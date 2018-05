Boyero hace la crítica de "El hombre que mató a don quijote", "Basada en hechos reales" y "Maria by Callas"

Voz 0324 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor

no es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine las obras no la grave Carlos Boyero

Voz 0324 00:26 no es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine las obras no la grave Carlos Boyero

Voz 2 00:49 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal cómo estás cómo eso pues muy bien muy contento la verdad muy contento ya ves que hoy no tenemos a Roberto lo hemos comentado en La Ventana está todavía digiriendo el éxito del acto de presentación de su novela de asesinos de series

Voz 0324 01:03 lo llevó ayer sobre todo se notaba Se notaba mucho cariño mucho cariño hacia él

Voz 2 01:11 señor que defender el aquí a vosotros

Voz 0324 01:14 yo creo que se sintió muy muy arropado y tengo muchas ganas de de leer la novela lo este fin de semana

Voz 2 01:23 tú que eres un buen tú que eres un buen lector amante de la novela negra y de la novela policíaca mucho al está como lo llamó Benjamín Prado ayer el generó una novela porque unos bueno sí a mí no me socio policiaca que sociológica y publicidad que fue más sofisticado todavía inferior si me sí sí ya era y la recomiendo porque es una novela con un punto de partida muy original de toda esa ficción que nos que nos coloniza la tele como puede saltar en la cabeza de alguien o en los planes de alguien a la vida real de la peor manera posible que cometiendo crímenes y fechorías de de todo tipo es muy sorprendido y además tiene giro sí pero es muy actuales en honor quedó claro que no nos una a sólo de crímenes es condiciona exacto nuestra vida que emplean todos son buenas conmutara mal va sobre eso sobre la serie sobre las redes sobre la maldad también no nos ta ta ta está muy bien bueno hablamos de cine un poquito hablamos hablamos de El hombre que mató a Don Quijote

Voz 2 02:41 la voz de cine porque este viernes por fin se estrena El hombre que mató a Don Quijote que ha dirigido el ex Monty Python Terry Gilliam después de que ha sido veinticinco años de que de que naciera el proyecto el argumento para la historia cuenta el actor director que de joven había es una película sobre Don Quijote vuelve al pueblo de La Mancha en el que se rodó descubre que el Zapatero que interpretó al al ingenioso hidalgo cree que es el propio Pérez

la pasa por ser claro la versión original pero

Voz 4 03:24 Don Quijote el coche ha ido para resucitar la era de la caballería pues esto lo escribí yo tenía a mano de nuestro Creador yendo los meses previos para leerlo

que un campesino como tú pasada sabrás tú miras los dibujos se cree de verdad que es Don Quijote la vamos a pasar muy simpático

Voz 2 03:53 la películas e presentó en Cannes fuera de concurso ya Alley tu crónica en el país

Voz 0324 03:59 no no ha mucho nos llegue no Carlos no llegue a hablar de ello porque fue el la clausura entonces no pero de lo pueden tareas claro si te lo comes si te lo cuento ahora de eh admiro que que que un director dedique él veinticinco años de su vida a un proyecto que al parecer es fundamental no para para él pero pero la película me parece un desastre hemos a un desastre depuren duro nuestras él además eh estaba contaron que estaba muy enfermo que no podía Irak tan la producción se complicó muchísimo con un el portugués y con la producción en parte es española índices pues Terry Gilliam que no nunca ha sido de nunca su cine nunca me ha me ha gustado me resulta dicen que está loco pero lo dicen un sentido Amir atisbo que ya locos dan no yo creo que hay locuras locura sin gracia

a mí no me da miedo

Voz 0324 05:12 han manchado seno y miedo las días con Las Vegas e te hablo de las más eh tienen sólo me gustó aquel que que me gustaron cosas las que la El rey pescador no sé si te acuerdas de ellas sí claro pues bueno el rey pescador ha estaba tenían puntos son Robin Williams ya lo creo pero yo no el alcalde se supone que de los los Monty Python el ha sido como él el autor el tío que ha tenido una continuidad en su carrera pero yo nunca nunca entendido donde reside la la hacia del cine de este hombre y esta te repito es es un desastre no es larga dura dos más que sí

Voz 2 05:59 ahora sí diez dos horas Siria pero yo tuve la sensación

Voz 0324 06:02 dónde que llevaba toda mi vida en el en el fines de estas que te te resultan interminables y es que no no hay nada que me guste el guión es un es un disparate situaciones presuntamente graciosa no tiene ni puta gracia en los actores está muy mal muy mal los ingleses y los españoles no porque repito que es coproducción concretamente Adam Driver que ahora es como el chico de moda en bueno que lo hace más o menos bien no es que sea un un prodigio expresividad en esto la película no no no no me parece me parece aburrido y pretende ser repito eh lírica e imaginativa cómica pero bueno que que que el personal la B hay Illa juzgue a mí me Barcelona

Voz 2 06:57 este viernes estrena El hombre que mató a Don Quijote también este viernes basada en hechos reales de Polanski

Voz 8 07:14 no es como la mano otro quería escoge el social difícil como es

Voz 2 07:24 la novelista de éxito se cruza en su vida con una fan una fan joven

Voz 9 07:29 que se convierte en su confidente nunca ver cómo aquí toman nota esto tiene una grabadora tomo notas si tengo muchas cosas en unas siempre los sí ha padecido siempre me tranquiliza puedo verlas son perlas no se preocupe es bueno para el libro que estoy escribiendo para títulos hoy oídas estos un thriller psicológico

Voz 0324 07:59 además si eso es lo que le gusta a Polán sé que estas cosas las hace hace mejor que nadie si algo distingue al al cine de Polanski que a mí me parece un un pedazo de director es la la presencia del mal siempre puede ser real el mal puede ser abstracto

Voz 10 08:20 eh pero siempre siempre está ahí

Voz 0324 08:23 el mal también ronda por aquí es una película que probablemente puedes asociarla con eh con Atracción fatal con la mano que mece la cuna has contado el argumento una escrito ahora la crisis creativa y de repente descubre a a una fan eh maravillosa inteligente que no sólo va a conseguir que pueda volver a escribir sino que va a llenar su vida llenar su vida además están tan sinuoso hay tan buen director Polanski que te insinúa una atracción lésbica pero con los mínimos elementos donde otro director Éste es es una mirada el roce de una mano un silencio no e Hinault voy a hacer eh spoiler el spoiler desde la palabra que más detesta pero ocurre en ocurren cosas te mantiene la la tensión no practicamente hay pocos son imágenes están las las dos solas no es que fíjate yo la vi llega con año más de un año de retraso yo la vi en Cannes el año que el año anterior no estas cosas que no entiendes porque ya había ha sido la programación había sido tan nefasta que la vi el último día a Kane cantó o a lo mejor es más de tu par ya que lo que yo quiero que existe en función de lo estoy si la la volví a ver la semana pasada está está bien la la B es muy bien pero

Voz 0324 10:06 suspense y tiene esa perversión y se retorcía cientos de pero no no es una de las obras ya es

Voz 2 10:15 tras de debe de por Polanski dar expulsado de la Academia de Hollywood así por la caja catalana si el caso del año mil novecientos setenta si que él reconoció que había tenido si eso con una menor

Voz 0324 10:30 en una cría de flexibilidad de uñas Biribay liados

Voz 2 10:32 las academias que contaban así para justificarlo

Voz 0324 10:35 lo que aparentaba en Portugal no Ike la la puso hasta arriba de drogas se puso ella vamos eh idea alcohol y dices no tío sí no no no hay demonizar sería incluso con las niña da a es un personaje que me cae me cae muy mal la la admiración enorme que siento por el por el director que me parece uno de los peores los maestros de los pocos que quedan vivos el nunca me inspira buen rollo sumó su autobiografía es es como lamentable dices bueno le pasaron cosas muy mal al su madre la gaseosa Aaron el de niño tuvo Se salvó de milagro yendo andando hasta París lo besaron Tate fue espantoso pero es empleándose termina antiguo de las malas vibraciones a no es un individuo que me estuve con el una vez entrevistando le una una entrevista suponía que iba a ser larga hace muchísimos años cuando le hablé de el mal en su fin esto que te acabo de contar que es la base de su tiene el tío Se se mosqueo y me dijo que no siguiera por ahí de Fenosa de hablando estoy hablando desde tus primeros cortos en Polonia a toda tu obra el se caracteriza por eso igual pensó que le iba a preguntar por cosas privadas Joker en la última entrevista que if it hablo de esto hace treinta y tantos años dije no no a mí no no no no no quiero no quiero hacer las entrevistas pero repito es ese es un tipo todo ves Chinatown

Voz 2 12:11 es la semilla del día hágalo el diablo a mí dices dice sin posibles a lo mejor es que es un pedazo de director ir estaba muy bien es gracias tú de separar ah no claro claro por supuesto no está tan claro Cars quiere ya ya

Voz 0324 12:28 en puedes encontrarte a gente que es que es un encanto y Elosua obra pues no te gusta nada no pero pero este tipo es que no nunca me han Camacho gracia y tuvo que ser el contacto personal ya te digo una entrevista que que iba a ser como una hora ya a los quince minutos de baile vale que queme que en a que en la estrella para entrevistar a nadie pero le Nasser que me da mal rollo me da mal rollo pareció dame un tipo genial un director genial sí

Voz 2 13:31 ya a un par de semanas Iker ha llamado la atención

Voz 13 13:36 pero el documental María y Xavi María Callas gastos Lezana

Voz 2 13:51 el trabajo de esta esta activa de

Voz 2 13:56 la Calas Onassis de harén Delon de Kenny que luchar Chenel

Voz 14 14:04 personas dentro de mí me gustaría ser Marije pero está a la Callas de quién debo estar a la altura así que luchó con ambas como buenamente puede

Voz 0324 14:19 clásicos la más grande es una maravilla si es muy bueno muy bueno lo que refleja muy complejo quedó era una mujer muy muy compleja yo fíjate que la que la ópera no soy un profano y tampoco he conseguido entrar nunca en ella visto por supuesto eh varias óperas pero no no me pero con con con Callas con Maria Callas me ocurre lo mismo que con respecto al flamenco con Camarón de la Isla que a mí no me no me gusta el flamenco pero te escucha este tío y me da como un escalofrío es eh

Voz 15 15:01 hay algo ahí hay algo miramos hay arte

Voz 0324 15:17 verse no no no no es que es era tremenda y luego el ser humano curiosamente es que visto hablamos de Whitney Houston deslumbró sobre ella Amy Winehouse siempre en en la vida de de estas divas

Voz 0324 15:39 es toda toda su carrera arte su vida ella aquí habla de de una madre que desde muy pequeñita a una señora que no triunfó en la vida y que solo tiene un sueño que es que su hija se convierta en la en la diosa el el cante a costa de ir de pagar una una cuota personal importante luego te tampoco fue una una mujer eh con Amores en plenitud tuvo una historia muy larga con Onassis Israel que quedó como Ifema pasadas sí abrazada tu marido que por lo que aparece en el documental debía de ser un gilipollas importante y tal te quiero decir no poseyendo tantos dones Si Italo genialidad en diciendo pues aclamada por por todo tipo siendo pues una diosa no no le no le fue bien y murió a los cuarenta y siete años un apartamento de París en el que estaba recluida IT dar a entender que pudo morir de de tristeza también como tantas leyes Icex joder que pena que pena no puede estar tanto los demás los ser tan desgraciada no

