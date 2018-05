Mari Carmen: "Mi primer y último trabajo empezó en un hospital en 1967. Me jubilé en el año 2011"

Voz 1 00:00 en Gran Canaria nos espera Maricarmen buenas noches hola buenas noches gracias por llamar tanta saludar igualmente gracias

Voz 2 00:09 hoy es día de de todos los canarios el día de de la Canarias más linda del

Voz 1 00:14 bueno fue que ya está en el en el bien de sí sí sí

Voz 2 00:22 mi primer trabajo para mí fue la mejor bendición de mi vida porque mi trabajo a mi me ha dado todo y me han hecho como soy porque yo empecé a trabajar muy sita en el año sesenta y siete fui por quince días de una vida trabaja en la Casa del Mar de auxiliar de enfermería yo estuve toda mi vida ahí pero mi trabajo para mí es lo mejor que me pasaban la vida en todos los sentidos siempre alegre a mi trabajo porque me gustaba yo salí del hospital de caridad donde dice el curso de lencería Almería si me dijeron me dijo uno de los méritos que iba a haber una sustitución en la casa del quince días me fui a hacerla ir luego les usted al al a las estatura como yo trabajaba y me he dejado toda mi vida allí me jubile de ello tanto que me subiré que me olvidé la traspasaron a servirse largo las autonomías ya eso desapareció pero mi trabajo no era donde yo iba con alegría donde estaba bien era como mitad

Voz 1 01:32 eso es la experiencia que tengo yo de mi trabajo se acuerda de su primer día Maricarmen

Voz 2 01:36 desde el primer día sí me abordó el primer día que fui jefe de enfermería me puse a trabajar y a la una y media me llamó y me dijo si podía ello a ser tardes porque ella veía como yo me desenvolvía sola y eso para que las niñas que venían de de salud de la península pudiese pudiesen libras le dije que si entonces me con pensaban con quince días más de vacaciones tenía cuarenta y cinco días de vacaciones Mi primer sueldo fue de seis mil pesetas sí tenía quince días de vacaciones más cuarenta y cinco día cuatro paga de vacaciones encantadísima pero lo pasamos las autonomías que todo el mundo quiere mandar desde que vendió las autonomías necesitaron quince días de vacaciones ir dos paga de vacaciones

Voz 1 02:24 sí que hizo con su primer sueldo Maricarmen

Voz 2 02:27 con mi primer sueldo le yo empecé y lo guardé a mi primo que tenía menos posibilidades lo deja Mi madre para complace hiciera hacía falta ellos y demás pues ellos siempre no he sido generosa sino seres

Voz 1 02:48 sí yo tengo los demás también

Voz 2 02:50 a ir por eso yo siempre tengo que dar gracias a Dios por todas las bendiciones que me dan la vida que dejarme diría yo tengo setenta setenta y y me ha dejado de ir hasta aquí ir de la Fonda de yo he vivido porque yo tengo una discapacidad desde que nací pero ahora la tengo más pero como digo yo veo poco pero voy al ciento todavía porque tengo unos a bonito tengo todas las lindas como no porque yo sé lo que tengo lícitos veo un cero tres pero me defiendo el dominio pero a mí nadie me ha dado mucho en la vida la alegría mi alegría todo lo paso por alto a mí no hay no hay mares como digo yo si hay viento yo como estoy acostumbrada a Lamari al barco ya los marineros para mí los marineros yo siempre he dicho que quiero más diez marineros borrachos que uno día rabo porque no Haris esas son gente humilde noble las mujeres de los marineros luchadoras por sus hijos que siempre están solas batiendo todos los Mare siempre digo que yo soy como un barco que empieza a soltar cadena cuanto más bien más además Duero es de las personas tienen que estar alegre vivir y dejar vivir eso es lo que yo le aconseja a todo el mundo sino no les gusta un trabajo que lo deje pero la alegría primos primordial en la vida para vivir ese miré siempre yo procuro tren haremos llorar pero yo enseguida me pongo alegre eso le aconsejó ya todo el mundo que se olviden de los poderes como los políticos están hablando de ellos yo lo que digo a los políticos que se pongan una paga de pensionistas como yo hice yo puedo vivir ellos también entonces alrededor al país ellos quieran obtener el poder los poderes los mando no quieren a ninguno va a ser nada por nadie nosotros no nos tenemos que hacer por nosotros mismos no ni los políticos ni nadie Ése es mi pensamiento es lo que a mí me ha ayudado toda la vida