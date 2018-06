Cómo combatir la temida ansiedad

hoy tenemos con nosotros otra vez a Raquel Calonge coach especializada en auto estima en gestión de emociones y me encanta que venga a vernos cada tres o cuatro semanas como ésta Raquel pues muy bien yo feliz de venir yo sabes que que me gustan mucho de inhibir y hablar de cosas te parece si hoy hablamos de la ansiedad no podemos menudo tema sí pero yo creo que bueno que tocaba no aunque de verdad que esto es un tema que que me causa cierto respeto eh bueno yo te voy preguntando y Itu nuevas contestando por dónde salimos más vale mal Bengasi que es la ansiedad colín claro a ver aquel vamos vamos vale pues mira voy a voy a empezar con la definición que le da la Organización Mundial de la Salud y la ansiedad no es una enfermedad osaba porque la OMS dice que una enfermedad es la pérdida de salud no es una manera orgánica o biológica en cambio en la ansiedad se considera un trastorno es una alteración la capacidad de adaptación que tenemos de la vida cotidiana y hay distintos tipos de ansiedad sí de hecho cuando se cataloga de trastorno de ansiedad yo a que voy a ser muy precavida se lo voy a dejar a los a los compañeros psicólogos y psiquiatras porque hay tipos de ansiedad cuando están estipulados como un trastorno de ansiedad es muy posible que detrás de eso vengan otros trastornos mucho más complicados que seguro que todos hemos oído no un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de pánico una fobia social sí es una fobia también puede ser específica así que si te parece dentro de lo que de mi ámbito de lo que puedo hablar vamos a hablar de lo que se llaman ansiedad sana que no sé si si

Voz 1481

03:01

circunstanciales es decir si tú tienes una ansiedad y ves que no puedes manejarlo tienes que que que ir a un psicólogo un psiquiatra porque al final de alguna manera se vuelve como central en tu vida sabes no paraliza no si no piensas en otra cosa más que intentar no sentir eso y además como la ansiedad es desagradable cuando hablábamos de las emociones están en ese lado pues hombre no son muy agradables de sentir las personas empezamos a coger miedo de volver a sentir ese miedo y empezamos a sentir miedo del miedo los metemos en un círculo entonces las ansiedades que yo sí que manejo digamos que son las que inicialmente produce miedo pero son circunstanciales y una vez que has aprendido ya no desaparecen eso que diferencia hay entre estrés y ansiedad Jo sabes lo que pasa que es que todos hablamos en un lenguaje coloquial lo popular pues quién no ha dicho de ahí que depresión tengo no tengo un estrés au tengo una ansiedad cuando desde un punto de vista clínico o médico no tiene nada que ver es una manera que tenemos de hablar pero para definirlo para que los oyentes sepan la diferencia el estrés tiene una causa externa si tú tienes mucho trabajo y dejas de trabajar te mandamos una semana la vaya desaparece desaparece todo esto es casi seguro vale que es lo que pasa con el estrés que no aparece de un día a otro esos son cosas puntuales si ya hay un trastorno eso digamos que se ha ido cociendo muy lentamente un poco acumulativo eso es entonces resulta que te mandamos a la playa tú estás ahí la tumbona con un tic tic que dices qué pasa porque no me relajo no entonces también hay que darle un poco de tiempo a a que eso también bajen no del mismo modo que no eso no ocurre de un día para otro tampoco desaparece de un día para otro vale digamos que la ansiedad es más cosas anticipa activas que hacemos sabes de esto va a pasar pero en realidad no lo tiene tan claro digamos que es un esa cosa del miedo futurible el estrés tienen una causa externa la ansiedad es una percepción interna que cada uno tiene y cómo podemos evitar esa esa ansiedad bueno aquí sí que me pillas un poco porque me gustaría hablarlo a nivel particular mira yo creo que con ansiedad con estrés con cualquier tipo de trastorno que se tenga acompañado de psicólogo de psiquiatra de lo que sea yo aconsejo siempre algo que es muy obvio y que tú también dices no comer bien dormir bien llevar una vida sana pero hay algo que que creo que es Santísimo Iker realmente para las personas que tienen