buena definición de arroba el club con mucha enviándole muchas gracias por estar aquí un día más en el Día de Canarias a menudo David Hardy gracias pudiendo estar por ahí en en Lanzarote La Graciosa o en La Graciosa alquilada gracioso yo también aun así en embeleso han estado aquí ha seguido una cosa para sí que que bueno