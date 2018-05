El Larguero (1ª parte / 30/05/2018): Iago Aspas, el debate del nueve y las palabras de Iker Casillas

Voz 2 00:00 sí

Voz 3 00:46 hola qué tal buenas noches un día más en la

Voz 1375 00:49 cuenta atrás para que empiece el Mundial sí aquí estamos fieles a la cita con el larguero en un día que han pasó un montón de cosas que no dejan de pasar cosas todos los días a todas horas ya si va a acabar la Liga en acabe la Liga la Champions ató tranquilo que no que es que no hay tranquilidad nunca porque afortunadamente pasan un montón de cosas en el deporte eso estamos ahí paguen tres de todas y si es posible antes que en otros sitios pues mejor que verlo se trata eh te vamos a contar por ejemplo lo que ha dado de sí el tercer día de concentración de la selección española en la Ciudad Deportiva de Las Rozas donde Dani Carvajal sigue evolucionando a buen nivel eh Monreal no ha entrenado en la sesión de trabajo de ha hecho Julen esta mañana muy bueno día tranquilo en la en la rozar vamos a hablar ahora en nada nos está esperando uno de los jugadores de la selección española uno de los delanteros de la selección española que está ya esperándonos por ahí en sintonía El Larguero a falta de quince días para que arranque el Mundial dieciséis días para que debute España contra Cristiano Ronaldo en un día en el que además ha estado en Madrid Iker Casillas el portero de él Porto ex jugador del Real Madrid queremos estar en el Mundial de Rusia bueno si va a estar en el Mundial de Rusia va a estar como comentarista de una televisión de Méjico pero le vamos a echar de menos eh en la selección aunque ya con el tiempo nos vamos acostumbrando a su ausencia el parece que no tanto o eso dice Le vamos a escuchar a hablar de su etapa el Madrid de su etapa en Portugal de su etapa en la selección de Cristiano Ronaldo de Neymar se ha mojado ha venido le han rendido homenaje en la nueva sede de la Liga de Fútbol Profesional donde hemos estado ahí acompañando a Iker y entrevistando a Iker en ese acto le tenía el el privilegio acompañarle y de hacerle un montón de preguntas que enseguida vais a escuchar en ese acto de de Sporting y de la Liga homenajeando por sus mil partidos que ha alcanzado como profesional entre el Madrid y la selección española y el y el puerto así que ahora escuchamos a a Iker Casillas que va a seguir la temporada que viene la cuarta en Portugal también ha hablado de las despedidas de cómo ha visto las despedidas de Torres por parte del Atlético de Iniesta desde el Barça en bueno y de cómo fue la suya en el Madrid ha venido ya ha dicho que si el homenaje pero hablo de todo sin problemas me pregunta aquí estoy a pecho descubierto ahora ahora escuchamos sus declaraciones y hablamos y opinamos con Antonio Romero Jesús Gallego con Julio Pulido con Antón Meana con Marcos López enseguida hablamos de la selección española de lo que ha dicho hoy Iker Casillas por cierto respecto a la salida de Torres del Atlético de Madrid los acordareis si lo escucha Space signos lo recuerdo que hace un par de semanas contamos aquí que su destino podría ser también la liga japonesa el Sagan toso que no estaba cerrado como ya en su momento lo de Iniesta pero que podría ser es el destino hoy a alguien parece ha escapado al dedo la daba así un poquito al

Voz 4 03:48 eh

Voz 1375 03:48 la cuenta de Twitter oficial de la liga japonesa ha anunciando que Fernando Torres iba a este equipo al Santos pero rápidamente han corrido los nervios Andrea quitando quitando que que todavía no está cerrado hilo han quitado retiraba el tuit bueno si eso al final acaba confirmándose que tiene pinta de los dije aquí que es la opción que baraja con con más posibilidades Fernando Torres de las tres que tenía ya hay de todo lo que ha descartado por encima de la de China por encima de la de Chicago si eso se confirma pues acompañará a Iniesta en la liga japonesa anoche también sí aquí en la SER la última hora de esas bueno de esas apuestas en el partido de la jornada pasada en Segunda división la penúltima jornada el Huesca Nastic nos decía Francesco Baraka de Derbez que no sólo ese partido estaba siendo investigado sino alguno más y ahora Jordi Martí no es contra la última hora sobre este asunto habla Javier Tebas por cierto de esto también esta tarde y ha confirmado que efectivamente hay sospechas sobre algún partido más como Llanos adelantó aquí anoche Alessandro Baraka en El Larguero diciendo que había dos partidos uno en abril y otro en enero hoy en Barcelona ha habido un acto de la Fundación Johan Cruyff al que han asistido entre otros Pep Guardiola que se ha deshecho en el ojo sobre el Madrid de Zidane in también ha estado Joan Laporta que ha dicho que si él estuviera de presidente del Barça el Madrid dejaría de ganar Champions y que lo haría el Fútbol Club Barcelona así para qué vamos a andar con tonterías también hablado como tercera del Madrid ha dicho que esta Champions la ganó Ramos porque es muy listo aludiendo aludiendo a esa acción que protagonizado el central del Madrid y Mohamed Salah el el jugador egipcio del Liverpool háganoslo contará Antón Meana una cosa que seguro que te va a dejar flipado con el asunto de Salah en Yakarta la lesión de Ramos una cosa que sinceramente no me hacen ninguna gracia pero que es noticia de la vamos a contar aquí en el día de hoy también se han hecho varias presentaciones de entrenadores la de Asier Garitano nuevo técnico de la Real Sociedad la de Pablo Machín eh ya de forma oficial también entrenador del Sevilla fuera del fútbol hoy se ha metido en tercera ronda da Pablo Carreño en Roland Garros también Fernando Verdasco Roberto Bautista no ha podido Jaume Munar que ha tenido enfrente a Djokovic iba a ser rival de uno de los nuestros precisamente Bautista se enfrentará a Djokovic en los play off la Liga Endesa ACB hoy el Barça ha cogido aire porque perdió en casa el primer partido contra Andorra hoy ha ganado en Andorra ocho uno ocho cinco así que empate a uno ahora mismo esta serie el tercer partido será en Barcelona y además están jugando el segundo partido Gran Canaria Valencia Basket ocho tres seis cuatro gana el Gran Canaria Herbalife Gran Canaria a falta de cinco minutos osea que lo tiene resuelto mana empatar la la serie también porque el partido lo ganó Valencia en casa todo esto en la portada de este Larguero a las once y treinta y seis una menos en Canarias recuerda nuestro canario al Rodríguez que hoy es el día de todos los canarios y de la comunidad Canaria así que un abrazo a todas las islas que ahora mismo están a hora y media más o menos allí de terminar este este día que ha sido pues es siempre especial para para los canarios el día de la Comunidad Canaria así para ellos y un recuerdo para ellos en este día once y treinta y siete vamos con un coche y empezamos en Las Rozas tendremos a un delantero de la selección aquí en El Larguero

Voz 5 07:14 si te preguntan por tu plato favorito no dudas el trabajo de tu vida lo tienes claro el beso que volvería

Voz 6 07:20 a dar a cómo es eso lo hay una si te preguntan por el SUV de lo suyo no hay uno sino dos

Voz 7 07:29 luego tiró desde diecinueve mil seiscientos

Voz 8 07:31 dos euros desde veintiun mil ochocientos euros

Voz 7 07:33 los ofertas Volkswagen Finance válida hasta el treinta millones de mayo consulta condiciones en Volkswagen punto es falsa

Voz 9 07:53 once y treinta ahí sí

Voz 1375 07:54 este una haberlos en Canarias estamos con la sintonía de la selección que durante tantos días bueno durante todos los días ya hasta el quince de julio vamos a estar escuchando aquí en el en el Larguero con la última hora de la Selección ahora todavía en esta concentración y luego ya cuando empiece de forma oficial los partidos hola Antón Meana muy buena hola qué tal Manu buenas noches ganas de que lleguen los partidos el amistoso del domingo estaremos en Carrusel y luego y lo haremos ante cinco en Mediaset ese partido España Suiza y luego el sábado que viene el de Krasnodar ya yen en suelo ruso pero antes cómo están yendo las cosas aquí en Las Rozas

Voz 0231 08:26 pues bien es un partido especial el domingo siempre es bonito que la selección se despide de su país la última toma de contacto con nuestro público y por ese motivo el encuentro de Villarreal es la primera toma de contacto de los pupilos de Lopetegui que han completado otro entrenamiento más en una sesión como la de ayer han tenido la tarde libre algunos pueden incluso dormir fuera de la Ciudad del Fútbol de las Rozas mañana a las diez otra vez desayuno luego entrena miento poco a poco cogiendo ritmo cogiendo forma y pensando que pueden ganar el Mundial con optimismo con prudencia pero están contentos luego escuchamos palabras de Rodrigo también explicamos lo que ha dicho Odriozola en el entrenamiento de hoy no ha estado Monreal unas moleste has en la sesión de ayer en le han eso e impedido de completar el entrenamiento de hoy sí de Carvajal a un ritmo distinto pero optimista para llegar al primer partido contra Portugal con un debate importante el debate de la delantera parece muy clara la defensa de Lopetegui para todo el mundo parece muy claro el centro del campo de Lopetegui para todo el mundo pero parece que la delantera de Lopetegui no es tan clara para todo el mundo Lopetegui lo tiene claro Costa es el nueve del debut contra Portugal pero hay mucha gente que considera que Rodrigo le da mucho a España y hay mucha mucha gente que piensa que Yago Aspas ha terminado la temporada a un nivel un registro goleador que no le podemos poner de por sí en el banquillo sin cuestionar no

Voz 1375 09:48 cosas eh máximo goleador español esta temporada en la Liga así que espectáculo para la temporada de nuestro protagonista y ya está por ahí bueno no hay más que escuchar los lunes el Sanedrín que hacemos de Kiko Álvaro Benito Cañizares da que no lo tienen claro es tampoco apuestan por Yago Aspas Rodrigo Diego Costa es verdad es el debate más abierto uno de ellos está ahora mismo en sintonía El Larguero está por ahí descansando en la habitación a esta hora de la noche don Yago Aspas hola Yago muy buenas

Voz 10 10:11 hola buenas noches como estamos ya muy claro cómo va la concentración entonces trabajando

Voz 1375 10:20 has de ir a Rusia ya

Voz 0318 10:22 bueno pero tenemos que preparar tocando no todos los compañeros te falta Ruano para los dos partidos antes de que comience todo

Voz 1375 10:33 qué bonito jugar un Mundial no tener la posibilidad de jugar el Mundial con la selección no

Voz 0318 10:37 sí bastante sobre todo porque bueno creo que es el sueño hecho realidad

Voz 10 10:42 no sólo ayer cómo está el grupo cómo estáis que que quieres que no te has en el grupo bien los compañeros

Voz 0318 10:50 pues mucha alegría y sobre todo pues eh muertos además votos ganas porque pues

Voz 10 10:53 pero no euforia no no porque bueno tampoco ha pasado

Voz 1375 11:00 y cuando leí todo lo de favoritos entre entre los favoritos porque hay más evidentemente eso a ti te apetece particularmente au prefiere es que esa etiqueta casi inicio exponga

Voz 0318 11:11 no hacen la verdad que que me da exactamente igual que años que

Voz 10 11:16 a jugar estos partidos como dice Agnes como por supuesto no sé no nos vale de nada

Voz 1375 11:25 no tú crees que España entre los favoritos

Voz 0318 11:29 sí lo que no sobre todo visto que veo en los entrenamientos y el grupo que se

Voz 10 11:36 que hay pocos equipos con con

Voz 1375 11:38 la defensa que tiene España no con el centro del campo que tiene España con los atacantes siete en España luego claro luego puede pasar cualquier cosa miró lo que pasó en Brasil luego en Francia no

Voz 0318 11:46 sí por eso mismo porque su equipo tiene su mal día es bueno cualquier equipo te te manda para acá

Voz 1375 11:53 te sorprendió entrar en la lista o lo esperaba sinceramente

Voz 0318 11:57 pues la verdad que bueno siempre tienen amenizaron holgados en Gaza para la de España sabia que mira esto pues todos los que estaban me paro que estaban a decisión que tomó el resto

Voz 1375 12:09 cuando te llamó Julen dije este hall de puta madre con perdón no

Voz 0318 12:14 sí una Liga sobre todo pues bueno veces gran conocimiento a la gran temporada que

Voz 10 12:19 ella confía mucho sentido es bueno

Voz 1375 12:21 lo hizo debutar en la selección creo que con veintiuno nueve años no

Voz 0318 12:26 si hace un año y medio el partido de Wembley bueno trae por la lesión no compañero que nunca eso de peruano a raíz de su pues la suerte de ir todos convocatoria

Voz 1375 12:36 a qué te ha dicho tête te que te pide exactamente Julen en en la selección que te pide cuando juegas con La Roja

Voz 0318 12:43 bueno la verdad es que ha hablado con él por supuesto porque llevamos muy poco tiempo aquí pero bueno siempre en la verdad es que siempre me subrogar más pacto sobre todo pues se Aspar de revulsivo peruano yo quiero particular partieron entonces co pasar

Voz 1375 12:59 dos goles en Liga e y uno en Copa máximo goleador español esta temporada tu mejor año

Voz 0318 13:07 de acero nada de está está también el año pasado también porque veintiséis goles y bueno yo en reconocimiento a estos años haciendo pues bien en equipo pues puede tener la suerte de vete buena temporada consecutiva

Voz 1375 13:21 oye diréis preferido debutar por ejemplo con Irán o con Marruecos o mejor con Portugal

Voz 0318 13:28 su su empleo y nunca lo puedo suele decir

Voz 10 13:31 ya pero preferimos una más fuerte para es bueno a lo mejor en vez

Voz 1375 13:34 como uno más fuertes que no hay ningún

Voz 0318 13:36 estas son cosas que hay que ganarles

Voz 1375 13:39 en Lleida que os preocupa de Portugal que son los campeones de Europa no sólo Cristiano no hay mucho equipo hay también

Voz 0318 13:46 muchos jugadores no dejaba prepara pues se se tipo de partidos porque primero tenemos unas copas su atmósfera vistos por delante luego ya tendremos tiempo

Voz 1375 13:56 claro cómo están las piernas a estas alturas de temporada como está la gasolina

Voz 0318 14:01 la verdad que bueno las temporadas de personas largas pues en competiciones europeas como han vuelto a mis compañeros y no he tenido José tanto trote como ellos

Voz 1375 14:11 no es más importante a estas alturas las piernas a la cabeza

Voz 0318 14:15 pues gente por suerte también

Voz 1375 14:18 sí sí pero digo del cansancio se nota más la la el cansancio físico o cansancio mental o con el Mundial se se borra un poco todo

Voz 0318 14:27 poco a todo lo bueno también hay muchísima ilusión en el grupo y bueno pues Berto pues es siempre sacas puerta perdedor

Voz 1375 14:35 ya sé que lo importante es jugar y que donde te ponga el míster pero el otro día hablábamos con él hace dos noches estuvo aquí en El Larguero y nos decían no descartó que haya partidos en los que juguemos sin nueve que haya un falso nueve otros días en los que jugamos con dos nueves ya sé que tú de tu vas a decir a mi me da igual como si me pone de portero

Voz 10 14:53 pero donde donde se leía

Voz 1375 14:55 está más jugara Yago como futbolista

Voz 0318 14:57 bueno vemos tazas estará que el terreno de juego porque claro entonces disfruto esa pregunta tan tengo es todo en equipo a veces por destruir bueno creo que hay partidos que es el mejor que juego por fuera es depende del rival y de lo que

Voz 1375 15:12 claro claro perdedor siempre se ha dicho que lo al que más le ha costado encontrar siempre al seleccionador haya sido el que haya sido es el nueve no el nueve de La Roja siempre ha habido mucha gente rotando mucho pues muchas puestos pasando por ahí muchos jugadores por ese puesto tú crees que hay que tener unas determinadas características a la hora de jugar para ser el nueve de La Roja

Voz 0318 15:37 no yo creo que no sobre todo porque bueno pues venido otras grandes volar pero cada uno pues se cosas esto de pueblos como te dije dependiendo pues se quiere buscar unas cosas todo o buscar otras

Voz 1375 15:49 no lo digo por el estilo no por la manera de jugar de España por el toque pero pero tampoco es importante eso Patti para hoy en el Celta sí es el año que viene no

Voz 10 16:04 tengo cuatro años más de contrato Juan concepto pescado

Voz 11 16:08 pero cuidado que te están oyendo en Vigo a ver si va a haber una oferta que después de los años respondía siempre llegan ofertas eh

Voz 0318 16:15 bueno no estoy muy tranquilo tengo una clase de cuarenta cláusula tengo cuatro temporadas más

Voz 10 16:23 Juanjo comer sin pues bueno el equipo que a primeros del club por supuesto

Voz 11 16:29 bueno de momento te veremos de rojo en el Mundial con la selección española que habéis hecho por la tarde que habéis hecho osado descanso no después del mediodía

Voz 0318 16:36 si te hemos tenido la tarde libre bueno cada uno podría hacer lo que

Voz 10 16:40 lo que querría a descansar no a reponer fuerzas si el bastante oye Yago nos veremos allí en Rusia mucha suerte muchas gracias Nati gracias por estar en El Larguero hasta luego

Voz 11 16:51 adiós hombre Se va ya agua pasada ya ha

Voz 1375 16:54 descansar en uno de los de los cracks de esta selección española ha hablado también Rodrigo o no en rueda de prensa

Voz 0231 17:00 sí ha hablado Rodrigo que le han preguntado por ejemplo por la posibilidad de jugar con dos delanteros porque Diego Costa se parece mucho a Zaza del Valencia y que podía ser un dibujo habitual para el delantero che ha reconocido Rodrigo que él cree que España va a jugar muy poquito con dos delanteros y que por tanto no está pensando en compartir delantera con Diego Costa y cuando la Cadena SER le han preguntado a Rodrigo por si le presiona o le ilusiona que España esté tan pendiente de poder en el Mundial respondía lo siguiente

Voz 12 17:29 ayer Andrés si no me equivoco dijo que ganar el Mundial es algo casi imposible lo ha dicho el que lo ha ganado y a la experiencia habrá que hacerles caso no es verdad que nosotros por la por la trayectoria por la clasificación para el Mundial y estos últimos amistosos y parece que se simula hablar de él de la ilusión que la gente ha vuelto a ilusionarse con la selección después de de dos torneos en los que no no se ha estado también pero cuando yo creo que en un caso no no responsabiliza más allá de del hecho ya de estar aquí de representar a un país no creo que estamos todos ilusionados y contentos de estar aquí estoy seguro que cada uno no en su tu Rollins papeles va a darlo lo máximo de sí

Voz 1375 18:05 viendo a Yago Aspas en Las Rozas ir viendo a Rodrigo en Las Rozas creo que los dos tienen claro que son suplentes en esta selección que el nueve de Lopetegui es por encima de cualquier cosa Diego Costa pero decidió fuera Diego Costa estaría muy pendiente y vine pondría muy bien las pilas porque están estos dos pidiendo paso y de y de qué manera para ganárselo minutos está por ahí Antonio Romero la voz de la selección que resbala partidos de La Roja en el Mundial hola Antonio muy buenas qué tal mano muy buenas a todos allí lleva estar también con todo el equipo de La Ser Jesús Gallego hola Gallego qué tal hola buenas noches por Julio Pulido que allí va a estar también con con todo y va a estar ahí con todos hola Julio muy buenas qué tal buenas noches con que pueda conseguir que quién fuera está por ahí Marcos López que allí también va a estar con todos nosotros qué tal buenas noches a todos tenéis todo es tan claro que Diego Costa es el nueve

Voz 13 18:55 la titular de de Julen Lopetegui en todos los partidos

Voz 1104 19:00 yo no hombre yo no tengo la yo no tengo la cualidad de Meana de mirar

Voz 0239 19:03 los futbolistas es saber que ya se ha de suplente pero estoy muy de acuerdo con él en el sentido de que de que yo creo que los roles ahora mismo en el comienzo de la concentración para mí es tan claros el rol de delantero centro titular es el de Diego Costa yo creo que España va a jugar más de una ocasión sin ningún tipo de nueve probablemente a ellas para no para estar en el equipo titular pero sí para ser una opción desde el banquillo pueda ser el que más opciones tenga para ser el primero en saltar al terreno de juego según vaya los resultados pero sí hay que poner una escalafón de delantero centro titular

Voz 1375 19:35 creo que es es Diego Costa pero estoy muy de acuerdo contigo

Voz 0239 19:38 Manu que Diego Costa no es que tenga que espabilar porque me parece que que el delantero de Lagarto ha espabilado bastante sobre todo sobre todo en el tramo final de la temporada pero tiene que tener las orejas muy tiesas porque en cuanto se relaje un poco estoy convencido que ni Rodrigo fundamentalmente Aspas semanas relajar nada

Voz 14 19:57 bueno pues yo yo discrepo vamos

Voz 15 19:59 ahora vamos a aguardar esta grabación para el día de Guardiola Pablo está grabando esto no me dice todo lo que sí yo creo que el delantero titular de Lopetegui Rodrigo

Voz 1375 20:07 en el Valle Rodrigo

Voz 15 20:10 sí que sí si no recuerdo mal estuvo en una anterior etapa pero con Lopetegui volvió en octubre para jugar unas eliminatorias que todavía eran de clasificación fue titular en el partido de Albania que si ya

Voz 1375 20:23 no la teníamos encauzada pero había que ir Albania

Voz 15 20:26 y había que había que ganar Albania le puso de titular y marcó un gol y una vez conseguida la clasificación llegarán a los dos amistosos el de Alemania de Argentina que se jugaban la misma semana fuimos a jugar contra Alemania Alemania el titular fue Rodrigo marcó el gol de España luego vino el tie el partido Argentina así que era el segundo partido de S

Voz 16 20:48 de esa de de de ese grupo oí ahí no jugó

Voz 15 20:52 pero él primero con Alemania en la casa de los campeones del mundo el titular fue Rodrigo marcó creo que ha demostrado que mezcla perfectamente con los centrocampistas creo que ha hecho un temporada con en el Valencia y creo que el delantero titular de Lopetegui

Voz 1375 21:08 es Rodrigo ahí queda eso de momento uno Diego Costa otro Rodrigo Rato

Voz 1005 21:12 yo discrepo de Gallego discrepo de Romero

Voz 1104 21:16 todos los dos tú crees que yo pues no no no yo digo que hay tres delante Morata yo creo que hay tres delanteros titular

Voz 1005 21:25 es que son Diego Costa Iago Aspas y Rodrigo lo que pasa es que el primer titular va a ser Diego Costa yo si tuviera que apostar a esta hora diría que en el partido

Voz 1375 21:34 contra Portugal de Vega Diego Costa dicho esto

Voz 1005 21:36 yo digo lo de los tres titulares porque creo que Lopetegui no se casa con nadie Easy Costa no está a su nivel en el partido contra Portugal va a tomar la decisión de dar la oportunidad a paso a Rodrigo eso sí que lo tengo claro pero que el que parte con ventaja el que es favorito ahora mismo a esta hora de la noche para Lopetegui es Diego Costa pero que no se duerma Diego Costa como decíamos porque Yago Aspas y Rodrigo tienen el mismo nivel

Voz 17 22:02 que Diego Costa va a dar

Voz 1375 22:05 pero eh Diego Costa para Gallego Rodrigo para pulido los tres aunque cabeza en la posición parte Costa para Marcos Iago Aspas a mí como con dais cuenta decía decía que había debate en el sanedrín de los lunes es que habéis operado cuatro eventos ya tres

Voz 16 22:21 sí pero es que a mí me creo que los números de Iago Aspas son son indiscutibles decir Diego Costa va por lo que se supone que puede dar no por lo que ha dado en este tramo final de temporada ha metido siete goles siete goles en veintitrés partidos con Atlético de Madrid a mí me parece una cifra ridícula es verdad que ha estado seis meses parado es verdad que necesita un periodo de de ponerse a punto peros acabas de hablar con el delantero que acaba de firmar veintitrés goles esta temporada estamos hablando de un jugador que es distinto jugador astuto un jugador inteligente es obvio que para la manera de jugar de España para mí encaja mucho más como decía antes Jesús Rodrigo o Yago Aspas que Diego Costa porque además Diego Costa España cambió toda su manera de jugar hace cuatro años en Brasil y cómo le fue en Brasil con Diego Costa

Voz 1375 23:08 para Antón lo tienes claro Costa si Costa

Voz 0231 23:10 más que por el Costa actual que me parece que no es Aspas me parece mejores Aspas

Voz 15 23:16 la cota de hace dos años no por porqué

Voz 0231 23:19 como ha hecho la clasificación en este último tramo de la temporada

Voz 1104 23:22 clasificación sí sí la clasifica España

Voz 0231 23:25 es algo que voy pero en la clasificación en los partidos por ejemplo que constan no pudo jugar de septiembre octubre y noviembre

Voz 1375 23:32 nunca repitió delantera es como que leguas

Voz 0231 23:34 en el sitio a Costa Nord no hundió a contraer contra Israel puso Aduriz contra Albania Rodrigo contra Liechtenstein a Morata contra Italia jugó sin nueve es como que cuando no está consta le guarda el sitio

Voz 15 23:46 yo creo que es verdad que no

Voz 1005 23:48 mirando a costa jugamos sin delanteros

Voz 15 23:51 primero porque no estaba Morata perdón no estaba Costa

Voz 1104 23:54 no estábamos no estaba Rodrigo convocado

Voz 15 23:57 sí Morata fue el banquillo maletas lo tiene claro

Voz 1104 23:59 estaba Rodrigo gallego pero no estaba Rodrigo convocado porque

Voz 0239 24:02 eso Lopetegui pero éste va delata es que desde

Voz 15 24:05 qué le ha visto desde que le ha llevado a la selección ha confía donde llegó la convocatoria contra Albania los dos partidos repito Alemania y Argentina primer partido Casa de los campeones del mundo el titular pues Rodrigo no

Voz 0231 24:19 a contra Argentina en la contra manía

Voz 15 24:22 ah bueno contra Alemania juega Mario que no hay no hay ninguna duda si si es por conocimiento de

Voz 0239 24:27 jugó listas teniendo en cuenta que ahora el Lopetegui todos tenemos la posibilidad de ver a todos los partidos de la Liga española pero se por conocimiento del futbolista por saber la capacidad que tiene el futbolista de darle a Lopetegui lo que Elop Lopetegui solicita de un delantero yo creo que acaba el debate ese Rodrigo por un motivo claro porque Rodrigo ha sido el delantero de Lopetegui en la selección en sub veintiuno que deslumbró al mundo con lo que viene ya lleva una cosa el delantero al que más conoce Lopetegui lo que el rendimiento que que que mejor sabe Lopetegui quién le pueda Rodrigo es es el seleccionador nacional más que de Costa de ideas pero yo creo que aún así

Voz 1375 25:06 Costa sigue estando muy adelante ahora yo la sensación que tengo es que desde que Costa eligió España que Llanos queda lejos pero os acordáis que se montó aquel verano caerá el Mundial de Brasil bueno bueno sí era era estado estado de guerra en Brasil era el caso es que bueno

Voz 16 25:19 Costa eligió España España cambió por Costa

Voz 1375 25:21 sí totalmente pero yo Marcos yo creo que desde aquel momento yo tengo la sensación de que Costa que ha ido a trancas y barrancas siempre está no ha sido exactamente no se ha ganado no se ha ganado claramente ser el nueve de la selección española entre otras cosas porque es verdad que ha marcado algún gol pero no ha tenido un partido de estos que digas juega con el Athletic en fin exacto con el Athletic suele ver si dices vaya parte sí con el Chelsea porque

Voz 1104 25:47 claro construido para tal mente totalmente y las selecciones pero sabían que salte y lo saben todos sabéis lo sabéis todos no juega para él nueve tiene que estar integrado en el circuito del juego de España no es el punto y final del juego de España

Voz 1375 26:01 yo creo que fue una operación de de de lo cierto de gran éxito por parte de la Federación Española de le convencieron con vencimos la gente vamos estamos contigo pero ha pasado ya un tiempo cuatro años cuatro años después yo digo digo yo volvería a decir si si volviéramos cuatro años atrás yo seguiré diciendo Costa han a la selección con nosotros pero la sensación que tengo es que no que no

Voz 1005 26:23 sí pero no te fijas Manu Del Bosque apostó por Costa Lopetegui apuesta por cosa siempre va a costar y por Morata

Voz 15 26:32 me ha puesto pero sostiene que puede bueno pero tienen una debería

Voz 1005 26:35 ya por Costas y yo creo que consta les da ese picante hombre Herrero es un es Messi instinto guerrero que también necesita las totalmente es muy bien el toque hizo mucho placa efectivamente pero creo que hace falta también ese picante que que que te da

Voz 1104 26:49 a G Rodrigo tiene mucho mucho que tiene me por eso te digo que hay tres Rodrigo pero es otra cosa pero

Voz 1375 26:55 está son gladiador que sale con la espada y el escudo desde el minuto

Voz 1104 26:58 P uno Rodrigo tiene pelea Rossi eso Rodrigo también lo Rodrigo tiene toque y Rodrigo tiene

Voz 0239 27:04 la piel más clara inmovilidad hacer Lopetegui no creo que si tú eres una

Voz 1005 27:09 es que si no está bien contra Portugal

Voz 1104 27:12 toma la decisión de poner a una duda yo yo lo que creo yo lo que creo es que

Voz 0239 27:18 no sé que hubo un partido pero de verdad que no valía nos dejó un regusto a todos espectacular pero no vale algo clasificatorio yo creo que contra Argentina Costa fue un animal pero un animal San consta estuvo en en plan Top cinco delantero del mundo es Sevilla le Argentina creo que fue una basada el que no valían sólo valía

Voz 0231 27:38 ahora no no pues para para llegar al Larguero

Voz 0239 27:43 eso es una realidad pero pero pero a mi me parece que si tú que si tú eres central de cualquier selección del mundo a mí me encantan los tú te ponen a costa de ser

Voz 1375 27:53 el dolor de gripe A quién a quién no

Voz 0239 27:55 quieres enfrentarte yo creo que hace una encuesta entre las defensas del mundo y te dicen

Voz 0231 27:59 no es un debate cualquiera porque en los dos últimos partidos de España el único jugador que cambió fue el delantero centro claro puso a los mismos es verdad que contra Argentina no pudo jugar Silva que se fue en la contratación por motivos personales pero el dibujo él mismo lo no estaba Busquets pero él repitió el mismo equipo contra Alemania y contra Argentina sólo cambios delantero centro Rodrigo como decía gallego en Alemania y Costa en el Wanda contra Argentina es que es un debate que

Voz 15 28:26 no

Voz 0231 28:26 yo repito en Las Rozas creo que la mayoría de la selección piensa que va a jugar Diego Costa por lo que yo pulso

Voz 1375 28:31 pero si te das cuenta es un debate que ya viene de lo que más se ha debatido siempre la selecciones quiénes el nueve porque no hay tantos pero bueno

Voz 1104 28:38 cojo cuando desde Villa no ha tenido es exactamente esa esa bebés ya no tenía un goleador fíjate que no jugaba de nueve venir a la banda claro venía desde la banda hacia dentro viniendo de la banda

Voz 1375 28:48 dentro es el máximo goleador en la historia de la selección de momento sigue ostentando ese ese honor teniéndose que cuando digo lo de que desde que le con vencimos para que jugara con España hiel eligió España no me parece que haya sido un titular indiscutible por lo que ha hecho una selección no lo digo porque dude de la calidad de Costa es que consta me parece como no sé lo ha dicho de vosotros un delantero top entre los cinco mejores de Europa los que se pueda o sea no tengo ninguna duda de su calidad si tengo más dudas de que su estilo no casa tanto con el estilo de los centrocampistas de la selección y que por eso a veces cuesta más que empezamos a tocar a tocar y en la frontal del área y es como poco a ver si me está volviendo locos en el Athletic es otra cosa espacios correr no se le da por eso creo que todavía no han en cuatro años no se ha ganado ser el nueve de La Roja de está ahí peleando con con pues con Rodrigo con Yago qué que es verdad yo estoy con Julia yo creo que parte encabeza Diego Costa porque si galones por porque le gusta porque es un toca narices a los demás pero que no es un no son los suplentes que era mala Harlan minutos Rodrigo Aspas no no lo tengo tan claro son las doce de la noche quiero que escucháis también os quiero preguntar por lo de Íker que me parece que hay cosas que merece la pena escuchar que escuchen los oyentes de lo que ha dicho hay que escucháis la opinión de Romero de Gallego de Pulido de Marcos y de Antón Meana ha estado Iker Casillas esta tarde enseguida al escuchamos hablar de Cristiano y de Neymar del Real Madrid de las selecciones año hola ideó unas cuantas cosas más Iker ha estado fantástico hoy en un acto que se ha rendido homenaje en Madrid está

Voz 18 30:16 no hay Miguel Coll a Miguel qué nos cuentas o la mano muy buenas Rodrigo Costa mira esa es una de las tantas cosas que no podemos controlar Ike tenemos claro en grupo Puma que no podemos hacerte la vida más fácil pero amigo hito trabajo eso sí que podemos hacer te lo mucho más sencillo con adhesivos y morteros para la construcción grupo Puma y otra de las cosas claras en grupo Puma

Voz 14 30:40 siempre cumplimos

Voz 7 30:45 sabéis lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando ritmo puedes ver estrenos de cine sin salir de casa darte un atracón de series de las que todo el mundo habla una buena sesión de deportes que los tienes todos a tu ritmo cómo donde y cuando tú quieras hay cosas que sólo ocurren en Movistar y ahora cuatro meses gratis del paquete premium al contratar fusión palos para verlo Movistar con en Radio Madrid ochocientos diez de media ciento cinco punto cuatro F

Voz 19 31:26 que es la diferencia entre lo que he esperado a Cyril y lo que recibes en Quality dental sabemos que es la calidad y la cuidamos para que siempre obtenga es una experiencia Quality un servicio Quality en tecnología precio y financiación IUCN personal Quality busca tu clínica en clínicas en tal punto com o en el novecientos ochocientos veintitrés quinientos cuarenta y seis Quality de

Voz 6 31:48 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 20 31:52 arrendamiento el tranquila del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además

Voz 1005 32:04 has diez más los idea ofrecer gratis

Voz 20 32:06 el certificado energético practiquen tranquilo killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 14 32:21 a eso compacto muy compacto

Voz 21 32:25 era una pareja muy bonita con un gran corazón no soportaría ver sufrir a su coche atravesando ese camino empedrado que les lleva hasta su restaurante favorito tener la conciencia tranquila viajando más cómodo Icon un mejor ángulo de visión

Voz 22 32:37 no era posible un So en Audi Retail Madrid sabemos de vehículos pero más aún de personas porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche Audi Retail Madrid a la vanguardia del servicio

Voz 7 32:52 vuelve Noches del Botánico disfruta de Elvis Costello Kraftwerk Simple Minds a Phoenix descubre Angus han Giulia son Corinne Bailey Rae y Gary Clark júnior ocho consorte más de treinta artistas del veintiuno de junio al veintinueve de julio en Madrid disfruta de la mejor música en la naturaleza información y entradas en Noches del Botánico punto com

Voz 23 33:21 tarjeta roja para Lutero para Air Comet alistado para el árbitro se Loja para dos

Voz 24 33:28 a por todo con una tarjeta roja de media hasta quinientos euros entera te de todo en medio punto es

Voz 7 33:37 el jefe pedir café facturación actualizar la web y además vender empresas de todo la nuestra hay Business para todos descubre los business del instituto en la gama del líder desde seis mil novecientos euros con condiciones extraordinarias sólo hasta el once de junio

Voz 5 33:54 tiene haciendo complicidad Financial Services condiciones Citroën punto es

Voz 1375 33:57 hoy quiero a alguien que quiera ganar el bote de la primitiva Bruno con la boca pequeña que lo desee de verdad alguien que este P eh ahora mismo yo yo señor todo el mundo lo estará pensando sí pero esa persona lo piense más fuerte que nadie

Voz 7 34:11 el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera por un bote de más de treinta y nueve millones de euros de la primitiva no note la juegue

Voz 25 34:19 a formación es tan absurdo pensar que en esta época era pasar desapercibida porque lo lances en el momento más álgido un partido observación esta es la época de la resistencia civil de quién se planta además

Voz 2 34:33 con con los mejores modos las mejores formas sí pero sin dar un paso atrás siguiendo un poco libre El método Mendoza mira que le hoy que me gusta regalo a alguien Montserrat Domínguez si toma el café todos los puedes con Carles Francino en la ventana

Voz 1375 34:54 el Larguero con Manu Carreño hoy está no Iker Casillas en Madrid no ha venido para bueno para asistir a ese homenaje que le ha rendido Tune

Voz 4 35:13 el en la Liga de Fútbol Profesional en la sede

Voz 1375 35:16 en la nueva sede de la Liga no se ha hecho se homenajea Iker con motivo de sus mil partidos que alcanzó en abril ya los ha superado era momento de digamos que de felicidad estabilidad de tranquilidad y además se le nota Iker Casillas reveses un tipo feliz tranquilo viene a España y le gusta a ver qué queremos y qué se siente querido y que el echamos de menos y que ya no está en el centro de los debates que durante su última etapa en el Madrid estuvo yo creo que llegaron a afectarle a desquiciar leía sacarle de sus casillas nunca mejor dicho los debates pasan de moda Mourinho estas casi casi todo aquello que se montó se va la difuminando y ha ido desapareciendo pero lo que ha conseguido Iker no no pasa de moda ni se olvida ni se olvidará jamás cuanto más tiempo pase más valoraremos lo que ha hecho Iker Casillas así que todos los homenajes que se le hagan son pocos aunque sigue en activo que no es un homenaje a quién se ha retirado acaba de ganar la Liga en Portugal Isi sigue teniendo hambre de jugar de portero de sentirse portero de sentirse importante en el en el fútbol va a cumplir su cuarta temporada en el Oporto y ahora de vacaciones ha venido hoy a Madrid antes de marcharse a Méjico está ahora mismo volando a México porque va a ser comentarista de una televisión mexicana durante el Mundial así que ya no quiere hacer hasta la competencia no quiere este centro poco se viene aquí a hacer El Larguero ya lo verás pero de momento esta estará con la televisión mexicana antes de empezar la temporada otra vez en Portugal

Voz 13 36:37 ahí Antón ha hablado de todo no ha tenido ningún problema en decir pregúntame lo que quieras has tenido la he tenido la oportunidad de privilegio

Voz 1375 36:45 de preguntarle un montón de cosas hemos mostrado casi una hora con Iker Casillas ya dejado titular

Voz 0231 36:49 es de todo Antón si la charla que has tenido con Iker de una hora hemos dividido la entrevista en tres fragmentos hablando de Cristiano Ronaldo Iker hablando del Madrid Iker hablando de la selección española el tema es evidente Cristiano su futuro lo que dijo el otro día en Kiev la posibilidad de que venga a Neymar al Madrid esto piensa Iker Casillas

Voz 4 37:11 mejor que te has enfrentado al mejor delantero al que te has enfrentado enfrentados Sacaresa Messi Messi si lo dudas no lo que me he enfrentado a él lo tengo que me ha tocado vivirlo muchas veces tanto buenas como malas el mejor que has tenido teles todo bastantes pero yo me quedada con lo que está haciendo Cristiano me parece increíble lo que hace excesivo supera hay al principio es verdad que la gente puede decir no pero no no sea es algunas cosa de locos sí sí totalmente pero vamos a ver qué pasa con Cristiano no sé ha sorprendido lo del otro día cuando acaba la final y dice bueno he sido muy feliz en el Madrid tú te imaginas ganando una Champions hiriendo treinta segundos después he sido muy feliz en el Madrid es sincero lo vida después porque ya tengo departía yo me alegré ella irá lo dejé pero es verdad que bueno ese momento se dicen cosas y tal que pero el digamos el siempre está encantado siempre ha estado aquí por mucho que han que han dicho o han malinterpretado que se quería ir continúa aquí osea que yo lo que te quiero que se vaya el Madrid tú le conoces y los que reconoce como un poco la pataleta a lo mejor no pero

Voz 1375 38:12 es un tío más comprometido que nadie con el club no sé si eso

Voz 4 38:14 no puede molestar a los compañeros picas compartido vestuario con él bueno yo yo es hace poco escuché al presidente Florentino Pérez decir unas palabras que creo que las encaja perfectamente yo creo que igual que don Alfredo fue estandarte el Real Madrid en los inicios del Madrid Glorioso creo que Christian ahora mismo es prácticamente que respete don Alfredo qué puede es voy a ir a la par no yo creo que es un jugador total un jugador que que te mete más de cincuenta goles por partido y ahora también de otra manera diferente tampoco convivía con él estos tres últimos años le conozco creo que puedo opinar de él de cómo es muy competitivo y conmigo siempre ha sido cariñoso generoso y hasta cuando tiene que hablar con él me ha escuchado y eso es importante tú lo cambiarias por Neymar a día de hoy no yo no cambié a Cristiano por nadie no sé de fútbol evoluciona cambia todos los hacemos mayores y al final tiene que ir entrando gente pero a mí cristiano me parece lo mismo que es el Real Madrid

Voz 1375 39:08 defensa a ultranza de Cristiano Ronaldo con más o menos con tal sí lo es pero no lo cambiaría por Neymar ni por nadie ahora mismo ha dicho que si Cristiano es el Real Madrid Cristiano el Real Madrid no sé si todo lo Madrid lo mismo Romero Gallego Pulido Marcos pero Iker lo tiene claro o eso dice

Voz 0239 39:26 bueno coger la bandera el madridismo complican cualquier tema en este igual de complicado pero yo cojo mi bandera y en la misma e Iker yo no lo cambiaría por nada por Neymar yo creo que Cristiano Ronaldo hay metería también a Sergio Ramos pero creo que Cristiano Ronaldo es el Real Madrid y me parece que que es verdad que todos nos vamos haciendo mayores que meter un poquito de guindilla en El Vestuario en todos los equipos está bien pero que Neymar no te aseguraría cincuenta goles por temporada yo creo que eso es una evidencia de que Cristiano Ronaldo descansando más a lo menos asegura ya está demostrado yo no lo cambiaría por nadie otra cosa es que lo que pasa es que en un futuro estoy muy de acuerdo con Iker aunque suena barbaridad suena a sacrilegio sobre todo para la gente mayor yo ya le pondría en el mismo escalafón en el madridismo que lo que hizo en su día en su época Alfredo Di Stéfano bueno

Voz 1104 40:15 yo he flipado escuchando Iker Casillas citara Florentino Pérez eso ya me parecía algo está cambiando mucho tiene que cambiar Hadi Raúl Florentino Pérez y eso es y todos sus palabras yo ya estaba diciendo adiós mira a ver qué bueno

Voz 1005 40:34 sí yo quería decir una cosa que ha dicho Romero Cristiano es el Real Madrid dentro del campo para mí fuera del campo Cristiano es menos Real Madrid sea yo creo que ciertas actitudes Si gestos de Cristiano fuera del campo no casan con el estilo de el Real Madrid por lo tanto yo sí que creo que como dice Iker cristianos el Madrid pero dentro del campo fuera no lo tengo tan claro que la afición se identifique tanto con ese Cristiano al campo

Voz 16 41:07 lo que sí sabemos es que Cristiano aguantado al Madrid lo que

Voz 1375 41:10 ya lo creo como como bien dice Antonio

Voz 16 41:12 es difícil que Neymar aguanta el Madrid quizás lo puedo aguantar con el paso del tiempo pero no hay mal estuvo en el Barcelona hizo grandiosos partido buenísimas temporadas pero quién aguantaba el Barça era Messi quién sigue aguantando al Barça es Messi quién sigue aguantando en Madrid es cristiano y en París ha aguantado hasta que la lesión desgraciadamente le ha impedido participar en la Champions pero yo tengo serias dudas de que Neymar pueda tener la estabilidad en el rendimiento que han tenido dos bestias como son Cristiano y Messi

Voz 4 41:40 en en goles yo creo que es muy dice

Voz 1375 41:43 que alguien suponía Cristiano es dentro del campo en cuanto a goles es muy difícil por no decir imposible vamos Messi y Cristiano ahí en ese mar mano que llevan de locos esta década larga y fuera del campo es estoy de acuerdo lo que dice Julio es verdad que Cristiano te montas de vez en cuando estas pataletas que por lo emotivo que sean de Hacienda el contrato el dinero que me gana Messi gana más de lo que sea por de vez en cuando ya le conocen ella es lo que han aguantado y es verdad que eso les gusta menos a una buena parte del madridismo pero me gusta mucho una parte del Madrid que es

Voz 1104 42:12 primero que va a entrenar también totalmente

Voz 1375 42:15 es intachable no conozco otro como él bueno cuando igual cuando vino Beckham que desierto al mundo Beckham la estrella mediático estaba llegando yo creo que Cristiano todavía les supera Beckham pero iba a decir que es verdad que Cristiano tenga tendrá ese punto que le gusta menos a parte del madridismo ahora o a un sector del madridismo aunque luego se lo perdonan pero y Neymar cuando te monta una pataleta una pataleta el año te va a montar alguna Neymar Da alguien te asegura que Neymar no te va a montar ninguna porque le admira me hubiera el complejo birmana me voy no sé que ahora vienen los Toys ahora no sé lo que no está tan claro ese trueque para muchos madridistas Si pudiera darse el caso del que hoy hablan en varios periódicos franceses y en varios medios de comunicación en Europa de la posibilidad de que el París Saint Germaine le tienta a Cristiano Ronaldo que Neymar formara parte de esa operación viniendo al Real Madrid y Cristiano hoy le preguntaba a su madre a la madre de Cristiano Ronaldo que es muy difícil yo no recuerdo que en estos años sea eh normal que se pronuncien que se mojen sobre el futuro de sus hijos más todo lo contrario eso guarda silencio de lo que diga el hijo bueno pues hoy ha sido entrevistada la madre de Cristiano en una televisión francesa le pregunta esto el periodista sobre si le gustaría su hijo sí vería con buenos ojos que su hijo unir al París Saint Germaine y ojo a la respuesta de la madre de Cristiano es estar enferma transferidas desfase nunca como equipo Peris

Voz 26 43:32 no no me he puesto donde me gusta

Voz 1375 43:35 el lado opta meses

Voz 26 43:38 estas

Voz 1375 43:39 al Manchester es lo que dice la ley dice portuguesa no lo hemos doblado para que escucharéis la voz de la madre pero la pregunta de que está en portugués es te gustaría que tu hijo unida al Paris Saint Germain la madre no ha dicho no no mi hijo está en el Madrid encantado no dejará de lío no no ha hecho pues no no estaría mal no me importaría pero había me gustaría más que mi hijo se fuera al Manchester United esto es una casualidad es una opinión de una madre sí más o aquí hay algo más

Voz 1104 44:04 cualquiera sabe si no las casualidades en el fútbol

Voz 17 44:06 sí existen pocas Shake la madrileña

Voz 1375 44:08 de momento de Cristiano diría a mi hijo me gustaría que fuera el United a qué suena

Voz 0239 44:12 el porqué porque porqué la madre de Cristiano

Voz 1104 44:15 Valdo no habla nunca se ha dado la clave cuando cuando escuchamos a la madre hacían Ronaldo

Voz 0239 44:21 de decir Cristiano está en en el Bernabéu en el Madrid maravillosamente bien y se quiere quedar y se quiere retirar no habla ahora porque sabe cómo está el momento de cualquier tipo de declaración de alguien cercano a Cristiano Ronaldo en este caso su madre es una noticia exponencial en todo el mundo a mí repito en el fútbol me cuesta creer en las casualidades y hoy escuchando la madre me cuesta todavía un poquito más

Voz 1005 44:43 la entrevista se realizó antes de las declaraciones de de Cristiano parece ser no

Voz 1104 44:49 no te confirmado pero parece que fue da igual todavía peor todavía peor

Voz 1005 44:53 que deja bien claro es que la madre podría haber dicho mi hijo no se mueve del Real Madrid ya tendrá tiempo de fichar por otro equipo no lo dice sin embargo sí que dice que le gustaría que fuera al Manchester United no creo que las casualidades estas Edén

Voz 16 45:10 en el fútbol tampoco creo que la madre esté al corriente de las ofertas y de todos no creo que porque si tuviera que elegir un sitio para vivir

Voz 15 45:19 Le Parisien Manchester eran los delanteros se vive mejor en París no Manchester pequeñita todavía lloviendo París hace frío pero tienen más cosas no yo sinceramente creo que en todo esto si tuviera que apostar algo yo apostaría que Cristiano va a seguir en el Real Madrid pero sí se ha metido por medio el jeque cualquiera cosa puede pasar