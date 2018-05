“A los 20 minutos ya se notan los beneficios de dejar de fumar”

Voz 1 00:00 aquí hay que mañana ocurrido

Voz 0313 00:03 muy importante podría ser un concierto de Sheeran que estaría que estaría muy bien no es exactamente eso pero él Sheeran que es en fin un cantante conocidísima verdad reconocible por casi todo el mundo es un tipo que desde hace bastante tiempo incluso en sus canciones incluye lo complicado que es la lucha por dejar de fumar yo no sé qué estado está ahora mismo sé que lo dejó que volvió que el volvió a dejar no sé cómo está ahora mismo Sherman pero sé que hay un montón de gente que lo intenta le cuesta mañana esos lo importante mañana es el Día mundial contra el tabaco ya hay algunas cifras hay algunos datos así muy básicos muy esquemático que no está de más recordar según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria casi un millón de personas que es una barbaridad fuman en España de manera habitual y cada año mueren por este motivo mueren más de cincuenta mil eh que es para que para pensárselo pero aún así es complicado muy complicado y lo ha comprobado sobre el terreno incluso con nuevas alternativas Sonia Ballesteros Sonia buenas tardes hola buenas tardes

Voz 2 01:07 como tú has dicho dejar de fumar es dificilísimo y es que se trata no sólo ya de abandonar una droga también de abandonar un estilo de vida lo sabe muy bien el doctor Pedro Martínez Urzaiz que es experto en tabaquismo y con el que nos encontramos en el centro de salud municipal de La Latina allí el Ayuntamiento de Madrid ofrece terapia de grupo

Voz 1913 01:25 pues para dejar de fumar empezamos

Voz 1 01:28 empezamos con buenos días Coró felicidades íberos cuenten como hay

Voz 1913 01:34 su semana Yesa preguntan se repite a cada uno de los asistentes

Voz 3 01:38 cómo ha ido esta semana la semana no ha ido muy allá porque me Huerta alérgica en lo que a mí me apoyaban más era encontrarme mejor que ahora con la alergia me encuentro peor pero bueno a diez seguimos yo ya he hecho muchos intentos me estoy apoyando con parches porque yo no soy capaz de dejarlo

Voz 1913 01:54 con fuerza de voluntad que nadie se desanimen porque esto es lo que importa lo importante es que están todos aquí

Voz 1 02:00 saben que de una forma otro llegará el momento en que podrán librarse de ella no

Voz 1913 02:04 en este centro municipal AP del grupo es gratuita dura nueve semanas Se puede repetir Si acepta a todo el mundo y este es el perfil

Voz 1 02:12 los doce quince personas hay además sexo más o menos similar es decir una identidad e jóvenes no hay no vienen e hizo más sobre Losada maduró Kitano cincuenta sesenta a cuarenta y cinco no

Voz 0313 02:26 diamante estamos hablando de personas ya con con una edad entonces Sonia cuáles cuáles son los motivos para que hayan acudido a esta terapia para intentar dejar de forma que las luego hay algo más

Voz 1913 02:34 pues sí mira fundamentalmente como todo apunta apuntas es la salud pero también hay otras razones que además van ganando peso

Voz 4 02:40 principio creo que fue el rechazo social familia amigos que ya no fumaban

Voz 5 02:45 tenía que dejar el tabaco como fuera me afectaba a todo a la convivencia en respira mal la salud oí de oro tenía muchos pitos me ahogaba

Voz 1 02:55 mucho por mi familia lo estaban diciendo constantemente en bisnietas sobre todo me lo pedían por ejemplo la todos los su mal ejemplo poder que además se caracteriza por ser un hombre enfatiza decir eso de que yo fumo poco eh es un absurdo mire usted eh Youtube hay un vídeo tanto una persona por un así destrozos e la zona una calada ahí la cada solamente hace unas Pizzi movimiento Grace un paso constituye un choque tal que es increíble no es enteramente el aspecto cardiovascular fumando poco es el que más el que más su el doctor Saiz va rematando

Voz 1913 03:34 cada una de las intervenciones para romper ideas preconcebidas erróneas como esta de la de que fumar poco no es malo y también para apoyar a los que aún están aprendiendo a dejar la adicción es decir en la primera fase de la terapia

Voz 1 03:46 toda la vida fumando y todavía no lo no lo he conseguido fumo menos como mucho cuatro horas sin fumar pero al cabo pieza otra vez a fumar compulsivamente pero vamos pienso quitar por lo menos la idea la tengo metida en la cabeza él va a dejar de fumar y Duran poquito más pero lo dejara según

Voz 1913 04:08 pero es también intervienen

Voz 1 04:10 o sea tabaco como la traería voy ya no el otro día se sienta a mi lado y digo madre mía cómo ha dado no se exige a mi se me agudizado de Rossi sí sí son son sentidos que se recupera muchísimo eh muchísimo muchísimos muchísimos años solos

Voz 1913 04:27 es que lleva ella la veterana del grupo enganchar al tabaco hoy sesenta y sabes ya llevo treinta y cuatro días y jugar yo no me lo creo más de un mes sin fumar y no ha perdido el sentido del humor Nos dice que lo peor de todo es todo y sobre todo que le gusta y que aún no puede decirlo en pasado mayo estadística

Voz 0313 04:48 sobre el éxito que se consigue con esta terapia en concreto

Voz 1913 04:51 pues según el doctor Urzaiz el portal el porcentaje de éxito ronda el treinta por ciento lo que no está mal nos dice para una droga social y tan compleja como el tabaco presenta tres ex fumadores que lo han conseguido con la terapia de grupo

Voz 1 05:04 la verdad es que yo lo había intentado antes no lo había conseguido sólo muy importantes apoyos en ellos te abres a tu problema te cuentan los suyos

Voz 4 05:13 y eso hace mucho mucho si yo al principio miraba esto con una cierta prevención pero vamos a ser capaces de hacerlo todos los porque no voy a hacer

Voz 1913 05:29 el grupo te motiva decían todos y los que lo están intentando también se suman a esta idea les dejamos debatiendo sobre esa idea sobre alguna más si porque escuchas a uno escuchen a otro para mí yo lo lo he encontrado muy positivo hacia mí escucharla

Voz 1 05:44 Soria de uno y de otro luego hay premio Perle de ahorro del dinero no voy metiendo en un bote y eso así que yo me quedo con ganas de quedarme más si me quedo yo me quedaría más más tiempo escuchar

Voz 0313 06:06 el daría más tiempo escuchando Lara Bravo buenas tardes

Voz 6 06:10 buenas tardes de la cadena

Voz 0313 06:12 qué tal Nuestra Señora del Rosario en Madrid que conclusión así a bote pronto saca de este este reportaje de Sonia donde estos testimonios de esta de esta de esta terapia

Voz 6 06:22 bueno pues primero que que dejar de fumar es algo que es difícil

Voz 0313 06:27 que desde luego el léxico eh

Voz 6 06:29 Mayor siempre y cuando se con ayuda bien ayuda generalmente con ayuda profesional y también en algunos casos pues también es una empezaría la la ayuda farmacológica

Voz 0313 06:41 muchos fumadores que lo han dejado dicen que se encuentran peor después justo en los primeros tiempos no que todos en incluso más que se consumen más eso es real

Voz 7 06:50 eh bueno R

Voz 6 06:52 es real e sobretodo en en esos primeros días esas primera semana los bronquios digamos que esas células bronquial es están adaptando a la nueva situación no debe quitarse ese elemento que el décimo que vamos que que le rompe por completo esa adaptación al principio pues sí que se puede notar de esta manera no sí que frecuente que que en otros pacientes cuando dejan de fumar nos lo cuentan pues se primero primeros he catarros bronquitis que luego afortunadamente desaparecen y luego lo que nos encontramos al paso del tiempo justo todo lo contrario que un paciente que previamente tenía bronquitis es de relativa con relativa frecuencia dejar llenarlas

Voz 0313 07:37 yo iba dos efectos positivos cuánto tiempo se tarda en notar los

Voz 6 07:41 pues mira en los primeros veinte minutos después de apagar

Voz 0313 07:45 qué minutos ha dicho veinte minutos

Voz 6 07:48 que ya la frecuencia cardiaca y la tensión arterial que con el tabaco tienden a tienden a elevarse a los veinte minutos ya se normalizan sea que los beneficios empiezan a notarse prácticamente desde el principio Diane las primeras ocho horas aproximadamente el monóxido de carbono se reduce a la mitad el monóxido de carbono un una sustancia nociva que contiene el tabaco y que impide que el oxígeno pase de manera correcta la sangre

Voz 0313 08:17 me parece tal me parece tan importantes Oca acaba de decir que en fin lo voy a subrayar porque creo que muchos fumadores que igual no lo saben si supieran que en veinte minutos como acabas de decir a doctora Bravo su cuerpo ya reacciona de forma positiva usted igual se lo pensaban no

Voz 0827 08:32 mira Frantino magníficamente si dejo de fumar en estos momentos yo antes de que empiece el larguero y espero que eso es mucho

Voz 6 08:40 exactamente es que es algo que nos que nos debe servir pues para para como motivación no porque esos efectos están ahí y ocurre en todos los fumadores con lo cual debemos conocerlo claro que sí

Voz 1512 08:53 doctora Bravo me voy a poner en plan confesionario yo deje de formar una vez durante diez años volví a fumar hace un año y pico los que Montse recaído tenemos posibilidades nuestra recuperación es más difícil está nuestros pulmones más afectados por esta recaída

Voz 6 09:11 no no no no por supuesto tenéis las mismas posibilidades de de dejarlo incluso más porque ya habéis pasado por esa experiencia Hay sí yo creo que que vamos que el hecho de que haya una recaída no debe de ser animarnos para volver a intentar dejar de fumar de hecho es habitual que en el proceso de la deshabituación tabáquica haya recaídas y no debemos tomarlo como un fracaso simplemente como un proceso normal y ahí hay que volver a intentarlo

Voz 1913 09:43 doctora dicen a mí Provence me han contado que hasta pasados diez años uno no se queda limpio del todo eso es verdad es un mito

Voz 6 09:51 sí es verdad y hasta cierto punto porque por ejemplo el el riesgo de cáncer de pulmón no desaparece nunca sí que es cierto que hay entre los diez y quince años se reduce mucho el riesgo pero no no desaparece nunca en cuanto a las enfermedades cardiovasculares el riesgo de tener un infarto agudo de miocardio sí que es verdad que a los quince años saber de haber dejado de fumar se iguala eh frente a los a las personas que no ha fumado nunca

Voz 0827 10:21 jóvenes doctora nos decían que a estas terapias va gente ya te ayudita pero los jóvenes parece que o no se atreve hemos sencillamente viven en la inconsciencia de soy muy fuerte no me va a pasar nada diga algo

Voz 0313 10:34 los jóvenes efectivamente piensan que

Voz 6 10:36 que que no les va a pasar a ellos es un poco no esa sensación de la juventud ese sentimiento pero el tabaco es una sustancia altamente adictiva dañina desde desde la primera calada por supuesto que va va a dejar mella entonces cuanto antes se deje mejor porque él los los efectos nocivos van a ser claramente menores ibamos hay que animarles hay que animarles además creo sinceramente que el tabaquismo es no está de moda y eso que creo que a los a los jóvenes

Voz 0313 11:11 el importa no es no

Voz 6 11:13 la demora no es guay no no School hay que dejar de fumar

Voz 0313 11:17 yo quiero añadir irme a la línea concesionario todo Marta Fernández simplemente para para constatar para confirmar que se puede dejar de fumar yo empecé a fumar a los once años te robaba los les robaban los Celtas Cortos a mi padre desde los once años luego lo dejé porque jugaba al fútbol y lo dejé durante varios años y atletismo y demás luego me reenganchado un poquito cuando viene a Madrid a primera te hace casi treinta años que deje de fumar no vamos si se puede conseguir y no es tan Convit para mí no fue tan complicado ni mucho menos no se puede dejar de las cuatro personas asentadas ahora mismo en la media yo sigo dejaste has dejado

Voz 1913 11:54 en estamos dos a dos tú te acuerdas bueno ya

Voz 0827 11:57 yo soy el tanto del grupo siempre lo subraya club empiece a fumar con cuarenta años y eso es imperdonable absolutamente imperdonable es elevado

Voz 1913 12:05 yo quería preguntaros tú recuerdas que día dejase de fumar

Voz 0313 12:09 de no sé qué fue aprovechando un resfriado muy fuerte eso me encontraba mal que que lo de no no no lo no no no no yo no yo no yo lo dejo

Voz 5 12:21 a ocho de enero de dos mil siete

Voz 1512 12:25 después de ver un Wagner en el Teatro Real porque se habla poco de la esclavitud que es el tabaco cuando haces un vuelo largo cuando te ves una ópera de Wagner estas cuatro horas sentada no puedes disfrutar porque estas pensando en el cigarrillo y a que el día lo deje lo dejé por otras razones no por las claves

Voz 0827 12:39 prefiero eso sí que es un síntoma no doctora es decir cuando uno dice no yo deja de fumar hace cinco años tres meses y cuatro días eso significa que todavía está muy presente el vicio

Voz 6 12:50 eso sí luego bueno lo que comentar es lógicamente cuando hace de una manera planificada pues yo creo que que uno recuerda más no la la fecha pero sí sí porque bueno muchos ex fumadores años después pues siguen recordando lo yo creo que con los con el tiempo desde luego ganan los beneficios Si la mayor la gran mayoría de los ex fumadores

Voz 0313 13:15 que ha salido ganando hoy también de Berna que iban

Voz 0827 13:18 su colectivo cómo va la cosa hay muchos neumólogos que fuman o que son ex fumadores

Voz 6 13:23 pues la verdad es que pocos pocos cada vez menos eh yo ahora actualmente con mis compañeros de trabajo no fuman Avilés tampoco tenía me está cambiando phishing está cambiando afortunadamente

Voz 0313 13:39 conclusión de cierre es lo siento que nadie nos tenemos que ha tenido unos Juegos es sí se puede sí se puede doctor habrá dado muchísimas gracias por asomarse a la ventana gracias ha sido tercera cambio Ballesteros abraza compañera