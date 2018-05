Pablo Machín: "Al sevillismo le pido que estén implicados con el equipo"

Voz 1375 00:00 pues no sé qué te has encontrado Pablo ahora nos cuentas en tu día uno en Sevilla pero lo del inglés como está que le puedes contar a los sevillistas

Voz 1 00:08 bueno mi información es que que el club por su puesto que que le quiere que un entrenador le quiere que a nosotros se halle sea dirigido aquí

Voz 2 00:20 mucho menos ex jugador que es el que interesa para decir que se quiere ir pero bueno el fútbol sabemos que ha unas cláusulas que el Sevilla pues tradicionalmente siempre ha sido el club que para que salgan los buenos futbolistas puedes únicamente hay una opción que pagar su cláusula

Voz 3 00:39 o sea que cuentas con la inglés para la próxima temporada por supuesto y con entonces

Voz 1375 00:47 en qué le has pedido a los reyes magos en esa carta Si nos puedes adelantar al donde crees que hay que trabajar más o lo que crees que tienes que reforzar más en el Sevilla que tú quieres hacer

Voz 1425 00:59 bueno primero eh

Voz 1 01:01 llegar para poder pedir la carta a los Reyes Magos y ahora pues ponernos a trabajar muy mañana me reuniré con la secretaría técnica ahí cuando Joaquín para que exactamente pues me digan cómo está la situación de cada jugador si hay alguno que ya ha manifestado qué quiere salir qué es lo que piensan ellos y luego les transmitiré yo también en los desde fuera desde conocimiento que tengo de me enfrentado a ellos si de esos análisis que considero muy bueno ya nos pondremos a trabajar que que enseguida pues tendremos que empezar la pretemporada

Voz 1375 01:43 qué listón iba a decir te pones bueno se pone el Sevilla que que que últimamente está ahí en en la zona Champions no es es el listón del equipo

Voz 0930 01:52 bueno yo creo que un equipo como el sevillano se tiene que poner límites ni el Sevilla ni nadie no otra cosa es que bueno tenemos que tener objetivos que que sean alcanzables con cordura primero vamos a

Voz 4 02:07 ah pues crear

Voz 0930 02:10 la mejor plantilla posible la más competitiva posible ir luego pues de acuerdo a ello ya nos pondremos metas pero la primera meta la más importante y la que debemos seguir es ganar el primer partido mi y así sucesivamente porque será síntoma de que vamos a acabar muy bien la temporada

Voz 1375 02:31 pocas vacaciones no este verano

Voz 0930 02:33 bueno pero bendito sea no sarna con gusto no pica así que ojalá haya muchos veranos así será buena señal

Voz 1375 02:42 Sevilla tiene que jugar tres rondas previas de la Europa League cuando es la primera Santiago

Voz 1870 02:46 el veintiséis de julio invitado si no me equivoco el tres de julio el míster ya a la plantilla para arrancar el día veintiséis creo que es la primera

Voz 1375 02:54 bueno ahí hay hay tiempo para descansar un poco aunque me da que que Pablo Machín para descansar poco que ticket cuanta parte de culpa tiene Caparrós de que sea el nuevo entrenador del Sevilla

Voz 1425 03:06 bueno pues punto desde mi conocimiento supongo que es que todas no porque

Voz 0930 03:11 el él es la persona encomendada para elegir al entrenador sí que se que bueno sean Inma

Voz 1425 03:18 formado mucho aquí bueno pues cuando yo hablé con él

Voz 0930 03:24 la conversación en la que me transmitió que tenía muy claro que yo tenía que ser el entrenador y que lo único que quería era el verme ilusionado pero me capacitado oí bueno sí es transmitir me también a qué club venía con con las exigencias que hay pues nos duro yo creo que poco más de diez doce minutos luego ya hemos tenido otras conversaciones más amplias pero yo creo que gran parte de de culpa digámoslo así pues es la confianza opositado Joaquín en mí por eso pues estoy responsabilizado para devolvérsela y no defraudar a nadie

Voz 1375 04:06 vale quiere el sevillismo Caparrós eh

Voz 0930 04:09 bueno es es una pasaba yo estado bueno como queda dicho tu compañero en en ese acto aquí bueno le han obligado prácticamente a hablar

Voz 4 04:19 ha sido un discurso que

Voz 0930 04:22 bueno me ha puesto en pie a las masas hay bueno estaba pensando allí que ojalá como me encantaría que dentro de un tiempo me pudieran querer aunque sea el diez por ciento de lo que le quieren ha ganado también a pulso por otra parte

Voz 1375 04:41 eso ya es mucho la verdad que te quiere mucho y seguro que te querrán ya ya has te llevas unas horas solo en Sevilla pero ya me imagino que te vas dando cuenta aunque ya se conoce también un poco de fuera cuando ha sido con tu Girona Jonas y otras veces te das cuenta un poco de lo que es esa afición tan especial y de lo que es esa ciudad de cómo se vive el fútbol no se quiere que te apetece decir a los sevillistas que te están escuchando en El Larguero ahora mismo hay que te están te están estudiando no te están analizando están diciendo nuestro entrenador Machín quiere dices a los sevillistas

Voz 1 05:07 había bastante en la rueda de prensa eh yo lo que tengo ganas de que las palabras se conviertan en hechos que nació valen las que mil palabras estoy deseando ponerme nones a la obra

Voz 1425 05:21 para bueno que me vean trabajar

Voz 1 05:24 y es que se vea reflejado de ellos quieren donde todos queremos que en el juego que les emplaza a que nos vean en los partidos de competición y sobre todo lo que me atrevo ya si me lo permiten a pedirles que que estén implicados que no han estado con el equipo porque ellos forman parte de todo lo que vaya mal

Voz 3 05:53 seguir los béticos que les dices

Voz 1 05:56 yo ya te tengo que es focalizar toda mi energía en los sevillistas que me interesa es buena dice no Sevilla Sevilla en Sevilla para eso era lo que he tenido

Voz 1375 06:07 Santi que que como ves a al entrenador del Sevilla escucha muy bien

Voz 1870 06:13 Joaquín Caparrós hablar extraordinariamente bien de de de paz de The Machine Paloma así yo tengo simplemente una cuestión supongo que él es consciente al sitio que viene pero esta temporada que para Sevilla ha sido una temporada convulsa con clasificación entre los ocho mejores Europa final de la Copa del Rey séptimo clasificado la temporada de Paul cualquier equipo de perfil medio alto sería una muy buena temporada se ha llevado por delante a dos entrenadores el director deportivo sí cociente de de de la exigencia que ha crecido aquí estos estos últimos años sí por supuesto que los que histórica

Voz 1 06:45 de también ha sido así porque esa exigencia pues se ha se ha ido labrando a base de

Voz 0930 06:51 muchos éxitos no en la historia reciente se han ganado muchas Copas ir es lógico que que la afición pues se haya acostumbrado a eso así que es lo que tenemos que hacer es intentar dárselo yo siempre lo he dicho que lo primero es no dejar indiferente a la afición yo creo que la afición sevillista inteligente ir siempre creadas todo lo que puedes seguro que que no estás obligado a hacer más y eso parte como mínimo pues por la implicación por dejarlo todo en el campo

Voz 1425 07:24 aquí esa es la base para luego poder de

Voz 0930 07:28 tras la calidad que sin duda a los futbolistas de este equipo tiene

Voz 1870 07:31 es una cuestión hablando de futbolistas Muriel el futbolista el que el Sevilla pagó más dinero veintiún millones de euros es un futbolista que tan tu cabeza cuentas con él piensa que no se adaptado y tiene que marcharse

Voz 1425 07:43 los jugadores que tienen contrato

Voz 0930 07:46 en Sevilla los tengo en mente eh Hoy por hoy mi labor es intentar sacar el máximo rendimiento a todos los futbolistas que tengo en la plantilla

Voz 1375 07:57 pues hace unos días hablábamos con él en Montilivi como entrenador del Girona sólo unos días después hablamos con Pablo Machín como entrenador del Sevilla no hace falta que prevemos que te deseamos suerte pero pero que te vaya bien que empieces con éxito esta nueva aventura iremos hablando aquí en la Cadena SER durante esta tu primera temporada en el Sevilla mucha suerte Pablo muy bien muchas gracias Pablo Machín el técnico del Sevilla en directo a las once de la mañana ahora empieza ya a Santi como en todos los equipos salidas llegadas que quiere Pablo Machín que no quiere a ver qué estilo que jugadores no

Voz 0930 08:28 imagínate imagínate va a cambiar alguna cosa al adelante

Voz 1870 08:30 era que era un delantero más referente tipo Stuani para que nos entendamos poco más grande rematador que fije defensas le van a hacer falta centrocampistas centrales que jugaba con tres sí que en Sevilla además el tema Alen que va a ser muy influyente en esa en esa decisión es porteros el Sevilla quiere sacar al menos uno de los juegos en fin creo que va a ser un verano muy muy movido como siempre en el Sevilla con altas