Escucha las noticias de las 14:00 (31/05/2018)

muy buenas tardes saludamos desde el Congreso de los Diputados después de una mañana de especial calentón político y por qué no decirlo deportivo el pasado lo que nadie esperaba in no pasa ni por el futuro de Rajoy y por el de Pedro Sánchez sino por el de Zinedine Zidane ha dimitido como entrenador del Real Madrid después de ganar tres Copas de Europa consecutivas esto es ahora mismo lo único seguro único definitivo de este jueves porque aquí en el Congreso en la moción de censura todo sigue en el aire

ustedes votaron contra los presupuestos generales del Estado hermano Lo hicieron con entusiasmo porque era era o no de los de no no podemos fue el que le exigió que mantuviera a lo mejor con perdón de la expresión se lo que comer con patatas

Voz 3

02:39

cuando voy a hacer declaraciones que además no me corresponden a mí me entiende más también Arguiñano no voy a hacer declaraciones complicado en cualquier caso todos los días son complicados son interesantes pero bueno es lo que la decisión está tomada aún no está tomada lehendakari no me corresponde a mí decir no éramos tu compañía