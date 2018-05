¿Dónde acudo si quiero un masaje erótico de pago?

Voz 2 00:00 el le dirás que

Voz 0542 00:38 voy a dar de los posibles tuyo es lo típico darles nombres apellidos de tus amantes mueven placenta te por favor te voy a un tema que no ha llegado a través del correo que dice así leyendo un artículo de Naiara Manero gracias por descubrir Mela de nada nosotros estamos encantadas descubrir la también nos gustó mucho no ya lo malo habla ella del tipo de masajes eróticos que se pueden dar igual sonará extraño pero me pongo tenso cuando me toco prefiero tocar a ser tocado problemas de autoestima supongo mi terapeuta me recomienda que Bayo masajista para que aprenda a relajarme al contacto con el roce de otra persona y aunque he tenido algún que otro masaje deportivo no ha tenido el resultado esperado estaba pensando en buscar a alguien que pudiera dar este tipo de masajes eróticos pero me entra una duda ahí admito mi absoluta ignorancia al respecto no sé a qué tipo de profesional tengo que contratar para recibir este tipo de mensajes no puedo pensar la posibilidad de contratar a alguien que se restituya para este tipo de masajes va en contra de mi forma de ver la vida entonces claro yo digo masaje erótico

Voz 5 01:45 antiguamente pienso en Sergio Fontela queda preso City uno punto com

Voz 0542 01:49 en mayúsculas y luces de neón buenas noches Sergio hola buenas noches vamos a definir Cuéntame que es un masaje erótico pues un masaje erótico no dejarse masaje a través contacto a través de las manos

Voz 6 02:03 normalmente con aceite para pues simplemente

Voz 0542 02:09 que la piel se vaya sensibilizando visualizando del nuestro

Voz 7 02:14 elecciones dice es que lo primero que tiene más dudas que la defensa del Betis por qué

Voz 5 02:21 le cuesta mucho que le toquen prefiere el tocar pero se da cuenta de que es un bloqueo mental lo que les lleva a esa situación

Voz 0542 02:29 sí ha aconsejado Kelly den precisamente masajes lo cual ya le cuesta él ya de entrada le debe de costar porque si no está acostumbrado imagínate dejarte tocar con intención de arte eso es

Voz 6 02:43 que se trata de eso de tocar con intención de que te dices tú la persona no es con la persona que te da el masaje que son muchas veces la gente lo confunde en el masaje erótico hay gente que cree que el masaje erótico se trata de de acostarte al final con la persona que te da masajes o que te tiene que gustar la persona que te da el masaje o que tiene que haber algún tipo de atracción sexual no tiene nada que ver es una guía digamos a través de tu piel para que tú sientas Londres soltar te evadirse romper ese bloqueo el miedo que seguramente este oyente es el que tiene el miedo a no cumplir unas expectativas

Voz 0542 03:18 no va a haber sexo es decir no tienes que cumplir ninguna expectativa vas a relajarte y a disfrutar

Voz 6 03:23 ah claro y eso muchas veces como tenemos muy metido el el tema de que en cuanto me tocan en cuanto tenga una erección tiene que haber sexo pues cuesta mucho relajarse y empezar a sentir el resto del cuerpo sí

Voz 7 03:36 lo que hablamos siempre de la generalidad de del erotismo que esta vista

Voz 0542 03:39 yo estado en que Estados Unidos no está está ahí metida claro

Voz 0401 03:44 separamos masaje erótico de la prostitución

Voz 6 03:48 totalmente totalmente el masaje erótico y tiene una finalidad de descubrir tu piel tu situación la zona cero ojeras aumentarlas y demás y no implica en ningún tipo de servicio sexual

Voz 0401 04:04 a quién recurro como se de verdad que la persona a la que estoy buscando y encontrado me va a dar un masaje erótico como el que yo necesito pues sobre todo por las normas

Voz 6 04:17 qué tiene ese lugar ese sitio que que te va a dar el masaje o que te ofrece el masaje erótico normalmente se suelen anunciar en las web y además yo tengo una diferencia muy claras de lo que es separar un masaje erótico puro y duro quizás de de la prostitución que muchas veces aunque no siempre coincide pero muchas veces cuando la persona muestra su cara cuando muestra su cara significa que lo que está haciendo es totalmente abierto libre y esta explica después que tiene unas normas una normas es no me puedes tocar no es calidad no hay penetración no hay servicios sexual no hay nada es un masaje lo que pasa que es un masaje integral de todo el cuerpo por dónde se pasa por supuesto por encima de los genitales y demás pero no hay coito o no hay

Voz 8 05:07 pero ahora guión no no hay

Voz 6 05:09 no es eso no es sexo puro es erotismo se trata de que buscas pero quizá arte excitar te aumentar tu deseo y demás pues ya está el placer y el placer que tú sientas es tuyo no tienes que compartirlo ni va a compartir una o esta tienes que compartirlo eso es eh

Voz 0542 05:26 no es precisamente un servicio como es es el que el que ofrecen en tan tras Secrets que se escribe tan tras secret Spa Ia frentes da Leire cae al que la tenemos al teléfono para que le preguntéis lo que queráis buenas noches Leire

Voz 9 05:41 hola buenas noches qué tal

Voz 0401 05:44 tú sabes de masaje erótico no

Voz 10 05:47 sí bueno Ayoze y sexóloga ahí he diseñado una técnica de masaje erótico un poco en la línea de lo que explicaba Sergio consiste en una técnica que va más allá de lo genital pues K era atizar la totalidad de cuerpo genital el orgasmo la hacienda sexual clásica que en ese sentido lo que está en juego no es la sexualidad y quién da el masaje sino de quien lo recibe y esto es muy importante diferenciarlo

Voz 11 06:12 sí igual es una técnica que empieza prime

Voz 10 06:15 es una fase relajante luego llevan estimulando diferentes puntos corporales algunos están relacionadas con la zona genital pero otros no otros son punto reflejos ya se consigue una experiencia sexual global de todo el cuerpo

Voz 0401 06:28 qué tipo de personas acuden a recibir este de estos masajes

Voz 10 06:33 pues desde personas en solitario parejas hombres mujeres evidentemente en relación con la sexualidad y de histórica pues la manejan con más libertad y normalmente pues ellos están más habituados a acceder a este tipo de de cuestiones pero cada vez se nota más que las mujeres también vienen solas está más abiertas a experimentar ella llevamos unos años que bueno nosotros en concreto trabajamos muchísimo con parejas como solitario

Voz 0401 07:04 Sergio que qué beneficios

Voz 6 07:07 era una gerente con mi pues aparte un auto conocimiento de tu cuerpo un reconocimiento de tu placer de tus zona cero generadas de esos rincones que creías que no te podían dar placer y te da mucho placer o rincones que no conocías para nada y de repente dices anda ahí tengo algo que me gusta mucho y que me puede incluso llevar al orgasmo

Voz 0401 07:30 las personas que acuden a tu centro Leire y terminan así de satisfechas

Voz 10 07:36 a veces sí a veces no se venden orgasmo se vende un masaje erótico y eso es importante también que la gente lo tenga claro porque no quiero decir él no es el el horizonte no es el orgasmo pero se trata precisamente de romper un poco más lineal de cómo se vive la experiencia sexual hacerla más global disfrutar un poco del Camino no está Herrera como no tenía esa idea como de final de de llegada no sino que sea una experiencia pues más ir descubriendo de cómo irse Sergio reconociendo partes de tu cuerpo que no reconocidas como las sexuales e iba a más por ahí entonces nosotros no no garantizamos el orgasmo Pedro bueno pues ocurre claro

Voz 6 08:16 claro es que se trata de eso de que es que la gente confunde el placer con orgasmo no el placer es cualquier parte de tu cuerpo cualquier zona la piel sea un estado de de cotización que es precisamente lo que lo que hace Leire en su centro y lo que hago yo también en con mi terapia y mi ex masajes

Voz 0542 08:34 en ambos casos habláis de de formas de sensibilizar zonas que entiendo que también se pueden utilizar en casos de determinadas patologías que lo que llevan es a perderla no claro eso es yo sí

Voz 6 08:46 pero yo trabajo muchas disfunciones sexuales a través de de algo físico de de cuál qué problemas ya has tenido o por algo emocional o mental que te ha bloqueado yo trabajo más por esa esa vertiente el erotismo para recuperar cosas que que que te hayan sucedido

Voz 0542 09:04 porque hablamos hace hace poco de cómo un bloqueo mental podría

Voz 12 09:08 la incapacidad para tener drogas

Voz 6 09:10 a tener claro que en este caso nosotros usamos todo esto para ayudar a eso a recuperar realmente es redescubrir T

Voz 0542 09:18 sí

Voz 6 09:19 y es algo muy bonito y al final te puede salir de la sesión diciendo que

Voz 0401 09:24 ha hecho falta el orgasmo yo soy muy importante ley del me estoy hablando los dos precisamente Sergio que no hace falta el orgasmo pero que si se disfruta cuando acuden tu a tu centro a Sergio también cuando acuden a vuestro centro parejas esas parejas también aprenden a ese a tocar sea a descubrir el cuerpo del otro a descubrirse su su su propio cuerpo Leire

Voz 10 09:52 claro en nosotros en concreto en las parejas siempre procuramos que no alcancen el orgasmo de hecho en el masaje después del masaje les dejamos media hora para aquellos que tienen intimidad precisamente para no no invadir ese espacio de intimidad de la pareja osea que sea un poco una fase preliminar que permite abrir horizontes tener una experiencia un poco fuera de lo habitual pero sin que llegue a ser una experiencia en la que se mete otra persona en la intimidad de la pareja la gente contenta claro es una experiencia que abre también pues bueno no muchos horizontes Isolda reforzar el vínculo de la pareja no es que no es no es lo contrario no es que se mete en la relación sino que precisamente se hace más cuartel vinculo

Voz 0401 10:38 Sergio hemos la hemos aprendido a tocarnos sabemos tocar no sabemos tocara nuestra pareja pues

Voz 6 10:46 yo por desgracia por mi experiencia es que viene mucha gente a mi consulta no no hemos aprendido porque no hay nadie que no enseño tampoco si es que no es porque no sepamos o no porque seamos de una forma de otra sino porque no hábito donde aprenderlo no sé si te metes en Internet pues los típicos y de cómo dar un masaje que etcétera no te enseñan nada yo es muy difícil a través de un libro de un vídeo aprender esto sólo se aprende el tocando sea cuerpo a cuerpo presencial vivencial todo eso hago talleres hago demás yo en terapia trabajo distinto a a leer yo trabajo directamente con con la pareja y pero bueno porque de ella trabaja de una forma de trabajo de otra simplemente por por el método pero también y yo les enseño a como era utilizarse como tocarse como acariciar no voy trabajando vamos trabajando a cuatro manos la pareja yo con con otro miembro de la pareja que está recibiendo y después cambian y hacemos lo mismo para aquéllos aprendan y luego ya así pues

Voz 0542 11:54 acaso ya ellos practican una clima sea lo que es una clase práctica vivencial muy vive yo estoy pensando en que os reto a que os lleváis a Celia Blanco a ver si consigues que no tengan orgasmo

Voz 13 12:06 a que no lo tenga que no que no lo tiene pero no no quiero que que que que tenía esto está ropas esta carrera tuya con energético y ha

Voz 14 12:17 de lo que prisas over me flipa eh declaró que a mí que me toquen

Voz 13 12:22 no sé cómo me gusta este tipo de masajes qué tal cual estaba contando decía yo entonces lo el objetivo es llegar a la vez que se pone así como

Voz 6 12:31 no no es que no se haya ganado el objetivo no es el organismo pero lo mismo ocurre derecha este tipo de masajes en personas que tienen una sexualidad ya bastante abierta bastante reconocida ahí suelen tenían orgasmos sin que les toque las zonas conocido mujeres en los que hay dándoles masajes simplemente a través sólo con las piernas cuando ya llevaba pues un rato estimulación de repente tiene un orgasmo claro y abren los ojos así como cuando de repente dicen que me está pasando si no lo sabes tú no

Voz 0542 13:00 Leire se estaba sonriendo que la escuchado distinguiendo lo que está cantando Sergio sí

Voz 6 13:06 sí

Voz 10 13:06 y digo bueno yo creo que todos los que trabajamos no masaje tan rico masaje erótico hemos tenido experiencias no es curioso porque descubres que el cuerpo sea estamos habituados a un patrón no de cómo tienen que esas las cosas pero cuando trabajas son cuerpos te que cuenta el cuerpo es un fenómeno que desconocemos completamente en la dimensión sexual y que si pues que hay gente que no hace falta de estimular la zona genital de orgasmo y bueno y fenómenos pues muy particulares que seguro que Sergio también hace un montón

Voz 15 13:35 bueno es lo que me estás diciendo es que sea acudo a cualquier un cualquiera de vosotros dos a la mejor lo que descubro es que tocando determinado sí

Voz 0401 13:43 Dios a pesar de lo de lo vista que tengo y lo estudiará que me tengo seguro que descubro zonas que ni me imaginaba que pudiese resultar Mer ópticas

Voz 0542 13:53 lo que te falta batir Leire Sergio

Voz 0401 13:59 pues Cela muchísimas gracias por por acercarme a esta sexualidad mucho más erótica menos yo que placentera lo mismo pero es mucho más ética y menos cansada también no me has defiende que te que te que me voy agotar menos eso no Sergio se sonría

Voz 6 14:15 mucho menos mucho menos depende depende