Cuando las medias son tu fetiche...

Voz 4 00:23 pues nos ha llegado una consulta al correo Contigo Dentro arroba Cadena

Voz 0542 00:28 SER punto com que dice así muy breve Se considera fetiche el que te guste excite tanto hasta llegar a hacer el amor con Pantani medios ante osea con los con las medias de Pantic digo yo ostras claro siempre estamos acostumbradas a la otras medias pero claro las medias las medias sea que igual que igual que mis tacones igual vale incluso ambos participantes min yo como siempre que aparecen sexualidad de es no convencionales prefiero que esté así a nuestro lado Ignasi Puig Rodas me parece muy bien pues me han llamado si buenas noches sin así buenas noches buenas noches y no si te parece un buen fetiche las medias de Pantoja

Voz 0781 01:16 no me parece tan válido como cualquier otra iba en moto bueno eso ya no lo sé no soy habitual comprador de si te digo yo las espera pero sí que es muy curioso que seguramente estamos muy acostumbrados a que se dice es que sean dos clásicos que si los taconazos de rejilla que si el cuero pero cualquier cosa a su ficha

Voz 0542 01:41 lo primero Ignasi le voy a decir a esta señora que yo no sé qué medidas te compras su bonita pero no no yo te lo digo a mí que no sé qué me voy a hacer compras tú bonita pero yo te puedo asegurar que a mí estos Reyes que ha ido una una medias él los reyes del pedazo de medias que me han regalado pero que las hay muy barata así sí eso es verdad por dos euros en décimos sabemos que este esto este mensaje enviado un señor no vale Ignasi hombres comedias estas mi acostumbrado

Voz 0781 02:11 y es bastante frecuente primero que te sí que cada persona buscará su título motivo concreto es decir no hubo el hecho de que una persona de Fusté una media o una cantidad va a ser el mismo motivo porque con la otra persona le guste de aquí entre el simbólico a esta persona en concreto le gustara tener sexo Constantí medias por un motivo concreto si quiere ser cuente en ciertos hombres que el cual el tema de utilizar media eso ligueros con ropa interior femenina es una parte de como una especie de camino hacia la transformación de decirme completamente no quiero utilizar medidas como parte de ese acercamiento sexo un género femenino uno de los muchos posibles entonces hay mucha gente que realmente lo usan si me controlo a algunos casos en consulta

Voz 0542 02:56 hay fetichismo os para los demás y fetichismo es para uno mismo porque a veces es verdad que parece bueno pues que los fetiches son de nuestra pareja y accedemos y otras veces parece que son nuestros hay mucha diferencia

Voz 0781 03:12 bueno es que también es también aquí hay como se fijan Cataluña Transcat que a veces dando sombreros cada persona lo que era distinto hay que tener en cuenta una cosa cuando se sexo genital es muy fácil bueno debe ser como cuando hay esos puzzles de los niños pequeños que de una madera con agujeros y piezas de diferentes formas Isabel está encajar en su sitio no yo siempre me sabes por dónde tiros pero el partido no empieza aplicación de la causa un objeto claro es cómo transformarse en placer sexual viento entonces gente de otra suma tanto de quiero ver ese objeto ni quiero tener un problema acercamiento mi propio cuerpo y son objeto o por el otro lado me gusta ver ese objeto en la otra persona con la cual estoy también donde esta actividad sexual y por eso cada persona escogerá o acabara sin escoger una cabra llegando a una u otra situación sí que se podría decir de otras ahí fetiches que son más típicos de ir hacia uno mismo o qué tipo de que que hacía las otras personas con actores no tira sexual

Voz 5 04:11 de hecho por ejemplo en el fetiche de los pies en el de los azotes si hay gente que se define mucho en cuál es la postura que le gusta adoptar si le gusta recibir o ser que proporciona el placer de esa manera no

Voz 6 04:27 soy lo que soy el el activo o el pasivo o el bueno el retorno al proveedor

Voz 0781 04:34 muchos de bastante complicado de identificar en qué momento está en una posición en otra vez todas

Voz 0542 04:43 hay una cosa que se que me resulta cuando menos me me me extraña un poco porque me da la sensación de que este oyente tenía un mínimo de preocupación no de podemos considerarlo fetiche no no creeré yo que es algo muy raro porque dice me puede excitar tanto unas medias como para desear tener sexo con ellas dile algo Ignasi porque me da la sensación de que están ahí

Voz 0781 05:05 no podemos ver dos preguntas de una pregunta es decir esto es objetivamente un cliché o no lo es la segunda cosa es ver que en el caso de lesión que fiche como ser un tenemos que Tichet algo malo terrible porque y entonces pasó de ser una persona rara pues seguramente bisexualidad no convencional y no sé si la preocupación de este oyente va por ese lado de porque realmente es que que a mí me gusta que se parejas de ponga cierta ropa interior cada vez que tengo sexo con ella o que me gusta hacerlo más venda cocina que no en el comedor eso yo estoy mira se podría llegar a considerar un fetiche y por tanto no es tanto el Petit petición sí no muchas veces de decir de es que tener un fetiches malo y si no pues si no tiene porque ser malo como cualquier otra actividad sexual es malo depende de cómo se supere llevando a cabo pero tener que tipo de pues si no es para nada malo y no tiene porque procuro ser de entrada preocupantes

Voz 0542 05:58 pues creo que ha quedado bastante claro que

Voz 7 06:00 de puede estar tranquilo este este oyente porque efectivamente tener un fetiche tampoco

Voz 0542 06:07 están tan dramático a menos que en alguna ocasión tengas que salir a comprar medias corriendo porque te apetezca tener ese

Voz 8 06:15 eh determinado polvo de algo

Voz 0542 06:18 en qué se ha hecho ciento cincuenta kilómetros para coger unos determinados zapatos de tacón hombre te lo aseguro muchísimas gracias Ignasi Puig Roda psicólogo sexólogo y terapeuta de pareja y sobre todo un libro abierto sobre sexualidad no convencional gracias por estar con nosotros