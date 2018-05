Zidane: "Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio de discurso"

la palabra Zinedine Zidane humo en una como como decía el presi tomé la decisión de no seguir el próximo año me cago de entrada del Real Madrid hablé con él para bueno para explicar un poco lo que lo que pensaba hay yo creo que es el momento para todos bueno lo primero para mí pero para la plantilla para el club es yo sé que es momento poco raro pero yo creo que es momento importante y es un momento había que hacer eso para para todos en lo que pienso es que que este equipo debe seguir ganando en ese sitio en cambio para eso yo creo que después de tres años necesito otro discurso otro seguramente otra metodología de trabajo oí por eso que tome esa decisión porque quiero mucho a este club yo creo que también al presi quemado la oportunidad de venir jugando al Madrid a este gran club siempre de sería agradecer todo mi vida por eso pero yo creo que hoy hay que para mí para todos cambiar por eso que toma de esta decisión de no de no seguir el próximo el próximo año

Voz 0665

02:11

bueno como se pueden imaginar después de conquistar la lista nueva Europa pues para mi esta ha sido una decisión totalmente inesperada hoy es un día triste seguro para mí va a ser también pero ni él sabe que que le quise como nadie como jugador que le quise igual como entrenador que me gustaría que esté siempre a mi lado pero los que conocemos asestó cuando él dice tome una decisión derecha sino que a mí me causó un gran impacto ayer cuando conocí esta decisión como he dicho antes de que me hubiera gustado convencerle pero sé que como es lo único que puedo hacer es ofrecerle mi cariño mi apoyo al me reconozco aquí recordarle aunque él lo sabe que es que esta casa de su familia e uno no puede estar preparado con noticias como ésta ya ayer les recordaba como cuando por primera vez fui a verle a su casa para ver si estaba arado para poder entrenar al Real Madrid dijo con una rotundidad eh de que sí de que estaba convencido de que podía triunfar oí que ha triunfado y lo que ha conseguido todos los sabe no que lo único que era la le quiero agradecer cómo llegamos su entrega su pasión cariño todo lo que ha hecho el Real Madrid durante estos años decir que su comportamiento pues ha sido siempre ejemplar y acorde como siempre digo con los valores del Real Madrid eh que lo único que no me una despedida a lo único que me gustaría decir esto sí eso es que hasta pronto porque yo no tengo ninguna duda de que