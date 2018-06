Informe 'Refugiadas en el fútbol'

Voz 1 00:00 yo habré conseguido estabilidad tú habrás invertido en confianza en habrá ganado intranquilidad

Voz 3 00:19 con acento Robinson

Voz 5 00:24 o no

Voz 7 00:39 pues aquí estamos con

Voz 1546 00:40 más acento Robinson a mi lado izquierdo tengo mi compañero amigo estarán que José José Luis del Barça a hace unas fechas de confesarle Busquets o sea muy pálido andando hay por Tres Cantos y le dije oye tranquilo qué no porque no va estuve aquí porque porque no te vas a achaca un rato relajante hay poco que nos comentan Pray que estos muy traviesos de Boko Haram están realmente haciendo La vida invisible para la gente en Nigeria en chat en dar la hay un campo de refugiados no fascinaba todo aquello no cuéntenos no

Voz 8 01:26 por qué hiciste así fue Michael una vez que tú me dices sin ir a la historia que hay

Voz 7 01:32 por aquí chicas que juegan al al fútbol en un campo de refugiados no llevó su proceso B porque fue casi un año persiguiendo esta historia porque no es fácil no es ir a Torrejón de Ardoz y no es muy deseable tampoco yo la sensación de miedo no la tuve pero no es muy deseable tampoco lo digo porque no hay un hotel de de

Voz 1546 01:54 cinco Estrellas donde Suez a su es alojar en eso hoteles de lujo hay fastidiado el presupuesto del programa a en cuanto que no había es que

Voz 7 02:04 lo lo peor que es las las cuestiones de intendencia porque nos tuvimos que marchar bueno primero agradecer a Unicef porque sin ellos habría sido materialmente imposible poder contar la historia esta chica refugiadas en en Dar es Salaam porque es no se puede ir tienes que ir con una organización internacional si todo el esfuerzo que Unicef hizo por ponernos coches conductores guías traductores enorme pues cuando nos fuimos allí nos dijeron que era la época más agradable para ir hacia cuarenta grados cuarenta grados y nos dijeron que era la mejor época para viajar a Chad digo bueno pues vamos para allá lo que te encuentras es un un un paisaje desolador desolador no se más que plásticos más que Chozas más que en el campo refugiados las comodidades entendamos por comodidad es lo que es el campo refugiados eran mucho mejor que en las propias ciudades del Chad nosotros estábamos muy cerca de vaga sola y allí aquello era como de verdad por las noches era walking dead walking dead animales por la calle basura quemándose por la calle olor fuerte pesado en el campo refugiados pues vivían con dentro de de la pobreza pues vivían con con dignidad tenían sus letrinas tenían sus Ojos de agua todo gracias a las organizaciones internacionales todo surge porque en el año dos mil cinco y dos mil quince en los primeros días de enero de dos mil quince pues Boko Haram el grupo yihadista pues comete uno de los peores atentados en su historia

Voz 9 03:49 es decir ha the groove

Voz 10 03:55 con cuarenta muertos según un nuevo ataque del grupo terrorista Boko Haram Nigeria

Voz 11 04:04 tras la coartada entonces termitas Ander hundida en una aldea en el noreste del país para quién manda

Voz 10 04:13 con la gente de Llorente cuatro horas en iTunes en Nigeria al menos cincuenta personas han muerto en un atentado suicida

Voz 12 04:28 Boko Haram cuya traducción del house a equivale a la educación occidental es pecado fue fundado en dos mil dos en Borno región del norte de Nigeria o el clérigo Mohamed Yusuf como una agrupación contra la corrupción del Gobierno nigeriano asesinado Yusuf en dos mil nueve por el Ejército el grupo se radicalizó con la llegada al poder de Abubakar secado

Voz 13 04:51 Boko Haram mata a todo aquel que no piensa como él estamos hablando de más de treinta y cinco mil muertos en los últimos seis siete años dos millones y medio de desplazados más de diez mil secuestrados más de cuatrocientas cincuenta niñas y mujeres enviadas con cinturones bomba explotara se en los mercados hace un año era el grupo que más mataba más que el Estado Islámico

Voz 14 05:16 Arantxa ahora el equipo el mutismo

Voz 15 05:19 el acto ir en moto

Voz 16 05:25 todo tipo de incidentes me yo yo te lo vienen a hombres armados llegan a una aldea sea disparan a quienes sea estamos ya a partir de ese terror ya pánico juro que hacen es secuestra unos cuantos para servirles y entre los hombres sirven como soldados ayudantes en caso de que sea muy jóvenes y las mujeres también no como ayudante o como mujeres esposas la mayoría de las víctimas de largo de muy largo son musulmanes

Voz 17 05:57 por lugar entre Ruggero el equipo además me he dicho donde más vista de lujo lo que quieres poeta

Voz 18 06:09 a parte del Estado Islámico de todo el dos mil quince tienen instaurar un califato ligados a Ical que les permita surge activos radicales

Voz 12 06:22 el nombre de Boko Haram comenzó a ser reconocido a nivel internacional tras el secuestro de las doscientas setenta y seis niñas de chivo que en abril de dos mil catorce meses después de ese rapto masivo cometió su atentado más letal asesinara a unas dos mil personas en vaga al noreste

Voz 19 06:40 desde Nigeria le traen y es una boda

Voz 13 06:48 Humala es asfaltada la manera brutal y durante cuatro días sin impedimentos Boko Haram se dedica a matar a todos los pueblos de alrededor no sólo a hablar sino los alrededor a sus totalmente arrasados todas las casas quemadas y las miles y miles de personas que viven allí no queda nadie

Voz 7 07:07 en aquellos días mató en la región del Borno vaga y alrededores acerca de dos mil personas dos mil personas que se dice pronto pues todas las chicas y todos los refugiados que hay en esa zona procedían prácticamente de de aquella de la región del Borno en en Nigeria ya bien raptado

Voz 1546 07:31 más de doscientos mujeres que luego sí supo poco Luis durante mucho tiempo aún no se sabe de todo de ellas pero algunos sí

Voz 7 07:40 algunas han regresado ya han sido liberadas pero todavía quedan más de un centenar secuestradas de las las niñas de Chuck de la escuela que fueron secuestradas por Boko Haram pues fuimos allí el el fútbol es lo de menos les libera les tranquiliza se lo pasan bien pero las historias que te cuenta cada chica

Voz 20 08:02 son desgarradoras

Voz 9 08:07 la vida era tranquila hasta que llegó poco Jarama se Inger es cuando pienso lo que hicieron no puedo soportarlo más unos pocos lo que decíamos es que no vuelvan

Voz 21 08:19 a quién Elche

Voz 9 08:22 poca terror

Voz 12 08:25 lo que es el fútbol se ha convertido en el refugio de María Marta Haditha Hubsi a Mohamed jóvenes nigerianas de entre quince y diecisiete años cuya existencia se ha visto alterada por la tragedia

Voz 21 08:43 por el miedo por el terror

Voz 9 08:49 fue un viernes no lo olvidaré jamás nunca se estaba amaneciendo escuchamos disparos estábamos en casa y no sabíamos lo que pasaba dijeron tuvo un ataque de Boko Haram

Voz 22 09:12 Irán allí

Voz 9 09:18 los hombres de Boko Haram llevaban trajes largos y tenían la cabeza cubierta entraron en la ciudad y empezaron a disparar tenían muchas armas que disparaban a todo el mundo no paraban de llegado un goles de Boko Haram estábamos muy asustados pensábamos que nos iban a matar a vender la imagen que no logra borrar que me aterra fue cuando cogieron a hombres mujeres y niños desataba en las manos a la espalda y los lanzaban al río morían ahogados en como Boko Haram estaba cerca cogimos lo que pudimos y Anta nos tuvimos que marchar de Nigeria por culpa de los ataques de Boko Haram

Voz 24 10:21 mira no sé Si soy yo claro como

Voz 1546 10:25 la cuando vemos esas imágenes claro que estamos claramente a favor suyo no pero yo vi que tenían una elegancia unos andares

Voz 7 10:36 sí una dignidad espectacular sobre todo eso Michael dignidad dignidad con lo que les ha golpeado la vida siendo tan jóvenes porque muchas de ellas nos contaban cómo vieron cómo asesinaban disparaban degollado van a sus familias otras como eran raptada sus padres multitud de cosas que aquí el los adolescentes están preocupados por la clave de wifi pues allí no ahí eso no no funciona así todas a mí lo que me llamó la atención es que todas todas todas echan de menos su colchón fue curioso su colchón su colchones lo que echaban de menos porque claro ellas duermen sobre unas estelas en el suelo pero en cada choza pueden vivir yo qué sé una media de diez doce personas la la comida es escasa los recursos son dependen de las organizaciones internacionales lo que les puedan llegar

Voz 8 11:37 no es una situación no es una situación desagradable

Voz 1546 11:41 bueno por lo menos no hay no hay nadie apuntándole con un fusil no entonces el fútbol ha encontrado una herramienta para entre tenerles hablaba con con la palabra es devoción pero ven en el fútbol algo fascinante que le gusta que le mantiene vivo sirve para mantener relaciones amistades

Voz 24 12:07 si todo aquello no claro el fútbol

Voz 7 12:11 ha servido de nexo de unión para conocer a otras chicas

Voz 1546 12:15 a otras a a otras

Voz 7 12:17 personajes a otras personas por ejemplo a su entrenador aún mar que también lo incluimos en el reportaje porque más allá de ser el entrenador su historia es tremendamente espectacular porque empezó a enseñarnos dibujos que había hecho no eran dibujos de tácticas ni de saques de banda ni cómo atacar un córner al primer palo gran dibujos porque él no quería que lo que había visto con sus ojos se perdiera cuál es la manera de poder retrasarlo pues a través de ilustraciones casi infantiles

Voz 24 12:49 de lo que habían visto sus votos

Voz 12 12:55 dicen que lo que sí olvida mueren nigeriano de la zona de vaga Omar Martín ha sobrevivido a varios ataques a su manera Omar ha querido darle altavoz a lo que vio ya lo que vivió para ello decidió escribir un diario que ilustró con las atrocidades cometidas por los terroristas de Boko Haram

Voz 3 13:20 todo elevó pagarán a todas las mujeres que Boko Haram ha utilizado como esposas les han hecho una marca rascando desde el ombligo hasta el pubis de Boko Haram Boko Haram de huella gente Inger y Mata cerca de vaga donde cultivan cebollas si las balas no te atraviesan entonces te atan las manos y te lanzan al lado

Voz 24 13:50 la no hay

Voz 3 13:52 la canoa se hundió a dos kilómetros de oro mientras subíamos del ataque de Boko Haram el tres de enero de dos mil quince la mayoría murió ahogada en el lago

Voz 24 14:09 era retratar pues como Boko Haram disparaban

Voz 7 14:14 el lanzaba a la gente al río con las manos atadas degollada la gente quemaba casas el fútbol pues es lo menos importante allí pero les sirve como distracción como entretenimiento y cómo

Voz 1546 14:30 como dices esos dibujos tiene un elemento infantil y porque mar no sabía dibujar pero sabía poner en un papel lo que estaba sucediendo delante sus ojos no sí sí convierte en una obra de arte en sí digamos no estoy imaginando estos dibujos ya en un museo era un ser encuadrados diciendo a mira eso de paso en en Mejeris cuando vocal han pasado por por el pueblo Schettino un valor

Voz 8 15:04 es esos dibujos tremendo pues no vas mal encaminado Michael porque el propio mar nos dijo que hubo varios medios de comunicación internacional que quisieron comprar los dibujos que los querían tener pero Omar se negó Idi es más no dijo no se lo enseñado a nadie a los primeros que que lo vais a ver lo vais a poder firmar vais a hacer vosotros nos lo enseñó nos contó no los leyó para mí tienen un valor incalculable que es fiel reflejo de lo que de lo que vivió allí no hay cámara de fotos no hay cámara de vídeo pues el dibujo la pintura hay un folio oí los tenía organizados por fechas organizados en sus carpetas le veía que los los quería con que lo cuidaba con muchísimo cariño

Voz 1546 15:53 me tira una pregunta que qué medio tardo

Voz 8 15:56 no sabemos con qué criterio Boko Haram mata cuesta no sabemos con qué criterio ni mata

Voz 3 16:08 porque tantos musulmanes lo mismo lo único que te puedo decir Michael es que

Voz 8 16:12 Boko Haram matan a quien no piensa como él ya que engloba a todo el mundo porque nadie piensa como ellos porque como quieren instaurar un califato es imposible ir el número de musulmanes tanto es mucho mayor mucho mayor los asignados por las víctimas musulmanas que que cristianas

Voz 24 16:36 pero no hay no hay

Voz 8 16:40 Mata por porque va en su naturaleza mata porque no piensa como yo

Voz 7 16:45 Mata porque porque quiere

Voz 24 16:48 parar el terror matar a uno para aterrorizar a mí hoy Aitor del fútbol

Voz 12 16:54 organizado por Unicef compiten cuatro equipos de refugiadas uno de desplazadas y otro de vagas sola sobre el arenoso terreno de juego solo son visibles las porterías no hay líneas de demarcación ni Arias ni punto de penalti porque aquí el fútbol es otra cosa el fútbol es terapia es arma para la esperanza el fútbol como medio para esquivar el terror

Voz 25 17:24 para espantar el hambre para

Voz 12 17:27 a olvidar la dura realidad diaria la de que están en un lugar en el que nadie

Voz 26 17:33 está preparado para vivir jugar al fútbol con mis amigas me da más seguridad cada vez que jugó al fútbol con mis amigas me ayudó a olvidar lo que pasó

Voz 9 17:50 cuando juego no me acuerdo de por lo que he pasado me olvido de Boko Haram de lo que hicieron de menos procedían me olvido de todo Samantha

Voz 27 18:05 en

Voz 9 18:10 cada vez que juego al fútbol me ayuda a olvidar lo que sucedió y olvido de todo pero no quiero acordarme de lo que pasó y no quiero estar sola

Voz 12 18:24 el jueves

Voz 9 18:24 pues me ayuda a olvidar lo que ocurrió

Voz 12 18:28 a olvidar lo que pasó y más aún si te conviertes en campeón del torneo

Voz 9 18:40 me siento afortunada porque sobreviví me gustaría cambiar el pasado no se puede cambiar me gustaría que alguien me ayudará a cambiar la vida que tengo me gustaría que lo que vivió hace unos años no vuelva a ocurrir es es mi deseo

Voz 28 19:08 pues en su conocimos cinco mujeres

Voz 1546 19:11 jaleados un balón de fútbol chat gracias por lo que hiciste tranquilo que pues ha servido para que nosotros tengamos más conciencia de atrocidades que suceden a nuestro alrededor nos alrededor nuestro planeta digamos no

Voz 24 19:33 ya está

Voz 1546 19:35 muy bien que tengamos ese conciencie de que hay malvados que plenamente sin demasiado criterio matan en este caso casualmente encuentro un balón para poder intervenir

Voz 8 19:48 sí y sobre todo para que el drama en África no se olvide Mike no porque es el drama el gran olvidado pues gracias estarán que hoy Nos vemos la semana que viene y hasta la próxima semana Michael A

Voz 1546 20:00 de hecho yo

Voz 23 20:03 chao

Voz 29 20:05 me

Voz 23 20:08 es

Voz 29 20:11 no

Voz 23 20:19 sí

Voz 1546 20:28 escribe en Facebook acento Robinson bueno la suerte es una más entre las muchas donde vemos que el deporte puede ayudar en la recuperación de una vida que Hayden traza una especie de paréntesis mientras la persona en cuestión ha estado tomando decisiones erráticas esperamos que ya ha bien cogida la buena onda Robert otra engancharse en la vida sana porque Molas colega de deseamos suerte gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa mediante la Cadena Ser que va a encontrar