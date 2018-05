El Larguero (2ª parte / 30/05/2018): Charlamos con Pablo Machín, Jaime Mata y Manu Herrera

Voz 1 00:00 con Manu Carreño

Voz 3 00:10 bueno cambiamos de tercio y hablamos de la segunda

Voz 1375 00:13 división que madre de Mi vida es que no quiero Ny no quiero ni mirar a la clasificación y a la última jornada no quiero no quiero no quiero lograrlo digo que no quiero mirar está Raúl

Voz 1 00:22 hay hola Raúl qué tal muy buenas hola Manu buenas noches última jornada

Voz 1375 00:27 honda división antes de que arranque el play off de ascenso a Primera ya subido el Rayo ya ha subido el Huesca ya hay que recordar a los oyentes de la SER sobre todo a los oyentes de la SER en Gijón que el Sporting es tercero con setenta y uno a los oyentes de la SER en Zaragoza que surreal Zaragoza es cuarto con sesenta y ocho a los oyentes de la SER en Cádiz hay que decirles que su Cádiz ya lo saben es quinto con sesenta y cuatro ya los oyentes de la Cadena SER de radio Valladolid hay que decirles a mis pucelanos que ahí estamos sextos con sesenta y cuatro y que ahora mismo estos cuatro equipos variar el plan

Voz 1423 01:00 Love Sporting Zaragoza Cádiz

Voz 4 01:03 Valladolid pero también

Voz 1375 01:05 los oyentes de Radio Pamplona saben que su Osasuna esta séptimo con sesenta y cuatro los mismos que el Valladolid y que el Cádiz y que en Soria están Numancia con sesenta y dos y el Oviedo con sesenta y dos así que Raúl qué quieres que te diga bueno esto es tremendo irá al medio no llega a Zorrilla o psicólogo que tenga

Voz 1025 01:23 a ver

Voz 1423 01:24 la la penúltima ya fue de infarto porque en los once partidos se jugaba algo ya ahora excepto en el Lorca Sevilla Atlético en los el resto de partirse juega lo tanto por ello como por descenso es tremendo es tremendo

Voz 1375 01:39 de ahí es que

Voz 1423 01:41 damos precisamente Real Valladolid Atlético

Voz 0460 01:44 por quién luego damos conectando pues según Ban

Voz 1423 01:47 usando los acontecimientos yo no conectaría con nada pero es que es es es dependen de ellos mismos y tanto el Real Valladolid como Osasuna dependen de ellos

Voz 1375 01:59 bueno pues éste va a ser el gran partido la jornada aunque como dice Raúl en todos menos en uno hay algo en juego también queda una plaza todavía por el descenso a Segunda B en fin imaginaros lo que hay en juego en esta en esta segunda división en la última jornada para ese partidazo del que habla Raúl el Real Valladolid Osasuna hemos llamado a dos protagonistas Jaime Mata que es pichichi de la Segunda División delantero del Real Valladolid veintinueve años treinta y dos goles que está en sintonía El Larguero a esta hora hola Jaime Matas

Voz 5 02:29 muy buenas todas las buenas noches

Voz 1375 02:31 qué tal estas hombre

Voz 5 02:33 pues muy bien de aquí no es el momento

Voz 1375 02:37 no estáis nerviosos siempre tienes

Voz 5 02:40 estuve el años peleando para para disputar el partido de esa manera que lleguen

Voz 1372 02:46 eh has visto vídeos de Osasuna

Voz 1375 02:48 el portero de Osasuna

Voz 5 02:50 te daban el portero que decir ya viejos conocidos y luego del equipo también vamos estos enfrentamientos también en total en Girona también nos entendamos a ellos sí sí pues habrá todos a una

Voz 1375 03:06 si te plantas en un mano a mano ante el portero de Osasuna que vas a hacer ahora que no te oye

Voz 5 03:10 entonces eso precisamente no te voy a decir

Voz 3 03:14 Manu Herrera portero ociosas unas buenas noches buenas noches no ha querido decir el más bonito que es Luis

Voz 1168 03:21 bueno esto veces con los enfermos último

Voz 3 03:24 esto tiene un mano a mano con Jaime Mata que vas a hacer

Voz 1168 03:28 bueno pues ya no veremos se decide el sábado

Voz 1375 03:33 cómo estáis en Pamplona nervioso también tranquilidad como dice Jaime al menos por fuera no sé por dentro

Voz 1168 03:38 bueno pues lanzando la semana como ha dicho él lo que llegue ya el sábado no porque es un partido que todo jugador tiene quiere jugar ahí y con mucha

Voz 1375 03:49 oye cómo está tu compañero de portería Sergio hay que recordar que se ha roto el cruzado seis ocho meses de baja una una gravísima lesión cómo está el portero

Voz 1168 03:58 bueno eso está muy bien está muy animado y Oihana operado ha salido todo bien

Voz 5 04:02 no

Voz 1168 04:03 así que fenomenal allá pues a recuperarse lo mejor posible bien tirará p'alante porque sufra no

Voz 3 04:09 dado algún consejo te he dicho algo

Voz 1168 04:12 la verdad es que hablamos bastante no pienso que yo estoy tranquilo porque son muchos años bueno siempre llorando de apoyo dándome ánimos

Voz 4 04:21 la verdad es la verdad es que

Voz 1375 04:24 Nos contaba Tornadijo Jaime que que no quedan entradas que se va que se llena Zorrilla

Voz 5 04:28 sí sí la verdad es que tienen que eso desde la primera en Madrid yo oí de sabemos hubiera conseguido sea que ojalá sea ese empujón necesitamos

Voz 1375 04:40 con lo que cuesta que se llene Zorrilla que cuesta que se llene

Voz 5 04:44 por eso creo que es que la ocasión lo merece gracias a este tipo de partidos son especiales sí creo que estamos creamos que el Valladolid primera y tú cómo lo ves Raúl este duelo

Voz 1423 04:54 a ver yo yo veo al al Real Valladolid lo que viene de menos a más que ha metido en las últimas jornadas ahí yo un cambio de entrenador y ahora están cosechando buenos resultados pero también buen juego eh yo les vi que en La Romareda y creo que no no merecieron perder no yo creo que hicieron un buen partido pero ojo Atlético Osasuna está acostumbrado a la última jornada Illes presidencia así que clasificarse de ser esto y luego ascender eso hizo en el último ascenso de de Osasuna se clasificó en Oviedo contra todo pronóstico quedó sexto y luego ascendió con Enrique Martín sea que son dos equipos muy competitivos y además enfrentan el actual pichichi pero con un con el antiguo Zamora porque Manu Herrera ya fue ya fue Zamora con el Elche osea que también tiene experiencia en esto ya que estar muy bien preparado para ponerte en la en una portería cuando apenas has jugado porque Manu tú habrías jugado estaba Sergio Herrera que has jugado en Copa o o dos o tres patentes no

Voz 1168 05:54 quiero jugar en Copa Hay no ratos un golpe que tuvo un Alcorcón Sergio oí el otro día

Voz 5 06:02 cinco minutos que no te voy a fue mi me viene

Voz 1168 06:05 partidos como titular noventa minutos que si bueno es complicado tú sabes rabos ha sido jugador que cuando estás mucho tiempo ese jugar pues no es fácil coger el Ringo y coger las las dinámicas

Voz 5 06:17 en juego invasiones portero pero bueno

Voz 1168 06:20 es una oportunidad que me ha brindado el fútbol oí la enanismo muy encantado de Eloy súper contento de tener este reto a estas alturas decoradas este partido es una motivación

Voz 3 06:30 no pero llegado el retorno en momentos clave

Voz 1375 06:33 cuanto más más bonito de la temporada más importante en Sporting y Zaragoza ya están clasificados para ello así que hay sois cinco equipos para dos plazas Cádiz Valladolid Osasuna Numancia y Oviedo echáis cuentas Jaime estáis pendientes de los números tal au cuando salen al campo a jugar a ganar y lo demás no importa

Voz 5 06:52 sí exactamente que no que el extraña desde el principio cómo es este esta ahí creo que que lo números y las cuentas no te no nosotros para nada porque porque quince podían pensar que a un partido los equipos peleándonos por meter en playoff salir creo que que no es otra que salir a ganar y lo demás porte porque creo que hay que centrarse en en nuestro partido

Voz 1375 07:21 un un delantero en segunda con treinta y dos treinta y dos goles Raúl no es tampoco nada habitual

Voz 1423 07:25 claro yo recuerdo ha igualado el récord de Jonathan Soriano que lo tenía en el Barça B de Luis Enrique Villa en el Barça que tenía tenía dudas lo hablaba con Jaime antes de Rubén Castro o no sé si XXXII XXXI debe haber un gol por ahí que le baila no al a Rubén también pero claro yo decía de sí no Jaime lo que decía que que yo te un poco la trayectoria in te ha costado te ha costado de llegar ahí tú empezaste entres cantos que desde allí Rayo B fuiste a Lleida no tenías claro si podías llegara a la élite del fútbol hay ahora te ha llegado esta oportunidad y todos sabemos que acabará en Primera desde luego

Voz 5 08:07 bueno ojalá ojalá que sí la verdad es que un todo hasta a un nuestra historia pero sí señor desde llegábamos amateur en Primera Regional de Primera Regional repasamos el tercer éramos a veces y ahora ocupada ir habrá disfrutado mucho del de los que te da un poco estatal

Voz 1375 08:28 eh tú Manu ya sabes lo que es lograr ascensos no

Voz 1168 08:33 sí sí por suerte sí que que es algo que nunca lo olvido juego porque es un trabajo muy muy duro conseguir la segunda edición es muy larga y hay muchos equipos que cada inicio de temporada optando al ascenso dice hace muy difícil pero no jugaban pues no no es un clon hechos que que te hace él está contento y deseando conseguir otro con otros uno he dicho antes

Voz 3 08:56 no eres un poco talismán eh

Voz 6 09:00 ojalá bonito un poquito

Voz 3 09:02 es que esta vez no me toque las narices eh decía Kike

Voz 7 09:09 Manu lleva un buen recorrido también dejó ya te digo

Voz 1423 09:12 o sea que ya tiene experiencia de sobra oye pero fíjate que se puede dar un quíntuple empate y ahí sí que salen perjudicados los dos sale a Osasuna y Valladolid perjudicaba ahí entrarían no entraría Osasuna Numancia el que saldría perjudicado es el Valladolid pero en un momento les va te ten mirando en quíntuple Le quíntuple empate pasamos Osasuna y Numancia porque sabes que Oviedo Numancia hasta entonces dos Se puede dar el caso pero no creo que estén mirando de reojo al resto de partidos versión sería un error lo que sí que vale es el empate Osasuna

Voz 1375 09:47 embargo vosotros Jaime hay que ganar no digo si miráis sólo con Osasuna no

Voz 5 09:50 si si hubiéramos ganado igual empate pero depende pero al lo que te digo creo que un partido pues está pendiente a nada porque porque por eso porque hay doce Si bien ya eso te vale para para meterte creo que no me dice mira más allá pues nada no

Voz 1375 10:08 ese Jaime si el quiere decir sí sí

Voz 1423 10:12 no quería irme igual pone música ahí de sus amigos de Vetusta Morla hombre

Voz 3 10:17 ah no que claro

Voz 1423 10:20 que que que uno de esos componentes fue su entrenador no me digas

Voz 6 10:24 ellos Guillermo de que bueno que componen casi todas las canciones y que era era mejor entrenador que compositor o no el aquí no vienen dedicarse no fue Juan Pablo también fue jugador también en el tres tantos pero con ella nada

Voz 3 10:49 suena esto a ver

Voz 8 10:52 que son muy buenos esto yo creo que hizo bien en dedicarse a la música creo

Voz 9 10:55 bueno oye te digo que si quieres decirle algo al

Voz 1375 11:00 a mano uno se estamos en un momento clave de la temporada el delantero pichichi de Segunda delantero del Valladolid Enfrente estará el portero de Osasuna pero ahora que tienes aquí me quieres decir algo o no

Voz 5 11:11 una final que creo que es muchísima suerte de hice nada hay que decidirán el destino y ya está ha vivido pues me hoja la eso y demás pausas ir atrás con hambre creo que hemos conseguido ese ascenso pues pues tengamos la portería también de de vivirlo

Voz 1375 11:31 Manu algo que te apetezca decirle al delantero del Pucela

Voz 1168 11:34 pues nada creo que mucha suerte no lo mejor hay que pasó ahí bueno que va por muchos ascensos que consigas siempre siempre es el más bonito no lo mejor estaba por llegar y espero que sea éste esto es lo bueno el año ha sido muy duro oí yo creo que que bueno que acabar con play así en la última jornada con tanto con con tanta igualdad creo que es muy bonita

Voz 3 12:03 es que vaya con el Valladolid este fin de semana hambre que no lo sabía lo sabía no entiende que Dios reparta suerte que Dios reparta suerte si además Jaime te digo una cosa yo creo que va a jugar en primera el año que viene si sí

Voz 5 12:16 bueno ojalá que sí sabemos Jaime

Voz 1423 12:20 ahora vamos

Voz 6 12:21 es que me que eh

Voz 3 12:24 pero creo que no se nos va a dar un disgusto a los pucelanos pero bueno que vamos a hacer no va a servir Sevilla si nos quedamos y celebramos todo aquí lo el Valladolid primera igual sigue sin de Valladolid

Voz 5 12:34 bueno es que todo todo ese aire lo que decimos final

Voz 3 12:37 la verdad es que no urge urge con nombre no es que me han dicho lo tiene hecho un equipo de Primera digo hombre no sé lo que se olvida dos vamos a tener

Voz 9 12:47 de la temporada y la entrevista

Voz 3 12:51 Jaime que te vaya muy bien sea donde sea pero por favor enchufa alguno este fin de semana con todo el respeto para Osasuna

Voz 1375 12:56 si conseguimos estar en el play off Jaime Matas pichichi reine debe

Voz 5 13:01 muy bien que nada que muchísimas gracias y que además no hemos

Voz 3 13:05 un abrazo hasta luego Haider un abrazo hasta luego hasta luego adiós al menos dos de los tres que bonito final para la segunda no Agudo está esto de verdad

Voz 1423 13:16 a nosotros en Movistar vamos a conectar con todos los campos pero vamos a centrarnos en este no en el Real Valladolid quién iba a Atlético Osasuna que es que está todo en un puño oí ojo que puede pasan muchas cosas que te digo que pueda ser un quíntuple empate que es que esto es tremendo tremendo lo que se está viviendo aquí un abrazo Raúl

Voz 8 13:34 bueno a la eh Manu sueco noruego

Voz 3 13:41 tras de Raúl Jose Ignacio Torradijo me decía esta tarde Manu no queda una entrada en Zorrilla está por ahí torna en

Voz 1051 13:47 si Valladolid hola Tornadijo muy buenas hola Amaro buenas noches no queda una entrada enough

Voz 3 13:51 porque haya final de rugby no no no es que no veo la entrada porque jugó el Pucela que se juega el ascenso a Primera el play off

Voz 1051 13:56 no se ha batido el récord del club puso una promoción de que los socios podían sacar entradas dos entradas cada uno a cinco euros y bueno ha sido una una avalancha esto se ha acabado hoy miércoles es decir ya mañana jueves viernes ya no hay posibilidad de adquirir entradas y está garantizado el lleno el el próximo sí sí me habían Zorrilla que bueno que hubo veintiséis mil quinientas personas no está bien el equipo veo bien al equipo eh si el equipo lo venimos hablando no está fuerte el otro día es verdad y lo decía hace un momento también Raúl en Zaragoza yo creo que no no mereció perder y lo cierto

Voz 7 14:26 vaya vaya vaya a los penaltis respetar a sobre todo el segundo eh vaya vaya vaya vaya vaya

Voz 1051 14:31 no está teniendo nada de suerte dentro de la verdad es que no demasiado cómo se están haciendo

Voz 1025 14:35 vaya penalti que pitaron hubo un gol

Voz 1051 14:38 Lugo también absolutamente legal no hay absolutamente nadie el árbitro se inventó una falta que que yo creo que ni los jugadores del Lugo explicaban y es hora de que al Valladolid no le den pero por lo menos que no le quiten no porque cuando estás jugando tanto y que se te escapan las puntos a veces por por errores humanos de los árbitros que son humano los pero que no dejan de ser es que cuesta muy caro pues es es duro no pero la realidad es que llegado Sergio ha pegado un cambio radical no inferior a nadie e incluso los dos partidos que perdió ante el Sporting entre Zaragoza no mereció perder los llegan con una moral tremenda es más el convencimiento que hay en Valladolid que si ganan el sábado a Osasuna en todo el mundo cree que se puede ganar con todo el respeto para el rival para navarros el Valladolid entrar en play off fue con una mentalidad ganadora de desempleo en Fiyi puede ser un

Voz 3 15:24 día todo muy serio para estar en Primera pero bueno

Voz 1051 15:26 esta está vaya el sábado de del equipo navarro de Osasuna que no va ser nada fácil para los blanquivioleta

Voz 3 15:32 y para acabar Jaime ahora que ya no nos oye creo a lo mejor nos está viendo unos oye si te hace no

Voz 1051 15:38 sí yo creo que esta la cosa quedará es verdad que él en ningún momento ha querido entrar en el tema ha sido muy correcto

Voz 0460 15:46 dándolo todo hasta el último minuto si es que eso es lo que te iba a decir

Voz 1051 15:48 no que la gran claves eso no tiene todo el derecho del mundo evidentemente a labrarse el futuro y en su momento pues eligió otro camino parece que es el Getafe efectivamente su destino pero su profesionalidad en este club y entrega ha sido total eso es lo que más le ha valorado el hecho de que aun sabiendo que no va a seguir aquí y que tiene ya el futuro garantizado el otro sitio hasta el último minuto lo lo va a dejar todo ello haciendo siendo pues el gran líder de este equipo con esos treinta y dos goles hasta el sábado Tornadijo un abrazo un abrazo mano ocho

Voz 3 16:18 media diez partidos a la misma hora última jornada de la segunda división entre ellos ese Valladolid Osasuna no a la una menos cinco me voy a Sevilla enseguida pero ante esta por Jordi Martí hola Jordi qué tal buenas noches mano hoy hablado Javier Tebas justo después de ese acto en el que hemos estado con Iker Casillas en la nueva sede de la Liga de Fútbol Profesional habla

Voz 1375 16:40 te vas sobre la noticia que anoche contábamos aquí en el larguero y de la que hablaba Francesco de Feder Bet compañero de Feder Bet sobre él las sospechas que hay de ese Huesca Nastic idea algún partido más que última hora tenemos en el día de hoy

Voz 0985 16:53 bueno pues Javier Tebas como dices ha confirmado no ha confirmado que la Liga de Fútbol Profesional ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por las oscilaciones sospechosas de las apuestas en el Huesca Nastic de esta última jornada en Segunda División recuerda a Manu que saltaron las alarmas pero que nos dice Tebas como ya decíamos ayer que no hay indicios de fraude en la actuación colectiva ni individual de los jugadores pero que el comportamiento escucha le el comportamiento extraño de las opuestas obligaba

Voz 10 17:24 a denunciar hice pone en conocimiento de la policía para que una denuncia para que desde ahí pues inicien las investigaciones policiales que suelen ser pues llamar a la dirección general del juego para que de diálogos como fue los apostantes en ese partido las diversas casas de apuestas

Voz 11 17:41 España otra por lo tanto no podemos decir que

Voz 10 17:43 ya ya un amaño ni mucho menos sino que han asaltado las alarmas

Voz 0985 17:48 bueno pues han saltado las alarmas Tebas también confirmaba lo que decíamos anoche y hay otras denuncias por otras alertas recordó que la vigilancia funciona ha dado frutos en casos como el Osasuna Betis Levante Zaragoza la misma operación Pizarro hizo ojo porque también decíamos Manu que había otras dos denuncias anteriores

Voz 1423 18:09 el Huesca Nastic Recuero

Voz 0985 18:11 de que Francesco Branca nos hablaba de dos alertas en enero y abril eh el dirige perder de esta entidad organismo que se dedica a la vigilancia de las apuestas ilegales cuando le preguntábamos por el Nàstic el toro tuvo un acceso de tos bastante notorio en fin de alguna forma Llanos admitía que alguno de los dos equipos no Asti o Huesca estaban involucrados en efecto es el Nástic el que aparece en anteriores denuncias lo ha avanzado los compañeros de marca lo hemos puede también confirmar nosotros el Nàstic aparece también en este partido Almería Nàstic del mes de enero eh ya te ponía Francesco Branca sobre la pista hoy se confirma que en efecto es este Almería Nàstic ese partido esa puerta del mes de enero que se unía a la última sospecha del Huesca Nastic

Voz 3 19:12 Jordi pues esto es lo a última hora mañana a ver qué pasa en esa rueda de prensa de del y después de que haya sitio claramente señalado que rueda de prensa mañana no

Voz 0985 19:19 hace unos minutos Edu Pino nuestro compañero Nos informa de que en efecto los consejeros del Nàstic van a comparecer a sobre las doce y media de la mañana para dar explicaciones por esta doble coincidencia investigación sobre el último partido Huesca Nastic investigación sobre este Almería Nàstic del pasado mes de enero

Voz 3 19:41 mañana Jordi hasta mañana

Voz 1375 19:43 bueno nuevo capítulo en los partidos bajo sospecha que yo siempre estoy muy expectante vamos a ver en qué acaba

Voz 3 19:51 casi la echó el tiempo encima Santi Ortega hola qué pasa mano bueno

Voz 1051 19:55 el entrenador oficial no ahí no entrenador

Voz 1870 19:58 eso sí estas lo contaba el otro día han presentado arranca una etapa de dos años para él en principio te mueres contabilizado dicho que está preparado que que sabe al club que viene a las exigencias que las conocemos todos que tiene serían los últimos años para rematar el día la han llevado a un club que se llama fieles de Nervión que son socios con cincuenta sesenta años de antigüedad para que es empapar habiendo que viene en Sánchez Picón ha sido

Voz 1375 20:22 hasta ahora con el nuevo entrenador del Sevilla un Pablo Machín hola entrenador buenas noches

Voz 1425 20:27 hola qué tal buenas noches cuántas entrevistas

Voz 1375 20:30 hoy

Voz 1425 20:31 bueno burlas que tocan no para eso estamos también es verdad que supongo que pocas entrevistas y habré dado pues con tantas ganas y con tanta satisfacción

Voz 1375 20:45 hace poco estaba yo allí preguntando te en Girona mirando te da la cara el Sevilla que tu decías que no que no que no es el Sevilla ya lo tenías ahí amarraron

Voz 1425 20:56 no no ni mucho menos te puedo te puedo garantizar que ya te digo yo que los que me conocen saben que no miento que en aquel entonces yo te creo que quizás no tenía conocimiento de un interés concreto que el Sevilla bueno al final pues parece que que fue una realidad no pero pero bastante posterior a tu Viniegra

Voz 25 24:20 El Larguero con Manu Carreño

Voz 3 24:23 la uno y uno está por ahí Manuel Esteban que me está diciendo pues te digo una cosa no saber qué va a pasar con la que todo el mundo diciendo que la inglés se va a que el inglés que les Manuel Se la inglés

Voz 1372 24:31 qué pasa vamos yo creo que el pedazo de entrenador capricho el Sevilla ha puesto como condición que esté tranquilo que lo va a conseguir que el Barcelona ya está lanzando las redes por otro lado ya te aprovecho

Voz 3 24:44 lo voy a preguntar por la inglés a ver quién es que tiene apuntado hoy a ver qué pasa

Voz 1372 24:48 vuelto rápidamente Kun Agüero es que te estaba hablando que está llamando todos los días al Calderón para ofrecerse Innova depende de Griezmann sería cuestión de ascendió el que delantero que fichamos de Sevilla el Athletic que no ha y Gameiro no Meza venía a la cabeza apunta T dos jugadores del Madrid que han dado calabazas momento Casemiro con lo mismo que el Cristiano el PSC y el llamado ya van dos me ha dicho que no ya el Liverpool no ha llamado Asensio has ido directamente al Real sí le ha hecho falta ir Asensio de momento en Madrid dice que no es nada Carla Cary ya te doy la última rápida es de un buen amigo pero yo ya sé que lo de ellas se basa es tan plásticamente está claro que yo creo que es una de las potestades que nuevo entrenador a decirle al presidente Pepe Castro que en casa también

Voz 3 25:42 que pelota sido ponente creo en él a topes eh pues no sé qué te has encontrado Pablo ahora nos cuentas en tu día uno en Sevilla pero lo del inglés como está que lo puedes contar

Voz 1375 25:54 los sevillistas

Voz 26 25:56 bueno promoción es que que el club por supuesto que que le quiere que un entrenador le quiere que a nosotros

Voz 1425 26:05 allí que sea dirigido aquí mucho menos ex jugador que es el que no les interesa para decir que se quiere ir pero bueno el fútbol sabemos que hay unas cláusulas que el Sevilla pues tradicionalmente siempre ha sido el club que para que salgan sus buenos futbolistas puedes únicamente hay una opción

Voz 1375 26:28 sabes que cuentas con la inglés para no

Voz 4 26:29 pésima temporada por supuesto entonces pues quiere a España

Voz 1375 26:37 a los Reyes Magos en esa carta Si no puedes adelantar al donde crees que hay que trabajar más o lo que crees que tienes que reforzar más en el Sevilla que tú quieres hacer

Voz 1425 26:47 bueno primero en llegar

Voz 26 26:50 para poder pedir la carta a los Reyes Magos que ya ahora pues ponernos a trabajar muy mañana me reuniré con la secretaría técnica ahí cuando Joaquín ahora que exactamente pues me digan cómo está la situación de cada jugador si hay alguno que haya manifestado que quiere salir qué es lo que piensan ellos y luego les transmitiré yo también en los desde fuera desde conocimiento

Voz 1425 27:17 que tengo de me enfrentado a ellos si de esos análisis que es lo considero muy

Voz 26 27:24 no ya nos pondremos a trabajar que que enseguida pues tendremos que empezar la pretemporada

Voz 1375 27:31 qué listón iba a decir te pones bueno se pone el Sevilla que que que últimamente está ahí en en la zona Champions no es es el listón del equipo

Voz 26 27:40 bueno yo creo que un equipo como el sevillano se tiene que poner límites ni el Sevilla ni nadie no otra cosa es que bueno tenemos que tener objetivos que sean alcanzables y con cordura primero vamos a

Voz 4 27:56 pues crear

Voz 26 27:57 la mejor plantilla posible la más competitiva posible ir luego pues de acuerdo a ello ya nos pondremos metas pero la primera meta la más importante y la que debemos seguir es ganar el primer partido mi y así sucesivamente porque será síntoma de qué vamos a acabar muy bien la temporada

Voz 3 28:19 las vacaciones no este verano

Voz 26 28:21 bueno pero bendito sea uno con sarna con gusto no pica así que ojalá haya muchos veranos así será buena señal

Voz 3 28:30 Sevilla tiene que jugar tres rondas previas de la Europa League cuando es la primera Santi o Paul

Voz 1870 28:34 veintiséis de julio invitado si no me equivoco el tres de julio el míster ya a la plantilla para arrancar el día veintiséis creo que es la primera

Voz 3 28:42 bueno hay hay hay tiempo para descansar un poco aunque me da que que Pablo Machín

Voz 1375 28:45 a poco que ticket cuanta parte de culpa tiene Caparrós de que sea el nuevo entrenador del Sevilla

Voz 26 28:54 bueno pues desde mi punto desde mi conocimiento supongo que es que todas no porque él él es la persona encomendada para elegir al entrenador

Voz 1425 29:03 sí que se que bueno en San

Voz 26 29:06 formado mucho aquí bueno pues cuando yo hablé con él

Voz 1425 29:12 la conversación en la que me transmitió que tenía muy claro que yo tenía que ser el entrenador y que lo único que quiero

Voz 26 29:19 ya era el verme ilusionado pero me capacitado soy bueno que transmitir me también a qué club venía con con las exigencias que hay pues nos duro yo creo que poco más de diez doce minutos luego ya hemos tenido otras conversaciones más amplias pero yo creo que gran parte de de culpa digámoslo así

Voz 1375 29:45 en la confiado citado

Voz 26 29:48 Joaquín en mí por eso pues estoy responsabilizado para devolvérsela y no defraudar a nadie

Voz 1375 29:54 como Le quiere el sevillismo Caparrós eh

Voz 26 29:56 bueno es una pasaba yo he estado como queda dicho tu compañero en en ese acto aquí bueno le han obligado prácticamente a hablar

Voz 4 30:07 ha sido un discurso que bueno

Voz 1425 30:11 ha puesto en pie a las masas aquí bueno estaba pensando ahí que ojalá como me encantaría que pues dentro de un tiempo me pudieran querer aunque sea el diez por ciento de lo que le quieren ha ganado también a pulso por otra parte

Voz 1375 30:29 eso ya es mucho la verdad porque quiere muchísimo y seguro que te querrán ya ya has te llevas unas horas solo en Sevilla pero ya me imagino que te vas dando cuenta aunque ya se conoce también un poco de fuera cuando ha sido con tu Girona Sirio otras veces te das cuenta Un poco de lo que es esa afición tan especial y de lo que es esa ciudad de cómo se vive el fútbol no se quiere que te apetece decir a los sevillistas que te están escuchando en El Larguero ahora mismo hay que te están te están estudiando no te están analizando están diciendo nuestro nuevo entrenador Machín quiere dices a los sevillistas

Voz 1425 30:55 y es que aunque en la rueda de prensa y yo lo que tengo es de que las palabras se conviertan en hechos que nació valen las palabras Si estoy deseando de poner menores a la obra para que me vean trabajar y es que se vea reflejado de ellos quieren de te queremos que en el juego que le emplaza a que nos vean en los partidos de competición y que lo que me atrevo ya si me lo permiten a pedirles que que estén implicados que no han estado con el equipo porque ellos tendrán parte de de lo de todo lo que vaya mucho

Voz 4 31:41 seguir a los béticos que les dices

Voz 1425 31:44 yo ya te tengo que hacer es focalizar toda mi energía en los sevillistas que me interesa es buena dice no Sevilla Sevilla Sevilla

Voz 9 31:54 no lo convenido

Voz 7 31:56 sigue que como besa a entrenador del Sevilla

Voz 1870 31:59 escucha muy bien a a Joaquín Caparrós hablar extraordinariamente bien de de de paz de de Machín de Palocci yo tengo simplemente una cuestión supongo que les cociente al sitio que viene pero esta temporada que pararse había sido yo una temporada convulsa con clasificación entre los mejores de Europa final de la Copa del Rey séptimo clasificado la temporada de Paul cualquier equipo de perfil medio alto

Voz 1051 32:20 los tenido una muy buena temporada se ha llevado por delante a dos entrenadores

Voz 1870 32:23 un director deportivo sí cociente de de de la exigencia que ha crecido aquí estos dos últimos años sí por supuesto que históricamente

Voz 26 32:33 también ha sido así porque esa exigencia pues se ha se ha ido labrando a base de muchos éxitos no en la historia reciente se han ganado muchas Copas ir es lógico que que la afición pues se haya acostumbrado a eso así que

Voz 0460 32:49 lo que tenemos que hacer es intentar darse

Voz 26 32:52 lo hice yo siempre lo he dicho que lo primero es no dejar indiferente a la afición yo creo que la afición sevillistas inteligente ir siempre quedabas todo lo que puedes seguro que que no estás obligado a hacer más y eso parte como mínimo pues por por la implicación por dejarlo todo en el campo y esa es la base para luego poder demostrar la calidad que sin duda a los futbolistas de este equipo tiene

Voz 1870 33:19 es una cuestión hablando de futbolistas Muriel el futbolista el que el Sevilla pagó más dinero veintiún millones de euros es un futbolista que tan tu cabeza cuentas con él piensa que no se adaptaba y tiene que marcharse

Voz 1425 33:31 todos los jugadores que tienen contrato

Voz 26 33:34 en Sevilla los tengo en mente eh hoy por hoy mi labor es intentar sacar el máximo rendimiento a todos los futbolistas que tengo en la plantilla

Voz 1375 33:45 pues hace unos días hablábamos con él en Montilivi como entrenador del Girona sólo unos días después hablamos con Pablo Machín como entrenador del Sevilla no hace falta que prevemos que te deseamos suerte pero pero que te vaya bien que empieces con éxito esta nueva aventura iremos hablando aquí en la Cadena SER durante esta tu primera temporada en el Sevilla mucha suerte

Voz 3 34:01 Pablo muy bien muchas gracias Nati Pablo Machín el técnico del Sevilla en directo a las once de la mañana si yo ahora empieza ya a Santi como en todos los equipos salidas llegadas que quiere Pablo Machín que no

Voz 1375 34:13 quiere a ver qué estilo que jugadores no imaginas

Voz 1870 34:16 de imagínate va a cambiar alguna cosa la delantera que en un delantero más referente tipo Stuani para que nos entendamos poco más grande rematador que fije defensas le van a hacer falta centrocampistas centrales que jugaba con tres y que el Sevilla además el tema le va a ser muy influyente en esa en esa decisiones porteros que el Sevilla quiere sacar al menos uno de los dos en fin creo que va a ser un verano muy muy movido como siempre en el Sevilla con altas bastantes muchas bajas también

Voz 3 34:40 esta mañana Santi Ortega adiós Manu empieza la era Pablo Machín en el Sevilla uno hay doce

Voz 1375 34:46 tiene ya José Antonio Ponseti que ha regresado de EEUU después de ver estaba las quinientos millas de Indianápolis vamos con yanqui Landín también es tiene que contar Xavi Saisó con que ha pasado en el basket hoy Play Off de la Liga Endesa hizo rubia rain cómo ha ido la jornada en Roland Garros vamos con ellos

Voz 25 36:04 pues ya ha regresado jamás sé qué tal cómo está

Voz 7 36:09 el lago todavía como estar en la Hi5 amigos más hemos venido eso eso mismo modelo llevó una empanada pero tanto tanto que las aterrizado

Voz 1025 36:18 eh aterrizaba hoy a las siete

Voz 7 36:21 a media porque Iberia llega o temprano y de ahí medio

Voz 1 36:24 para radios hemos estado trabajando un ratito

Voz 7 36:27 Iberia ya que el tiempo ha llegado apuntó sí ha llegado antes de tiempo llevábamos el famoso viento de cola

Voz 1 36:35 si vamos que nos están soplando por atrás como lo provea

Voz 30 36:39 es una cosa incluida

Voz 7 36:41 sí

Voz 30 36:44 fiel viera este soplando de atrás

Voz 9 36:51 me ya llenar el tiempo zanja

Voz 3 36:56 ahora llega al Betis se te da bien grande ya que esa no falla esa no va a callar nunca está y eso que seguro que te va a interesar que te cuente cómo ha ido no sé si las soplado por detrás la cola Xavi en la Liga ACB pero nos va a contar que ha pasado hoy con los dos partidos de play off de Liga Endesa hola esquivos

Voz 1982 37:16 hola a mano de momento estoy ahí guardando bien que no me alegro por cierto

Voz 1025 37:22 Javi déjame decir algo públicamente que a ti te va a hacer ilusión que lo sé te traído el PIB de la quinientas millas dignidad hombre por favor sección de mi Yandel pues tienes

Voz 1982 37:32 la mayor ya llevo ya unos cuantos ya muchas gracias

Voz 3 37:38 sí bueno más para la colección de Xavi dicho oye ayer teníamos ya dos semifinalistas de la Liga ACB Baskonia y Real Madrid hoy qué ha pasado en los dos partidos de las otras dos eliminatorias Xavi

Voz 1982 37:49 bueno el titulares que va a ver tercer partido en las dos eliminatorias porque el Barcelona ha ganado en la pista del Morán ochenta y uno ochenta y cinco Un Barça que ha tirado de oficio y hay algunos datos

Voz 3 38:00 sí es este partido el Andorra uno de ellos

Voz 1982 38:03 sí seis en triples en la segunda parte o ahí empezado el Barcelona ganar su partido se han tirado sesenta y dos tiros libres que se dice pronto el Barcelona treinta XXXVI muy bien Tomic componen Heurtel bueno pues el viernes ocho menos cuarto tercer partido en el Palau ir al Herbalife Valencia noventa y siete setenta

Voz 3 38:22 la paliza ya la ya repaso casi de treinta no

Voz 1982 38:25 sí sí ha sido un repaso en toda regla bueno pues en el segundo cuarto ya ha tenido un parcial de veinticuatro doce de muy bien Rabaseda también Ericsson en los triples bueno gobierno Herbalife Herbalife intratable vuelve a la Fonteta esta eliminatoria Hirsi el Barça Morán es viernes diecinueve cuarenta y cinco a las diez de la noche el Valencia Herbalife Madrid Baskonia tranquilitos esperando a ver cómo acaban estas estas eliminatorias

Voz 3 38:50 pues nada en los próximos días te llega te llegará el PIN de las quinientas millas a tu domicilio Hetaira comenta cola no es una

Voz 7 38:57 abrazó un abrazo sabía fueron abrazos

Voz 3 39:01 yo estaba a mí para que nos cuente rápidamente cómo ha ido hoy el tenis en Roland Garros en la tierra de París hola Zubi

Voz 1870 39:07 eso es bueno pues mira ha habido el visto bueno se han dado a las verduras con Bautista apellido García López ha perdido Munar pero ha perdido con Djokovic seis siete seis seis cuatro seis cuatro y que ha dicho que le ha visto muy mejorado que sabe que están dando duro la verdad es que se está haciendo un chico fuerte con buen y si hay que esperar buenas cosas del por lo demás las chicas mal ha Suárez con sacar y ha perdido a dos Barrena con Vitolo y sobre todo ha pedido Giorgina García con Wozniacki seis uno seis cero a esa chica le llamaban Huracán di tiene un club de fans que yo creo que lo están haciendo bastante daño porque lo están haciendo muy grande cuando todavía tiene que que es decir mucho el huracán hoy ha sido Boñar Haski pasó por encima habría seis uno seis que tengan cuidado que no ha dado figuras cuando todavía el tiempo mañana mañana va a jugar en primer lugar de la mañana en la pista Suzanne Lenglen Muguruza con agua y no la conozco la verdad no supongo que no será buena pero yo ya sabes que las mujeres no hago pronósticos luego otra cosa que tú no estás

Voz 0460 40:15 está igualado toques sí pero sí

Voz 1870 40:17 todo lo desigual aunque depende de las circunstancias Nadal bajó con Guido Pelli argentino será peligroso como todos los argentinos todos esperan todos son duros y luego también va a jugar damos una pista ocho con uno luego Casper UU yo creo que ambos les debe de ganar así que vamos a esperar una buena jornada para venir

Voz 1375 40:37 esta mañana Zubi

Voz 3 40:39 hasta mañana adiós adiós en directo desde París en esa jornada de hoy de Roland Garros pues ahora sí que sintonía de Jack que está aquí vemos vamos de Boss en persona

Voz 7 41:20 pues recién aterrizado en ese jet lag todavía

Voz 3 41:23 Ponseti después de haber estado las quinientos millas de Indianápolis y con ese Oriol sentía que nos contaba todavía con Pedro Martínez de la Rosa que lo ahí que lo tuvo ahí en qué ha quedado de resaca por allí como te fue que que es lo que más te gustó

Voz 1025 41:34 quinientas millas hombres esas grietas Millán me gustó todo porque realmente es una fiesta

Voz 3 41:38 había ganas de ir un año tengo ganas de ir me apetece verle prometo trabajar no como Ponseti o a compras complicados si tú vienes

Voz 1025 41:47 eh

Voz 9 41:47 para que trabajarás tú momento eso

Voz 1025 41:52 dicho lo dicho de verdad que es un espectáculo ver esos trescientos cincuenta mil aficionados del quinto burrada no no no sabes lo que lo que eso oír el rugido de la gente cuando pasa algo cuando hay adelantamientos servía protagonizó en una vuelta quizá lo más bestia que adelantó casi a diez coches en una sola vuelta la gente rugía como que se acababa el mundo absolutamente brutal de verdad que si te gusta en el mundo de los coches incluso si no te gustan prince no hay duda yo creo que no hay ningún otro recinto en el mundo el Deportivo donde quepan trescientos veintidós en un sitio en el mundo de cara a cara antiguo doscientos mil no claro pero de carrera hasta seguro que tampoco usando no sé si hay algo grande grande grande para que quepa tanta gente y sobre todo que lo llenen porque sabes la pasada mal que está la gente acampada fuera no hay un miles en Indianápolis es una cosa es un mundo aparte

Voz 1375 42:51 buena estrella por allí viste no sí señor vi unas Juan

Voz 1025 42:53 clase entre ellas Aaron Rodgers el quarterback de Green Bay porque ya que estamos en Jan día vamos a hablar un poco de fútbol americano hombre porque estaba Aaron Rodgers Armilla me preguntan por qué su chica es Dani Capra Patrick que corría precisamente en el coche patrocinado por Baby que terminó chocando sé que que se despedía precisamente en su vida profesional como piloto ya lo ha hecho todo ha corrido en indicaran la verdad es que es una de esas mujeres a tener en cuenta por como referente a la hora de de imponerse en un mundo que desafortunadamente sigue dominando por dominado por hombres pero muy bien y Aaron Rodgers muy feliz de pretemporada ha habido de todo lo ha intentado fichar en otros equipos perder nada a seguir en Green Bay In justo el mismo fin de semana al otro lado en Mónaco Tom Brady el quarterback de los Patriots que estaba por cierto en una campaña de promoción de los relojes los tan Ollero tac como vosotros queráis llamarle en Ike hay un vídeo bestial uno vais a colgar jugando con Ricardo de Barco Barco de un balón de fútbol americano colgará les ahora mismo Alex Rodríguez de Barco Barco en un barco un enmarque otros lanzando es el sí sí señor era que buena imagen pero bueno pues no es una imagen poesía mañana mapa Deportes Cuatro pero cómo vamos mañana pues pero sobre todo porque es una imagen de los dos mejores claro J va del momento pues los dos en carreras de coches este fin de buena que buena lado bueno hoy es seguimos con el drama de la semana pasada cómo va esa como a eso de la rodilla para los oyentes que no sepan de qué hablamos la semana pasada los a todos los dueños de los equipos de la NFL le hicieron caso a a Donald Trump al presidente de los Estados

Voz 9 44:36 eso sí decidieron he que tuvieran que pagar multas todos aquellos jugadores que sea Rodin

Voz 1025 44:42 eran como protesta durante el himno como que pasaba el año pasado precisamente por el trato discriminatorio a la comunidad negra bueno pues llegan al acuerdo de que no se pueda rodilla Artadi quién quién no que era estar en el himno que se queda en el Vestuario El Vestuario y aparece el dueño de los jets porque cuando fue por mayoría había muchos que están de acuerdo de otro que no pues Christopher Johnson ha salido ya dicho

Voz 1375 45:09 jets que no se preocupe

Voz 1025 45:10 porque lo pago yo me gusta este sí sí sí sí rico con principio

Voz 7 45:15 a veces forrados de pasta pero va si me sancionan a los jugadores que dice iba a pagar la multa de rodillas

Voz 1025 45:24 yo tengo el dinero por castigo todos arrodilló pues me parece bien ella es tan tan también te voy a decir una cosa no se lo es un equipo donde se han arrodillado muchos jugadores porque lo que sí que es eso lo ha dicho de todo protagonistas enlazaban de brazos

Voz 7 45:38 pero pero él en la foto con sus jugadores ahí protestando también está bien pero esto cómo se llama este tipo el dueño de los he visto versiones

Voz 1025 45:47 de Christopher Johnson vale vale y luego están el sindicato de jugadores que que quiere probablemente irá a la huelga si está antes si esto va p'alante que ya veremos la otra cara de la moneda que es quién empezó toda esta historia que es con lo que sigue sin equipo de San Francisco está en casa viendo la tele ha dicho directamente que va a demandar al presidente de los Estados Unidos yo no sé cómo acabará esto yo lo sé por dónde van da Carter Nick demandando a Donald Trump con un par sí señor ahí estábamos que va a llevar hábitos hoy cola como se despistó y conviene

Voz 0460 46:22 a bordar que Gamper mi sigue sin equipo sí sí sí

Voz 7 46:25 te voy ya lo dijimos la semana pasada que llevó sus energías para la final de la Super Bowl no la ganó pero que pero

Voz 0460 46:31 vamos que demostró que encuentro muy válido para NFL sigue sin equipo desde entonces

Voz 7 46:35 quién está Mario Torrejón habéis mejorado la música esto es hombre por supuesto un abrazo para el hombre puesta diciendo por ahí que no está tan claro el hombre ha supuesto como no hombre te además que tenemos nuevo número uno en esto

Voz 0460 46:49 los nidos ahí como sé que os gusta un rapero pero canadiense es Drake Drake y además está muy vinculado aquí al fútbol español porque gusta a muchos futbolistas de España en este tema se llama Meis por cuatro

Voz 31 47:08 es digamos de su función ahora ahora ahora Barbeito

Voz 7 47:18 ahora esta vez sí porque están diciendo por ahí alguno que partió

Voz 31 47:21 bueno de móviles politonos

Voz 12 47:23 el otro hecho vamos

Voz 31 47:28 ahora

Voz 7 47:31 ya metido la palabrotas está ya sabemos que a la segunda palabra Gerar nada claro no les es el número uno lleva más de ciento cuarenta millones de reproducciones en Youtube a muchos les Rodríguez que sabe mucho de esto solamente por lo que ahora por Youtube ya no podemos retirarnos pero pero bueno me decía a ver si hay una película para ver pero llama Action Point Bali es una comedia de raperos con no con mucha acción protagonizada por

Voz 0460 48:04 Johnny nos Bill que mucha gente sonara una foto famoso por Jackass

Voz 7 48:08 a unos cuantos amigos que digamos que la cabeza en su sitio en su sitio tanto tipo de locuras y muchas veces haciéndose años si mismos pero bueno pues va a estrenar una película es además insta si está basado

Voz 0460 48:26 en un parque temático que hay Nueva Jersey llamado Action Park es de la y el parque Chopard y es muy conocido porque está muy mal diseñado tiene atracciones poco seguras y además bueno emplea menores información en bueno bueno es terrible no pues entonces él trata de un doble de acción que diseña su propio parque temático con Santos

Voz 3 48:47 pues mira este es el tráiler

Voz 32 48:49 es mentira no

Voz 13 48:53 sí

Voz 7 48:58 hay que hay que hay que decir no parece divertida divertida para que se pongan amigos de palomitas y luego pues hay muchos golpes absurdos que yo tenía puesta en el chaval etc pero te digo una cosa

Voz 0460 49:14 aparentemente lo bueno es que en los golpes que serán tal y como fue en Jackass no hay trampa ni cartón

Voz 7 49:19 sí sí sí sí sí sí sí yo he visto el Trailer era gilipollas distinto exactamente tú lo has dicho nada malo porque ver porque los golpes son vamos yo ahí no voy a entrar

Voz 3 49:31 como decía Alba Carrillo igual que gilipollas en España porque ya estamos en lo quitamos olvidamos

Voz 0460 49:37 sí y ahora en la SER que os acordáis de una serie de hace veinte años y que seamos más Roxanne

Voz 7 49:44 a esto no era era una familia americana está basada