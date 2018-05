Jaime Mata y Manu Herrera: "El del sábado es el partido que todos queremos jugar"

Voz 1375 00:00 bueno cambiamos de tercio y hablamos de la segunda división que madre de vida es que no quiero ni ni no quiero ni mirar a la clasificación y a la última jornada no quiero no quiero no quiero de verdad lo digo que no quiero mirar está Raúl

Voz 1 00:11 a ello la Raúl qué tal muy buenas hola Manu buenas noches última jornada

Voz 1375 00:16 anda división antes de que arranque el play off de ascenso a Primera ya subido el Rayo ya subido el Huesca ya hay que recordar a los oyentes de la SER sobre todo a los oyentes de la SER en Gijón que el Sporting es tercero con setenta y uno a los oyentes de la SER en Zaragoza que surreal Zaragoza es cuarto con sesenta y ocho a los oyentes de la SER en Cádiz hay que decirles que su Cádiz ya lo saben es quinto con sesenta y cuatro ya los oyentes de la Cadena SER de radio Valladolid hay que decirles a mis pucelanos que ahí estamos sextos con sesenta y cuatro y que ahora mismo estos cuatro equipos jugarían el play off Sporting Zaragoza Cádiz y Valladolid pero también los oyentes de Radio Pamplona saben que su Osasuna esta séptimo con sesenta y cuatro los mismos que el Valladolid y que el Cádiz y que en Soria está Numancia con sesenta y dos el Oviedo con sesenta y dos así que Raúl qué quieres que te diga

Voz 1423 01:08 bueno esto es tremendo lo has ido al médico

Voz 1375 01:11 la Zorrilla o el psicólogo que tengo que hacer

Voz 1423 01:14 la penúltima ya fue de infarto porque en los once partidos se jugaba algo ya hora excepto en el Lorca Sevilla Atlético en los el resto de partidos se juega algo tanto por ello como por descenso es tremendo de verdad lo que partido gays es que damos precisamente Real Valladolid Atlético por favor porque luego vamos conectando pues según van pasando los acontecimientos

Voz 1375 01:38 bueno conectaría con nada

Voz 2 01:41 es que es es que dependen de ellos mismos

Voz 1423 01:45 eh el Real Valladolid como Osasuna dependen de ellos

Voz 1375 01:49 bueno pues éste va a ser el gran partido la jornada aunque como dice Raúl en todos menos en uno hay algo en juego también queda una plaza todavía por el descenso a Segunda B en fin imaginaros lo que hay en juego en esta en esta segunda división en la última jornada para ese partidazo del que habla Raúl el Real vallado Liz Osasuna hemos llamado a dos protagonistas Jaime Mata que es pichichi de la Segunda División delantero del Real Valladolid veintinueve años treinta y dos goles

Voz 1 02:15 que está en sintonía del Larguero a esta hora hola Jaime Mata muy buenas todas las buenas noches qué tal estas hombre

Voz 1056 02:22 pues muy bien me aquí en es el momento

Voz 3 02:27 no no estoy nerviosos siempre tienes

Voz 1056 02:29 ese año peleando para para disfrutar de este tipo de partidos sí claro que sí están de esa manera que lleguen

Voz 1375 02:36 eh ha visto vídeos de Osasuna de del portero de Osasuna

Voz 1056 02:40 sí la verdad es que hay que decir ya viejos conocidos y luego del equipo también abiertos también en total unos con ellos saben Girona también nos entendamos a ellos sí sí pues habrá todos a una

Voz 1375 02:55 si te plantas en un mano a mano ante el portero de Osasuna que vas a hacer ahora que no te oye

Voz 1056 03:00 entonces eso precisamente no te voy a decir posible

Voz 3 03:03 Manu Herrera portero de Osasuna buenas noches hola buenas noches no ha querido decir el Mamón y no tener que directriz

Voz 1168 03:11 como a veces con los enfermos hasta el último momento

Voz 1375 03:14 si tienes un mano a mano con Jaime Mata que ibas a hacer

Voz 4 03:18 bueno pues ya no no vemos no yo el sábado

Voz 3 03:22 cómo estáis en Pamplona nervioso también

Voz 1375 03:25 o como dice Jaime al menos por fuera no sé por dentro

Voz 1168 03:28 bueno pues pasando la semana como han hecho él y deseando que llegue ya el sábado no porque es un partido que que todo jugador quiere quiere jugar ahí

Voz 3 03:37 con mucha gala oye cómo está tu compañero de portería Sergio hay que recordar que se ha roto el cruzado seis ocho meses de baja una una gravísima lesión cómo está el portero

Voz 1168 03:47 bueno eso está muy bien está muy animado oí han operado ha salido todo bien así que fenomenal allá pues a recuperarse lo mejor posible

Voz 3 03:57 lo que sufren algún consejo te ha dicho algo

Voz 1168 04:01 la verdad que hablamos bastante no eso que estoy tranquilo porque muchos años empleando de apoyo dándome ánimos

Voz 1375 04:12 eh nos contaba Tornadijo Jaime que que no quedan entradas que se va que se llena Zorrilla

Voz 1056 04:18 sí sí la verdad es que tienen que eso desde la primera nunca en Madrid y oí es desde sabemos hubiera conseguido que ojalá sea ese empujón necesitamos

Voz 1375 04:29 con lo que cuesta que se llene Zorrilla que cuesta que se llene

Voz 1056 04:33 por eso creo que el que la ocasión lo merece gracias a este tipo de partidos son especiales sí creo que estamos creamos que el Valladolid era tú cómo lo ves Raúl este duelo

Voz 1423 04:43 a ver yo yo veo al al Real Valladolid lo que viene de menos a más que sea metido en las últimas jornadas ahí empleó yo vine un cambio de entrenador y ahora están cosechando buenos resultados pero también buen juego eh yo les vi en en La Romareda y creo que no no merecieron perder no yo creo que hicieron un buen partido pero ojo Atlético Osasuna está acostumbrado a la última jornada

Voz 2 05:06 sí esa experiencia así que clasificarse de ser

Voz 1423 05:10 esto y luego ascender eso hizo en el último ascenso de de Osasuna se clasificó en Oviedo contra todo pronóstico quedó sexto y luego ascendió con Enrique Martín sea que son dos equipos muy competitivos además enfrentan el actual pichichi pero con un con el antiguo Zamora porque Manu Herrera ya fue ya fue Zamora con el Elche osea que también tiene experiencia en esto ya que estar muy bien preparado para ponerte en la en una portería cuando apenas has jugado porque Manu tú habrías jugado estaba Sergio Herrera que has jugado en Copa o o dos otra es parte no

Voz 1168 05:44 sí pero de jugar en Copa Louis no ratos pueblín golpe que tuvo con Sergio oí el otro día cinco minutos en Soria a fue muy mi primer partido como titular noventa minutos que sí bueno es complicado tú sabes Raos ya ha sido jugador que cuando estás mucho tiempo sin jugar pues no es fácil coger el ritmo coger las las dinámicas de juego oí brasieres portero pero bueno es una oportunidad que que más brindaba el fútbol oí Rui encantador no soy súper contento vez de tener este reto a estas alturas temporada este partido es una motivación para mí

Voz 3 06:20 está llegado el retorno a los momento clave momento más más bonito de la temporada más importa

Voz 1375 06:24 de Sporting y Zaragoza ya están clasificados para ello así que hay sois cinco equipos para dos plazas Cádiz Valladolid Osasuna Numancia y Oviedo echáis cuentas Jaime estáis pendientes de

Voz 1 06:35 si los números de tal o Exxon o cuando sale al campo a jugar a ganar y lo demás no importa

Voz 1056 06:42 sí exactamente que lo que el extraña desde el principio es este esta semana hay creo que lo números y las cuenta nosotros para nada porque porque quince María me que a un partido los equipos peleándonos por me temple yo creo que que no hay otra que salir a ganar y advierten además porque creo que hay que centrarse en en nuestro partidos

Voz 1375 07:09 eh porque un un delantero en segunda con treinta y dos treinta y dos goles Raúl es tampoco abonado habitual

Voz 1423 07:14 claro yo recuerdo ha igualado el récord de Jonathan Soriano que lo tenían el Barça B de Luis Enrique Villa en el Barça que tenía tenía dudas lo hablaba con Jaime antes de Rubén Castro o no sé si XXXII XXXI debe haber un gol por ahí que le baila no al a Rubén también pero claro yo decía de sí nos Jaime lo que decía que que yo te seguir un poco la trayectoria in te ha costado te ha costado de llegar ahí tú empezaste entre cantos que desde allí Rayo B fuiste a Lleida no tenías claro si podías llegara a la élite del fútbol hay ahora te ha llegado esta oportunidad y todos sabemos que acabará en Primera desde luego

Voz 1056 07:56 bueno ojalá ojalá que sí la verdad es que todos a nuestra historia pero sí señor desde digamos amateur en Primera Regional líder de Primera Regional repasamos más que el tercer vamos a veces llegar a Kosovo ir habrá disfrutado mucho del de los que tengan un hijo que las afinidades cruzarla

Voz 1375 08:17 eh tú Manu ya sabes lo que ese subir y lograr ascensos no

Voz 1168 08:22 sí sí por suerte sí que es algo que nunca lo olvido juego porque es su trabajo muy muy duro conseguir la segunda edición es muy larga y hay muchos equipos que cada inicio de temporada optan al ascenso dice hace muy difícil pero no jugaban pues es un son hechos que que te hacen estar son muy contento y deseando conseguirlo trucos

Voz 3 08:45 como he dicho antes no eres un poco talismán eh

Voz 5 08:49 ojalá bonito un poquito

Voz 3 08:51 pero es que no no esta vez no me toque es la nariz es eso les lleva a tener llegue

Voz 1423 08:59 Manu lleva un buen recorrido también ya te digo sí sí

Voz 2 09:02 o sea que ya tiene experiencia de sobra oye pero fíjate que se puede dar un quíntuple empate ahí

Voz 1423 09:08 te salen perjudicados los dos a Osasuna y Valladolid perjudicaba había entrarían no entraría Osasuna Numancia el que saldría perjudicado es el Valladolid pero lengua que estén mirando en quíntuple parné quíntuple empate pasa a Osasuna y Numancia porque sabes que Oviedo Numancia hasta el sesenta y dos Se puede dar el caso pero no creo que estén mirando de reojo al resto de partidos eso sería un error lo que sí que vale es el empate Osasuna sino

Voz 1375 09:36 Vargas vosotros Jaime hay que ganar no digo si miráis sólo con Osasuna no

Voz 1056 09:40 si siguiéramos pero de Petit pero lo que te digo creo pues está pendiente nada porque porque eso porque si está bien eso te vale para para meterte creo que no hay que mirar más allá

Voz 1375 09:57 pues nada no se Jaime si quiere decir sí sí

Voz 1423 10:01 no quería irme igual pone música ahí de sus amigos de Vetusta Morla hombre como no que SAS que que que uno de esos componentes fue su entrenador no me digas

Voz 5 10:14 yo Guillermo de que bueno que componen y las canciones era mejor entrenador que compositor o no

Voz 3 10:22 y no lo aquí que hubieren dedicarse a la música

Voz 5 10:28 verdad que factores como también fue jugador también el tres tantos pero con ella nada a ver

Voz 1375 10:39 hemos suena esto a ver

Voz 3 10:41 que son muy buenos toreros yo creo que hizo bien en dedicarse a la música creo pero bueno oye te digo que si quieres decirle algo al

Voz 1375 10:50 a mano uno se estamos en un momento clave de la temporada el delantero pichichi de Segunda delantero el Valladolid Enfrente estará el portero de Osasuna pero ahora que tienes aquí me quieres decir algo o no

Voz 1056 11:01 una final que tenemos que es muchísima suerte de dice nada que decidirán el destino y ya está ha vivido pues me hoja la eso y demás pausas y a los que debe animar de hambre creo que hemos conseguido ese ascenso pues pues tengamos la portería también de de vivirlo

Voz 1375 11:20 Manu algo que te apetezca decirle al delantero del Pucela

Voz 4 11:24 pues nada tiene mucha suerte no

Voz 1168 11:28 que gane el mejor hay que pasó ahí bueno que él por muchos ascensos que consigas siempre siempre es el más bonito no lo mejor estaba por llegar y espero que sea éste esto es algo de bueno el año ha sido muy duro oí yo creo que que bueno que acabar con play así en la última jornada con tanto con tanta igualdad creo que es muy bonita

Voz 3 11:53 no que vaya con el Valladolid este fin de semana hambre que no lo sabía lo sabía no entiende que Dios reparta suerte que Dios reparta suerte si además Jaime te digo una cosa yo creo que va a jugar en primera el año que viene si eso sí

Voz 1423 12:06 bueno cual que si es eso lo sabemos Jaime

Voz 5 12:09 ahora vamos a ver qué me que ellos

Voz 3 12:14 el grupo nos va a dar un disgusto a los pucelanos pero bueno vamos a hacer no va a si nos quedamos y celebramos todo aquí a los y Valladolid primera igual que es de Valladolid

Voz 1056 12:23 bueno es que todo todo ese aire de lo que decimos

Voz 3 12:26 la verdad es que no urge urge encontrar nombre no es que me han dicho lo tiene hecho un equipo de Primera digo hombre no sé lo que se olvida dos vamos a tener una temporada y la entrevista Jaime que te vaya muy bien sea donde sea pero por favor enchufa alguno este fin de semana con todo el respeto para Osasuna si conseguimos estar en el play off Jaime Mateo pichichi reine

Voz 1056 12:50 sí muy bien que nada que muchísimas gracias y que además no sabor

Voz 3 12:54 un abrazo hasta luego

Voz 6 13:00 adiós adiós a los dos

Voz 1 13:02 bonito final para la segunda no está esto de verdad

Voz 1423 13:05 a nosotros en Movistar vamos a conectar con todos los campos pero vamos a centrarnos en este no en el Real Valladolid en iba Atlético Osasuna que es que está todo en un puño oí ojo que puede pasan muchas cosas que te digo que pueda hacer un quíntuple empate que es que esto es tremendo tremendo lo que se está viviendo aquí un abrazo Raúl