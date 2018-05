Mirar por la mirilla, ¿gusto o muerte?

Voz 1 00:00 Viva alpino a hacer amigos el asunto de la Real Press así que propongo que de aquí digamos claro es si os parece un razonamiento muy sigan vivos

Voz 2 00:43 los argumentos que un juez puede poner una sentencia que no tiene que ver con el fallo no son palabra del plan entiendes bien las palabras

Voz 3 00:55 Nos son palabra de ley si son palabra de ley igual no son palabra de Dios que pero pero de ley si Toni Martínez buenas tardes hola buenas Javier Coronas que ha hecho notar con el

Voz 0470 01:04 a Ringo entre animando a la gente buenas tardes bailado tanto bueno está condenado a Lucía Taboada hola hola Especialistas secundarios más tarde ya está ya podemos arrancarle la esposa de Luis Bárcenas y ha sido yo yo yo

Voz 0230 01:18 condenado a prisión en todo este follón podría eludir la prisión con una fianza de doscientos mil euros

Voz 3 01:28 Luis Bárcena

Voz 0230 01:29 es coincidente mente con esto había sugerido a través de intermediarios mensajes oblicua dos que es y su mujer entra en prisión podría entrar en modo Traviata

Voz 4 01:43 nada estoy perdido

Voz 0470 01:46 vamos a ver

Voz 0230 01:48 cantarlo todo y además cantarlo en modo exorcistas

Voz 5 01:55 primero

Voz 0470 02:06 no hay posibilidades

Voz 0230 02:08 quién lo sabe hay posibilidades de salvar a Mariano Rajoy todavía hay esperar él mismo Él mismo no entiende por qué le piden la di

Voz 0659 02:17 lo ha dicho esta mañana en las Cortes aquella persona que no

Voz 0470 02:20 pues ni investigado ni imputado ni sometido a juicio

Voz 0659 02:22 horas ni condenado parece que también tiene que dimitir

Voz 0230 02:26 es que aquí lo Anguera en España te piden la dimisión por cualquier cosa una trama de corrupción en el prime el resto de la D misión de los siempre es opinable por ejemplo ayer el presidente de Radiotelevisión Española José Antonio Sánchez admitió figurar en los papeles de Bárcenas como receptor de dinero del PP no cuando era directora admitió figurar en los papeles de Bárcenas pero se justificó diciendo que no figura en los papeles de Irán

Voz 0470 02:53 vale

Voz 0230 02:58 es un poco raro pero es así escuchamos a José Antonio Sánchez presidente de Radio Televisión Española

Voz 6 03:05 en cuanto a los papeles de Bárcenas ya se lo he dicho Pedro yo no estoy Limia en los papeles seguirán ahí es donde la grúa los homosexuales José Mata pedrada la niña guardar un revolcón con el novio ni donde está asesina a ciento cincuenta personas por manifestarse en una calle común Caracas no no yo en esos papeles no estoy bien que quede constancia yo estoy los papeles de Barceló en los papeles manchado de sangre yo nunca estaría

Voz 0230 03:26 esto es una nueva propuesta ética mientras no haya implicación en delitos de sangre se puede uno mantener en el cargo rockero que tomemos conciencia de un hecho en grave trascendente un hecho no

Voz 0470 03:41 LEAR no

Voz 7 03:43 no no

Voz 0230 03:46 no no no creo que estemos siendo conscientes de que es posible entra dentro de lo posible que Mariano Rajoy deje de ser presidente del Gobierno en unos días es posible que el próximo lunes estemos hablando aquí del ex presidente Gemma ya no pues bueno

Voz 8 04:07 todo terreno que ahí todo el día de hoy

Voz 3 04:14 hoy vamos a transportarnos

Voz 0230 04:16 próximo lunes para imaginar cómo sería un lunes no no yo no quiero si Mariano Rajoy fuera expresidente

Voz 9 04:26 Télam

Voz 1610 04:31 pues de momento twiterías vamos y empezamos las pizzerías con Begoña su está alarmada por la situación

Voz 3 04:40 diga estamos llegando a un nivel de imputaciones qué votará el PP tiene que ser enaltecimiento de algo

Voz 1610 04:46 vamos ahora con mía que anuncia uno de los mandamientos del revolucionario de Twitter día siete

Voz 3 04:51 predispuesta a todo lo que pueda hacer desde el sofá

Voz 1610 04:55 vamos ahora con un típico dialogo conyugal a cargo de no

Voz 3 04:58 en Onaindia estos canalones estaban de muerte cariño eso dice siempre y luego nada y ahora una turbadora reflexión a cargo de su primo cada vez que ve un árbol con corazones y nombres tallados me sorprende la cantidad de parejas que salen con un cuchillo en surgidas y acabó mira qué buena herramienta da para triunfar en las relaciones sociales cuando te digan que les resulta familiar contesta hago porno

Voz 10 05:29 hoy

Voz 9 05:31 eh

Voz 0230 05:48 bueno para quién no la reconozca estos una banda sonora de una película El jovencito Frankenstein el Partido Popular está atacando a Pedro Sánchez dice que pretende un Gobierno Frankestein exactamente el ministro Méndez de Vigo empieza llamándolo así un gobierno Frankestein pero luego ya pasa llamar Frankestein a Pedro Sánchez que en realidad es más riguroso porque el doctor Frankenstein hacía un monstruo de diferentes pedazo Franco sin Gerar mostró de Frankestein digamos era su piedad o pero no era propiamente de Frankestein bueno Méndez de Vigo

Voz 11 06:22 no votar la moción de censura del Gobierno Frankestein el señor Sánchez

Voz 1610 06:25 es aquí de gobiernos han Frankestein allá ya pasamos

Voz 0230 06:28 demostró científico sabe porque van ustedes

Voz 11 06:30 para señor Frankestein y su Gobierno

Voz 0230 06:33 sí sí al diez por que usted y su Gobierno indio ir un monstruo que dice Frankestein por mostró que dice me llamaron franquista

Voz 11 06:40 la vez porque van a votar ustedes señorías sin Fran extraer

Voz 0230 06:45 venga Frank Stein

Voz 11 06:46 yo estoy de a votar a favor del Gobierno Frankestein

Voz 0230 06:49 ves aquí ya lo hemos cambiado esto lo vamos a oír bastante en estos días a todo el Gobierno Frankestein ahora queda por saber con qué monstruo está trabajando la respuesta el grupo socialista porque seguro que hay un grupo de asesores pasando propuestas a Sánchez como respondemos a Expo mejor un gobierno Frankestein el Gobierno Drácula que tuvo la sangre de los pensionistas mejor Frankestein que zombi mejor Frankestein qué tal igual ahora es tanto estamos trabajando en ello lógicamente siendo monstruos da miedo lo dice el ministro de gira

Voz 12 07:22 enhorabuena por día políticas

Voz 3 07:24 porque sabe lo que dan miedo

Voz 0230 07:28 mi Diego mostró mejor quedes miedo no si es un monstruo da miedo mal vamos de entre todas las frases de hoy y la del ministro de Justicia Rafael Catalá exministro de Justicia dice de los jueces que han firmado la sentencia de la Gurtel y que han dicho que el testimonio de Mariano Rajoy no es verosímil dice el ministro de Justicia lo siguiente

Voz 11 07:46 pese a que se declara que no tiene credibilidad

Voz 0470 07:50 testigo que no sepa que lo querían si luego no

Voz 11 07:52 ya

Voz 0230 07:54 mejor le va a hacer caso pague quieren al testigo jueces pues para escucharlo amigo ministro para escucharlos y el testigo dice que el perro se ha comido los deberes pues no es creíble

Voz 13 08:12 Ana

Voz 3 08:27 se va a Mariano Rajoy lo echan a Mariano Rajoy estará el lunes Mariano Rajoy ahora la única dificultad para sacar a Mariano Rajoy de La Moncloa es la fecha de las elecciones que esto se llama desacuerdo por ansiedad todos los en la oposición están de acuerdo en que Mariano Rajoy no tiene que seguir en la Moncloa y lo dicen todos de una manera tan abierta que da un poco de apuro porque parece que se están repartiendo la herencia de un vivo el legado está vivo decide tomar Beto supongo violentos llegó el tío Mariano es un poco embarazoso yo quiero elecciones dentro de tres meses hay esto está el señor aquí hay un señor con barba tan caliente que exprese frío frío es lo peor que hay un señor con barba que es presidente del Gobierno pero todo el mundo lo da por amortizado por eso vamos a hacer aquí un homenaje un poco esotérico

Voz 0230 09:20 vamos a situarnos todos en el próximo lunes nos damos las manos por favor ven cómo las manos hermano vamos a emigrar vamos a imaginar que estamos al lunes Mariano Rajoy ya no es presidente es que es fuertes pensad una cosa el lunes si esto si esto es así sucede esto el lunes ya no hablaremos de Rajoy aquí estaremos todo con

Voz 3 09:47 Blasco pasa deprisa

Voz 0230 09:50 qué podría suceder los que no tuviéramos tiempo de despedir a Mariano Rajoy imagínate que sale adelante la moción claro vamos a hacer ahora una pieza de estas que decimos la guardamos en el archivo despedida de Mariano Rajoy empieza para el lunes no emitidos no

Voz 14 10:13 el ya ex presidente del Gobierno

Voz 0230 10:14 Mariano Rajoy abandona hoy en La Moncloa deja el cargo después de seis años cinco meses y doce días tomó posesión en diciembre de dos mil once y nervios normal normal en diciembre de dos mil once con mayoría absoluta con una crisis económica desbocada y comenzó tomar decisiones controvertidas

Voz 15 10:34 dije que bajaría los impuestos hilos

Voz 1487 10:37 estoy subiendo todos los políticos sufre

Voz 0230 10:39 en la zona Uteca pero el caso de Rajoy fue de récord del mundo porque a cada medida que tomaba tenían el archivo una frase suya defendiendo lo contrata

Voz 16 10:47 le va a subir el IVA a este niño que venía aquí los chuches va a subir el IVA

Voz 1487 10:54 entonces también

Voz 0230 10:55 también para todos las dificultades de Mariano Rajoy con la verdad fueron constantes practicó la modalidad de mareo de perdiz

Voz 17 11:04 lo cual es muy posible o que no sea así lo cual pues a lo mejor

Voz 3 11:09 no es posible o no que más

Voz 0871 11:11 dos cojones practicó

Voz 0230 11:14 dar pena atentos a la dramatización de la falta de sueño con la que comienza una comparecencia ante la prensa en la que no quería que le preguntaran sobre el caso Bárcenas

Voz 3 11:24 estoy a su disposición no no he dormido nada no me pregunten demasiado si hacen el favor

Voz 18 11:30 es una hora no he dormido

Voz 0230 11:33 demasiado por no responder por el caso Bárcenas que estalló en el año dos mil trece hace ya cinco años y esa sombra le ha perseguido todos los días hasta su dimisión ayer digamos no había mentido había mentido Mariano Rajoy

Voz 19 11:48 lo que nosotros hemos hecho Costa que no existe es

Voz 3 11:53 engañar a la gente

Voz 0230 11:56 para salir de la crisis y salir del marrón de los papeles de Luis Bárcenas sobrevivir en dos mil dos se le presentó la crisis catalana frente a la que desplegó las más sutiles técnicas de dirección política

Voz 1487 12:08 yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento evocado realmente un vaso es un base y un plato es un plato y esto créame

Voz 0230 12:21 vea en su anterior etapa gubernamental como vicepresidente de José María Aznar había mostrado su facilidad para combinar los asuntos graves con el lenguaje campechano

Voz 20 12:29 se piensa que el fuel está aún enfriando salen unos pequeños y litos

Voz 0230 12:35 con aspecto de plastilina muy eficaces también sus conocidas doctrinas económicas si tienes su sueldo procuro ahorrar un poquito siempre siempre siempre cada paso cada día cada mes cada año la misma pregunta mintió usted sobre Luis Bárcenas en la segunda ya tal cuando no era Bárcenas era Cataluña kilos sorprendentes catalanes incapaces de verse a sí mismos como sujetos pasivos de los gustos presidenciales

Voz 1487 13:00 me gusta Cataluña me gustan sus gentes su carácter abierto su laboriosidad son emprendedores hacen cosas

Voz 0230 13:08 entre sus momentos más asombrosos el día que le dijo al Rey Felipe VI que no aceptaba el encargo de formar gobierno

Voz 0470 13:13 el Rey me ha encargado que intente la investidura a la Presidencia del Gobierno

Voz 1487 13:19 le he explicado que hasta el momento no cuento con los apoyos para ellos

Voz 0230 13:25 había ganado las elecciones otra vez pero muy castigado por la corrupción por la distancia entre la gestión y la verdad en su última etapa entró ya de lleno en la era de los la

Voz 3 13:35 sus antes de hablar hablan tras pensar

Voz 0230 13:40 hablaba cada vez menos en público se equivocaba con frecuencia perdía el hilo especialmente comentados fueron dos seguramente fueron los grandes éxitos del ya ex presidente Mariano Rajoy y los vecinos es el vecino el que elige al alcalde es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde otro grande descansas e del cuanto peor mejor

Voz 1487 14:06 cuanto peor mejor para todos cuanto peor para todos mejor mejor para mí el suyo beneficio Olic

Voz 0230 14:14 es verdad que siempre había tenido frases desconcertantes como la de la lluvia

Voz 21 14:18 esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente

Voz 0470 14:22 de porque

Voz 0230 14:23 todas las exaltaciones desordenadas de España

Voz 22 14:26 los españoles muy españoles

Voz 0470 14:29 muchos españoles por equivocarse

Voz 0230 14:33 llegó a crear algunas naciones inesperadas y quiero transmitir a los españoles su mensaje de esperanza una gran nación estaba en Perú estaba Mariano Rajoy en Perú y saludó así

Voz 23 14:45 quiero agradecer al Gobierno cubano

Voz 0470 14:49 al Rey Juan Carlos I Rey Juan Carlos I le añadió un heredero

Voz 24 14:54 de su Majestad el Rey Felipe VI que lo es como sabe desde hace pocas fechas de este año el jefe del Estado y también del anterior jefe del Estado el Rey Don Juan Carlos

Voz 25 15:07 segundo

Voz 0230 15:08 a Carlos II te quiere todo el mundo sus equivocaciones formaban ya parte de su personaje se ofrecía como el señor experimentado y fiable entre rivales a poco maduros hasta consiguió aprobar los Presupuestos generales pero su final abrupto como presidente del Gobierno llegó como una bala una mala broma de aquel personaje que interpretó para una serie de televisión un cameo en el que interpretaba ministro vamos a escuchar la escena completa que son treinta segundos un ministro que hacía alguien confías

Voz 26 15:46 dispositivos hijo caramba el gran Isaías cogí hace tú aquí

Voz 3 15:52 Negrilla Mariano cuánto tiempo sin ver

Voz 0659 15:55 desde el de Santiago que no te veía pero si tú quieres es aquí pues que vería ensayar con el coro y han perdido la autorización y qué pasa que no dejará entrar desgraciadamente hijo John no me creen ya aparece es un político ideal bueno espero momento a ver si lo arregla gracias

Voz 3 16:13 ahí esos favor si yo es inocente se ve que en la realidad

Voz 0230 16:18 eran algo más que favorecidos y así llegó el final de Mariano Rajoy ya ex presidente del Gobierno

Voz 27 16:25 es la crónica del lunes si es bueno esta es no emitir estas agrega que no debe emitirse no pasan los años

Voz 3 16:31 archivar no todo puede pasar

Voz 1610 16:41 Especialistas secundarios quiero hablar de un concepto que creo que se habla poco en los ámbitos de de comunicación pues hablo el sentir del sentimiento de pertenencia a un grupo verdad que se habla poco

Voz 0470 16:52 pues igual se habla mucho ante la cuestión

Voz 1610 16:54 si no queremos hablar del tema hoy tenemos otra persona un oyente que sí que quiero hablar de este tema ahí está al teléfono hola buenas tardes y tardes va a estar de cómo te llamas haga gato

Voz 0470 17:07 llamadas desde Galicia

Voz 1610 17:08 la plata es el único Tacita de plata en Vigo que maravilla oye cuéntanos quiere se mire a hablar del sentimiento de pertenencia no

Voz 28 17:17 que yo la verdad es que ya tengo un sentimiento de pertenencia muy aguzar al Celta de Vigo

Voz 1610 17:22 el acepta derivó soy si bien

Voz 28 17:25 como siempre los partidos que el Celta juega en caso a los que juega fuera de casa los que no juegan en casa ni fuera de casa

Voz 1610 17:33 vas siempre no siempre es un sentimiento de pertenencia muy

Voz 0230 17:36 fuerte a este en este caso a un club de fútbol

Voz 28 17:39 exacto yo siento que yo soy yo en tanto en cuanto soy aficionado el Celta

Voz 1610 17:44 vale eres tú como aficionado pero claro claro pero claro cuando acaba Juárez nada me queda fue claro

Voz 28 17:50 UEFA no me siento como un túnel sin tren como un túnel de sin jarrón como una bandada de gaviotas tiñendo el cielo de Blanca ceniza que arrolla

Voz 1610 18:04 eso lo estás leyendo verdad no nada el lo que está interpretando en lo que estás leyendo confiaran que pudiera decirle de quienes esa orina se delantero me acuerdo de era muy bueno estemos en te dices que te

Voz 0230 18:18 el vacío cuando acaba la Liga purga

Voz 1610 18:21 eso es lo que dio tu vida

Voz 28 18:23 es lo que hago yo cada verano es buscarme otro grupo humano que pertenecer

Voz 1610 18:27 qué necesitas pertenecer a por ejemplo un año

Voz 28 18:30 me hice muy nacional católicos muy a favor del nación a Cataluña

Voz 1610 18:34 es una nacional catolicismo

Voz 28 18:36 nada por completo que de no pertenecer ofertas cuatro años me hice muy a favor de los Estados

Voz 1610 18:41 dos de los toros no toreros toros y fue muy fría en Les Luthiers cuando vuelve al diga te hueso cero tres

Voz 28 18:51 claro toda la mierda que usted aspira

Voz 1610 18:55 ahí estábamos si al final Oliva

Voz 28 18:57 si no he conseguido encontrar a qué grupo pueda pertenecer estancias que hago señora Elena francés

Voz 1610 19:04 pues muy buena pregunta a mí no se me ocurre nada pero me dicen que estoy llegando un montón de de mensajes de La Ventana con bastantes ideas para hacer

Voz 29 19:11 el grupo quieres que acude a escuchemos un para ver si se edite comenzar

Voz 28 19:14 vamos que no tenga lo que hizo los oyentes

Voz 30 19:17 yo antes era una persona solitaria ahí amargada pero desde que me hice de la Hermandad de alérgicos al polen ya los ácaros sigo siendo un amargado pero no estoy solo y rodeado de gente como yo los de la hermandad ellos son como mi familia

Voz 1610 19:34 vamos juntos de vacaciones ahí es donde ella ácaros

Voz 30 19:37 para así podemos quejar y protestar

Voz 31 19:39 todo un enorme mucho

Voz 28 19:43 yo va por la vida como un común Valero a la deriva hasta que un día a la Cadena Ser enseguida Bill hacer como un ser de luz la pena ser de luz

Voz 1610 19:53 la llamo yo vivía

Voz 28 19:55 podríamos decir que no soy yo sino que fue un oyente más de la hacer vale Agapito a de nacer lo está dando la cuadra

Voz 0470 20:04 le pasó la factura señala Rodicio bien editado bienestar llama he

Voz 1610 20:10 amigo te comento alguna opción están llegando muchas más pero no tras pudo pasar de que dice

Voz 28 20:14 la verdad es que no estás escuchando perderme puesto los sabios he visto la primera de Star Trek y me enganchado y me voy a hacerte

Voz 1610 20:22 dos hacer trekking pues te pega trekking este equipo es muy bien mira aquí así

Voz 28 20:27 por decirlo los tres equipos que la fuerza

Voz 1610 20:30 así también aquí pero bueno relato que sabrás tú adiós a mi marido

Voz 0313 20:35 pero aquí nos acompaña la fuerza en esos convenios siempre la información Rafa Panadero jefe de Internacional buenas tardes qué tal qué pasa con el caso del periodista asesinado que ha reaparecido que no está muerto

Voz 1775 20:44 a ver si una noticia por lo menos curiosas llama Arcadi abucheen cuarenta y un año esa noche saltaba la noticia de que ha sido asesinado en la puerta de su casa en Kiev Fele ruso pero vive exiliado en Ucrania dicen que la pegado varios tiros por la espalda que su mujer lo encuentra en un charco de sangre lo llevan una ambulancia en el traslado al hospital muere como digo un periodista que vivía en en Ucrania porque era muy crítico con Putin y con las políticas del Kremlin ese exilio después de que en diciembre de dos mil dieciséis por los comentarios que hizo en redes sociales sobre Bono tras un accidente de un avión militar ruso empezó a recibir amenazas de muerte la cuestión es que Bono después de de esa noticia el primer ministro de Ucrania cuelga también en redes sociales señalan directamente Moscú dice es evidente que la maquinaria totalitaria rusa no le había perdonado su honestidad desde Moscú responden que hay que investigarlo porque no es raro que mueren ya que mueren muchos periodistas en Ucrania severa tensión entre los dos países la noticia salta a los medios medios de prestigio como la de celo llevan abriendo hoy hasta que hace un rato ha reaparecido en una rueda de prensa en nos dice que todas y la sangre sin embargo es perfecto

Voz 0470 21:46 el estado de salud sonriente incluso dice que todos

Voz 1775 21:49 es un montaje que ya que ha planificado del con los servicios de inteligencia de Ucrania precisamente para desbaratar un plan que si había o Luis de dicen había preparado Rusia para acabar con su vida postró dice que lamenta mucho lo que ha hecho sufrir a sobre todo a su mujer pero Canarias da malparada de parar esto efectivamente

Voz 0470 22:05 bueno desde Rusia también han reaccionado dicen que se alegran

Voz 1775 22:08 que esté vivo y que todo esto es un montaje propagandístico del Gobierno de Ucrania en una noticia más de estos nuevos tiempos que vivimos no en los que parece que bueno

Voz 0470 22:17 la la Guerra Fría saber cómo reacciona a Putin a ver yo muy traicioneros daría un abrazo Rafa

Voz 0230 22:23 la Ventana

Voz 1 22:26 Carles Francina

Voz 3 22:32 ha habido una salida falsa inerme que no sido ha sido yo no

Voz 0313 22:39 bueno por cierto oyentes de oyentes de todo por la radio recuerdo está coronas que hoy hacemos el gusto o muerte necesitamos uno una oyente para desempatar así que nos podéis llamar desde ya al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta no regalamos nada no hay premio

Voz 0871 22:57 aquí vuelve a partir de hoy son inglés es

Voz 0470 22:59 creer a agua o del Goya pero antes Raúl Pérez hola buenas tardes bueno hoy vamos a hablar de de

Voz 32 23:19 qué bien no me interrumpen Hadid que bien bueno pues nada aprovechan los ya Jetase Michael Robinson Petronor la internacionalidad que la semana pasada estrenamos sección con el ex futbolista Joaquín Sánchez muy bien a todo el mundo incluido Rafael Hernando cómoda de actualidad ya es a veces demasiado tensa Nos gusta mirar a través de sus ojos

Voz 0230 23:42 esto es la mirada de cómo estás que chico que pasa compadre qué pregunta última Champions declaraciones de Cristiano Ronaldo más a estará partido hablando de su futuro tú que es que se va a quedar oye no hay quien le pare hombre vamos

Voz 15 24:04 vecino le ponen delantera porteros Liverpool deparan

Voz 0230 24:07 me lo mismo que con Iniesta Japón te imaginas tema AENA

Voz 15 24:13 opere con escaño lo mismo pues cierto sabes cómo se diste ausencia de sangre las venas de poner sin Xavi

Voz 0470 24:22 me lo acabo de talla ahora lo de Ronaldo

Voz 15 24:26 que que si fuera de Podemos pueblo situaría con las baste yo qué sé qué quieres que te diga Ronaldos como un chiquillo grande no el otro día me contaron existe mira que les dice el hijo de CR7 dice papá quién quieren va a los gemelos Javi dice a mí

Voz 3 24:47 gracias

Voz 0230 24:49 bueno pues yo te digo Sergio coacciones que estaba pesando Sergio Ramos que lance este viernes una canción con De Marcos flamenco para animar a la selección el Mundial no se suavice escuchado escuchando un adelanto

Voz 15 25:17 qué te parece que precisó fue quien salta toda la letra si Dios quiere en cuanto tatuaje tiene Sergio Ramos y sin orden no que lo P I y cambian de tema que el programador a Putin

Voz 0470 25:30 la estatua nombre cara fecha cifra

Voz 15 25:35 el otro día me encontré con Sergio Ramos les digo yo este tatuaje nuevo que es Sergio me dice esto era un sello de una discoteca que tuvo el otro día doce me baje

Voz 0871 25:44 sí

Voz 0230 25:49 ya ya ociosa Joaquín el tema de los mails que no para de díganos estos días con la política de privacidad protección de datos

Voz 15 25:56 muy buenas es yo creo que la primera temporada velero tanto ya esto cuando acaba como el tubo de la pasta de dientes que el ochenta por ciento ternura do día el otro vete no sabe nadie esto tú aprieta sigue saliendo de gira los spam de chicas rusas pidiendo relación de amistad con un amigo mío que me dice dejo aquí tuvo una es que no me dejaba una muñeca vudú sabe Illa Clavé aguja portón pum cuerpo vamos

Voz 3 26:24 y digo es arregló que vamos a la de

Voz 0230 26:32 bueno viajamos y genera gracias en última cosa el famoso youtuber el Rubio ha dicho que Se retira que no puede más con estrés y la ansiedad que genera con veintiocho años qué te parece esto

Voz 15 26:45 que la gente se jubila cada vez más pronto dijo Cruz

Voz 0230 26:50 la Lázaro flirtear GS Gila maravilla ante mirada

Voz 0470 27:06 vámonos de cabeza Internet con Lucía Taboada hola Lucía

Voz 1322 27:09 a qué tal hola mirad ayer hubo terremoto en Twitter en Estados Unidos y hoy todavía siguen las secuelas vamos

Voz 34 27:14 por partes

Voz 3 27:20 sí reconoce esta está mítica rozar

Voz 1322 27:25 tal es la sintonía de la saga protagonizada por la humorista reservar sino con hacéis esta mujer hace veinte años rompió los moldes en Estados Unidos creando una comedia sobre una matriarca de una familia de clase obrera ahogada económicamente los córners veinte años después en este Revival nostálgico que vivimos pues ha vuelto a la serie con el mismo casting pero con un pequeñito matiz Ros han es ferviente seguidora de Donald Trump seguidor hay votante en la ficción y en la vida real y ha conseguido pese a ello una audiencia media de más de trece millones de espectadores es decir es la segunda serie más vista en todo Estados Unidos bueno pues ayer la cadena sí que pertenece al grupo Visnjic canceló la serie porque en la lió en Twitter más de lo normal que habitualmente ya la liada bastante hizo un tuit racista que decía que Valerie Jarrett una ex asesora de Obama afroamericana nacida en Irán es como si los Hermanos Musulmanes el planeta de los simios hubiesen tenido un bebé bueno

Voz 1876 28:20 a mi hijo esta hay más lindezas así que

Voz 1322 28:22 Messi ha renunciado a la serie con más audiencia de de su canal que queda a sería y esto no es lo único que ha sufrido Tram estos días en Twitter porque resulta que la han prohibido bloquear usuarios todo no no puede bloquear los por ley una jueza del Distrito de Nueva York ha prohibido a Trump bloquear a tuiteros porque considera que su perfil de Twitter constituye un foro público y el hecho de que excluya de la personas que le incomodan con sus comentarios pues viola la Primera Enmienda estadounidense

Voz 1610 28:50 mira acabo de seguir ahora

Voz 1322 28:53 yo yo creo que prohibiera otra en bloqueará tuiteros es como si en Todo por la radio Nos prohiben a ocho

Voz 0470 28:59 eso sí la presa

Voz 1322 29:00 siente dice la sentencia son su propio discurso del Gobierno por lo tanto las reglas la Primera Enmienda nos aplican gay por ejemplo imaginamos que los Especialistas secundarios la dicen Atrapa un día exige no repite es Tram lo dice la Primera Enmienda

Voz 0871 29:12 venga

Voz 1322 29:13 Ron pues no no estaría obligado a hacerlo pero si estaría obligado a no bloquearlos

Voz 3 29:19 mira mira muy bien

Voz 8 29:22 bien

Voz 33 29:31 Esquerra porque porque lo del inglés soy el Corpus

Voz 0871 29:37 es curioso porque me gusta que la sección vayan progresando quedó ya que no se están que sabes que raya que la lidiando a lo mejor de gente inglesa que estaba de vacaciones y ampliando haciendo la radio pues que entienda lo que hacen en inglés y en castellano me entender lo que hacemos pero bueno hay que darle a todo el mundo

Voz 3 29:56 eso sí siempre se ha sí

Voz 0470 29:59 estamos oyente como siempre ya lo tenemos desde desde Málaga Francisco buenas tardes

Voz 33 30:04 hola muy buenas tardes hola

Voz 0470 30:08 los cómo estás nada aquí a escucharon un ratito Israel no como un todo lo bueno que Francisco anticipados Francisco crean como Kirchner llamemos Paco Paco Isco

Voz 15 30:25 pero lo has decidido ahora normalmente viven

Voz 0871 30:30 bueno pues vamos a ello

Voz 0470 30:32 acudo a muerte

Voz 8 30:38 es

Voz 0871 30:44 claro que es una actitud aquí tú que cuando somos pequeños nos pensamos que hasta en las vecinas mayores o los vestidos el mayores de al lado de casa pero que ya resulta somos mayores igual la hemos nosotros estoy hablando de comprobar quién está animando la puerta mirando por la mirilla ojito que ya te parece te asegura quién está detrás pero como yo un gran angular el primer el Tour gran angular cubo en la vida no tiene nada que ver cuando abres con la persona que tú ves que ves una besugo siempre

Voz 3 31:13 los dos no comunica mal subir más humano

Voz 0470 31:16 que mirar por la mirilla a quién llama gusto o muerte Barcelona yo está pensada yo creo que no tengo en mirilla pero sí sí pero decía eres muerte muerto del gusto de no es esto sí sí yo no suelo te da un poder que tiene es información tal y como previsto a gusto pero si no lo haces muerte es que no tengo yo tienes broca del ocho no quiere correr mucho detrás de la puerta no es gusto escuchar dentro desde dentro a ver qué llama unos pasos claro claro no crees que es bueno pero no lo tengo no lo puedo poner una puerta efectivas

Voz 0871 32:09 no pero amplía estos si te gusta escuchar ver es la joya osea a escucharle

Voz 0470 32:15 como esta de radio están de Radio está en casa Carlos Costa datos

Voz 1610 32:23 Justo Fran de Málaga gusto muerte mirar para diría

Voz 34 32:26 hombre yo creo que mirar por la avería ya la siempre gusto siempre siempre muy

Voz 3 32:32 tan

Voz 0470 32:32 que no llame a tu puerta claro que sí hombre

Voz 34 32:36 el soporte que que Pedro Sánchez pidiendo apoyo de que era

Voz 0470 32:40 a todos los descartes pero han Plame Radio la mirilla Grammy ser mirilla vamos vamos

Voz 0871 32:57 el segundo que las verduras y todos los no acabado todo están todas hechas en serio se encontró pero ya hemos tocado bueno porque todas las que conozco yo me sumo conmigo para la tocamos ya no si si la bomba pues hemos tocado todo entonces vamos y un poquito de los fiambres ritmo de radio Francina vamos a lo que es es muy inquietante que se llama cabezas de jabalí está hecho por todo cosas que lleva al jabalí en la cabeza menos los los colmillos la bueno y los huesos bueno para vía doble de jabalí cabeza de jabalí en fiambre gusto o muerte

Voz 0470 33:40 esto provocó aportó Fini Vita mayonesa lo que ahí gusto lo diría pero si yo muerte hace tiempo muerte de Madrid

Voz 0871 33:52 era gusto Augusto gusto justo

Voz 0470 33:56 y eh vamos allá en la cabeza deja amarillos que pensaba que no

Voz 0871 34:03 no sí sí sí sí sí sí sí extremis yo Cogeces carretas trabajáis y seguro tipo tipo de ahí el nombre con los coincide el nombre casualmente son aquellos productos que mira qué casualidad llamamos con lo que se va a salvo Frank de Málaga a gusto o muerte a la cabeza dejaba bien fiambre

Voz 34 34:25 hombre yo arriesgo de ganarme mucha enemigo yo diría Buzz

Voz 0470 34:33 valentía

Voz 8 34:38 eh

Voz 0470 34:41 vamos con la opción de una más uno

Voz 0871 34:43 sabéis que son dos opciones os tienen que gustar las dos para que sea a gusto no vale decir venga me me me hago lo de una para acoger Ana no tiene que gustar las dos a ver la primera es que te regala un yate sin nada a cambio no me digas toma un ya te va bien bueno que pagamos el amarre y el mantenimiento pero yo tenía pero pero sabía giras el tipo de comentarios el yate pero cuando se enteró que siempre hace sólo menos mal lo sabía que quieres tener espero dice sí pero aquí a la cuando han podido hacer vendió sabes pero bueno lo bueno bueno sentí hay amarre hay mantenimiento y Pedro pero que lo limpian dos personas Florin que lo alucinante del mueble bar lleno vaya por el segundo dice es el segundo día es decir esto es muy bonito que a mí me encanta llevar tatuados en el cuerpo y la cara de un familiar no no eso sí sí yo soy la parte del cuerpo que no sí si donde tú quieras

Voz 0470 35:51 damos las ingles

Voz 0871 35:54 a tener en cuenta dependiendo qué parte del cuerpo que hagas cuando envejece si os parece que hable sabe porqué

Voz 0470 36:00 sí el como Arrubla con gracia

Voz 0871 36:02 presa gol no me voy yo muerte muerte me imagino que no hay respuestas de muerte no eres tú

Voz 0470 36:08 biliar de ahí

Voz 0871 36:09 es un yo que se te a quien quiera sabes sea muerte muertes incluso Bill Cosby a Bill Cosby osea que su yate

Voz 0470 36:17 para su muerte Málaga

Voz 0871 36:19 la muerte muerto

Voz 34 36:22 sé que me vayan a renunciar

Voz 0470 36:28 pero bueno

Voz 0313 36:29 Gran Canaria se mueve conmueve con poquito derecho en queda gusta lo que dice saber a Verona

Voz 0470 36:37 ah o no momento un poquito más estás en el ya te compañero vómitos haber ahora no no no no no te piensas que Lezama vacilando pero no te estaba vacilando

Voz 0313 36:48 es que es entre acorde no te entendemos saber moverte

Voz 0470 36:51 la mujer estaba cuando vamos a ver ahora ahora ahora quieto no te muevas

Voz 31 36:59 bueno pues ello Arrieta puede ser superficie con el ya te gusto vamos a lo que haga falta

Voz 0470 37:04 pues bien encaró nombrada por el pragmatismo que tú pero pragmático

Voz 0871 37:14 sí es una manera de estamos hablando de ir a hoteles con una pulsera en la que está todo incluido cuando digo todo es todo incluido Valeo sea del tres coma pulsar

Voz 0230 37:23 sí

Voz 0871 37:23 te deja la cartera en el dormitorio te da Robben y así poder pagar cualquier cosa con la pulsera vacaciones todo incluido agusto Muerte esto yo estoy aún mayor gusto

Voz 0470 37:35 pues tengo que estar ahí siempre da igual igual tiene comunidad Fran el Málaga gusto muy cómodo

Voz 34 37:51 el que hay que se espera yo diría juntos

Voz 0470 37:57 cofrade

Voz 0871 38:08 en Franchy te mueves acuérdate de llevarte el teléfono contiguo vale vamos con el quinto y temeraria son dos canciones canciones clásicas de dibujos animados que dijera que se está a ver

Voz 0470 38:28 a stock abierta mucho las segundas esta

Voz 3 38:46 yo no sé cuál es el límite

Voz 0470 38:52 con dos dos generaciones Gemma citadas gusto o muerte a la abeja Maya o a Oliver y Benji Barcelona que es insoportable estos rato corriendo resulte Mazo abeja Maya Madrid abeja Maya Amaya Amaya abeja Maya ya de ahí el botón milenios era mala idea

Voz 34 39:12 abeja Maya Oliver

Voz 31 39:15 esto no

Voz 0470 39:16 lo sé pero a veces a todos muchísimas gracias amigo un abrazo adiós

Voz 33 39:40 ahora ahora

Voz 3 39:42 el arriba a ver bueno

Voz 1876 39:48 hoy me gustaría dedicarle esta sección a una gran voz que ayer se apagó para siempre pero que nos dejó un legado maravilloso bonitas canciones cantadas con el corazón que es como se canta este maridaje musical va hoy para María Dolores Pradera claro

Voz 36 40:01 vamos a más de los dos más y terciopelo negro Gerde almidón Itu Sergio y altanero la gente nos mira con envidia por la calle los vecinos los amigos bien

Voz 1876 40:16 voy a contar un poquito sobre esta voz tan llena de cariño no una voz sin impuesta miento raros sonaba como habla va sencilla natural hoy he leído que me ha gustado mucho una voz sin edad es verdad porque es ella una voz impostada es la que está colocada como de una manera más más artificios antinatural pero María Dolores era la sencillez personificada la ternura cantando tenía un ligero vibra todo vibrato hubo en el que adornaba casi siempre sus finales un registro grave pero lleno de matices en cada palabra hijos que curiosidad de porque María

Voz 1322 40:47 los esperan sino extraído a los noventa

Voz 1876 40:49 tres años la misma edad casualidades del destino a la que ese fue también Chavela Vargas

Voz 8 40:55 pues todo voz del hielo Timoteo era no quiero

Voz 1 41:07 no

Voz 8 41:07 sí sí somos

Voz 1876 41:15 esto porque ambas eran amadas a los dos lados del océano siempre fueron comparadas desde el cariño podríamos decir que María Dolores Pradera era un poco la Chavela Vargas española en México Isabella era la María Dolores Pradera mezzo Jarno aunque Chavela naciera en Costa Rica pero bueno el caso es que ambas fueron mujeres de folclore de alma de corazón de viento pero sobre todo de verdad así que qué os parece si hoy

Voz 18 41:42 en La Ventana cantaron juntas María Dolores Chavela Vargas la te timo que Rubert Gone esta noche Gigli Guidia es debida a tenga que creía una ni a dobló los Mossos es otra vez brindar cules llora

Voz 37 42:42 SUR los mismos dos luego Ramos

Voz 18 42:48 ley tan tumba por si un día ves Rial la alta ni al dolor siempre West los Mossos Rodolfo Ares por lo mismo y lo de que ella un ni en la piel

Voz 0470 44:03 hay grandes compañeros hay todo por la radio es lo que pasaba si Bono

