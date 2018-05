Dejar de fumar en grupo

Voz 1 00:00 en nada

Voz 0313 00:06 algo muy importante podría ser un concierto de Sheeran que estaría que estaría muy bien no es exactamente eso pero Irán que son fin cantante conocidísima verdad reconocible por casi todo el mundo es un tipo que desde hace bastante tiempo incluso en sus canciones incluye lo complicado que es la lucha por dejar de fumar yo no sé qué estado está ahora mismo sé que lo dejó que volvió que el volvió a dejar no sé cómo está ahora mismo Sheeran pero sé que hay un montón de gente que lo intenta Le cuesta mañana eso es lo importante mañana es el Día mundial contra el tabaco ya hay algunas cifras hay algunos datos así muy básicos muy esquemático que no está de más recordar según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria casi un millón de personas que es una barbaridad fuman en España de manera habitual y cada año mueren por este motivo mueren más de cincuenta mil eh que es para que es para pensárselo pero aún así es complicado muy complicado lo ha comprobado sobre el terreno incluso con nuevas alternativas Sonia Ballesteros Sonia buenas tardes hola buenas tardes

Voz 3 01:10 como tú has dicho dejar de fumar es dificilísimo es que se trata no sólo ya de abandonar una droga también de abandonar un estilo de vida lo sabe muy bien el doctor Pedro Martínez Urzaiz que es experto en tabaquismo y con el que nos encontramos en el centro de salud municipal de La Latina allí el Ayuntamiento de Madrid ofrece terapia

Voz 1913 01:28 supo para dejar de fumar empezamos uno yo empezamos con buenos días con felicidades y que nos cuenten cómo ha ido su semana preguntan se repite a cada uno de los asistentes cómo ha ido tu semana

Voz 4 01:42 la semana no ha ido muy allá porque me vuelto alérgica entonces lo que a mí me apoyaban más encontrarme mejor y ahora con la alergia me encuentro peor pero bueno aquí seguimos yo ya he hecho muchos intentos un me estoy apoyando con parches porque yo no soy capaz de dejarlo

Voz 1913 01:57 con fuerza de voluntad que nadie se desanimen porque esto es lo que importa lo importante es que están todos aquí

Voz 2 02:02 saben que de una forma otro llegará el momento en que podrán librarse de ella no

Voz 1913 02:06 en este centro municipal a terapia de grupo es gratuita dura nueve semanas Se puede repetir si acepta a todo el mundo y este es el perfil

Voz 2 02:14 el doce quince personas además sexo más o menos similar es decir no hay denuncia jóvenes no hay no vienen hizo más obreros la madurez cincuenta sesenta cuarenta y cinco

Voz 5 02:28 efectivamente estamos hablando de personas ya con en fin con una edad entonces Sonia cuáles cuáles son los motivos para que hayan acudido a esta terapia para intentar dejar de fumar

Voz 1913 02:35 el nuevo algo más pues sí mira fundamentalmente como todo apunta se es la salud pero también hay otras razones que además van ganando peso

Voz 6 02:42 en principio creo que fue el rechazo social familia y amigos que ya no fumaban

Voz 7 02:47 tendría que dejar el tabaco como fuera me afectaba a toda la convivencia en respira mal la salud y el dinero

Voz 8 02:56 tenía muchos pitos me ahogaba mucho por mi familia como lo estaban diciendo constantemente y mis nietas sobre todo me lo pedía

Voz 2 03:02 pues mire el ejemplo pueden ser además se caracteriza por ser un hombre que es decir eso de que yo fumo poco eh es un absurdo eh mire usted Youtube hay un vídeo entonces una persona por de se afanan una cara daré la cara solamente hace una especie de movimiento grasa paso constituye un choque tal que es increíble no evidentemente el aspecto

Voz 1913 03:30 eso cardiovascular jugando poco es el que más el quemar su el doctor rematando cada una de las intervenciones para romper ideas preconcebidas erróneas como está de que fumar poco no es malo y también para apoyar a los que aún están aprendiendo a dejar la adicción es decir en la primera fase de la terapia

Voz 8 03:46 toda la vida fumando y todavía no lo no lo he conseguido fumo menos como mucho cuatro horas sin fumar pero al cabo pieza otra vez a fumar compulsivamente pero vamos pienso quitar por lo menos la en la tengo metida en la cabeza él va a dejar de fumar Duran poquito más pero lo dejara su ya has compañeros también

Voz 0313 04:09 el tabaco como la tragedia hoy ya no hay otros días sesenta mil aves digo madre mía cómo vasco

Voz 9 04:17 no se exige a mi se me ha agudizado el así sí sí son son sentidos que se recuperan muchísimo eh muchísimo en muchísimos muchísimos años solos

Voz 1913 04:27 que lleva ella la veterana del grupo enganchar al tabaco hoy sesenta y pero esta vez ya llevo treinta y cuatro días y formar yo no me lo creo más de un mes sin fumar y no ha perdido el sentido del humor Nos dice que lo peor de todo es todo y sobre todo que le gusta y que aún no puede decirlo en pasado mayo estadísticas sobre el éxito que se consiguió

Voz 5 04:49 esta terapia en concreto pues según el doctor Faes

Voz 1913 04:51 el porcentaje de éxito ronda el treinta por ciento lo que no está mal nos dice para una droga social y tan compleja como el tabaco presidente a tres ex fumadores que lo han conseguido con la terapia de grupo

Voz 8 05:03 sí la verdad es que yo lo había intentado antes no lo había conseguido sólo es muy importante te apoyas en ellos te abres a tu problema te cuentan los suyos y eso hace mucho

Voz 6 05:12 mucho se yo al principio miraba esto con una cierta prevención estorba al barajada pero vamos a ser capaces de hacerlo todos porque no verles

Voz 8 05:23 hay nada más

Voz 1913 05:27 el grupo te motiva decían todos y los que

Voz 10 05:29 lo están intentando también se suman esta idea les dejamos debatiendo sobre esa idea sobre alguna más si sí porque escucha es aún no escuchas a otro para mí yo lo lo he encontrado muy positivo hacia mí el escucharla

Voz 8 05:43 día de uno y de otro luego hay premio pero el ahorro del dinero no voy metiendo en un bote y eso

Voz 2 05:54 así que yo me quedo con ganas de quedarme más