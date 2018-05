Cuestión de dignidad

Voz 0313

00:04

hola buenas tardes a lo mejor del día espeso pues seré pero hay algo que no me cuadra mañana comienza el debate sobre la moción de censura que ha presentado el Partido Socialista contra Mariano Rajoy mañana pero hoy en el pleno del Congreso y ayer en la Comisión de financiación ha habido un pim pam pum contra el Gobierno contra el PP que no ha dejado títere con cabeza no hace falta que les recuerde además el varapalo de la Audiencia Nacional con la sentencia de la Gurtel y sin embargo a esta hora no está claro aún si esa moción de censura saldrá o no adelante