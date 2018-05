¿Quién debe ser el delantero de la Selección?

Voz 1375 00:00 pero si yo fuera Diego Costa estaría muy pendiente y me pondría muy bien las pilas porque están estos dos pidiendo paso y de y de qué manera eh para ganarse los minutos está por ahí Antonio Romero la voz de la selección que regalarán los partidos de La Roja en el Mundial hola Antonia muy buenas qué tal mano muy buenas a todos allí va a estar también con todo el equipo de La Ser Jesús Gallego hola Gallego qué tal hola buenas noches hay Julio Pulido que allí va a estar también con con todo va a estar ahí con todos hola Julio muy buenas qué tal buenas noches con que puede y quién fuera está por ahí Marcos López que allí también va a estar con todos nosotros qué tal buenas noches a todos tenéis todos tan claro que Diego Costa es el nuevo

Voz 1 00:36 la titular de de Julen Lopetegui en todos los partidos

Voz 0239 00:41 yo no hombre yo no tengo la yo no tengo la cualidad de Meana de mirar a la cara los futbolistas es saber que ellas de suplente pero estoy muy de acuerdo con él en el sentido de que de que yo creo que los roles ahora mismo en el comienzo de la concentración para mí es tan claros el rol de delantero centro titular es el de Diego Costa yo creo que España va a jugar más de una ocasión sin ningún tipo de nueve y probablemente a ellas para no para estar en el equipo titular pero sí para ser una opción desde el banquillo pueda ser el que más opción pues tenga para ser el primero en saltar al terreno de juego según vaya los resultados pero sí hay que poner un escalafón de delantero centro titular creo que es es Diego Costa pero estoy muy de acuerdo contigo Manu que Diego Costa no es que tenga que espabilar porque me parece que que el delantero de Lagarto ha espabilado bastante sobre todo sobre todo en el tramo final de la temporada pero tiene que tener las orejas muy tiesas porque en cuanto se relaje un poco estoy convencido que ni Rodrigo fundamentalmente Aspas semanas relajar nada

Voz 2 01:38 bueno pues yo yo discrepo vamos a vamos a aguardar esta grabación para el día de Pablo está grabando esto no me dice lo que sí yo creo que el delantero titular de Lopetegui Rodrigo

Voz 0919 01:49 eh Rodrigo y Si si no recuerdo mal estuvo en una anterior etapa pero con Lopetegui volvió en octubre para jugar unas eliminatorias que todavía eran de clasificación fue titular en el partido de Albania que si ya que la teníamos encauzada pero había que ir Albania y había que había que ganar Albania le puso de titular y marcó un gol y una vez conseguida la clasificación llegaron a los dos amistosos el de Alemania de Argentina que se jugaba en la misma semana fuimos a jugar contra Alemania Alemania el titular fue Rodrigo marcó el gol de España luego vino el partido Argentina sigue era el segundo partido de S

Voz 0239 02:29 de esa de ese grupo oí ahí no jugó

Voz 0919 02:33 pero el primero con Alemania en la casa de los campeones del mundo el titular fue Rodrigo marcó creo que ha demostrado que mezcla perfectamente con los centrocampistas creo que ha hecho un temporal don en el Valencia y creo que el delantero titular de Lopetegui

Voz 1375 02:49 es Rodrigo ahí queda eso de momento uno Diego Costa otro Rodrigo Rato

Voz 0239 02:53 todo discrepo de Gallego discrepó de Romero

Voz 1005 02:57 todos los dos tú crees que Yago Aspas no no no yo digo que hay tres delanteros grande yo creo que hay tres delanteros titulares que son Diego Costa Iago Aspas y Rodrigo lo que pasa es que el primer titular va a ser Diego Costa yo si tuviera que apostar a esta hora diría que en el partido

Voz 1375 03:15 contra Portugal de venga Diego Costa dicho esto

Voz 1005 03:18 yo digo lo de los tres titulares porque creo que Lopetegui no se casa con nadie Easy Costa no está su nivel en el partido contra Portugal va a tomar la decisión de dar la oportunidad a paso a Rodrigo eso sí que lo tengo claro pero que el que parte con ventaja el que es favorito ahora mismo a esta hora de la noche para Lopetegui es Diego Costa pero que no se duerma Diego Costa como decíamos porque Yago Aspas y Rodrigo tienen el mismo nivel

Voz 0239 03:43 que Diego Costa para Romero y Diego Costa

Voz 1375 03:47 para Gallego Rodrigo para pulido los tres aunque cabeza en la posición parte Costa para Marcos

Voz 0919 03:54 Iago Aspas a mí como

Voz 1375 03:56 os dais cuenta que decía decía que había debate en el sanedrín de los lunes es que habéis opinado cuatro deber dicho ya

Voz 0919 04:02 es sí pero es que a mí me creo que los números de Iago Aspas son son indiscutibles es decir Diego Costa va por lo que se supone que puede dar no por lo que ha dado en este tramo final de temporada ha metido siete goles siete goles en veintitrés partidos con Atlético de Madrid a mí me parece una cifra ridícula es verdad que ha estado seis meses parado es verdad que necesita un periodo de de ponerse a punto pero acabas de hablar con el delantero que acaba de firmar veintitrés goles esta temporada estamos hablando de un jugador que es distinto jugador astuto un jugador inteligente es obvio que para la manera de jugar de España para mí encaja mucho más como decía antes Jesús Rodrigo o Yago Aspas que Diego Costa porque además Diego Costa España cambió toda su manera de jugar hace cuatro años en Brasil y cómo les fue en Brasil con Diego Costa

Voz 1375 04:49 para Antonio tienes claro Costa si Costa

Voz 0231 04:52 más que por el coste actual que me parece que no es Aspas me parece

Voz 0239 04:58 porque el cota de hace dos años no por por

Voz 0231 05:00 como ha hecho la clasificación en este último tramo de la temporada

Voz 0239 05:04 la sí sí si esta no jugar la clasificación

Voz 0231 05:07 es algo que voy pero en la clasificación en los partidos por ejemplo que constan no pudo jugar de septiembre octubre y noviembre nunca repitió delantero es como que le guardó el sitio a costa no no hundió a contraer contra Israel puso Aduriz contra Albania Rodrigo contra límites tenga Morata contra Italia jugó sin nueve es como que cuando no está Costa le guarda el sitio

Voz 0239 05:27 a usted yo creo que es verdad yo te digo que no es persona está esperando acota contrairía jugamos sin delantero primero porque no estaba Morata de perdón no estaba Costa no estábamos no está

Voz 0919 05:37 la Rodrigo convocado irá Morata fue el banquillo

Voz 0231 05:39 vale tiene un bolso va Rodrigo gallego pero no

Voz 0239 05:42 la va a Rodrigo convocado porque no quiso Lopetegui pero

Voz 0919 05:45 es que desde que le ha visto desde que le ha llevado a la selección a confía donde llegó la convocatoria contra Albania en los dos partidos repito a Alemania y Argentina primer partido Casa de los campeones del mundo el titular pues Rodrigo que encima

Voz 0231 06:00 en contra Argentina Alemania contra Alemania

Voz 0919 06:03 a los campeones del mundo contra Alemania juega

Voz 0239 06:05 hasta que no hay no hay ninguna duda si si es por conocimiento de los futbolistas teniendo en cuenta que ahora en Lopetegui todos tenemos la posibilidad de ver a todos los partidos de la Liga española pero se por conocimiento del futbolista saber la capacidad que tiene el futbolista de darle a Lopetegui lo que Elop Lopetegui solicita de un delantero yo creo que acaba el debate ese Rodrigo por un motivo claro porque Rodrigo ha sido el delantero de Lopetegui en la selección sub veintiuno que deslumbró al mundo con lo que viene el vídeo ya lleva una cosa el delantero al que más conoce Lopetegui lo que el rendimiento que que que mejor sabe Lopetegui quién le pueda Rodrigo es es el seleccionador nacional más que de consta de ideas pero yo creo que aún así

Voz 1375 06:47 Costa sigue estando a mí yo la sensación que tengo es que desde que Costa eligió España que ya nos queda lejos

Voz 0239 06:53 o sea correcta que se montó que el verano pues era el Mundial de Brasil bueno bueno pues era era estado estado de guerra en Brasil era el caso es que bolsa

Voz 1375 07:00 Costa eligió España España cambió por Costas sí totalmente pero yo Marcos yo creo que desde aquel momento yo tengo la sensación de que Costa que ha ido a trancas y barrancas siempre has sido exactamente no se ha ganado no se ha ganado claramente ser el nueve de la selección española entre otras cosas porque es verdad que ha marcado

Voz 1 07:19 un gol pero no ha tenido un partido

Voz 0239 07:22 esto es que diga juega con el fin exacto con el Atleti tu ves y dices vaya a partidazo partidazo con el Chelsea porque claro construido para totalmente totalmente y la selección española lo sabían todo es arte y lo saben todos sabéis lo sabéis todos no juega para él nueve tiene que estar integrado en el circuito del juego de España no es el punto y final del juego de España yo creo que fue

Voz 1375 07:43 una operación de gran acierto de gran éxito por parte de la Federación Española de le convencieron vencimos la gente vamos estamos contigo pero ha pasado ya un tiempo cuatro años y cuatro años después yo digo digo yo volvería a decir si siguiéramos cuatro años atrás yo seguiré diciendo Costa a la selección con nosotros pero la sensación que tengo es que no que no

Voz 1005 08:04 sí pero no te fijas Manu Del Bosque apostó por Costa Lopetegui apuesta por cosa lo siempre hemos apostado por Morata tiene lo puede bueno pero tienen una debilidad por Costas y yo creo que Costa les da ese picante hombre ese instinto guerrero que también necesita las orejas totalmente muy bien el toque hizo mucho placa selectivamente pero creo que hace falta también ese picante que que que te da

Voz 0239 08:30 los Rodrigo tiene mucho mucho que tiene vigente por eso te digo que hay tres Rodrigo pero es otra cosa pero Costas un gladiador que sale con la espada y el escudo desde el minuto uno Rodrigo tiene pelea Rossi eso entretenido también lo Rodrigo tiene toque y Rodrigo tiene tiene más nuevos y la inmovilidad hacer Lopetegui no creo que es una

Voz 1005 08:50 es que si no está bien contra Portugal toma la decisión de

Voz 0239 08:54 no era una duda yo yo yo lo que creo yo lo que creo es que Bono siguió un partido pero es verdad que no valía nos dejó un regusto a todos espectacular pero no vale lo clasificatorio yo creo que contra Argentina Costa fue un animal pero un animal San consta estuvo en en plan top cinco delanteros del mundo es de Argentina creo que que fue una pasada

Voz 3 09:18 la que no valían sólo valía para no no vale

Voz 0239 09:21 pues para para llegar

Voz 3 09:23 pero por la noche eso es una realidad

Voz 0239 09:26 pero pero pero a mi me parece que si tú que si tú eres central de cualquier selección del mundo a mí me encantan los tú te ponen a costa de ser joven vaya dolor de la gripe A quién a quién no quieres enfrentarte yo creo que hace una encuesta entre las defensas del mundo y te dicen a Costa

Voz 0231 09:41 no es un debate cualquiera porque en los dos últimos partidos de España el único jugador que cambió fue el delantero centro claro puso a los mismos es verdad que contra Argentina no pudo jugar Silva que se fue en la congelación por motivos personales pero el dibujo el mismo lo no estaba Busquets pero él repitió el mismo equipo contra Alemania y contra Argentina sólo cambio delantero centro Rodrigo como decía gallego en Alemania y Costa en el Wanda contra Argentina es que es un debate que yo repito en Las Rozas creo que la mayoría de la selección piensa que va a jugar Diego Costa por Loquillo pulso

Voz 1375 10:12 pero el debate ya viene de lo que más se ha debatido siempre la selecciones quiénes el nueve porque no hay tantos pero bueno

Voz 0239 10:19 ojo cuando desde Villa no ha tenido es exactamente exactamente ya no tenía un goleador fíjate que no jugaba de nueve vencida vamos a la banda claro venía desde la banda hacia dentro

Voz 1375 10:29 pues viniendo de la banda hacia dentro es el máximo goleador en la historia de la selección de momento sigue ostentando ese ese honor teniéndose que cuando digo lo de que desde que le con vencimos para que jugara con España hiel eligió España en no me parece que haya sido un titular indiscutible por lo que ha hecho una selección no lo digo porque dude de la calidad de Costa es que consta me parece como no sé que lo ha dicho de vosotros un delantero top entre los cinco mejores de Europa o sea no tengo ninguna duda de su calidad si tengo más dudas de que su estilo no casa tanto con el estilo de los centrocampistas de la selección y que por eso te cuesta más que empezamos a tocar a tocar y en la frontal del área y es como poco a ver si me está volviendo locos en el Atleti es otra cosa espacios correr no se le da por eso creo que todavía no han en cuatro años no se ha ganado ser el nueve de La Roja sabe que está ahí peleando con con pues con Rodrigo con Yago que es verdad yo estoy con Julia yo creo que parte encabeza Diego Costa porque si galones por porque me gusta porque es un toca narices los demás pero que no es un no son los suplentes que no van a jugar ni un minuto Rodrigo Aspas no no lo tengo tan claro son las doce de la noche quiero que escucháis también os quiero preguntar por lo de Íker que me parece que hay cosas que merece la pena escuchar que escuchen los oyentes de lo que ha dicho hay que escucháis la opinión de Romero de Gallego de Pulido de Marcos y de Antón Meana ha estado Iker Casillas esta tarde enseguida al escuchábamos hablar de Cristiano y y mar

Voz 1 11:48 del Real Madrid de la selección española

Voz 1375 11:52 ideó unas cuantas cosas más Iker ha estado fantástico hoy en un acto que se le ha rendido homenaje en Madrid está

Voz 4 11:57 hay Miguel Colo la Miguel qué nos cuentas o la mano muy buenas Rodrigo Costa mira esa es una de las tantas cosas que no podemos controlar Ike tenemos claro en grupo Puma que no podemos hacerte la vida más fácil pero amigo hito trabajo eso sí que podemos hacer te lo mucho más sencillo con adhesivos y morteros para la construcción grupo Puma iba otra de las cosas claras en grupo Puma