Acento Robinson: 'La redención de Robert Swift' (03/06/18)

Voz 4 00:44 en la Cadena Ser acento Robinson

Voz 1913 00:49 alcanzar la fama y el dinero poco tiempo cuando uno es muy joven con escasa formación insta mal aconsejado puede desembocar fácilmente en la ruina económica y a veces también la personal son muchos los jóvenes ricos y famosos que acaban arruinados pero entre los deportistas las cifras se disparan la consultora Shi Finance asegura que cincuenta por ciento de los futbolistas de las ligas europeas se arruinan al poco de abandonar el deporte en Estados Unidos la situación es aún más alarman te en la NBA esto ocurre en el sesenta por ciento de los casos y en el fútbol americano la estadística aumenta hasta el setenta y ocho por ciento

Voz 5 01:27 Don normalmente chicos muy jóvenes que bueno tienen una subida muy rápida lo mejor desde categorías inferiores dejando de estudios porque no tienen tiempo no pueden no pueden estudiar es verdad es que te puedes acostumbrar a un nivel de vida pues que es difícil de mantener cuando te retiras

Voz 1913 01:42 Ferran Martínez dibuja el perfil de ese deportista que puede acabar sin nada el ex pívot de la selección española de baloncesto vio como una mala inversión recomendada por una entidad financiera acabó con buena parte de sus ahorros se puso las pilas hizo un máster en el Centro de Estudios Financieros y se ha convertido en gestor del patrimonio de muchas estrellas del deporte sus consejos podrían haber salvado del desastre a ex estrellas como Scottie Pippen Iverson Dennis Rodman cuatro el gofio Walker le pilló la década de los noventa la del despilfarro coches joyas casas apuestas hasta el anillo de la NBA tuvo que vender para pagar sus deudas el fútbol también ha dejado en Europa y Latinoamérica las estrellas venidas a menos el alemán Andreas Brenner fue el héroe del Mundial del noventa

Voz 1913 02:31 otro grande del fútbol uno de los más grandes

Voz 1913 02:47 Maradona no se arruinado económicamente pero sí sabe lo que es pasar de ser un ídolo a caer en el barro por las drogas

Voz 8 02:54 es Bebo veinticuatro años cuando o preso de la prima vuelta la primera vuelta en veintí nada arenisca no ha sido hasta dato errores

Voz 1913 03:08 empezó con veinticuatro años le pillaron por primera vez al dar positivo en cocaína tras su partido en la Liga italiana peleas detenciones problemas de salud reiterados procesos de rehabilitación han ido salpicando su biografía Maradona coincidió con Julio Alberto en el Barça los dos jugadores compartieron equipo compartieron partieron también adicciones Alberto no torció todo tras desengancharse de la droga el fútbol le dio otra oportunidad como senador en la escuela del Barça

Voz 10 03:42 el mundo del boxeo es uno de los que ha dejado más juguetes rotos

Voz 1913 03:46 escasa formación de algunos de esos chicos que llegaron a lo más alto

Voz 11 03:51 un momento emotivo para el boxeo español por ponemos un campeón del mundo el cante

Voz 1913 04:03 Perico fue campeón de España de Europa y del mundo pero en pocos años lo perdió todo hasta llegar a vivir en la indigencia murió en un centro psiquiátrico no todos los que tropiezan tienen una segunda oportunidad algunos ni siquiera la buscan el californiano Robert Sweet que mide dos dieciséis o en la NBA la encontrado en el Círculo Gijón de baloncesto ahí en el norte de España ha conseguido que el deporte vuelva a ser el motor de su vida

Voz 15 05:03 hola bienvenidos a centros Harrison vamos a hablar con Robert Sweet Un joven calzón

Voz 1546 05:09 Pernía no de cientos metros dieciséis que llegó a la NBA con unas expectativas de convertirse en unos mejores pívots del mundo y al que las lesiones primero y las malas decisiones y compañías después le llevar una vida de película en la que cambió el

Voz 15 05:25 balón naranja por las drogas y las armas

Voz 1546 05:30 juguete roto que ahora con treinta y dos años arregle sus piezas en la playa de San Lorenzo Gijón en un equipo de Primera Nacional Circo Gijón Baloncesto con nosotros está Robert Schulz muchas gracias por participar con nosotros acento Robinson como turista tratando España en especial Gijón

Voz 0451 06:27 todo genial hasta ahora me encanta estar aquí eso

Voz 1546 06:29 Duran lugares que a mar maravillosa playa buena comida la gente está muy bien ha yo por si todo nuestro

Voz 0451 06:40 lo apartamiento está a sólo una manzana de la playa no podía pedir unos aficionados mejores y que nos apoyen tanto como los que tenemos la comida es genial no he estado en ninguno malo todavía la verdad es que no me puedo quejar de nada

Voz 1546 06:52 sí sí sí sí está muy bien también las idas por ahora sidra ganancias cómo fue eh tu fichaje para Círculo Gijon once esto como como sucedió a los hechos para que ya es es en Gijón a friends Mike

Voz 0451 07:09 un amigo mío Mike juega aquí desde que empezó la temporada hay siempre había estado en contacto conmigo me decía que le encantaba jugar en este lugar y que lo estaba pasando fenomenal y cuando tuve la posibilidad de firmar un nuevo contrato profesional Él me dijo que me pondría en contacto con el entrenador para ver si era posible que me viniera para acá después de hablar con Nacho con el entrenador bueno todas sus ideas todo lo que busca a la forma en la que lleva el club era simplemente todo lo que yo estaba buscando después devolver tras tantos años en jugar a quién

Voz 16 07:41 sí es entendí que era un chico fantástico como como lo ha demostrado en estos días que lleva aquí que tenían mucha ilusión y muchas ganas por volver a formar parte de un grupo y que lo único que pedía pues será una organización poco seria unos buenos entrenamientos duros y buenos para volver a sentirse jugador que igualó esas fueran nuestras también nuestras armas para contratarle no ya que no podíamos ofrecerle un un buen contrato pero si le podemos ofrecer unas buenas condiciones para que esté aquí feliz que Ike pueda volverá a sentirse integrante de un equipo no bueno eso quizá algo

Voz 1546 08:22 Caminal no porque a cruces el océano llegue un país distinto una cultura distinta pero si puedes practicarlo tanto amas supone que estos un proceso educativo no

Voz 0451 08:35 sí absolutamente ya han pasado catorce años desde que estuviste

Voz 1546 08:53 jugando en los Super Sonics hay momentos han Rober cuando piensas que es suya pertenecía a otro exigida Turia absuelve a absolutamente

Voz 0451 09:07 especialmente mi año de novato de rookie jugando en Seattle yo tenía dieciocho años acababa de salir del instituto todo era nuevo para mí fue un gran momento pero también uno de los años más difíciles de mi vida la gente me pregunta sobre aquello como fue salir del instituto y encontrarte con todo aquello con sólo dieciocho años yo les digo que en realidad sólo les puede explicar algunas emociones porque soy incapaz de recordar los detalles de todo el año

Voz 1546 09:34 bueno Office obviamente un talento muy precoz no porque llegaste sin haber pasado por el sistema universitario con dieciocho años ya está en la NBA

Voz 17 09:47 su conquistadas viviendo el sueño no

Voz 0451 09:50 absorbida por supuesto una de las preguntas que más me hacen House es decir ciento de no ha venido a la universidad y todo lo que puedo decir es que mi principal objetivo en aquel momento a todo lo que aspiraba mi carrera a esas alturas era jugar en la NBA así que sí podía conseguirlo sin tener que pasar entre dos y cuatro años la universidad es por qué no hacerlo

Voz 1546 10:11 Ana estando tan joven compartiendo un vestuario con adulto sí jugadores veteranos y estrellas eso tiene sus dificultades Bari pienso está

Voz 0451 10:24 sí absolutamente y no sólo eso grandioso siguen los que yo me había fijado siempre ya los que idolatrada Jalisco cuando jugaba al baloncesto en el instituto y de repente estafa compartiendo vestuario con ellos también me enfrentaba a jugadores de otros equipos que habían sido Jamis ejemplos a seguir cuando estaba creciendo malos

Voz 1546 10:41 vino a mí mismo me me pasó una cosa al futbolista profesional y que hay momento cuando dejas de jugar fútbol como un deporte y a meter pero luego cuando te mete sin las filas profesionales ya estas jugando para la dinero y prestigio han es lo mismo en baloncesto de que una cosa es hacerlo muy bien en el deporte amateur y luego cuando entras en las filas profesionales eso a otra cosa mariposa verdad

Voz 0451 11:16 a Isco vas por mes que si en el baloncesto de Instituto de Estados Unidos normalmente hay un par quizá tres jugadores que marcan la diferencia en cada equipo yo tuve la suerte de jugar con cuatro grandes jugadores los cinco teníamos mucho talento en la pista pero dar el salto a la NBA donde son los mejores no hay debilidades en el juego de nadie en la NBA es simplemente sobre quién sigue luchando hasta que el contrincante no pueda seguir adaptarse a eso adaptarse a eso en lugar de simplemente confiar en tu físico que es lo que hacía en el instituto no es fácil

Voz 1546 11:48 se va a Isco claro supongo que jugando a nivel a meter es muy bonito es que no hay tantas expresiones Si uno se disfruta pero claro hay llegas a la al deporte profesional ya hay elementos tácticos más presiones a eres tan diferente a de Francesca lleno de bien fue sí

Voz 0451 12:13 la diferencia más grande es la mentalidad de los profesionales de los jugadores de la NBA de cada uno de ellos sabe que está ahí por una razón todos tienen la misma mentalidad es que odian perder en un entrenamiento en un ejercicio de tiro partidos no hay nadie que es escaqueo ni que no vaya al cien por cien en el entrenamiento eso es lo más difícil a lo que acostumbrarse a este indicador

Voz 1546 12:35 estoy yo ya conozco yo la sensación que entes en el vestuario y no sabe si han de jugar con sus nuevos compañeros o pide les autógrafos Ortega no

Voz 0451 12:48 seguro que mis compañeros se cansaron de la cantidad de preguntas que les dicen mi años de novato

Voz 1546 12:52 sin embargo progresar ostenten en temporada tras temporada y luego vienen las lesiones quizás tuvo gran rival tu enemigo eran las lesiones sobre todo lesiones de la rodilla vivienda

Voz 0451 13:10 siendo tan joven como era no le di suficientes oportunidades a mi cuerpo para desarrollarse y mientras yo estaba intentando competir con jugadores que si estaban desarrollados y que eran unos portentos de la naturaleza pues bueno fue difícil y también frustrante porque no era capaz

Voz 1546 13:26 tengo ahí boxeo también he leído un par de cosas si uno que me ha hecho mucha gracia es que han Jack Nicholson una vez jugando contra los Lakers ante que Tignes piedad al equipo no

Voz 0451 13:42 sí es una cosa que estoy seguro que ha hecho con muchos jugadores durante muchos años pero bueno yo soy muy fan de Batman y Jack Nicholson para mí era el Joker podrá hablar con él es una de las experiencias más memorables que vivía

Voz 1546 13:56 yo me han hecho sacar otra anécdota es que entiendo que estén tan que es un jugador que dicen que sople el parque es un tipo bastante callado sin embargo de iba dando consejos a jugando a contigo en la cancha no no ya lo he dicho a examen ex sí claro

Voz 0451 14:18 el habla en la pista pero no al árbitro a los aficionados ni insulta pero está totalmente en China de los jugadores más jóvenes llamándoles

Voz 1546 14:26 sí sí

Voz 0451 14:26 es uno de los jugadores que han sido un ejemplo para seguir para mí he intentado incorporar detalles que la CIA Amy

Voz 1546 14:34 claro que era contrincante jugador del equipo contrario por dando consejos a Agus pues sí

Voz 0451 14:44 el se ponía justo en la posición en la que yo debería estar él lo hacía para ayudarme como jugador y cuando su equipo atacaba de nuevo me dijo cómodo lo tenía que hacer y después me dijo ya sabes cómo lo tienes que hacer algo de esta manera saldadas con la tuya

Voz 1546 15:00 muy bien y luego Oklahoma City Thunder adquirir los derechos del Super Sonics

Voz 17 15:10 mhm seis

Voz 1546 15:19 tu místico mudarse de ciudad que eso no es mala noticia dado que acabas de comprar una nueva casa premios con vistas del lago esto no es un no es mala noticia ahora es

Voz 0451 15:37 parte del negocio en realidad me gustaba Oklahoma disfruté del tiempo que pasé allí pero sí estaba muy arraigado a Seattle fue un proceso pero no tarde demasiado en adaptarse

Voz 1546 15:47 de ahí estás tú con tu casa maravillosa con las vistas el lago hoy que los rumores en el principio no que al mejor mientras que inmutó arte Oklahoma no estabas preocupado yo Pierre son lazo ya Pérez eh

Voz 0451 16:05 cuando eres un deportista profesional no hay muchas cosas que puedas hacer con respecto a eso haga predicen dicen a dónde tienes que ir te tienes que ir tuve suerte porque allí donde fui siempre conocí a buenas personas que me ayudaron a instalar mi y eso hace las cosas mucho más fáciles

Voz 1546 16:20 Bachiller vuelven en dos mil nueve han ficha esté para Baker Phil Jam y eso no duró mucho e ir decidiste Ende dejarlo por razones personales esa razón son tan personas Kinnock es contarme cuáles eran no la faena quién

Voz 0451 16:44 yo quería encontrar el amor por jugar de nuevo a como lo han encontrado aquí en Gijón en aquel momento sentí que no iba a ser un buen sitio en el que estar

Voz 1546 16:54 aunque esté Box Hill tu entrenador en sí Hato El te llamo para que juntan si tú con él en Japón ahora eso suena como una aventura

Voz 19 17:08 muy excitante no

Voz 1546 17:10 bueno así es

Voz 0451 17:13 fue uno de los mejores años que vivido ir allí muy jugar para el equipo de Bob todavía juegos de la forma que él me enseñó casi todo lo que hago en la pista lo aprendí de él también tener la posibilidad de ir a Japón en realidad tengo parientes japoneses así que les pude ver allí pude aprender un poco más sobre su cultura fue una gran experiencia

Voz 20 17:36 pues eso suena un poco como el destino risas tú con una cuarta parte tuyo siendo tus raíces siendo japoneses jugaste muy bien las cosas iban bien vuelves a y con Bob Il tu antes

Voz 1546 17:49 el anterior entrenador Iveco derepente viene el tsunami esto ya es mucha mucha mala suerte sobre todo japoneses pero pero también

Voz 18 18:01 traté a sería Suite y si la ciudad sí

Voz 0451 18:08 por eso me fui hope in se pusieron todos los recursos a disposición de la comunidad para ayudar a los que más estaban sufriendo dos todo el país se unió para solucionar los problemas lo más rápido posible personalmente recuerda estará mi apartamento y el edificio se empezó a agitar y eso duró como unos tres mil

Voz 1546 18:25 se lo estoy viendo aquí una cadena de circunstancias muy desafortunadas no es como esas jugando muy bien en los Super Sonics IT lesionadas de peras vuelve coge el onda de nuevo jugando bien lesionadas vas a Japón esas disfrutando a nivel personal como profesional jugando y luego viene un tsunami si no fuese llena de un destino de mala suerte piensas que no hubiese llegado a tener un estilo de vida a mala nadie me lo Phoebe eres

Voz 0451 19:09 la forma en la que lo veo ahora me he llevado unos cuanto dos años ha sido un par de años de reflexión hasta que he llegado a la conclusión y estoy totalmente comprometido con esto que pienso es que intento no mirar más al pasado sólo me fijo de objetivos y en lo que debo hacer para alcanzar esos objetivos ahora miro al futuro me hubiera tenido una buena respuesta para hacía hace algunos años pero ahora sólo pienso en el presente y en el duro y me encanta la ciudad me encanta la idea que Nacho ha puesto detrás del equipo y estoy deseando jugar aquí todo el tiempo que que sí pueda ayudar a este equipo a tener éxito ya de buena

Voz 1546 19:45 no sigo parece ya que eso es un buen lugar no me refiero sólo geográficamente sino ya pacifistas más cómodo en tu propio pero no absorbe sí absolutamente cuando fue el momento cuando empiece pasa a tomar malas decisiones ha ahora soy sea

Voz 0451 20:32 honestamente es difícil de saber muchas cosas fueron consecuencias de otras y decidí que no quería seguir jugando más

Voz 1546 20:37 sí

Voz 0451 20:38 yo no te puedo decir días ocho fechas exactas cuando finalmente conseguí salir de ahí lo primero que hice fue sentarme y escribir una lista de objetivos que quería conseguir y empecé a trabajar en base a esa ley

Voz 21 20:50 da igual quién tuvo otra mide dos dieciséis ha disputado casi un centenar de partidos en la NBA y ahora juega para el Círculo Gijón un equipo de la liga asturiana a sus treinta y dos años Robert Sweet sabe bien las vueltas que da la vida con sólo diecinueve fue elegido el número doce en el draft jugó los Sonics cielos los Thunder pero las lesiones le maltrataron y la inmadurez hacerle pasó factura dilapidó su fortuna es enganchó las drogas peor sicario de un narcotraficante fue detenido por posesión ilegal de armas tenía un lanzagranadas y encarcelado por asaltar una casa

Voz 1913 21:21 ahora entiendo que les coleccionista

Voz 1546 21:24 de armas también te gustan mucho las serpientes exóticas esto pensando pues en una fiesta tuya tomando unas cervezas un poco de alcohol y las drogas Si con tus amigos con las armas y los serpientes eso suena una fiesta impresionante de sexo estoy

Voz 0451 21:48 las serpientes en realidad las día una protectora de animales cuando me fui a Japón para que los amigos que se encargaron de mi casa mientras yo estaba en Japón no tuvieran que cuidar las serpientes porque no les gustaba mucho pero intenté mantener ese lado Denny escondido es decir las cosas que coleccionaba mis objetos personales los intentaba mantener alejado de la gente para que no se rompieran me lo robara no fueran utilizados de forma equivocada

Voz 1546 22:13 bueno lograste gastar veinte millones de dólares supongo que tienes gente que te echaba una mano m en gastarlo no My vio

Voz 0451 22:26 todo era al final decisión mía yo tomaba las decisiones no puedo culpar a nadie más que a mí ahora he aprendido de los errores que cometí y tengo ganas de ver lo que me deparan los próximos años

Voz 1546 22:35 tener supongo que la mejor día que habría exclamado López no era ir a vivir con tú camello a no no suena una buena Edith ir a vivir con el hombre que proporcionaba la droga no

Voz 0451 22:52 no yo estaba en la mitad de ese periodo del que no me gusta hablar yo estaba completamente perdido pero veo dónde estoy ahora jugando aquí en Gijón disfrutando de cada momento quizás esto no hubiera pasado sin no llegó a pasar por aquí

Voz 1546 23:05 me fallen gratuidad también se USA a París a recuperar que spray no esto suena como un ocupación bastante peligroso hubo momento cuando las cosas Si bueno estuviste de tortas ahora te no en realidad nunca hice nada de eso yo

Voz 0451 23:29 estaba esconderme así que casi nunca salía de casa

Voz 1546 23:31 Aguirre y lo mata o Un buen día o más bien un mal día decidiste entrar en una casa ibas armado llevando una máscara párking nadie podría identificar no tiene mucho sentido que un hombre que mide dos metros dieciséis lleva una máscara absorbí aviso

Voz 0451 23:53 si no estuviera haciendo un frío que te Morillas fuera no

Voz 1546 23:56 supongo que el momento que estás que que el cerebro ya no esta funcionando que asiste en impedía tomar buenas decisiones no da pero fuera

Voz 0451 24:07 eso también está relacionado con rendirse pierdes la ambición el deseo la motivación salir de ese agujero fue complicado recuerdo esas dos primeras semanas de estar limpio entonces pues empecé a recordar todas las cosas que había pasado intentar procesar todo eso fue uno de los momentos más duros

Voz 1546 24:25 tú has miedo cuando Khadr estaba enfermo tu historia de de éxito realmente es deja detrás existe Ida con las drogas etcétera etcétera cuando ya a los malos tiempos y convierten en en pues yo qué sé educacionales no ha de alguna forma entiendo que entra dentro la cárcel después de ver entraban a Kelly acaso para a quitarse cima la heroína no estoy sentenciado a no sé cuánto tiempo si no estabas ahí dentro hasta que pudiste dejar atrás la adicción de la droga el sexo veías

Voz 0451 25:06 esencialmente fue así no fue la forma más fácil de hacerlo pero fue exactamente lo que me en ese momento

Voz 1546 25:12 pues sí lo hemos leído mucho y sobre las tortura de dejar atrás la droga salí de la adicción a en tu caso la heroína a ese si era tan tortuoso a dejar atrás la heroína vamos ahora soy huy que Najaf

Voz 0451 25:33 sinceramente la primera semana y media no recuerdo ni siquiera salir de la cama no quería moverme no quería hacer nada las siguientes semanas fue físicamente me encontraba mejor pero mentalmente estaba aún procesando todo lo que había pasado en los últimos años y seguía sin que les moverme no podía creer todo lo que estaba pasando después de sentarme y empezar a pensar lo que de verdad quería hacer todo se volvió un poco más fácil Johnny y una de las mejores cosas que me pasó tras estaba en la cárcel fue yo estaba muy perdidos y otro tío que estaba allí se dio cuenta y me dio una Biblia y me dijo le las respuestas están ahí ahí fue cuando empecé de nuevo a leer la Biblia a ir a la iglesia y esa fue una de las principales ayudas en el proceso de recuperación

Voz 1546 26:19 el carro pues lo tienes tres herramientas que es el tu deseo La Biblia El deporte que amas no Icon esos tres sean herramientas puedes construir tu propio templo eso fue exactamente lo que

Voz 0451 26:39 intente hacer y hasta ahora está funcionando

Voz 1546 26:42 esto es entiendo te más más cómodo contigo mismo más seguro y más cómodo en tu propio PIL

Voz 0451 26:49 Hamza ha visto si todavía tengo que recuperar mi estado de juego no estoy hablando del Cardio físicamente estoy bien me he adaptado a estar aquí pero tengo que adaptarme a jugar aún baloncesto organizado

Voz 1546 27:02 venga ya eso viene a través de la rehabilitación partido tras partido no estoy seguro de que tú sabes Sánchez

Voz 17 27:16 bueno si éste de competir es como

Voz 1546 27:20 eso sí de adictivo no competir bonito poder competir ahora pues tienes todas las habilidades la brillantez necesaria ella pues tienes el cuerpo mejor a volver a competir lo que realmente te gusta es que tienes todo todo España queremos mucho al al baloncesto estoy seguro que va a recibir todo el apoyo del mundo de aquí en adelante sobre si absolutamente pues cómo ves el público acude hay un especie fiebre campo llegada se que no has estado tanto tiempo en Gijón pero ya estas consciente de la gran rivalidad que hay entre Gijón Oviedo

Voz 0451 28:06 nuevo duelo verbal me han hablado un poco sobre eso todavía estoy intentando poner las piezas en su lugar porque todo el mundo tiene su opinión pero bueno no quiero juzgar negativamente la opinión de otras personas pero estoy empezando a hacerme una idea

Voz 1546 28:19 no pues enhorabuena enhorabuena porque que luchar mucho mucho supongo que eh en un futuro verás tu pasado como como una gran lección tras mucho más fuerte tal vez por pasado ese proceso que has pasado a muchas gracias por haber participado con nosotros en acento Robinson Jason placer charlar contigo te deseamos todos los muchas gracias

