La Script: 'El Quijote', nacido para fracasar (01/06/2018)

Voz 1457 00:21 hola qué tal bienvenidos a La Script por fin se estrena El hombre que mató a Don Quijote la película de Terry Gilliam con Adam Driver Jonathan Price también vuelve Polanski con el thriller basado en hechos reales vamos a hablar del nuevo documental sobre Camarón ni en televisión con José Manuel Romero y Dani Garrán hablaremos de la segunda temporada de The Good Fight que emite Movi Star fluye sobre todos los vamos a centrar en las declaraciones políticas de esta serie

Voz 1457 02:27 o de que los amigos han cambiado de algunos han vuelto a aburridos pues mira es la vida la vida misma puede hacer poquito hipster casita pero bueno vamos a empezar por un señor que lleva muchos años intentando poner en pie una película y que por fin ha seguido es Terry Gilliam que por fin estrena El hombre que mató a Don Quijote este director de la Doce monos Brazil fue uno de los integrantes de Monty Python lleva más de veinticinco años tratando de sacar adelante esta adaptación de la novela de Cervantes que se centra porque evidentemente no podía ser literal lógicamente hice centren las andanzas de un director de cine de Hollywood tratando de recrear eh el propio Quijote Adam Driver es el alter ego por tanto de Gillian Un Sancho Panza que lidia con un Quixote interpretado por John azar Price Olga Kurylenko este Stefan es cargar también están en la parte extranjera y Oscar Jaenada Jordi Mollá Rossy de Palma y Sergi López en la parte española como recordamos fue la cinta de clausura del pasado Festival de Cannes

Voz 7 03:38 Don Quijote de la Mancha perdido para resucitar la caballería pues esto lo escribí yo blasfemia la mano de nuestro Creador en los hielos premios puedo leerlo

Voz 8 03:50 que un campesino como tú todo

Voz 9 03:53 vamos a traducir las para labrar tú

Voz 10 03:56 miras los dibujos se cree de verdad que es Don Quijote bueno pues

Voz 5 04:01 vamos a ver qué os ha parecido que es lo que nos preguntan todo el rato Iggy Iggy claro pues es una película nacida para fracasar una película de valientes hay que estar loco exactamente un Don Quijote en toda regla al ha sido una

Voz 0544 04:18 aventura que se ha topado con con más que molinos de viento hoy y otras aventuras y desventuras muchas desventuras pues a mi me parece que es puro Terry Gilliam es una película a para mí muy excesiva e muy imaginativa desbordante barroca lo que pasa es que a mí me no me acaba de enganchar me parece que es un poco aburrida muy densa muy muy larga porque son dos horas y pico oí a veces premió esa pero sí me parece que recoge muy bien lo que ese adaptación de Don Quijote la lleva a su terreno de una forma muy original y yo creo que a los amantes del cine de Terry Gilliam algunos de los amantes de Terry Gilliam pues les va a gustar esta adaptación porque yo creo que tiene cosas buenas pero lo que pasa es que para el público comunes que yo me incluyo me parece que es es un poco hay espesa es poco pastiche no

Voz 1463 05:15 sí le falta a mí no me molesta tanto lo pastiche o la locura que entiendo que es excesiva por momentos pero casi hasta agradezco la esté todo lo excesivo quizá lo el problema de de la película es que es aburrida entonces claro un libro de aventuras eh es una película tan larga basada en un libro que a priori tiene pinta de tocho no para para el público general que el público que a lo mejor lo ha leído en el instituto y piensa que es algo que se le por obligación no me parece que haga la función de descubrir o acercar el Quijote sí que me parece que lo ha entendido a la perfección me parece que lo adapta perfectamente el espíritu no es un hecho

Voz 5 05:54 espíritu propio también me parece que lo

Voz 0544 05:57 hace que conecte con la España actual en muchas de las de las fases de la película que tiene muchos guiños a la a la España actual

Voz 1463 06:03 o sea que la verdad es que salvo porque ha rodado en inglés y son actores extranjeros es una película muy española no sólo porque se haya rodado aquí el equipo técnicos español sino porque yo creo que que sí ha conocido muy bien una España profunda o una España o unos problemas de España que de alguna manera si están ahí ellos saque de la película es muy interesante ir a mí el planteamiento me parece una idea muy brillante de todos lo de meterse con los productores de Hollywood el hacerse su alter ego y luego la evolución de los personajes no que al final es el propio Quijote y eso es muy difícil de lograr selló con un cuando me meto mucho con con Aaron Sorkin porque él menciona el Quijote yo creo que realmente no ha entendido el Quijote no creo que Terry Gilliam dentro de su locura antes

Voz 1457 06:47 dijo o a pesar de o gracias a su locura

Voz 1463 06:50 las bien a mi me parece que en realidad tiene más interés para

Voz 1457 06:52 a los extranjeros que es una película en inglés que yo creo que Jonathan Price está maravilloso que te en el que que interpreta ese espíritu quijotesco de de alguien a que que se va transformando y aquí su fantasía está todo el rato entre la realidad y la FIA Acciona a mí eso me me gusta mucho pero para mí me me aleja mucho la parte del inglés Si el tono pastiche me me me parece que sí que recoge el espíritu IS sí me parece que es que es una es una empresa imposible

Voz 5 07:22 muy bien de entrada osea que yo lo respeto en ese ese

Voz 1457 07:25 debido sí totalmente

Voz 0544 07:27 mira hable no por lo que ha sufrido hoy por lo que ha peleado por llevar este proyecto adelante y si la película es una es un juego constante entre la realidad y la ficción qué es lo que es real y qué es lo que es ficticio como se exalta dio una cosa a otra en en un momento no como hay personas personajes que se dejan llevar por esa realidad no hay otros que viven permanentemente en la fantasía o que saltan un poco de eso de la fantasía a la realidad

Voz 1457 07:55 luego me sobraban Guinea o sea yo creo que ellos dos los dos personajes de Adam Driver y el Quijote que en realidad llega un momento que no sabe si se están cambiando ella me sobra parece una cosa antigua

Voz 1463 08:08 si hasta el final que sea el final lo entiendes mejor un poco el personaje quizá la conexión con creo que todas las mujeres de la película o todo el retrato de las mujeres es un poco salvo que sea una crítica como son tratar a las mujeres en Hollywood que no sé si si esas era la voluntad

Voz 1457 08:26 Leo eh me parece que es un poquito Machín

Voz 1463 08:29 culo ese retrato pero sí que me gusta el personaje de Dulcinea al final cuando no vamos a hacer spoiler pero cuando ya dice bueno a dar decir tú a mi lo que tengo que hacer si yo estoy explotada no explotados Si yo soy tal lo cual ahí me gusta más pero si bueno era una figura que tenía que estar no yo creo que que claro era difícil tamén colocara esa figura en medio de

Voz 11 08:48 de esta idea del director sí la verdad es que ha sido como decía Elio

Voz 1457 08:53 un un una película brutal llena de dificultades por todo el camino se ha dejado la piel de hecho se pudo clausurar el Festival de Cannes a pesar de que el productor uno de los primeros el portugués Paulo Branco

Voz 12 09:08 que el Bleu le demandó

Voz 1457 09:11 Kilian tuvo un amago de infarto cerebral estaba completamente también además había hecho aquel documental sobre sobre la anterior película con la enfermedad de de Jean Rochefort que iba a interpretar al Quijote bueno esta semana también ha estado en Madrid Pepa le ha hecho una entrevista sobre las dimensiones políticas olas equivale la política del personaje sí

Voz 1463 09:34 desde a la que no ha entrado en África para nada no quería mencionar he de hecho decía a cuyo nombre no quiero acordarme no no mencionaba Ania Weinstein no mencionaban teatral ninguno era villano para él ni siquiera le dije no puedes mencionando a Paulo Branco como el villano me dijo es el único que tengo no

Voz 13 09:51 y la verdad es que bueno es

Voz 1463 09:55 Terry Gilliam defendía muy bien esta película y siempre tenía una broma o un guiño humorístico para cada respuesta el esto o lo contestaba en Cannes cuando le preguntaban si si no es que estaba además se ha obsesionado con el Quijote después de tantos años

Voz 6 10:09 después

Voz 0544 10:11 la pregunta es porque está tan obsesionado conmigo no me deja solo me habla

Voz 10 10:16 desde hace muchos años cogido está abusando Mills pues sí

Voz 5 10:22 luego también decía aquello de que no pretendía ser fiel a Cervantes así que no le dejan par Cervantes y pongámonos a trabajar a ver quién se atreve

Voz 14 10:37 es decir eso FAC

Voz 1457 10:40 bueno en esta tenemos también un corte sobre la entrevista de esta semana en la que le había preguntado por la cultura española

Voz 1463 10:46 claro le preguntaba por qué pues lo que decía Eliot aunque sí que hay guiños de la España actual están los inmigrantes está incluso la Guardia Civil

Voz 9 10:54 funciona como la Inquisición

Voz 1463 10:57 eran los rezos incluso horrorosa pasear rusas esa hay villanos corruptos bueno vamos que es en la España actual entonces le preguntábamos que cómo había sido su inmersión en la cultura española

Voz 15 11:09 bueno bueno dudas parecen dio sin

Voz 0866 11:14 sé lo que me gusta de España es que es uno de los pocos países de Europa donde la auténtica locura sigue existiendo cada vez que miro los crucifijos españoles son mucho más extremos que cualquier otro crucifijo la carne mucho más desgarrada por el dolor las fiestas españolas aunque supongo que ya no dieran burros del campanario pero son una auténtica locura son primarias fantásticas España es muy interesante porque es un país muy organizado de alguna forma parecido a veces más a Reino Unido que a Italia pero es un país muy apasionado por otro lado todo tiene que ver con la carne y los instintos primarios es fantástico aunque como vemos en las noticias la libertad de expresión está atacando en España y eso hay que destruirlo hay que ser violentos otra vez de España tiene que mantener

Voz 16 12:03 es su espíritu violento

Voz 5 12:07 pero bueno está invitando los estados charlamos Segunda Guerra pero que sí

Voz 1463 12:11 esto de las libertades pero bueno claro después de esto porque estaba muy enterado de todas las condenas a los raperos a los tuiteros entonces le decía que como bella esto que es el que ha sido una persona que ha hecho tanto humor pues además un humor que a veces pues ahora se podría conocer ahora imagínate incorrecto violencia así que Cervantes que no tuvo ningún problema con la censura el censor pasó el libro probablemente porque como los censores de Franco pues no no se no leyeron más allá en de si si el creía que hoy se podría escribir un libro como éste

Voz 16 12:44 huy que me hay que hay que ir por Jeffrey

Voz 0866 12:48 seguro que sí hemos podido hacer la película porque no iba a escribir un libro el problema es que el humor está desapareciendo la gente es tan seria tiene tanto miedo con el tiempo ver la corrección política aumentar que la odio odio la corrección política porque se trata del miedo de decir la palabra equivocada la palabra en sí misma se criminaliza una palabra que puede tener diferentes significados dependiendo del contexto pero en redes sociales no hay contexto no te pueden mirar a los ojos actuando estás diciendo una palabra para interpretar lo que estás diciendo la gente está buscando la ofensa son como muy débiles enseguida se ofenden se enfada es una locura todo el mundo estaba tan enfadado creo que están perdiendo su humanidad no empatía con las personas como no

Voz 16 13:35 dijo antes de empezar su seis muy bueno me encanta es

Voz 1457 13:42 echar a Terry Gilliam me dan ganas de volver a ver que este Quijote porque que realmente es que maravilloso es que es un Quijote él sí sí sí

Voz 1463 13:51 que él hace promoción a lo Torrente con Santiago Segura

Voz 5 13:54 estoy con la camiseta de la coleta

Voz 1463 13:57 la vamos dándolo todo no si yo lo he visto

Voz 1457 13:59 que incluso que estaba acomodando pellizcos a personas

Voz 5 14:03 claro saber si va a tener algún se estaba riendo

Voz 1457 14:07 de todo bueno vamos a El Quijote y nos vamos a hablar bueno vamos a hablar de otro grande un gran director de su última película Roman Polanski que presentó esta película hace ya dos años en el Festival de Cannes se titula basada en hechos reales es un thriller dramático sí estaba basado en una en una novela pero adaptado porel ir por el cineasta francés Olivier Assayas lo protagoniza su mujer Emmanuelle Seigner interpreta a una novelista atormentada que está paralizada ante su próxima novela en su camino se cruza con con una con una fan una joven Eva Green

Voz 0812 14:43 me encantaría saber cómo te toman notas tiene una grabadora tomo notas si tengo muchos cuadernos siempre los llevo es decir siempre sí me tranquiliza pues verlas verlas no los habré no se preocupe uno para el libro que estoy escribiendo dos títulos

Voz 9 15:08 las insiste para esas cosas

Voz 11 15:13 bueno pues este es un fragmento de de éste

Voz 10 15:15 thriller sin

Voz 5 15:18 interesante

Voz 10 15:20 tiene mucho de Polanski lo tiene Polanski esas obsesiones esos interiores angustiado

Voz 0544 15:26 poco que va que van brotando el yo creo que la película arranca muy bien con con mucho misterio con media tensión con esos dos personajes no de la escritora Hay la fans subida luego yo creo que se va haciendo cada vez un poquito más convencional mi acaba un poco siendo bastante trivial anticipan anticipa lo que supuestamente va a pasar no entonces Se a mi ten dejando claro que es una película de Polanski que está muy bien rodada muy bien interpretada y que tiene pues eso lo al peso de un tiene gran maestro tiene jugo pero no es de las mejores de Polanski

Voz 1463 15:58 no pero aun así que bien dirige un thriller que tensión tiene este señor sí la verdad es que es es maravilloso incluso que sea una obra menor pero disfrutar de esto y luego hay una cosa muy curiosa y es que en esta época en la que los fans Si ese acercamiento está tan en boga Italia lo defendemos tanto Yeste viene a mostrarnos pues todo este juego no de de realidades realidad entre empresa escritor ahí está esta Eva Green que está súper excesiva pero me gusta que se le acercan

Voz 1457 16:28 ya en el decía que que es de las pocas veces en las que ha tenido dos mujeres como protagonistas que las mujeres no eran víctimas es verdad que son dos personajes muy fuertes ir Emmanuelle Seigner a mi me parece que es una actriz que que ha crecido mucho en las últimas películas de Polanski aunque él es verdad que bueno pues son como pequeñas pinceladas eran presentó esta película el año pasado en muy interesante no porque le preguntábamos precisamente por la obsesión que hay en la actualidad por la realidad no porque la gente está más interesada en la realidad y menos en en la ficción por qué porque esa fascinación

Voz 17 17:08 en nada uva sean más

Voz 0544 17:12 ahora hay un apetito por la verdad cómo garantizar al público que estamos diciendo la verdad y no estoy hablando sólo de películas me refiero también al público de televisión y radio todos los días escuchamos que la información que damos por buena el día anterior es falsa yo creo que esa es la razón por ese apetito por la realidad Luis

Voz 1457 17:32 también hablaba del bombardeo tecnológico no decía que el espectador se están viendo imágenes continuamente iba sintiendo que hay un engaño no que la búsqueda de lo auténtico por tanto se ha convertido en una obsesión

Voz 0544 17:51 lo que es nuevo es que esas fotografías que antes servían como referencia de la verdad ahora pueden ser falsas ya ni siquiera puedes confiar en una fotografía como documento verdadero antes no había duda de que una foto reflejaba la realidad y eso ya no pasa todo se puede trocar en minutos esa mentira de manera limitada han Lendl

Voz 1457 18:15 lo hicimos por eso que Polanski que tiene ochenta años que está por supuesto de vuelta de de todo no de del del mito y de todas estas estas cosas que el año dos oscars quizás sea que este año ya ni siquiera el año

Voz 1463 18:28 para hacerse del mito rábano aparte el de

Voz 1457 18:30 decía abiertamente antes que el año pasado no había aparecido el muy tú y tal pero él decía abiertamente que él estaba a favor de un trato diferente entre hombres

Voz 11 18:39 mujeres evidentemente

Voz 1457 18:41 es un nombre de de otro mundo pero sí que era interesante oírle hablar bueno decía que Facebook no le podía interesar menos hablaba el año pasado que era el año de de de Netflix y de todo es que si se iba a acabar el cine y el decía que bueno que era este espectáculo colectivo que no va a morir aunque tenga que convivir con las nuevas plataformas

Voz 18 19:03 de quién

Voz 0544 19:06 la gente va al cine porque puede participar de una experiencia con otras personas alrededor y eso es tan viejo como la misma humanidad ya sea hace

Voz 5 19:15 los romano circo romano con un concierto con

Voz 1457 19:19 pues esta esta película también resulta interesante de ver en en comunidad y además es verdad que cuando en esta película en la que la gente cómo se acercan ahora que estamos en la Feria del Libro sí sí la la lluvia lo permite eh ese no es muy interesante que se verla desde una cola de de electores eh

Voz 1463 19:40 total que están imaginando se

Voz 1457 19:42 Cara al al escritor como si fuera un gran secreto no

Voz 0544 19:45 a meterse en su vida descubrir cómo escribe en qué se inspira cómo abordan poco también el que el paso a paso de escribir una novela no

Voz 1457 19:55 pues sí bueno pues para los a los amantes de la realidad de la ficción de Polanski este basado en hechos reales y vamos con un documental con Camarón Flamenco y revolución de Alexis Morante es una bueno es una cinta sobre una de las figuras clave del flamenco de nuestro país camarón que se cumplen además veinticinco años de su muerte es un retrato timo en el que el director ha tenido acceso a un archivo inédito de la familia unas fotografías unos VHS unos documentos que nos acercan a la parte más personal de la artista ir este documental además está narrado por el actor Juan Diego lo he escuchado

Voz 19 20:34 no le gusta mucho hay yo creo que tienen que han Loma porque está muy bien conseguir entonces yo el flamenco puro como lo llevo dentro se encuentro posibilidades la sé otras cosas idea salirme un poco pues no no voy a hacer

Voz 6 20:47 lo único que yo veo que la gente no me comprenden no como como yo canto me sentí todavía bastante no la toca

Voz 18 20:55 se cuenta

Voz 5 20:59 yo no le echo cuenta la verdad es que habla poco eh

Voz 1457 21:02 el calor poco hablaba nada

Voz 5 21:04 es como como esos toreros que solamente con suerte me ha encantado lo poquísimo que hablaba sí que Alexis Morante es muy oyente de La Script me lo dijo si lo escuchas desde Los Angeles este cambio horario pues dice no no si yo no tengo que bajarme poca yo lo voy escucho ahí como Internet y lo escuchó cómo pues a mí me dijo

Voz 1457 21:29 la hermana de Claris a que es la una una jefa de Prensa de la película Don Quijote que su hermano desde los aviones o sea que un beso

Voz 5 21:37 no a todos los oyentes por el punto porque es como lo de Radio Nacional de los barcos que antes

Voz 1457 21:44 pues nada nosotros un beso muy fuerte a nuestros oyentes de los aviones y que se mueva ni vayan que anden por el pasillo y ahora ya me puedo hablar de la película porque Juan Ana me está diciendo TAS señora se les está yendo a la bola

Voz 1463 21:57 dado de borde está por de bueno a gusto

Voz 0544 22:00 luego viendo al me ha gustado mucho eh yo no soy un especialista en flamenco me me gusta lo justito pero sí que es verdad que está muy bien contado el documental a mi me parece que es un y además contra de una forma muy original prescinde así de de bustos parlantes de de esa voz en off osea Juan Diego hace una interpretación de un personaje que va contando una historia la historia de este hombre eso sus puntos importantes en su vida su nazis siento su desarrollo como flamencos su relación con Paco con los y a que los Lucía luego el momento ese de ruptura de la leyenda el tiempo luego su enfermedad y su muerte si es verdad que el documental pues es tiene un cierto tono a geográfico es decir si solamente toca temas polémicos lo justito porque su relación con Paco de Lucía con la familia y con el padre Paco Lucía fue muy tormentosa su relación con las drogas también eso afectó a su la vida con su mujer a sus sus conciertos qué contratos comerciales no entonces eso fue tremendo no pero pasa un poquito por encima pero es que esa surge una historia de de un pedazo de artista como escaparon te tiene una dimensión universal

Voz 1457 23:08 a mí me parece interesante muy interesante en la parte de del franquismo no como como el director y pone en paralelo la llegada de la muerte de Franco con la ruptura con los con los Lucía Illa ir esta nuevas creaciones no es el nuevo género como él empieza a volar en libertad IESA libertad también se traduce en contacto con la droga no sea como Madrid es lo bueno y lo malo hilo excesivo siempre los documentales echo más de menos la lo que es el desarrollo que de la artista a la parte artística más que la personal Tammy entiendo que he agradecido que no se ve tan tampoco mucho con la cosa de la droga porque ya te imaginas que eso es un dolor inmenso

Voz 1463 23:53 sí a mí me parece interesante sobre todo porque una figura que no sólo por la importancia artística sino por el carisma no que es pasa como con Amy Winehouse que son personas con el documental de Maria Callas que son personas que abarcan más allá de de todo su labor artística que es lo que decía Elio pero aparte tienen una personalidad que que claro contando un documental sobre esa persona no es sólo sobre sobre lo que hacen es decir que es verdad que sobrecarga Don claro es que al final su vida personal tienen que estar en su vida íntima supongo volviendo a la peli de Polanski no los fans al final quieren saber sabe eh todo ese tipo de pero es muy

Voz 20 24:30 por ejemplo lo de el diputado Heredia el que dirige el primer diputado gitano y que que él le dio una voz política pero que como Paul común Camarón con

Voz 1457 24:42 el bueno o el soy gitano se convirtió en un himno no sea que también yo creo que en ese sentido me me gusta el documental que que

Voz 1463 24:50 abarca contexto si eso es importante

Voz 1457 24:54 o sea que eran este país sobre todo cuando muere no

Voz 1463 24:56 en el año noventa y dos que ese un año también clave para España que es curioso todo esa esa relación entre los hitos de eso

Voz 13 25:04 su carrera o su propia vida y el contexto

Voz 1463 25:07 lo de la España en la que la que se desarrolló

Voz 1457 25:10 la compañera Laura Martínez estabas esta semana entrevistando al director Alexis Morante Ile contaba precisamente cuál era la intención final de este documental

Voz 21 25:20 pues a mí lo que me gustaría que descubrieron a Camarón que descubrieran el flamenco porque no es un género menor eh pero me gustaría que descubrieran que tenemos una música en España que ha estado al nivel del rock del blues o de cualquier música grande de internacional el máximo exponente de esta de esta música es Camarón porque de verdad es una persona

Voz 5 25:37 que desde dentro evolucionan como

Voz 21 25:41 además se erige como representante en un contexto social de un pueblo como el gitano creo que creo que el público va a descubrir un viaje muy emocional la gente se emociona mucho

Voz 1457 25:52 y luego hay una cosa interesante que es el la el contacto con Quincy Jones no como estuvo al borde de bueno estuvo en París estuvo K podía haberse convertido en una estrella internacional bueno hay ya el enferma hay muere no pero que es también ver cómo se se asomó un cambio no porque a cambio del de la época de las grandes estrellas no cómodo nacen también las

Voz 0544 26:13 claro es que es es verdad que lo el documental lo que cuenta es que como un arte muy cerrado muy críptico sólo al alcance de unos pocos entienden el flamenco los palos la si ya lo qué tal no sé qué de repente llega este hombre IB una dimensión internacional tal con una serie de aportes de la música electrónica del rock de la fusión en fin claro lo llevaba otro sentido y eso les lleva también a que se ha criticado hoy odiado por los más puristas pero sin embargo claro pues en el resto del mundo descubren una música que se hace en España

Voz 1457 26:46 luego además aparecen Lole y Manuel aparece Tomatito

Voz 5 26:50 sea se claro saques interesante

Voz 1457 26:52 el contexto y uno claro tiene años es como si eso lo hubieras vivido pero sí que puede ser que para una nueva generación sea muy interesante verde donde lo de de dónde venimos bueno un minuto más porque se cumplen cincuenta años de Se cumple cincuenta años de dos mil uno del estreno de dos mil uno diseñan el espacio que además se ha proyectado en Cannes la presentado Nolan porque ha habido una restauración los que se ha montado en pitó de impresionante porque dicen que parece Instagram

Voz 22 27:22 leyendo es lo que terreno Hans desde luego te Le estoy leyendo pues abre la puerta de la Cámara lo siento de eso no me es posible que te lo sabe también como yo qué es lo que me limpien de qué estas hablando al quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro no acabo de entender a qué

Voz 23 27:42 adiós

Voz 22 27:44 sé que usted Ifrán que estaban planeando desconectar y eso es algo que yo no puedo permitir que sus eh

Voz 24 27:52 me encanta me encanta

Voz 5 27:58 estoy he tenido una relación ahora comprendes mejor la película

Voz 1457 28:02 la película y la verdad es que creo que es un chute

Voz 5 28:05 que hay que verla en una pantalla sí sí claro hay que verla volverla a ver si sobre digo porque yo creo que es que es que es una película que

Voz 0544 28:15 ah pues te siguen quedando fascinando dejando flipado no entendiendo la te sigue lanzando preguntas y tú intentas responder y bueno para los más fans de Kubrick tal pues que claro deslumbra completamente ha dicho no

Voz 1457 28:33 que sí parece Instagram que lo único que ha hecho ha sido limpia

Voz 5 28:37 la radio no no era no responsable de nada

Voz 0544 28:40 eso eso pasa como cuando se restauró Las Meninas que de repente también hubo muchas críticas por dijeron esto no es lo que pintó Velázquez

Voz 1457 28:47 bueno pues esto hace que pintó Velázquez pero en fin

Voz 0544 28:50 también ha limpiado mucho polvo de mucha gente

Voz 1457 28:52 muy poco curioso ver esta película

Voz 1463 28:55 en el contexto de todas las demás lo sabe todo de toda

Voz 25 28:58 película de ciencia ficción que ha venido después intentando superar lo que Kubrick creo que es muy interesante también ver todo el recorrido la ciencia ficción desde desde que se se publique voy a decir

Voz 1463 29:09 pena hasta después estrena

Voz 1457 29:11 el Odisea en el espacio Planeta el planeta de los simios que ya entramos en los setenta impera en la ciencia ficción una revolución monumental aparte es que fue anterior el dos mil uno antes que la luna que que el pisar la Luna la pisará o no si lápices si la pisaron vamos a dejarlo aquí porque eso sería otra trifulca hitos

Voz 5 29:58 abrimos nuestra sección de televisión con José Manuel Romero y Dani Garrán que tales excompañeros muy bien María Candelaria esta semana terminado la segunda temporada de Good

Voz 1457 30:07 aquí veo que avise bueno estáis leyendo todo el rato intentando chupar lo máximo exprimir la sería a tope como almas en pena el enfoque que nos planteó es que nos propone es si las series políticas necesitan a los políticos

Voz 1084 30:25 eso es bueno estamos un poco de luto pero bueno como siempre

Voz 5 30:28 esto me pasa buenas que política

Voz 1084 30:31 veinte The Good Fighters a las series lo que nosotros a los programas de de cine en su primera temporada pues ya se ganó quitarse la coletilla esa de spin off the Five in en esta segunda entrega pues la serie del matrimonio formado por Robert y Michelle King no ha parado de evolucionar y crecer como una de las ficciones más pegadas a la actualidad reivindicativas pues que podemos ver ahora en televisión vamos pues puro activismo sería enfiló tanta política que ya se ha olvidado casi de lo que la crítica en nosotros mismos pues destacamos en su primera entrega que era lo que es agradecía haber un bufete de abogados negros y una serie coral pero protagonizada por una mujer de sesenta ella

Voz 0866 31:06 SER las aventuras legales del bufete de abogados de tu alter ego María te lo hemos dicho muchas veces de la local

Voz 5 31:12 ya quisiera yo por por las perlas daría no y todo pero ya quisiera yo tener el sueldo que tiene ya no no me importa bueno pues

Voz 0866 31:22 ellas convertida en el azote de la Administración Trump semana tras semana y queremos tratar en esta sección de explicar como The Good Fight es un auténtico tratado de cómo funciona el poder

Voz 1457 31:32 bueno pues para ello además hemos invitado a dos expertos que devoran series de televisión escriben te

Voz 10 31:39 doctorales así inmensas también

Voz 1457 31:42 pero tenemos en Santiago a Luis jugando que es doctor en Comunicación e industrias creativas y cuya tesis trata de la serie de de David Simon y en fin Ike nos ha dicho es el primer un poquito el título de tu series Hola Luis

Voz 10 31:58 la juez de tu sería de tu tesis también

Voz 26 32:01 con un fax de BVA citando al propio propios

Voz 27 32:04 hay mucho para no dejar dudas de por dónde va

Voz 11 32:08 que se joda el el espectador medio

Voz 1457 32:11 sea eso es el punto exactamente y en Barcelona estábamos no se escucha Ana TOWS que es doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación coordinadora de uno de nuestros libros de cabecera la política en las series de televisión entre el cinismo la utopía hola Ana

Voz 28 32:28 hola

Voz 1457 32:29 bueno así que a modo de titular y es The Good Fight la serie más política del momento qué os ha parecido esta temporada se a las dos cosas a ver empezamos por Lewis que se le oye bajito Luis

Voz 10 32:41 tienes que que acercar si ahora me escucha ahora mejor si yo creo que sí que pagarle podría cuestionar el título el cuento de la criada

Voz 27 32:51 que justo está en misa ahora mismo pero personalmente de Fighter a la ventaja de que está tan pegado a la actualidad y a lo que pasa en la política estadounidense que es difícil cuestionar ese título de una gran serie política que tenemos ahora mismo

Voz 28 33:06 bueno si hablamos de género es una serie de abogados lo siento pero es una serie de abogados entonces porque no es política institucional no es como el ala Oeste por ejemplo pero un evidentemente el tema es politica de actualidad

Voz 27 33:23 entonces en ese sentido es

Voz 5 33:26 muy buena y muy política y qué te ha parecido la segunda temporada Ana bueno yo también estoy de luto no sé cómo voy a sobrevivir a al fin de de la segunda temporada muy buena muy buena mejor que la primera incluso a Tita

Voz 1457 33:40 quién estás de luto sí sí yo creo que te has pasado

Voz 27 33:43 van a todos el lunes lo tomamos un poco con con una pequeña depresión

Voz 1457 33:47 madre mía padece esto es impresionante para los falta

Voz 0866 33:50 Capi todo de Roxanne que no lo va a explicar

Voz 29 33:52 verdad espera que esta semana Anca Vela

Voz 1457 33:56 la serie por qué Rosal les da el Twitter racista mente como ella sola bueno vamos a meter en ese jardín porque sino no podemos hablar de The Good Fight bueno entonces vamos a a centrar un poco a los oyentes que Nolan no la han visto recordamos que está en Movistar Plus las dos y las dos primeras temporadas decíamos que si por algo se caracteriza las series porque está muy pegada a la actualidad incluso se adelanta los debates que aparecen continuamente en Estados Unidos a ver su compañero vamos a hacer un repaso de los de los que de los que se ha tratado esta temporada

Voz 1084 34:31 sí como decíamos debut paquetes ha convertido en la gran serie para entender el campismo pero también el el poder empresarial tecnológico judicial a pesar de que al escribir los guiones pues los Kim contaban con la victoria de Hillary Clinton el giro electoral pues le ha jugado a favor la verdad y la idea era que da Jan se retirara pues tras romperse el techo de cristal con una presidenta pero la recién inaugurada era Trump marca la evolución de una serie en la que las referencias a la gestión del presidente son muy directas empecemos por lo básico la relación del presidente con Twitter y la sensación de censura

Voz 30 35:03 el resto de fiscales se encarga de tus casos luego volverás al sistema de reparto habitual parte ya sabes porqué el TUI te guste o no Trump es ahora nuestro jefe no creía que tú eras mostró que sigue él es mi jefe y tú le llamaste supremacía hasta blanco

Voz 1457 35:19 que bueno si además no es nada eso practicamos

Voz 0866 35:21 a pesar de que ha caído después bueno pues a partir de ahí en la serie esa trata Un posible impeachment

Voz 1084 35:27 de los demócratas es decir un proceso de destitución

Voz 0866 35:29 con pero claro aquí tienen un problema con qué cargos no si se refieren a la obstrucción a la justicia por la trama rusa o hay que ir un poco más allá

Voz 9 35:37 esto no se trata de elegir un cargo u otro para procesarle Se trata del conjunto se trata de quiénes

Voz 31 35:45 se trata de lo que significa la presidencia acusarle de obstrucciones seguir las viejas reglas las nuevas reglas son estas tengo un vídeo donde está el vídeo uno menor ha sido violada y tengo pruebas que donde están en el mismo sitio Abel viva

Voz 5 36:01 hombre me mira esto es demencial no no no

Voz 31 36:03 esto es desvergüenza un impeachment tiene que ser descarado sino fracasaron se que hay que mentir no no sencillamente no recula pero no impidió que esto ya no se trata de la verdad ni de mentir

Voz 9 36:15 se trata de ver quién retrocede y quién ataca

Voz 1457 36:19 eso es una esos un vamos parece que está hablando

Voz 5 36:21 condición desde que bueno eso

Voz 1084 36:24 ese cambio de reglas no que decía es ataque los demócratas es otro de los puntos fuertes de esta segunda entrega y no queremos hacer mucho spoiler porque son audio sueltos pero

Voz 9 36:34 lo siento pero los demócratas tenemos que dejar de ser tan pusilánimes

Voz 1084 36:43 memos bueno los propios demócratas reconocieron los propios creadores perdón reconocieron que el capítulo no es una carta de amor a los demócratas sino que trata pues de satirizar los también es que mudarse al campo de juego de trenes para ellos pues una forma también de representar pues un poco la hipocresía y el cinismo demócrata y por el camino muchas de las polémicas de la era Trump sin ir más lejos Se trata abiertamente el caso de las Tricio y directora de cine porno Daniels que reconoció que trans silenció con dinero un encuentro sexual con ella

Voz 0812 37:09 cree que los problemas que han tenido son casuales primeros investigador y ahora usted todo está relacionado saben que su bufete estaba llevando del impeachment y lo del vídeo está obsesionado con el Betis y como Debón llamarla Garganta Profunda no hago Garganta Profunda solo doble penetración y chica chica es una ahora aderezado por Dios oiga vaya si se quiere pero atrás le importan una mierda a los hombres trajeados o leer co en se las come con patatas a mí me tiene a usted como en clase tiene miedo de cualquiera que haya arista de Estado

Voz 0866 37:52 buenísimo ya como broche a esta amplia representación política retrata el cinismo y la hipocresía también las contradicciones demócratas no nos fijamos en como la rebaja de impuestos detrae beneficia a los más adinerados frente a los más pobres y en este caso a pesar de su odio hacia el beneficia que como decías María cobra mucho dinero

Voz 32 38:11 no habías perdido tanto como creíamos hemos invertido sabiamente oí ahorrado tu participación en este bufete ha sido beneficios e Iggy vamos a festeja sus rebajas de impuestos son malas para los pobres y buenas para ti

Voz 29 38:28 fue descubierto puedes comprarte esa casa es fuerte esto Guardiola aquel mono de la humanidad

Voz 1457 38:36 esto es una representación de una clase social que es muy progresista pero pero a la a la lo que nos beneficiamos bueno abrimos la la tertulia sobre Tram política representación de

Voz 11 38:48 de de los demócratas

Voz 1457 38:51 cómo lo veis Ana incluye realmente claro es verdad que decías Ana que es es de abogados pero tiene una flexibilidad a la hora de de representar la política

Voz 28 39:03 sí sí afortunadamente tiene esa flexibilidad hubo hace unos años un un intento Se llamaba Castril era una serie que seguía la la actualidad política semanas semana que no no funcionó muy bien tuvo sólo una temporada pero bueno es esta idea no de los más actual la de la política se va se va comentando lo que diría de él con los demócratas sean a ver tiene un punto de vista bastante digamos que crítico con la Administración Trump esto es innegable entonces digamos que para de un modo que matiza la situación pues tampoco es abiertamente a favor de los demócratas pero el el punto crítico no deja de ser Trump sí eso es verdad es que aunque pueda decir bueno pues también tengo cierta crítica con con los demócratas haber es un poco como lo el precedente del ala oeste yo creo que aquí está muy claro porque hay una función

Voz 1457 40:04 si no hay una función de Express

Voz 28 40:06 dar muchas cosas detener esta yo creo que es es una reacción a la perplejidad en la era pos Trump

Voz 1457 40:13 luego entrado antes hablábamos de estábamos en la sección de cine hablando de del Quijote decía Pepa Blanes que hara Aaron Sorkin no Pepa siempre está hablando del Quijote pero en realidad aquí lo que por lo menos en esta serie no hay idealismo cosa que se agradece

Voz 33 40:29 sí totalmente no se estáis de acuerdo con eso pero es verdad que es muy cruda y sobre todo retuerce mucho los temas a siempre a mí lo que me gusta es que les da la vuelta a muchas de esas convenciones que probablemente serían de ese de esos demócratas idealistas no que podrían de El Quijote no

Voz 27 40:49 que que parte de una base pesimista creo que es una serie pesimistas sobre tiempos oscuros en Estados Unidos y quizás un poco en todo Occidente y eso se nota en el tono de la seria en los debates que crea en los temas que trata ahí es verdad que más que criticar la ideología demócrata digamos lo que criticar la estrategia demócrata entonces ellos parten de la base que los demócratas tienen que ser más valientes enfangar Se si quieren vencer a a Trump pero

Voz 1457 41:21 si es que de verdad es que claro está es verdad que está está hablando de todo el mundo está hablando de todo el mundo ahora no

Voz 27 41:28 sí sin duda bueno esta semana que tener un más lento

Voz 5 41:32 si ponemos en Italia

Voz 27 41:34 es aún más complejo sí creo que al final la globalización también se nota en estas cuestiones que al final casi todas las democracias occidentales tienen los mismos

Voz 1084 41:45 leer más y luego en narrativa mente cómo cómo creéis que la serie ha conseguido llegar a ese punto viene de de The Good Wife indudablemente pero el salto quizá de The Good Wife aquí ha sido de la política local lo lo pequeños núcleos de poder no a la alta política que sol a lo que se dirija ahora su debut Fay pero cómo consigue narrativa mente combinar lo que decíamos lo judicial con lo político siendo una serie de abogados y con esa estructura que tiene de un procedimental pero que no sigue las reglas que hay un caso pero hay un un un desarrollo continuo no a lo largo de de la temporada

Voz 28 42:20 yo creo que bueno de hereda la la rabia y la frustración de Alicia en The Good Wife no como motor narrativo y bueno que sea una serie de de abogados a ver es es muy adecuado por el tipo de de casos sí bueno este procedimental así a medias pero bueno no es que pudiese ser exactamente cualquier tipo de género pero bueno lo que les afecta es esta situación política este estáis apostará que decíamos son plenamente Trump y en ese día a día cómo van solucionando las las cuestiones no apelando siempre a una especie de sentido aquí

Voz 1457 43:00 los revolucionarios como en sentido común básico

Voz 28 43:02 no que deviene algo que en ocasiones puede ser hasta hasta cómico sea yo no sé si es tan pesimista sino que intenta dar un punto como de esperanza no sea la situación es es la que es pero sin caer en la utopía intentemos pues sobrevivir aunque sea pues con los Hart con con las drogas incluso no

Voz 5 43:24 fíjate si es pero a traves

Voz 1084 43:26 de de utilizará los abogados no de que una serie de abogados Leal le permite eh

Voz 0866 43:32 abrir los puntos de vista especialmente en juicio

Voz 1084 43:34 no o o enfrentamientos hay un toma y daca entre abogados que es lo interesante de la serie como

Voz 5 43:39 creéis que por ejemplo si es una forma en

Voz 1084 43:42 que se está articulando mejor a la hora de contar en la política que una serie propia también

Voz 5 43:47 des de políticos no que por ejemplo vemos

Voz 1084 43:50 las últimas series quizá bueno House of cards que que ha devenido en una cosa espantosa diría cómo acaba siendo más maniquea no de de pura lógica de poder de

Voz 1457 44:00 de sombras y aquí sin embargo

Voz 1084 44:02 tienen la capacidad de The Art un toma y daca Luis

Voz 27 44:05 si realmente en House of Cards yo creo que tenía una visión del poder destructiva en House of Cards los que están enfermos de poder hacen todo lo necesario para mantenerlo en todo realmente la serena entraba a tratar temas en concreto de

Voz 10 44:20 política americana en cambio en The Good

Voz 27 44:22 o si se hace en cierta forma el procedimental o casi proceso procedimental juega a su favor a la hora de tratar a una serie de temas en cada capítulo uno o dos temas en concreto les permite exponerlos perfectamente crear debate seguir avanzando en la visión global que ese es América detrás

Voz 1457 44:43 bueno pues vamos a evolucionar un poco más para en fin para que los oyentes se acerquen a The Good Fight si todavía no lo han visto y es un poco que repasemos esas gama de grises que decís en la que se mueve ir a ver qué debates plantea Dani

Voz 0866 45:00 sí vamos a hablar de otro de los grandes temas que han utilizado los creadores que obviamente no podía faltar el movimiento mi tú que ha puesto patas arriba la industria de Hollywood y han sabido además muy bien canalizar el el debate y marcar diferencias sin medias tintas primero adaptando un caso real cuando el bufete desciende a una concursante de un reality de citas que denuncia a otro por violación dentro del programa esto ocurrió realmente en aquel or in Paradise llega en un momento importantísimo especialmente para definir el consentimiento

Voz 9 45:31 tú no me emborracha este nombre sujetas te nimio y hacer lo que hicimos dije que no dejen algún momento la capacidad de decirte que tu problema es que estás tan seguro de que no eres uno de esos tíos que no te das cuenta de que ese día

Voz 1457 45:47 ha convertido en uno de ellos es maravilloso es de corte no porque además plantea el el problema son un monstruo o es que puedes estábamos rodeadas de de monstruos que no lo saben

Voz 1084 45:57 sí capítulos más tarde trataron también un caso muy parecido al del actor Asís Ansari con la web y viven en la que ese publicó el testimonio de una mujer que había quedado con el guionista y la cita acabó siendo muy desagradable para ella como sabéis se generó un intenso debate sobre si era realmente una situación de acoso o una cita patoso por parte de Ansari en la serie la historia se publican una web algo diferente que recogió rumores de mujeres que habían quedado con hombres con un resultado pues nada agradable

Voz 9 46:24 me dejé llevar era tan insistente que me fijé que le obligó a que aceptara el sexo oral venga protestó sigo cabreado a conmigo usted no hizo nada malo en mil Si me hubiera dicho que para yo habría parado y ese fue el final de la cita sí cogió un taxi y me fui a casa oiga conoce usted gilipollas a evitar sí claro que si bien después de suscita se publicó que un resumen de su versión coacción sexo oral no con sentido petición de felación estos correcto así han resumido y me diversión no está de acuerdo con ello no si estoy de acuerdo

Voz 0866 47:06 si finalmente este toma y daca entre abogados les lleva a un debate que incluso nosotros también hemos podido llegar a tener últimamente en la redacción sobre él mi tú

Voz 9 47:13 pero es muy controvertida soviéticos demasiado lejos eso creo que las buenas causas comienzan siendo buenos y luego se convierte en el linchamiento como Vila que Ismar no te entiendo las mujeres se agrupan y de repente los hombres de todo el mundo os preocupéis para los linchamientos sopor las cacerías pero nos da igual que el movimiento Black creéis máter dañe la reputación de la gente

Voz 34 47:48 fue una mala cita cualquiera puede tener

Voz 9 47:51 hala África sí sí pero no nos quedaremos con la cita ahora intentamos acabar con una web que destruye reputación de hombres no es esto lo mandó experto

Voz 6 48:04 no no no se conoce estas dejando cubrirlo un punto de vista importáis por eso distintas

Voz 1457 48:10 no bueno es que es una realidad es la serie no que ha que enfoca directamente lo que está pasando en este en este momento estás es es una serie que era feminista porque estaban las mujeres en el centro como la veis en este sentido a ver Ana

Voz 28 48:29 bueno es una serie que está digamos que da un protagonismo

Voz 35 48:33 yo muy

Voz 28 48:35 vio bastante inusual a minorías étnicas sí de mujeres que es crítico con casos que pueden parecer beneficios beneficiosos con estas mujeres pero que son vaya exageraciones Si polarización es del mi tú no sea que por eso decía yo antes lo del sentido común revolucionario porque digamos que tiene un punto de vista crítico incluso con las propias minorías que protagonizan la serie

Voz 10 49:06 sí eso es verdad he Luis

Voz 27 49:09 yo creo que que es algo muy interesante de Buffett que retrata esas pequeñas incoherencias que tenemos todos igualmente pone a todos sus personajes un poco en la picota moral de dictaminar qué piensan sobre cosas que en teoría deberían pensar todo similar porque todos son progresistas a un bufete de abogados mayoritariamente afroamericano donde hay muchas mujeres Un canto eso progresistas barra pro demócratas y en cambio estos casos permite bucear en esas pequeñas incoherencias en nuestros pequeños varíe variedades de opinión que hay en torno a estos temas sobre todo al al ni tú

Voz 1457 49:46 bueno ahí también otros temas que que esta serie no no olvida vamos a darles un pequeño repaso

Voz 28 49:52 eso Jose

Voz 1084 49:53 bueno sí porque además la serie entiende muy bien la que la política no está solo en la Casa Blanca en el Congreso no sé como decíamos están las empresas en los juzgados en Internet ya tratado por ejemplo pues la Fake News sin la influencia de Facebook en las selecciones

Voz 36 50:07 en fin páginas como Facebook ofrecen a empresas para afinar más sus inversiones publicitarias fue utilizado como arma por los rusos durante las últimas elecciones podían enviar sus artículos de noticias falsas a grupos cada vez más pequeños están utilizando

Voz 1084 50:21 bueno además de de de este tema pues ha tocado también por ejemplo el tema de las armas que es recurrente el de los disturbios de echarlos Vil la de los los nazis no el auge del Supremo racismo blanco o incluso un tema como como la educación y la manipulación de notas porque los profesores están evaluados según un ránking pero sobre todo que nos deja para cerrar la temporada una reflexión que resumen muy bien la situación social yo creo de de Estados Unidos y de muchos países escucha esta invitación sobre todo tupper

Voz 37 50:49 así que una mujer distinto comenta ATA que estaba embarazada había sido deportada a su país ahí está amenazada de muerte en seis meses exacto que más nos Taser una nación de leyes y las leyes no son justas