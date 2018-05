Un guion en euskera

Voz 1389

00:00

Manuel Jabois están bien está que en el Congreso a mi lado hola qué tal cómo estáis con los deberes hechos por lo que veo porque le hemos pedido que nos retrate en las últimas horas es últimas horas políticas Ramos no de vida de los hombres del día si son dos hombres Mariano Rajoy y Pedro Sánchez empezamos pues Rajoy hombres muy difícil imaginarse a Rajoy estresado es un hombre que ha sobrevivido a tantas a tantas historias políticas dentro de su partido y fuera de su partido que si quieres que lo visualice esta última noche pues me lo imagino tranquilamente mira yo una vez me lo encontré hace nueve años cuando haciendo un leo una entrevista en su casa en San censo que es nuestro pueblo el día más caluroso del año bueno nuestro pueblo el de Rangún fijado hoy es el de todos un poco leyendo su un tomo de Romanones el día más caluroso del año con esa Pacho no yo me lo imagino ha sido tranquilo conciliando el sueño de forma de forma perfecta que es el típico hombre que si lo ves dentro de un avión y el aviso está a punto de estrellarse probablemente esté dormido sabiendo que va a salir de esta estoy convencido de que él tiene ese íntimo convencimiento de que finalmente árboles salvará las películas acción siempre hay alguien que finalmente termina con la acción de acaba haciendo protagonista por patas indemne a Pedro Sánchez como tele Magín en estas horas previas a su gran día buceando esas pizzas que tanto le gusta con sus con con su gente con su consumo con la gente más cercana a él en su salón tomando unas faldas viendo la tele y tratando de soltar los nervios a lo mejor también me lo imagino intentando hablar vasco la intimidad que me parece que le va a hacer falta también para conseguir el apoyo de de del grupo nacionalista sí que un poco más inquieto es un sueño que persigue desde hace mucho tiempo hay algo de espejo en Pedro Sánchez en las horas previas no me no me cuesta trabajo en imaginarme lo delante de un espejo y tratando de ver como va a ocurrir todo de visualizar lo una y otra vez esto es como en las vísperas de los grandes partidos de fútbol aquí todo el mundo ha tratado de ver la sesión una y otra vez yo me imagino que los dos a su manera la han ya la han vivido varias veces dentro de su cabeza hasta que llega el momento decisivo eso sí el guión en euskera el guión desde luego va a ser en euskera ahí es donde está todo un beso un beso