Los límites del BDSM: ¿Es lo mismo desear que consentir?

Voz 0401 00:00 últimamente ya lo saben ustedes se está hablando mucho de sexualidad no convencional se habla de sexo en grupo se habla de sado masoquismo se habla se habla se habla se habla tanto que a veces hablamos sin saber esta noche quiero hablar de sexualidad no convencional pero quiero hacerlo con los que más saben con los que enseñan a otros con los maestros los que puede recurrir cuando tengo dudas de si lo que yo quiero hacer es una sexualidad no convencional y saben por qué porque querría centrar la conversación de esta noche en el deseo y el consentimiento analicemos estas dos palabras su significado que mano saqué Molas saquemos las a la palestra cuando hablamos de otras sexualidad Francia escoja qué tipo de la Asociación para la divulgación de practicar sexo Allen da des no convencionales ve DSM buenas noches buenas noches siempre recurrimos a vosotros porque la única manera de aprender preguntándome

Voz 3 01:50 Gil con muchas gracias a es una de las maneras

Voz 0401 01:54 es lo mismo desear que consentir

Voz 3 01:57 lo mismo puede el eso es algo individual uno puede sentir deseo por muchas cosas pero cuando quiere verlo a practicar otra persona es una tiene que haber ese paso del consentimiento para que es algo compartido

Voz 0401 02:09 mira yo como yo soy un poco histérica Un poco de lengua Elia se mete de vez en cuando conmigo oí buen intentó intento cuidarlo bastante yo buscado los significados de desear y consentir en el diccionario de la RAE dice desear es aspirar con vehemencia el conocimiento posesión o disfrute de algo en consentir dice que es permitir otorgar obligarse es decir yo puedo desear sin consentir

Voz 3 02:41 Sí Se Puede uno puede desear a otra persona por ejemplo que el deseo no sea mutuo entonces mientras no intente llevar a la práctica ese deseo de alguna manera no hace falta el consentimiento hice puede consentir

Voz 0401 02:56 sin desear

Voz 3 02:58 Sí Se Puede ser puede haber consentimiento por muchas razones el ejemplo típico de no tengo ganas pero para que te calles pues hacemos algo por eso era muchas veces hablan más de consenso que de consentimiento el consenso pone y es algo construido en base al deseo y al interior de los dos

Voz 4 03:16 cómo podemos dejar claro

Voz 0401 03:18 en una relación vamos centrándose en la sexualidad es no convencionales se deja claro que se consiente se desea lo que pueda suceder en esa cama si en cualquier

Voz 3 03:31 debería decir que cualquier eso soledad pero las convencionales más es imprescindible que ese consentimiento este muy claros no hace prácticas que ponen implica falta de comunicación durante la práctica bombos una persona mejor está inmovilizada tiene la boca tapada o en las que se juega a lo mejor a fantasías a priori compartiendo consentida vamos a que te persigo te secuestro lo lo que sea es un sentimiento que están muy claro desde el principio Isère muy explícito no se puede presuponer que nadie está consintiendo algo

Voz 0401 04:03 imaginemos una situación en la que varios hombres tienen sexo con una mujer con más o menos fuerza imaginemos incluso que es un momento de una sexualidad no convencional

Voz 5 04:15 aquí me estás hablando de que incluso se dejaría muy muy muy muy claro hasta donde se va a llegar

Voz 3 04:23 sí sería imprescindible Santa al al haber una situación a más que a priori podría ser de desigualdad desequilibrio todavía más

Voz 0401 04:30 buenas noches María Lorente

Voz 6 04:33 sí

Voz 0401 04:34 tú estás acostumbrada hasta bien esas situaciones en las que está en una situación poco de sumisa de desventaja frente a la persona con la que estás teniendo sexo como dejas claro tu deseo y tu consentimiento

Voz 6 04:48 pues con muchas conversaciones previas dejando bien claro todo lo que quiero lo que queremos porque seguimos siendo dos aunque sea yo la que está en una situación aparentemente desventaja en siempre hay muchas conversaciones previas se deja muy claro hasta dónde se puede llegar se marcan límites límites a los que no se puede superar si se lleva ahí no se puede más porque entonces ya no es ya nueve deseo ya ya eso ya no es lo que queremos

Voz 0401 05:29 María tú me pude es asegurar que cada vez que tienes una una sexo no convencional deseas y consienta conscientes en la en las dos cosas la misma proporción una más otra menos como te analiza tu un poquitín a ti misma nada más vamos a dejar a tu pareja en este momento pirenaica te tú

Voz 5 05:50 deseas más conscientes más tiene que ir a la par

Voz 6 05:55 tienen que estar las cosas en mayor o menor medida es verdad que hay veces cuando como en este caso es mi pareja con quién estoy pues unas veces él tiene más deseo que yo otra vez ver pues conscientes más otras veces eres tú quién lo busca y que lo desea y quién lo provoca a veces muy difíciles de responder esa pero

Voz 0401 06:19 bueno sí que me dices que tienes tanto deseo como consentimiento pues esto Rato que que tienen que estar no

Voz 6 06:27 claro estamos haciendo por ejemplo en nuestro caso es que hacemos más prácticas que implica cierto riesgo y si no deseas obviamente con sentimiento siempre tiene que estar si no no desear no lo vas a disfrutar

Voz 0401 06:44 Francisco esta te tira tiene todo esto cisco este qué punto hace un sexo al límite

Voz 7 06:51 yo diría que bastante chal y hay un hacemos de todo

Voz 3 06:57 lo que haces es lo que le apetece prohíbe que hacemos practicas que es implican pues una donación física o prácticas que a priori podrían acarrear algún algún riesgo

Voz 8 07:10 María te me centrada en el caso de la manada ya lo siento no sé hasta qué punto sabes de de la sentencia del juicio de la manada pero era una mujer varios hombres

Voz 6 07:27 una mujer y varios hombres si varios hombres más grandes más fuertes Si una situación de desigualdad ha pues

Voz 0401 07:35 manifiesta vamos a vamos a ello no se esta vez leído la sentencia del juicio de la manada no sé si nuestros oyentes la habrán leído son más de trescientos folios

Voz 5 07:46 es densa es leer

Voz 9 07:50 que yo aún yo quiero

Voz 0401 07:52 centrarme en que bueno dos de los letrados vieron signos inequívocos de abuso sexual y el tercero pidió la absolución de los acusados para este magistrado lo ocurrido en aquel portal de Pamplona fue sexo en grupo

Voz 8 08:05 así que permitiendo por favor que lea un par de de fragmentos para para que nos centremos un poco

Voz 0401 08:12 a continuación José Ángel prenda lleva su pene con la mano izquierda hacia la cara de la denunciante introduciendo en la cavidad bucal no apreciamos que la denunciante posea el control de la situación ni gesto o actitud de cualquier índole que nos induzca a pensar en que ella decida ser penetrado de ese modo en cuanto a los gemidos y jadeos con tono de voz femenino qué provocó la reacción de algunos de los procesados pidiéndole que estuviera más tranquilo redujera la intensidad de su actuación no apreciamos ningún signo gesto o actitud en la denunciante que nos permita reconoce

Voz 5 08:45 SER bienestar sosiego comodidad goce o disfrute en la situación María en tu sesiones de sexualidad no convencional dejas claro que a ti te está gustando

Voz 6 08:57 sí siempre siempre porque sino ver coloco a a la persona con la que estoy practicando esa sexualidad

Voz 8 09:08 porque sino que me imagino Francisco que

Voz 0401 09:12 claro ya Tour te darías cuenta si Mariano está disfrutando también quiero creer

Voz 3 09:18 sí claro Si realmente una vez que uno está Coraline con quién se conoce lo distingue enseguida pero incluso en que éste que una persona con los a su pareja habitual esa compra plateas actualmente creo que es muy fácil darse cuenta de lo que le estás haciendo le está gustando no si se va a jugar algo que para enmascarar eso vamos a fingir que no le gusta lo que sea esto había más importante el haber lo hablado antes alguno sepa que puede ignorar esos signos sino pues debe estar atento a lo que muestra otra persona

Voz 0401 09:47 yo la pronta que os voy a hacer es absolutamente que vuestra respuestas absolutamente personal insisto esto yo no es que esté adoctrinar Andoni enseñando a nadie a interpretar sentencia solamente quiero poner el tema encima de la mesa pero no os lo preguntó os lo preguntó a los dos incluso en una situación en la que vamos a a tú me acabas de hablar de una situación en la que hay hay un efecto de dominación absoluta de una de las partes sobre sobre la otra

Voz 5 10:12 María como le haces que seña que como muestras que tú estás disfrutando

Voz 6 10:21 por qué estoy disfrutando tengo una palabra de seguridad en la que el juego separa

Voz 0401 10:29 siempre habla de la palabra de seguridad están importante María esa palabra

Voz 6 10:33 fundamental fundamental porque si en una práctica yo me encuentro más me mareo y me duele algo tengo que poder decirle que esto no entra dentro del juego

Voz 0401 10:47 no hay que pararlo ya sigo leyendo la denunciante en estos dos últimos vídeos bueno en todo esto que estoy yo mostrando es bueno es la la instrucción hay una parte en la que se relata los hechos probados no la denunciante en estos dos últimos vídeos está agazapada acorralada contra la pared por dos de los procesados expresó gritos que reflejan dolor no apreciamos ninguna actividad de ella estás imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada hay sometida de esta forma a la voluntad de los procesados esto repito es lo que de lo que aducen los los dos los dos magistrados que que consideran que es abuso sexual lo que ha ocurrido María tú te imaginas agazapado en alguna sesión de las tuyas si está se claro pero no expresas gritos

Voz 8 11:44 el dolor y se nota que pasas miedo o Se nota que estás fingiendo

Voz 6 11:54 entiendo tú tú estás y enciende las las emociones obviamente en ningún caso porque siempre tienes la seguridad de que lo puedo pagar cuando quiera que eso es lo importante lo que te diferencia de cualquier tipo de abuso de agresión puedo pararlo en el momento en el que yo quiera

Voz 8 12:13 claro hablabas antes precisamente de que bueno de que a lo mejor

Voz 0401 12:19 puedes tener esta sexualidad no convencional Francisco con alguien que que no conoces estas cosas suceden en el caso sexo de estas características con alguien que no conoces a tiene un momento se te pasa por la cabeza

Voz 9 12:34 que todo pueda brotar como parece que

Voz 0401 12:37 que dicen es decir no hemos pactado nada yo hago ahora esto tú vas a hacer esto porque claro a mí la duda que me a vosotros y sabéis de sexo no convencional está están instruyendo la gente el estáis aconsejando pero imagínate que yo soy súper vergonzosa nunca he recurrido a vosotros pero una noche salgo y decido tener un sex así

Voz 3 13:03 es es inimaginable que esto pase a dos personas que sean mínimamente sensatas y consideradas es invasores van a hacer cosas de éstas son una misma comunicación primero en la claros Expressen que quieran en este es un campo tan amplio que hay que al azar debe hacer la alguien algo por sorpresa y es alguien le va a encantar iremos a que hablar nada es es inimaginable está José siempre hay que hay que hablar las en cualquier caso si un así uno ocurriera que es improvisar algo realmente es las más reglas que en una sexualidad convencional igual que ello no cojo por la calle y el método mano a alguien sin preguntar primero a que sería lo mismo

Voz 0401 13:40 siempre que ir poco a poco María en la sexualidad es no convencionales es recomendable porque Time que que que que pasa así de repente te dice Elías la manta a la cabeza dices me lo sé todo

Voz 6 13:56 porque te das cuenta de que no te lo sabes todo

Voz 0401 13:58 claro que pueden haber cosas

Voz 6 14:01 te gusten o con que realmente sean un límite para ti y no soportes siempre siempre recomendamos lo mismo ir poco a poco ir probando y sobre todo hizo fundamental comunicación una persona con la que estás

Voz 0401 14:20 eso me gusta mucho es siempre el juez que pide la absolución de los acusados decide que lo siguiente que os voy a leer yo es un beso negro quiero que prestarle mucha atención en concreto observamos que el procesado tiene apoyados sus glúteos sobre la cara de la denunciante situado en un plano inferior tiene su brazo derecho extendido apoyado en la parte superior de la pierna derecha del procesado es decir ella tiene el brazo sobre sobre Bulut sobre

Voz 8 14:47 sobre la pierna del y eh

Voz 0401 14:51 la pierna derecha el procesado perdón los ojos de la denunciante quedan ocultos por los glúteos de aquel que mira hacia el dispositivo de grabación al tiempo que extiende su brazo derecho hacia atrás y hace un gesto con su dedo señalando hacia su glúteo derecho siendo visible un tatuaje que portan dicha zona corporal es decir corregirme por favor cualquiera de los dos Si yo estoy equivocada se ha sentado encima de ella enseñando un tatuaje que llevan el culo no esto es parece que es un beso negro

Voz 3 15:21 yo creo que sería lo lo contrario sea no es la persona que lo está haciendo la que hace la acción sino que lo está recibiendo es el que se sienta encima el que lo está haciendo antes realmente no o sea por lo que eso sí no sentarse en la cara

Voz 0401 15:34 sentarse en la cara María tú qué opinas

Voz 6 15:37 pues igual igual se ve que ella desde luego no hace nada para para realizarlo sino que es él quién hace todo toda la acción

Voz 0401 15:49 un beso enero para aquel que no lo sepa es el ano de tu pareja con cariño con fricción intentando excitar ley o es citarla y sobre todo disfrutando mucho ambos con con con esa situación no es que se te siente la cara un tío señale el tatuaje que llevan el Cuno yo te contando exactamente lo que viene la sentencia este este magistrado lo que describe Suu en bueno pues cuando él decide pedir la absolución es que esto es esto no deja de ser más que un beso negro sabemos lo suficiente de sexo no convencional María queremos que no

Voz 6 16:33 creo que no que la gente nos arriesgamos mucho sin saber

Voz 0401 16:39 y luego pues eso necesito que me dais una recomendación para todos aquellos que se planteen la más mínima posibilidad de practicar una sexualidad no convencional no tengan

Voz 5 16:53 ni la más remota idea

Voz 3 16:57 yo por mi parte lo primo secundarias mucha comunicación hace falta informarse ahora con Internet es muy fácil encontrar información aprender se puede recurrir a asociaciones como como la nuestra pero por encima de todo la lo de la comunicación el hablar bien con la pareja lo que se quiere hacer cómo se va a hacer las medidas de seguridad lo que quiere cada uno y mantener comunicación constante a lo largo el tiempo

Voz 0401 17:21 María tu recomendación para una mujer que quiera que quiera experimentar lo que es la sexualidad no convencional y tengo muchas dudas

Voz 6 17:31 prácticamente no que ha dicho Francisco mucha comunicación informase conocer las medidas de seguridad que eso es fundamental es bueno pues saber lo que son las llamadas de seguridad hay ponerlo en práctica pues eso es muy despacito cuando todo pero poco a poco con confianza con la persona con la que estás

Voz 5 17:57 Francisco que facilita habría sido Se

Voz 0401 18:00 durante la instrucción del caso de la manada alguien hubiese preguntado lo que es el sexo no convencional no

Voz 5 18:05 es posible que hubiera ayudado si a ver si es decir tenemos la suerte de que de que queremos aprender cada vez más de en vez de de enseñar

Voz 0401 18:17 tanto a tanta gente nos gustaría mucho que la gente que insiste aprender María muchísimas gracias por prestar en Contigo Dentro Francisco un placer espero que ver S M K punto es siga enseñando Nos mucho un placer como siempre tenerlos en Contigo Dentro