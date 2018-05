Conchi: "Mi hijo es legionario y hoy llega de Irak después de 6 meses"

Voz 1 00:00 Conchi buenas noches

Voz 2 00:04 gracias por llamar Conchi

Voz 1 00:11 Conchi ahora ahora estamos muy buenas noches gracias por llamar Conchi que nos cuenta

Voz 3 00:18 muy bien buenas noches

Voz 1 00:21 Conchi tiene que bajar el volumen de la radio apagarlo en todo perfecto así podemos entendernos muy bien pues adelante cuando quiera

Voz 4 00:30 pues nosotros somos una familia de la provincia de Cádiz hay vamos en dirección Almería porque vamos a recoger a mi hijo que que viene de una misión en Irak el legionario lleva allí seis meses hay vamos con una ilusión tremenda con la adrenalina vamos

Voz 1 00:52 cuántos van en el coche Conchi

Voz 4 00:54 cuatro va mi hijo pequeño que también legionario el padre que Guardias Guardia Civil la novia del que llega yo que soy su madre claro

Voz 1 01:10 Conchi están dormidos todo So

Voz 4 01:12 mi marido va conduciendo yo voy al teléfono de además y luego todos han dormido dormida

Voz 1 01:19 los chicos van dormidos si ella no hallaba despierta

Voz 4 01:24 a mí la novia de De Mingo que va dormida

Voz 1 01:30 igual también ha dormido a buen es verdad perdóneme que le le he puesto un hijo además Nos dos los dos vale Conchi ni cuántos cuántos meses lleva su hijo de misión

Voz 4 01:41 pues se fue el veintinueve de de noviembre osea seis meses

Voz 1 01:47 seis meses como como ese cuál es el nombre de la misión que está ahora mismo allí

Voz 3 01:52 es en lo bueno como es la ISAF no no

Voz 4 01:59 a propio

Voz 3 02:01 ah

Voz 4 02:03 el IVA como de seguridad de de corta de de de los mando que que de instructores de la policía iraquí para hecho y no contra yo leasing

Voz 1 02:18 sí y entonces mañana luego bueno en en unas horas

Voz 4 02:25 en una hora a las siete y medio llegan Almería si Dios quiere estamos no cabemos ya

Voz 1 02:33 y qué es qué es lo primero que va a hacer Conchi aunque nos lo imaginamos todo se oye yo lo menos abrazos los besos que elevar eso estamos viendo ya

Voz 4 02:44 hombre que me emociona me quedé pensando que no sé por qué es y cómo Pablo reaccionan eso momento porque que es una situación difícil y no no el tiempo sin le el sitio donde aquí sí que claro que que no es un sitio donde tú puedes en un momento como un avión y presentarte allí claro que estaba ahí se ha llevado seis meses en un campamento sin salida ahí también que Sortu marca

Voz 1 03:24 la diferencia eso de no poder coger un avión no ir a dar un abrazo ni que él lo pueda hacer al saber que está en un lugar hostil como ha dicho usted Concha pasado miedo en estos seis meses

Voz 4 03:40 su fango aquel que no habrá contado ni la mitad hombre que él no me no me ha transmitido miedo en ningún momento pero claro él no habrá con él ha dicho Musa cosa y eso como Normaa me tienen que contar no también se tendrá que sea desahogado pero claro no me habrá dicho ni la mitad

Voz 1 04:04 pero claro Conchi tiene usted un hijo legionario tiene usted marido guardia civil no sé si usted también trabaja

Voz 4 04:11 no no pero es que tengo dos los dos que tengo los dos niños

Voz 1 04:15 claro claro si debiéramos podríamos pensar que una madre tiene que estar acostumbrada a esto pero entiendo que una madre nunca se acostumbra

Voz 4 04:24 yo lo tengo que apoyar porque su trabajo y es su decisión pero como madre yo no quería que fuese pero eso me la tenía que traer para que él tampoco se semana

Voz 3 04:38 es que es muy duro

Voz 4 04:44 porque tu sentimiento todo lo tienes que trata que para que no se sienta mal ni se vaya con la pena de haberme de Amal tenía que estar con todo su sentido al cien por cien no pensando en lo que hago aquí

Voz 1 04:59 lo más importante era él en ese momento no hombre claro que como madre estás vivo

Voz 4 05:04 mira entre tus sentimientos como la madre de que no quieres que se vaya el apoyo que le tienes que dar porque tú tienes que apoyarlo tuyo porque no está haciendo nada malo

Voz 1 05:17 Conchi porque ese fue él cuál es su motivación

Voz 3 05:21 a la misión sí porque le tocó no

Voz 4 05:25 es tu unidad se iba Hay el tenía que ir es decir si toca

Voz 1 05:31 K uno no puede rechazarlo entonces trabajo

Voz 4 05:35 en su trabajo el atentado ahí voluntarios Ifema viendo las condiciones que cuando hay cuando te toque por te tienes que ir al hombre que la leí con está siempre es bueno que es un poco famoso se se libran una misión lo que pasa que claro hay distintas unidades les va tocando cada una

Voz 1 06:01 era un buen momento para él es decir entiendo que por su trabajo porque es un trabajo que ha elegido quería ir pero hay veces que estas cosas no nos pillan en el momento más adecuado no sé cuál era el de su hijo

Voz 4 06:13 a nado y tenía muchas ganas de vivir experiencias decía que no estaba que no les yo estoy trabajas para hacerse solamente en un cuartel metido en él

Voz 3 06:25 clavando según su trabajo

Voz 4 06:29 es que él no es no es no elegido la Fuerza Armada como una salida laboral solamente

Voz 3 06:36 es tu pasión él desde pequeño

Voz 4 06:40 y le ha tirado de este mundo

Voz 3 06:44 en todos se él

Voz 4 06:47 era muy además decía que no estaba para que él tenía que servir a su patria es que es un patriota

Voz 1 06:53 sí

Voz 5 06:56 me reformas Mena

Voz 4 06:59 pero claro yo como madre Pozo sufridora

Voz 1 07:04 con sí espera usted que les cuente algo que hasta entonces no les ha contado es decir no sé si hay sorpresas del tipo pues lo he pasado muy mal y estaba deseando volver por mucho que sea mi trabajo que yo lo sienta si tuviera ganas

Voz 4 07:16 ya lo en la última semana último quince día allá le decía que tenía muchas ganas tengo yo

Voz 1 07:23 decía devolver claro

Voz 4 07:25 ya que no en ello no salen del campamento en seis meses claro para entender

Voz 1 07:32 es que en el campamento tienen todo lo que necesitan cuál cuál es la mayor necesidad de un de un soldado que está dando la misión

Voz 4 07:40 yo entre si se tienen que lo hagan se dado un mucho apoyo porque todo es también la misma situación toda debido a su madre su familia sus sigo entonces que se tienen tres yo ellos se queda mucho apoyo pero claro salen de su me confesó

Voz 3 08:02 que que normal es que

Voz 4 08:06 no lo sé pero vamos es seguramente lo va contar porque no de lo que se Cayo él habla luego también tuvo una lesión en ese tiempo tuvo un bajonazo moral cuando tuvo la lesión porque decía que que al tener la lección bien no es así no aportaban nada allí claro yo les decía bueno es que yo aquí qué hago yo pero no claro él en ese momento lo yo tomo un mal el Sevilla un lastre

Voz 1 08:44 pero se ha recuperado de la lesión entiendo no

Voz 4 08:47 sí sí pero tuvo un vago halo grande pero no desde aquí gracia hoy también más fácil porque con la nueva tecnología con lo cual bastaba con el puré de momento hablas con él lo necesitas un teléfono Salomón no puede Jamal lo que de momento está hablando es muy distinto yo me casé hace veinticinco años me fui a Zaragoza y hablaba con mi padre hay yo hablado conmigo todos los días

Voz 1 09:22 sí eso facilita mucho las cosas es verdad hombre

Voz 4 09:25 claro Conchín entonces lo recoge

Voz 1 09:27 siete de la mañana a las siete en Almería

Voz 4 09:30 ya ya

Voz 1 09:31 y luego qué harán iban a comer juntos cuál es el

Voz 4 09:34 hombre la cosa es deben y no directo ya para Cádiz ya fue dejados a comer y descansar pero ya aquí en Cádiz

Voz 1 09:44 pues a que la celebración para más adelante somos la celebración digo que para más adelante cuando estén todos adiós

Voz 4 09:51 es que mi pueblo estamos en feria las

Voz 1 09:55 más de la inevitable

Voz 3 10:00 Grande la celebración

Voz 1 10:04 Conchi pues muchísimas gracias de verdad por haber llamado al programa que tengan mucho cuidadito en el coche en el que disfruten mucho ese abrazo

Voz 4 10:13 Gracia IU saludo a todos los militares que fuera hoy que no estén escuchando

Voz 1 10:19 claro porque hoy llegan unos a otros no habrá algunos que partirán el reemplazo hasta allí ya

Voz 4 10:26 sí claro ha llegado y ellos han vuelto en el mismo avión que ha llegado allí