HORA 25 Deportes (30/05/2018)

Voz 0919 00:14 mira tengo tenis Roland Garros tengo baloncesto leyó de de la ACB

Voz 3 00:20 con un chascarrillo de Guardiola muy buen me dejas escoger la canción de Sergio Ramos no vengan ha venido Guardiola esas cosas carrera ha venido al además a un acto de la Fundación Johan Cruyff que está haciendo una labor importantísima sugerimos un par de le han preguntado los periodistas que me han dicho te gustaría que España ganara el Mundial Guardiola ha salido así estaría que España ganará tengo muchos amigos ahí yo Inglaterra tenemos

Voz 4 00:46 desde que ganara y Alemania tengo muy buenos amigos

Voz 3 00:49 el gustillo voy a ser feliz con la gane porque tendrá que yo soy de los equipos de Mis amigos en España tiene amigos en Inglaterra de amigos liberales es lo que tiene tener amigos en trasplante digo una cosa todos sabemos que es selección les gustaría a Guardiola que ganar el Mundial de Qatar

Voz 0919 01:05 a pensando más alcanzar

Voz 3 01:08 a Qatar Qatar también

Voz 0919 01:10 tiene muchos amigos en Qatar hombre baloncesto playoff cuartos de final Liga ACB segundo partido y es un partidazo Andorra Barça el Andorra consiguió ganar el primer partido si gana hoy dejaría fuera al Barça en la primera eliminatoria de los play vamos a ver cómo está el partido mar vasco buenas tardes

Voz 0919 01:45 luego a las diez se jugará el segundo partido de el playoff entre Gran Canaria hay Valencia con uno cero a favor del Valencia Basket en Roland Garros se ha metido en tercera ronda hoy Pablo Carreño Fernando Verdasco ir Roberto Bautista no ha podido el joven llama Munar con Djokovic Djokovic ha ganado en tres set iba a ser por cierto el rival de Bautista en la siguiente fase y enseguida estamos con la selección española al equipo de Lopetegui que sigue trabajando en Las Rozas y con la última hora de fichajes y presentaciones que ha habido unos cuantos en el día de hoy pero como siempre en el inicio del programa

Voz 0919 02:21 los mensajes lo de Ramos y Salah

Voz 0985 02:25 me sigue dando mucho que hablar

Voz 6 02:28 Andújar llegó a Vitoria que salía Koldo derramó ahora resulta que hay un abogado egipcio que quiere una indemnización de mil millones euros por qué rango lesionó adrede a Sala desde Barcelona que si Rameau adhesiones agrede a Salah que si el por Bill de Alemania que que es Ramos le da un codazo a al portero y lo que la medio ahora bien increpado dos minuto comete el fallo el el gol de que no yo no lo vea fallo yo lo veo la estudio de Benzema para has visto ya están diciendo ya hay suspicacias de que el Madrid ha robado la final no no exactamente robado pero que Ramos se cargó a Salah adrede aquí el Madrid no puede ganar una competición eh por mérito siempre le tienen que quitar los mérito mérito es que claro Salesianos a la por eso con los madre a ajo y agua otro granito la cueva es lo que les queda

Voz 1284 03:29 venga a la llego bueno pero pero no en la cueva no tienes que ponerte crema para el sol no está mal no deja vuestros mensajes

seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 1407 03:52 hola Gallego buenas tardes Luiz de Zaragoza bueno para empezar quiere decir que no soy seguidor del Atlético de Madrid pero he visto esta mañana un en un periódico deportivo madrileño el exceso de cupo que tiene el Barcelona con jugadores y entre ellos está Paco Alcácer ir este mensaje se lo quiere ha dicho que lo mandó para Griezmann lo dicho para Griezmann sería pues que se lo pensará dos veces antes de hacer cualquier tontería que en el Atlético de Madrid que hay una estrella no todos los ganar títulos pero alguno ganara como esté en Europa League llega al Barcelona puede va a pasar como en su día la cosas le paso Arda Turan que también era una estrella en el Atlético de Madrid se el Barcelona con que para triunfar ya terminado Celeiro el segundo Paco Alcácer que también se fue pensando que iba a jugar y lo único conseguido títulos iba jugaba o apenas nada vuelvo a repetir que no se de un Atlético de Madrid pero que se lo piense antes de irse en un saludo y estaba otra

seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 0919 04:51 está muy bien darle consejos a Griezmann pero atención que según los compañeros de Radio Montecarlo el consejo a Griezmann Se lo ha dado Didier Deschamps seleccionador francés que según esta radio Radio Montecarlo le ha dicho que fiche por el Atlético de Madrid que no se mueva del Atlético de Madrid el seleccionador francés a Griezmann seguimos esperando a empezamos

Voz 1284 05:39 la selección española de fútbol han tome la buenas tardes Gallego buenas tardes sigue la con

Voz 0919 05:45 detracción sigue el trabajo de los de Julen Lopetegui alguna novedad siguen contar de libre el equipo hoy no ha trabajado por la tarde por la mañana la

Voz 0231 05:52 tensión en la que no ha estado Monreal que tenía pequeñas molestias del entrenamiento de ayer y por ese motivo ha trabajado al margen sigue con ese trabajo de recuperación específico Dani Carvajal hoy en sala de prensa hemos escuchado a su compañero en el lateral derecho Odriozola que está encantado de estar en la selección y que no quiere pensar mucho en su futuro por su parte Rodrigo Moreno ha explicado que él se ve en el Valencia la próxima temporada Ike ya explicó Andrés Iniesta que es prácticamente imposible ganar un Mundial pero que ellos van convencidos de que pueden hacerlo y hoy ha hablado Iker Casillas una leyenda de la selecta

Voz 0919 06:26 sigue que sea que están la selección digamos no no no no no no

Voz 0919 06:32 sí ha hablado Iker Casillas sí

Voz 1284 06:34 por esto es una cinta grabada o no pero yo creo que era bueno traerá

Voz 0231 06:37 la leyenda al capitán de la selección al que más partidos ha jugado en un acto hoy por la tarde en la sede de la Liga ha hablado mucho de la selección española considera que España es favorita para el Mundial por delante de Brasil Alemania Argentina y Francia y cuando le han preguntado por cómo se marcharon del Atlético del Barça Torres e Iniesta comparado con la salida de Casillas del Madrid ha dicho lo siguiente el portero del puerto

Voz 0780 07:02 la situación fue fue aquella Hay por suerte yo jugando al fútbol por suerte encontrado un Siria donde volvía a estar otra vez como yo quería alegre no estar en la primera página del de de la noticia Hay hombre a todos los hubiese gustado siempre tener una despedida como la que he podido ver pero no es una cosa que esté todo el día pendiente ha dicho muchas cosas

Voz 0231 07:25 lo dicho muchas cosas por ejemplo que como Lopetegui no le llamó para el Mundial se va de comentarista Méjico pero que si lo hubiera llamado estaría encantado de jugar el Mundial y te traigo un corte relativo al Mundial pero también al Madrid la estrella de Brasil Neymar la del Madrid y Portugal Cristiano cambiaría

Voz 0919 07:42 Casillas a Cristiano por Neymar

Voz 0780 07:45 de ahí no yo no cambiar a Cristiano por nadie no sé lo que el fútbol que evoluciona cambia todos nos hacemos mayores y al final tiene que ir entrando gente pero a mí cristiano me parece lo mismo que es el Real Madrid

Voz 0231 07:58 va a ser comentarista del Mundial en México ya podíamos tenerla aquí en Hora veinticinco Deportes contigo pero no se va a México comentar

Voz 0919 08:04 ya que estará más tranquilo seguramente vuelos de la selección española de fútbol me gustaría destacar un reportaje que la hecho nuestro compañero Elías Israel de la página Sport You a Julen Lopetegui le ha llevado a a su pueblo a el pueblo de Guipúzcoa del que es originario Julen Lopetegui entre entre la chuleta Cacho a la brasa a un partido de pelota o recordando las piedras que el padre de Lopetegui levantada porque si se dedicaba eso hoy Ademar había batido un montón de récord

Voz 9 08:32 ha salido la la famosa frase de

Voz 0919 08:35 en la película Ocho apellidos vascos Lopetegui Lopetegui tiene un arte escucha

Voz 3 08:41 eso no Ocho apellidos vascos como los que tienen que otros sectores sí de estos supuestos

Voz 0985 08:48 sí sí a veces hemos lanzarse seguidos Lopetegui seguro agoten Aranguren Arteaga IGME indica para sordos

Voz 0919 08:57 eh Usabiaga ahí están los Ocho apellidos vascos de Julen Lopetegui agote Aranguren Arteaga it Mendi Calparsoro Usabiaga Ugarte vendía un crack Julen hora25 deportes en la hacer seguimos

Voz 3 11:05 una vuelta

Voz 0919 11:06 por el baloncesto como está la Andorra Barça segundo partido playoff cuartos de final Marc

Voz 5 11:11 pues tiempo de descanso te comentaba que pérdida de los el Barça ha logrado empatar antes periodo entre según el tercer parto Mora Banc Andorra cuarenta y dos Barça Lassa jugar en Tailandia

Voz 1284 11:21 sabéis que si gana el Mora Banc no habrá eliminado al Barça

Voz 0919 11:24 esta mañana en Sevilla ha sido presentado oficialmente su nuevo entrenador Pablo Machín con la presencia del presidente de el que podíamos llamar su apoderado porque Caparrós tiene una pinta de apoderado de Pablo Machín que no pues con ella a Fran rojillo buenas

Voz 1709 11:39 hola Gallego y si ha dicho incluso que les recuerda mucho a él cuando cuando empezaba en los banquillos a asomarse a la élite feliz Machín en su nueva etapa conociendo ya su nueva casa y con el reto de intentar hacer una temporada que ojalá Si Aizoon

Voz 16 11:53 bueno con muchas ganas de de poder empaparme bien el sevillismo igual lo de empezar cuanto antes para poder hacer una temporada ojalá

Voz 0919 12:04 qué histórica y no descarta que se que otra hemos hablado de diferentes tema si si no lo descarta si de lenguaje

Voz 9 12:15 qué pasa no vamos a escuchar al presidente ha hablado de ninguna oferta ni nada no han hablado de ninguna oferta ni nada no han hablado del Barça lo va a renovar

Voz 1709 12:26 se va a ampliar el contrato o el lo que quiere y le va a subir la cláusula otra cosa que al final acceda

Voz 0841 12:31 en firme la inglesa en Barcelona Santiago Valle que se dice del inglés que las negociaciones están avanzadas el Barça ya se ha decidido acometer el fichaje por si no renueva a Tití aunque la idea renovarle y tener tres grandes centrales la próxima temporada pero las posiciones por Umtiti aún son distantes y por ello el Barça se han lanzado en plancha por la inglés reconocer en torno al jugador negociaciones encarrilada sí por lo tanto el Barça también confía en acabar fichando al inglés

Voz 0919 12:55 hoy también día de presentaciones en la Real Sociedad Asier Garitano su nuevo entrenador el fichaje se cerró hace ya días pero había que presentarlo como merece Roberto Ramajo como ha sido buenas tardes

Voz 1825 13:05 hola qué tal Gallego buenas tardes presentación por todo lo alto estaba repleta de compañeros se ha quedado pequeña la sala de prensa de Zubieta con Anoeta en obras ha sido presentado ahí el nuevo técnico de la Real Sociedad para las tres próximas temporadas con el objetivo llega dice de acercarse a los mejores a los equipos de la parte alta de la clasificación de nombres propios confirma que Rubén de la Barrera será su segundo entrenador en la Real Sociedad no hay oferta por Gabriel Pires jugador del Leganés y tampoco dicen hay oferta del Real Madrid por Álvaro Odriozola aunque cuando escuchamos a Garitano sobre el lateral derecho de la Real Sociedad a Garitano la verdad es que parece claro que se va a marchar

Voz 17 13:43 yo creo que primero habría cara a hablar con él no que es lo que él piensa de todo esto cuáles diría luego de hay circunstancias en el fútbol que que también a los clubes por suelos pues escapar nada entonces eh no lo sepa estaremos yo creo que la Real Sociedad está preparado para esas cosas pero insisto Álvaro es un gran jugador pero creo que tiene muy

Voz 1284 14:06 buenos jugadores en esa situación se puede decir más alto pero no más claro lo ha dejado meridianamente claro se va va el Madrid parece

Voz 0919 14:14 en el Atlético de Madrid hoy estábamos pendientes del futuro de Fernando Torres porque una web había dejado claro que se va a jugar a Japón pero claro después de lo de Radio Montecarlo el Consejo de desea Magritte Man Miguel Martín Talavera ya me a Cerezo y a Miguel Ángel Gil y sintonizado Radio Montecarlo como loco no buenas tardes

Voz 1576 14:34 sí qué tal buenas tardes si los compañeros de guerra MC hablan de esa reunión de esa charla informal en la concentración de Claire Fontaine entre el seleccionador Didier Deschamps Easy Antoine Griezmann al parecer es habitual el seleccionador cuando hay un jugador que tiene algún lío contractual lo lo tiene que forma decisión se reúnan de forma informal con el seleccionador oí les presento

Voz 18 14:52 si tu opinión en este

Voz 1576 14:54 caso de Sam dice que él no se mete lo económico lo que dicen otros compañeros que no sólo en lo económico pero hay igualdad de números lo tiene claro Él prefiere un Antoine Griezmann líder el Atlético de Madrid que siendo un jugar un juego un jugador más en el Fútbol Club Barcelona en cualquier caso aquí lo que interesa Gallego se Montecarlo sea en China o en Japón donde parece que se va a ir Torres es que el que hable y pronto sea de Antoine Griezmann para dejar claro se va se queda en el Atlético de Juan

Voz 0919 15:20 la fiesta la volvemos a Barcelona hemos escuchado al principio a Guardiola hoy Guardiola también ha hablado de la final de Champions de la victoria del Real Madrid Joan Laporta Santi Ovalle que Andy

Voz 1284 15:30 mucho han valorado la Champions que ha ganado el eterno rival del Barça cada uno a su manera escucha les

Voz 19 15:38 Casas sombreros ganar tres Champions seguidas

Voz 3 15:40 demostrar la calidad de del equipo

Voz 19 15:43 la dos del club

Voz 9 15:44 más allá de que esta Champions la Gallego Ramos

Voz 20 15:48 nada no

Voz 21 15:51 el portero del Liverpool que tuvo una buena tarde ganó Ramos por lesionar a Salah una tarde desgraciada no fluye por la lesión de Salah Ramos lo digo porque es muy listo

Voz 0841 16:02 por cierto que hice Laporta que con el de presidente cree que el Madrid dejaría de ganar Champions y que lo haría al Barça

Voz 0919 16:07 pues nada a presentarse en las próximas elecciones Si puedo hacerlo se la ganó Ramos bueno algo haría también Bale y Modric que por cierto hizo un partidazo aunque ha alabado poco ayer os contamos que el partido entre Huesca y el Nàstic era sospechoso en las casas de apuestas internacionales porque había habido movimiento extraño por la noche en el larguero le preguntaron a Francesco Branca que ex director del Organismo Internacional de la Lucha contra las apuestas fraudulentas Le preguntó nuestro compañero Jordi Martí sí sobre qué equipo podía estar en ese partido sospechoso siendo protagonista

Voz 0985 16:48 escucha estos dos casos hay denuncia ante la Policía lo que no se Francesco si alguno de los equipos que hemos citado puede estar involucrado en estas dos denuncias

Voz 22 16:57 no

Voz 23 16:59 de ser uno de los dos o los dos uno de los del Nástic quizá

Voz 24 17:04 no puedo Tier uno de los dos puede ser pulcra en esta en esta más

Voz 0919 17:09 casi se ahoga al hombre Jordi Martí novedades tenemos de la investigación

Voz 0985 17:13 pues que Javier Tebas ha confirmado esta tarde que la Liga de Fútbol Profesional ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por las oscilaciones sospechosas de las apuestas en el Huesca Nástic de esta última jornada en Segunda División saltaron las alarmas no hay indicios de fraude en la actuación colectiva e individual de los jugadores pero el comportamiento extraño de las apuestas obliga dice Tebas escucha le a denunciar

Voz 9 17:39 se pone en conocimiento de la policía para que una denuncia para que desde ahí pues inicie las investigaciones policiales que suelen ser pues llamar a la dirección general del juego para que de diálogos cómo fue

Voz 15 17:51 los apostantes en ese partido las diversas casada puestas de España a otra por lo tanto no podemos

Voz 9 17:56 decir que haya una mayor ni mucho menos sino que han asaltado las alarmas han saltado las alarmas con las oscilación

Voz 0919 18:03 les en Valencia bueno en Valencia o en Singapur se está decidiendo el futuro de Valencia porque la reunión con los propietarios y el cuerpo técnico es Fran Guaita en Singapur buenas tardes

Voz 0691 18:15 hola Gallego buenas tardes pum clásico de todos los veranos en el Valencia han volado esta misma tarde Mateo Alemán en delito entran y Murphy Pablo Longoria a reunirse con Peter Lim varios temas en cartera el futuro de Rodrigo qué pasará con Cancelo y un nombre que adelantaba de Radio Valencia Cadena Ser Farga Hazard el extremo belga del Monchengladbach aquí estuvieron en la sede del club su padre y dos intermediarios interesa al Valencia el extremo zurdo sino siquiera la próxima temporada saludé

Voz 0919 18:41 estaremos atentos llegamos a las ocho y cuarenta y nueve minutos esto es hora25 deportes en la SER

Voz 27 19:36 para nos especular

Voz 9 19:39 Podemos tiene claro los independentistas observan la jugarán

Voz 0919 21:01 tenemos que ayer Argentina jugó un amistoso preparación del Mundial ante la selección de Haití vale no es un rival de campanillas pero Messi metió tres goles para ir abriendo boca

Voz 32 21:13 pues lo mismo no en la ilusión el sueño de nosotros de todo el país y la verdad es que sí que no somos lo candidato porque como dije antes tuvimos proceso complicado donde no costó clasificarnos pero hoy estamos somos los que estamos muy estamos entrenando muy bien estamos eh

Voz 1284 21:33 a fue el lema en buenas tardes Gallego sirve la prueba o bueno vamos a esperar no

Voz 0301 21:39 vamos a esperar porque hay pie es una una de muy bajo nivel además el partido de los amistoso ya sabes que a partir del minuto sesenta y el carrusel de cambios pero bueno sí que deja alguna cosita como por ejemplo que los laterales a ayer tuvieron bastante vuelo tanto Salvio el ex del Atlético como Tagle con la izquierda te jugar un buen partido y sobre todo lo Chelsea al centrocampista del presente que naufragó es verdad en la eliminatoria contra el Madrid pero que ayer jugó muy buen partido puede porque no llega a ser un buen socio de Messi como decías hat trick de el diez acumula ya sesenta y cuatro goles con la camiseta de la albiceleste

Voz 0919 22:10 gracias vamos a Roland Garros Miguel Ángel Zubiarrain tres españoles han metido hoy en tercera ronda buenas tardes Zubi

Voz 23 22:16 hola buenas tardes así es pasado Camaño Verdasco Bautista han tenido partidos fáciles ya han perdido García López inmune hombres Munar tenía un partido complicado con Djokovic pero sacó muy resultados siete seis cuatro seis cuatro Djokovic le alabó después del partido dijo que sabe que está entrenando muy bien y mejorando mucho y que sólo apostó dividir en las chicas TSJ Giorgina García componía esquí seis uno seis cero hallaba en el huracán el huracán con lo que le pasó por encima de Carla Suárez pero yo con sacar insiste es inconsistente algo a Viena con vitola seis los seis cuatro Mañana Muguruza en la Suzanne Lenglen a las once de la mañana a dos de esa zona feudo después tercer turno Nadal conseguido Pelli argentino también en esa misma pista llevamos jugarán la pista ocho tercer tú no con el noruego casi Guti decirte te voy a dar una lista Gaspar Errasti Etxeberria vamos a hacer menos que lo los tuyo no es un abrazo y hasta luego

Voz 0919 23:22 baloncesto bueno hará de las noticias del día es que sea elegido a Pablo Laso mejoren

Voz 33 23:26 creador de la ACB Antonio de la Torre

Voz 0919 23:29 vaya unos cuantos premios Pablo Laso eh buenas tardes

Voz 0995 23:31 buenas tardes pues si lo del premio la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto mejor entrenador de la Liga Endesa dos mil diecisiete dos mil dieciocho es la cuarta vez que el entrenar vitoriano recibe el premio no lo recibía desde la temporada dos mil catorce dos mil quince el sucede así a Txus Vidorreta como mejor técnico de la Liga las ha consiguió con el Real Madrid la mejor racha de victorias seguidas once para ser exactos era el líder treinta y uno de las treinta y cuatro jornadas de Liga regular desde la jornada cinco sin interrupción esta temporada además Laso ha superado los cuatrocientos partidos en Liga Endesa ya consigue entrar en el top diez entrenadores en ACB con más victorias otro premio más para el Real Madrid Laso mejor entrenador de la Liga Endesa

Voz 0919 24:04 enseguida volvemos al playoff de la Liga ACB entre el Andorra y el Barcelona pero antes cuando empiece el Mundial ya veremos pero hasta que empiece el Mundial el acontecimiento del que va a estar pendiente todo el mundo del deporte todo el planeta

Voz 33 24:18 es la gran final de la NBA entre Cleveland

Voz 1825 24:22 el Golden State Warriors Javi Blanco vamos a recordar cuál es el calendario a gallego mañana de madrugada el primer partido a las tres de la madrugada en Auckland el segundo también en Auckland en la noche del domingo al lunes a partir de las dos el siguiente el tercero ya se disputaría en el Quicken Loans Arena de Cleveland será del miércoles seis al jueves siete a partir de las tres el cuarto que ya podría ser definitivo si hay paliza del viernes ocho el sábado nueve a las tres de la madrugada los tres siguientes into sexto y séptimo sólo se jugarían si fuera necesario hice disputarían cada tres días ahora mismo

Voz 0919 24:56 las claves para saber quién es el favorito cuál

Voz 1825 24:59 a ver pues intuyendo que las estrellas van a estar a un nivel alto hay que estar pendientes sobre todo de los secundarios y sobre todo en Cleveland hay que ver cómo acompañan los jugadores los Cavaliers al Hebrón el Rey sabemos que va a ser protagonista que va a estar bien seguro la duda es ver qué versión pueden dar compañeros suyos como Kevin Love como year Smith au Tristan Thompson versión capaces sobre todo en la faceta anotadora Hinault que no todo dependa de Le Bron en los Warriors pues poco se puede decir es un equipazo tienen una ventaja muy grande respecto a Cleveland y es que el día que no está Carrie aparece Duran Duran aparece Clayton Sony tienen mucho poder e sobre todo anotador y quizás único aspecto mejorable es ver qué versión dan en la defensa la porque no han estado precisamente días favorito no

Voz 0919 25:42 en State los lesionados de los equipos como está pues

Voz 1825 25:44 hay que estar muy pendientes de dos jugadores uno de cada equipo Kevin Love y Andre Iguodala el de los Cavaliers se perdió el séptimo de la final del Este por un golpe en la cabeza con ya sabes que la NBA tiene ese protocolo de conmociones entonces el lunes nos dijo Calderón en El Larguero que él pensaba que iba a estar seguro mañana para el primer partido pero hay que ver las pruebas que le hacen las pruebas médicas que la hacen justo en las horas previas a la final y en los barrios sigue siendo duda Andre Iguodala Iguodala que no es el del Big Three pero es

Voz 1407 26:12 un jugadorazo hay que recordar que fue el INVI de las

Voz 1825 26:14 Canales en dos mil quince sobre todo porque es un gran defensor y la defensa la hace sobre el Bron saque casi nada de su rol en el equipo de los Warriors arrastra un golpe en la rodilla izquierda ya le hizo perderse los cuatro últimos partidos de la serie contra Houston cuando en principio no parecía muy grave bueno vamos a ir porque es una baja muy importante porque si no está él pues supuesto les sustituyen a la gente que voló sino Jordan Bell desde luego tiene un nivel bastante inferior

Voz 0919 26:39 lo contaremos y lo disfrutaremos gracias Javi Blanco Diego González la guerrera se han metido en el Europeo buenas tarde

Voz 0497 26:46 hola qué tal Gallego se con ese triunfo diecisiete veintidós ante Turquía con Mireia González siete goles y tirando del carro pero sufriendo más de lo esperado como dices la selección española ya se ha asegurado plaza en el Europeo Francia en diciembre ahora queda rematar la clasificación el sábado en el Quijote Arena ante Lituania para ser primera de grupo de esa manera pues tener un mejor el sorteo un sorteo favorable para esa final del Europeo que recordemos será en diciembre esta semana no cerramos con la canción de Sergio

Voz 0919 27:10 como no cerramos con los Arctic el sábado estarán en Barcelona presentando en el Primavera Sound su nuevo discazo Óscar Egido un titular que nos dejemos de este miércoles

Voz 1284 27:31 hay que Buffon lo tiene hecho con esa enorme en la próxima temporada Sara campeona de Neymar o de cristianos a ver la próxima temporada pueden pasar tantas cosas

Voz 0919 27:40 sigue hora25 con Ángels Barceló a las once y media El Larguero con Manu Carreño mañana volvemos ocho y media bueno dependiendo de lo que pase en la moción de censura un saludo de Gallego