María Luisa: "La tiendas de los pueblos desaparecerán sin que nadie reconozca la gran labor social que realizan"

Voz 0545

00:00

me llama María Luisa hace poco vine a vivir en un pueblo pequeñito de unos quinientos habitantes quería hacer una reflexión sobre el papel fundamental que juegan las tiendas pequeñas en estas comunidades porque realmente estos espacios tejen redes sociales de su comunidad no sólo permiten a los pensionistas a hacer sus compras a pesar de su movilidad reducida aquí en este pueblo y en en el pueblo donde vive en disparo de ese es un pueblo también pequeño pues el tendedero pues apuntada lo que deben en alegra esta por qué muchos ellas no llegan al final de mes sino también muchos tienen problemas para sacar dinero en efectivo porque no hay cursado le el de Panko en su pueblo ir y además te dar esa facilidad tan importante en las tiendas también son lugares donde pueden reunir donde pueden hablar de sus cosas aquí lista en estos comicios pues desaparecen yo pregunto cómo será nuestros pueblos sin estos puntos de encuentro esos puntos de de apoyo a la gente mayor o un un saludo al pueblo de Iker que es donde yo vivo ideal a los dueños de la tienda hay Ximo