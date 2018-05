Los Toros Especial San Isidro 31.05.2018

Voz 1 00:00 como

Voz 1395 00:16 saludos muy buenas tardes bienvenidos como a todos los días de esa es Hydro al tiempo de toros en la onda media de Radio Madrid aquí estamos desde esta obra es las tres y veinte hasta las cuatro en punto de la tarde bueno ayer pasaron cosas yo hoy deben pasar también hoy la corrida es la número veinticuatro veinticuatro de treinta y cuatro por tanto cuente en las que nos quedan veinticuatro es la de hoy ir a la corrida pertenece al Pilar es una corrida muy especial la pérdida de las naciones porque cada toreros son seis cada toreó pertenece a un país y entonces bueno pues una era totalmente diferente a la de interna no debe dos dos toros para cada torero en en que en este caso de iban a ser uno para cada torero toros de El Pilar ganadería salmantina que conocen respectivamente y bueno pues están Juan Bautista por delante Luis Bolívar Juan del Álamo Joaquín Galdós Luis David Jesús Enrique Colombo que ayer confirmó alternativa por tanto de ahí seis países de los ocho en donde hay toreros tanto españoles en ese caso serían perdono españoles sí o o no portugueses que que de alguna forma también entraría no nos faltan vamos a tener falta ya un portugués nos faltaría también un torero peruano tenemos venezolano tenemos francés también me pueden me falta bueno tengo que sala cuenta ahora mismo porque me falta un país lo voy a recuperar rapidísimamente hacia nada déjame que que diga que María José Ruiz está al frente de producción y María Jesús Rodríguez al frente de la técnica Ike tenemos ya en línea a Moisés Fraile ganadero de El Pilar Moisés buenas tardes a ver nos falta Boys la te los países no

Voz 0016 02:06 yo creo que te falta ecuatoriano K de faltarle

Voz 1395 02:08 Soriano hasta la razón sí señor porque además que somos extranjeros que tenemos no Ecuador Ken que no sale un matador de toros así desde hace tiempo sí bueno que Portugal pero que es otro tipo de de toreo no ahí tenemos ahí un problema pero salió Víctor Mendes salieron cosas bueno de salió sí pues bien ganadero salió de banderillero y lo vio en Badajoz una novillada banderilleó el mozo de espadas de Curro Romero monolitos te acuerdas sí sí yo solito onza Lito leve y le vio hice hecha has estado de banderillero dice pues tienes cosas de matador ahí arrancó lo de lo de lo has visto lo de Víctor Mendes para qué fíjate qué cosa más curiosa no eh cómo estáis Dani muy bien

Voz 0016 02:54 bueno pues con la responsabilidad de que es un toro porque cada uno

Voz 1395 02:57 sí sí

Voz 0016 02:58 bueno voy a ver si hay suerte y tienen que embestir los seis igual que en vista no en vista que da fastidio

Voz 1395 03:06 digo que en la corrida en la corrida de hoy bueno digitalmente no no has tenido que igualar lotes

Voz 3 03:13 así elegido seis toros

Voz 0016 03:16 en de los seis que han valido vamos que creíamos que valían bueno han aprobado oí bueno pues se han sorteado cada uno seis para coger un toro pero claro la responsabilidad para nosotros pero es gorda por decirlo alguna manera porque si es muy de expresión lidiar dos toros para un torero date cuenta cuando uno el pues los chicos el que salga mal pues pues pues queda fastidiado en fin no sé qué es

Voz 1395 03:43 si no salen los seis perfectos uno por lo menos estafada vea

Voz 0016 03:47 es que claro cuando lo digo yo lo que no quiero es que abre lo quiero quiero los seis triunfarán y no digo que corte la duros lejano pero que los seis bueno pues tengan opciones y que los toros más o menos vista y que hay que queden contentos ellos el público oí yo mismo que te digo

Voz 1395 04:03 no sé si es de si pasara lo que acabas de decir que serían seis Toros embistiendo los seis toros Puebla por la puerta grande con un solo toro a partir de ahí todas las corridas de la feria sería ya de seis Matas solo toro por por por el torero no

Voz 0016 04:19 visten todos entonces pues hombre ídem a cada uno pues hombre normalmente hay veces que uno se iban Lotus iba a los nuevos bueno pero en fin para que no se pues todos levantan buscando pues el triunfo no sé si me explico

Voz 1395 04:31 sí claro con con un toro por lo tiene más

Voz 0016 04:33 es es el problema

Voz 1395 04:36 no sé nada porque esta gente los toros tienen tiene en nombre nacimiento peso capa con lo que nos va a torear pero en el número hay dos toros justamente el quinto sexto que llevan el mismo número cincuenta

Voz 0016 04:50 ya ya pero es que uno es del cuatro uno cuatro niños y otros cinqueño ocho años pues dejamos a un toro pues bueno por la pérdida primer para poderlas lidiar porque sino pues según el clima ese va a ser muy dilatado en el mes de abril y mayo pues tiene prepara los toros

Voz 1395 05:06 ya te digo una cosa

Voz 0016 05:09 los buenos para el año siguiente me

Voz 1395 05:11 Tito ser ganadero de bravo pero qué mérito a al rededor de Bravo en Salamanca eh

Voz 0016 05:16 email un año como este casi un invierno la verdad muy crudo de mucho frío de mucha agua sobre todo a última hora era de gracias a Dios que falta hacía que lloviera el mes de marzo abril y eso a los toros le hace más daño casi el agua que el frío la verdad que en Salamanca dicen los andaluces que en Salamanca que nosotros la las espaldas llevarlos sacos de encima y tienen razón y empiezas a echar el mes de septiembre y hasta el mes de abril y mayo del año siguiente no dejar echarle no a los toros al Baker pero los toros hay que sabe todo el año

Voz 1395 05:47 es verdad pero yo creo que por eso digo que al final donde se ha encontrado el equilibrio entre los brillos de Salamanca los calores de Andalucía sí es Extremadura donde de repente muchos ganaderos incluso ganaderos salmantinos Capea no y más no es tal veces el Territorio digamos que tiene las dos ventajas e es ahora mismo Extremadura eh

Voz 0016 06:13 bueno Extremadura date cuenta que Salamanca toda la vida yo misma hecho camino Extremadura

Voz 1395 06:18 por eso y hermano sí señor

Voz 0016 06:21 que hemos pasado el puente de Alcántara veinte Betis también todas bajamos con los Bucks de limpiarlo allí ahora por los problemas que tenemos con con los servicios veterinarios que te es que sanear luego para subir y eso pues piensan han dejado de hacer pre muchos grandes Salamanca que tienen fincas en Extremadura decir hicieran aquí las vacas

Voz 1395 06:39 hola pero la Familia Fraile lo tenéis todo en Salamanca no

Voz 0016 06:43 quitando mi hermano Lorenzo que tiene una finca en Extremadura

Voz 1395 06:45 bueno me lo que porque me gusta

Voz 0016 06:48 más que Extremadura es la verdad

Voz 1395 06:51 el mucho mérito fíjate yo siempre digo una cosa bien venido a Si qué suerte hemos tenido con toda la familia de de los Frailes en un momento de depresión de ganaderías en Salamanca sí sí innovar ingleses depresión por qué porque si tú coges los carteles de hace treinta años veintitantos años por ejemplo de la Feria de San Isidro había muchas más ganaderías de Salamanca que de Andalucía sea fíjate lo que se ha perdido en Salamanca se perdió mucho también con el tema de de la tablilla no y ahí invente pero sí mantenían un toro de no si no quieres no te digo los nombres que el utrero le valía él le daba peso mínimo para plazas como la de Madrid y otros a ese Galache Cobaleda etc yo tenía de todo el día y con esa misma edad no podían o no podía murieron muchas gracias por eso

Voz 0016 07:43 la tablilla fue un ganadero de Salamanca el que impuso la tablilla

Voz 1395 07:46 se lo digo nombre porque bueno del todo Antonio Pérez lo dieron Antonio Antonio Pérez pero tenía un diario muy grande de utrero pesaba la cabina y entonces a todos los demás hizo mucho daño se halló otro bueno lo Cobaleda

Voz 0016 08:00 la Cuco Valera y ganaderías de Pippo es

Voz 1395 08:08 sí pues se da más o menos desaparecieron pero como siempre

Voz 0016 08:10 qué tal lo de Galache pero que no hubiera

Voz 1395 08:13 pero es que eran importantes que mucha hay mucha variedad daban en el campo no sea que que digamos que de alguna forma el el Holocausto bovinos de Salamanca vino de de un ganadero salmantino esas cosas alguna cosa sí

Voz 0016 08:26 no por lo que buena pues es vería que hayan japonés la tablilla y matizan ahora que inventarlo tablilla porque yo creo que todo el mundo es una cosa que es un toro pesa seiscientos kilos el director no tiene porque ser pesan seiscientos Él tiene que pensar quinientos cientos cincuenta

Voz 1395 08:40 la cara de toro acabado

Voz 0016 08:43 los de tipo A consecuencia de la otra orilla

Voz 1395 08:45 yo en eso aficionados y desde luego también lo no lo reconocen es que yo quitaba las tablas porque el aficionado te pillo de toros rápidamente sea el no

Voz 0016 09:00 en cuanto salgan toros por la plaza vamos por los chiqueros el toro que tiene tal el trapío no creo que sean que un toro pese seiscientos mil setecientos puntos con quinto giro fue tienen más trapío que uno desistir

Voz 1395 09:13 bueno pues sí sí sí que lo es que ver movilidad agresividad se da por delante finta todo ese tipo de cosas pero bueno son cosas que que con el tiempo pues habrá que ver por ejemplo en Francia no ponen no peso no te pero también es verdad que que hay otras muchas ventajas para el francés no es los toros al caballo cero cuatro veces el tercero es un espectáculo hay una cosa muy importante los empresarios no son apoderados hay cosas que sí

Voz 0016 09:45 luego estoy de acuerdo en Francia hay estoy de acuerdo con el sistema operativo

Voz 1395 09:49 y sobre todo el día

Voz 0016 09:52 el que no pues no vuelven

Voz 1395 09:54 no es ir a una empresaria francesa me dice veces no entiendo unos carteles que me piden la gente pero el puesto después llenan claro porque de repente les gusta ver al Juli con Pepe Moral porque los dos es una pena pero aquí no pero aquí no no tienen que ir los tories bueno si estamos a gusto hablando me quita todo el rato el programa te digo una cosa que bonito lo que habéis puesto no tuitees Madrid Madrid Madrid un chotis que nuestros desvelos y sufrimientos tengan recompensa

Voz 4 10:32 sí

Voz 1395 10:32 el trabajo esta hecho

Voz 0016 10:35 hombre date cuenta que Madrid es la podemos importante el mundo es un tipo de toro especial que se pide el Madrid es pues lógicamente no todo el toro que tienes vale para Madrid yo tengo la corrida de toros para sacar una Madrid pues tengo que dejar toros del año anterior para poder lidiar entonces es muy complicado lidiar Madrid ya te cuenta que Madrid pues es como un examen de notarías e es de quince es examinar hizo lo juegas todo una carta ahí la verdad en la plaza nos quita el sueño no a mí a todos los ganaderos creo que el Real Madrid es un honor pero también es la verdad que que es un examen y la gente pues te juzga ahí hizo las cosas bien pues es de Peter si sale mal por cualquier circunstancia

Voz 3 11:20 pues bueno pues

Voz 0016 11:22 el cúter mucho más que nuestra cosas

Voz 1395 11:25 a seis toreros con lo cual es es mucho más variado que pueda pasar Juan Bautista primero Bolívar en segundo de El Álamo III Galdós del cuarto bis David el quinto Colombia Colombo el sexto Time una cosa si no nos falla cincuenta inmuebles han venido muchos años eh perdón es el número ciento cincuenta animales

Voz 0016 11:47 el año si se une a mí me ha venido

Voz 1395 11:50 yo hoy dos pero pero es esta es es tradicional y habitual que venga un cincuenta y nueve

Voz 0016 11:57 de casualidad también bueno pues es el simple el número pitido que son el toro de Madrid hubiera si hubiese Salamanca

Voz 1395 12:07 sí sí bueno se se mucha suerte muchas gracias Manolo tras poco hay que tener mucho vale

Voz 0016 12:14 locas de parte igual vosotros tenga un abrazo

Voz 1395 12:17 sí sí sí en tengo debo tener por aquí muy cerquita ya Juanito del Álamo Juan no salimos Salamanca estamos ahí que tienen mérito esta gente de Salamanca ver verdad entonces Caixa

Voz 5 12:29 es bueno estar hermano la verdad que quieren Salamanca pues tiene años muy duros en lo que bueno pues perjudica mucho frío y Enzo temperaturas tan bajas al toro

Voz 3 12:43 extraño

Voz 6 12:44 y luego pues

Voz 5 12:46 depende de un año de otro pues la hierba viene ante su más tardía hay perjudica

Voz 4 12:53 sobre todo en esas zonas Salamanca más que en otras no

Voz 1395 12:56 que es una zona muy muy torera ahí en la calle tiene la fortuna de vivir y me imagino que no la cambian por nada seguro eh

Voz 5 13:04 por supuesto no yo creo que Salamanca tiene un gran ambiente del toreo de sobretodo de ganaderos y también es muy de muchos torero no es una una

Voz 6 13:15 era de años

Voz 5 13:19 bueno pues esté en la que se respira el toreo desde desde lo más profundo

Voz 1395 13:23 cuántas orejas llevas cortadas en Madrid has contado

Voz 5 13:27 pues se aleja

Voz 1395 13:29 eh eh aquí que bueno

Voz 5 13:32 una tarde sólo nada más juntado dos

Voz 1395 13:34 sí pero pero no hay no hay nadie como cosa de eso no hay una sino dos no eh sí sí la verdad que es una soriana es un día muy bueno con un toro

Voz 4 13:46 la verdad es que aquí estamos los dos cada toro lleva un pasaporte para la puerta grande que no sé si ahora toca Allá tú sabes cuánto ha tocado

Voz 5 13:56 pues la verdad que soy yo el toro me gusta además creo que que un banderillero mio habla con él con el ganadero y también también la ha gustado o qué

Voz 4 14:07 así que puede puede salir bueno luego buenos días

Voz 5 14:10 dirá cuando salga no pero pero bueno priori me gusta el toro

Voz 1395 14:14 el Tour es número ciento dos es un castaño y es el tercero de la tarde porque tienes por delante de Bautista Bolívar y luego vienes tú lo gobierne Galdós luego Luis David Adame el quinto y Colombo el venezolano el que el que cierra la la tarde no es bueno es curioso no vais a encontrar allí seis de seis países diferentes eh

Voz 5 14:39 sí sí curioso no la verdad que que nunca he visto una cosa que no se te vaya eh nunca treinta nacional

Voz 1395 14:45 o sea si eso es eh

Voz 5 14:47 día que que me siento muy orgulloso no de representar a España a presentar un país que que tiene tan grandes toreros y yo he tenido siempre aquí y luego bueno pues también pues con bueno compartiendo cartel con con toreros de gran proyección y toreros ya consolidados que que bueno que tienen muchísimas cosas que dar no yo creo que es una un día muy muy bonito un día además yo creo que que ilusiona a aficionado no sólo el de la plaza de Madrid sino yo creo que que vendrá gente de todos los países y eso yo creo que que va a crear expectación iba a ser una una tarde pues sobre todo emotiva e lo piensa

Voz 1395 15:32 además hace cada torero está en un momento particular no Bautista fíjate que no ha estado en España al nivel que leemos en Francia tú sabes enfrentas capitán general mata cualquier tipo de ganaderías ya en España no no no todavía este año no a un toro con el que ya hemos visto en el nivel que llamamos en en en Francia Bolívar ha pegado un cambio tremendo estaba estaba estaba casi desahuciado perdido no sale compuesto está otra vez con ánimo en todo lo que va a llamar la atención en el volverlo a ver no la de Álamo cuidado cuando claro dos y bueno Galdós ayer fue el triunfador en en la plaza de toros de Granada cortó dos orejas el único cortó orejas Baptista no pues no no has cortó Lorenzo tan tampoco fue Galdós en cada toro Luiz da vida también ese torea bien jovencito bien y ayer dijo dijo una frase el otro día José Lozano lo tenemos de cuando en cuando aquí de de compañero que además me gusta porque todavía muy español tiene tiene su punto de gracia Colomo está muy nuevo pero hay caldos tiene que metió del Alamo tiene que ir

Voz 5 16:45 por supuesto no te he dicho antes no ya la verdad que que toca me hace falta invadir bueno siempre Benzema bien pero ya hombre soy un torero que me conoce la afición y que triunfa o fuerte exige no por eso bueno hoy vengo sido quiere pues con las ideas claras y a mostrarme como torero y a buscar el triunfo pues con todo

Voz 1395 17:09 Salma no tuvo unos perfectamente esta plaza ahí hay disfrutado de de esos momentos hoy es un día muy importante representas a un país de de los países taurinos que que hoy bueno a la plaza poquito que te ayude el toro ojalá que salgan bien las cosas con uno también se puede salir por la puerta grande y eso puede tener hasta más más encanto no decir bueno no me basta es otro ya que lo que venía detrás

Voz 4 17:37 mucha suerte si bien pues si sus pero no está todas las ilusiones se pasa el mismo miedo hoy se pasa ningún miedo con lo que cuñadas

Voz 5 17:45 sí de momento insistió pasando lo mismo no además siendo siendo Madrid Madrid Madrid que pasamos toros ganando

Voz 1395 17:55 no es la habitación sale eso sí o te quedas ahí

Voz 5 17:58 no ahora ya me quedo bueno salgo a dar un paseo por poquitos

Voz 1395 18:02 luego ya me he visto ya luego saltar ni correr quedarse quieto cambia todo

Voz 5 18:08 claro es si hay que salir para soltar eso manías de cada torero de que es un mundo y en mi caso pues me lo me gusta tengo la costumbre de despejar un poco la la ciudad

Voz 4 18:20 pues bueno te Juan muchísima suerte muchas gracias Manolo

Voz 1395 19:47 Plaza plazo del cartero ya muy atractivo aquí bueno en la corrida de Domingo Hernández estuvo muy por debajo de lo esperado hemos visto tras el ha sido mucho más toros mejor que la que la de ayer no posiblemente destacó el toro de de Castella Ponce con un lote bastante a la contra y un sobrero mansito con cierta nobleza pero lo que Ito m a Pozo da gusto verlo por su madurez Ponce es un mundo aparte está llegando a unos niveles a unas edades he vestido de luces que no son habituales y por tanto bueno hay que mantener el respeto no que tiene ya cada vez más cartel más tolerancia en Madrid no y eso es importante lo ha conseguido él eso torería entre añeja y eterna de de de de un maestro que se ha ido consolidando bueno pues ahora yo lo que estoy seguro es una cosa eh que ahora Ponce está arrepentido de venir a solamente una tarde porque no encontramos enemigos suficiente como para poder demostrar lo que es el torero de Chiva Valencia no Colombo confirmó la alternativa destacó en banderillas y en voluntad de queda mucho mucho para bajarse para triunfar en una plaza como la de Madrid Le queda mucho en el tema de manejo de las telas el capote y las telas de de la muleta en falta mucho tiene cosas pero que aunque tengan mucha fuerza y mucha voluntad falta las todavía ese poso y ese conocimiento y ese sabor que da el tiempo cuando eres capaz de conseguirlo no es Sebastián Castella que es un torero que lleva muchos años hablando también la cara no triunfando que curiosamente tiene más triunfos en Madrid está más a gusto que en Sevilla no ayer se entregó una acogida muy fue una paliza brutal no sea chico o sea hay ese buen oficio ya ese valor y esa era pues tiró para adelante donde está la polémica eran dos hubo era una brillantez nunca una oreja tuvo tanta importancia tanta tanta tanta lucha no hombre yo personalmente hubiera da una media queda muy tranquilo con las dos pues en un principio tengo que pensar que para sentirme a gusto entre las dos pensar que la paliza fue tremenda que la voltereta era para no levantarse y para irse hiriendo a casa o sea que buscando al médico hoy ir descansar y luego se levantó lo toreó y lo mató muy bien sería otro punto positivo una o dos no una y media no ahí porque para que todo el mundo se pueda pelear la verdad es que podría haber quedado quedarse a mitad de camino una de mucha gloria o dos para discutir lo que quieran en este tema estaría otorgó importancia tuvo importancia tuvo lo que hizo la respuesta de la paliza tan tremenda que sufrió no isabelino arriba para arrimarse para torear para matarlo bien yo con una han quedado feliz con dos me lo pienso ir me parece que que tal vez ahí podía faltar algo pero bueno lo más importante fíjate no es lo que llevaban las manos aunque también una categoría de Madrid siempre hay que mantenerla sin lo que hizo en la plaza después de esa cogida realmente brutal déjeme que hable con con un toro que vamos a pero esta tarde y que además hace mucho verlo es Joaquín Galdós aguinaldo que ayer fue triunfador en la plaza de toros de Granada actuaba con Juan Bautista no está teniendo suerte Juan Bautista en España menos al nivel que lo hemos visto en América o en Francia ir a Lorenzo que tampoco consiguió está ningún trofeo y fue Galdós único que en los dos toros cortó una oreja y que salió a hombros por tanto en Joaquín enhorabuena

Voz 3 23:26 parado muchas gracias y enhorabuena

Voz 1395 23:29 hoy hoy sí que sería bueno que que en Madrid pudiera seguir la racha no porque fíjate la pelea que llevas el cartel que tienes en muchas plazas en Francia pero lógicamente tienes que abrirte paso con con digamos con un talón por delante de un torero como Roca Rey que obviamente acapara mucha atención no tiene mucho mérito que que que a continuación de todo eso vaya sumando sumando sumando será más lento lo tuyo pero puede ser muy importante también Joaquín

Voz 3 24:00 sí ir totalmente no ahí tiene razón da el tiempo de cada uno de cada uno pero es verdad que me iba a un torero joven pues es la la que te lanza ahora al mercado por así llamarlo y la que de la que te sube esos cuatro cinco peldaños que que estas barreras que hay que romper para para entrar en la feria Si estoy gracias a Dios en las te voy yendo voy triunfando pero no son pues tantas como yo quisiera no tanto desde entonces pues tarda mucho en llegar de una a la otra ahí pues ojalá traiga hoy definitivamente en este circuito

Voz 1395 24:35 sí porque además no hay plazas que son fantásticas porque son muy bonitas porque dan prestigio pero la que la que da contratos la que da contrato de Madrid está claro

Voz 3 24:46 absolutamente no ellos mi carrera pues gracias a ellos te podía triunfar pues ayer en Granada en Lima Sevilla en Francia en Bayona en muchos sitios pero pero no termino yo de deber de verdad pues pues desde esa respuesta no hubo un en en contrato en plaza de primera aquí en España y está claro que esa barrera se rompe en Madrid y poco más

Voz 1395 25:08 no te has tenido hombre también eh el el la fortuna y el talento de de empujar en Francia una Francia que es verdad que sí que tiene los brazos abiertos a las novedades pero claro son en plazas que que a veces tienen el valor que tienen para volver a allí pero no tienen la trascendencia en en las ferias importantes de de España no pero se fue primer paso luego es el segundo paso que están haciendo ahora el paso definitivo tiene que ser tiene que ser Madrid no la verdad

Voz 3 25:37 que vengo con toda esta ilusión no hoy Montoro creo que no hace falta más tampoco ojalá fieras que embiste Hay que lo pueda torear como lo estoy haciendo todos los días y seguramente que que va a tener recompensa no

Voz 1395 25:51 hombre entendía que sea bueno Campanella como dice la canción del fallo es no que campaña no le llamaban Mayoral una cosa así hay campaneros no hay canciones de que siempre las clásicas antiguas no que es muy si quieres pero el nombre de campaneros era un nombre muy muy siempre de de del toro no eh

Voz 3 26:09 sí sí sí sí y además tiene muy buenas hechuras tan Panero es el más pesados verdad pero es verdad que todo el pues es muy grande y me han mandado alguna foto he podido verlo y la verdad que me trasmite cosas muy buenas Melo ya hará lo que quiera pero pero a priori me tiene ilusionado

Voz 1395 26:28 importante cuando dices mucho peso son seiscientos no importa yo espero que además tendrá su cara y su control son todos los que son bastante altos no importan tocan Panero no llegará al campanario de alto pero si después humillar no pasa absolutamente nada en la condición de toros más importante eh que la propia hechura no totalmente totalmente y hechuras sigue

Voz 3 26:54 ella es esto Soraya uno se preocupa más por sí mismo que por por el toro ya que el toro haga lo que lo que tenga que hacer

Voz 1395 27:00 como es tiempo de ahora hasta hasta vestirse de luces si esta plaza

Voz 3 27:05 bueno la verdad que estoy tumbado en la cama en el hotel

Voz 1395 27:07 sí la televisión puesta no no no yo me pongo algo es músico pero vale política por otro lados hoy no te preocupes que desborda en Coyanza y prontito

Voz 3 27:17 que creo que hay tráfico por aquí pero pero bueno la verdad que muy tranquilo muy ilusionado oí

Voz 1395 27:24 Ipar es tu día se prepara uno no todo el año para torero y yo soy dicen estar aquí hoy día cartelón has toreado con todos los que más a compartido el día de hoy con algunos no Juan Bautista posiblemente sí bautizó ayer mismo en Granada exacto sí efectivamente era con Bautista icono Lorenzo que no consiguen no cortaron ningún trofeo los fueron todos partían de matar de ese con el como es que no pero ya con el único que no torea con bolívares claro porque llevaba un tiempo también ahí de recomponer su ánimo no oí volver otra vez a reencontrarse y ese tiempo no había actuado adelantamos y lo que sí es todavía con él este año ya dos corridas de toros no junto a Francia y aquí en España Luis David está dándolo por si los de mi quinta digamos no ya de novillero ha rematado de matador con Luis David no también sí sí el año pasado en Palos de la Frontera me parece un sitio con Colombo con Colombo de Neuer

Voz 3 28:29 de Matador todavía pero sí que toreo con él me parece ahora en Perú

Voz 1395 28:34 creo que toreo con él si vas esa pero también no

Voz 3 28:38 sí sí este año la verdad que me han llamado de varios sitios y aquí pues es voy a algún sitio más si acabo de cerrar Lima que se rodarán estos días

Voz 1395 28:48 sí

Voz 3 28:48 pero que todavía no han salido los carteles y gracias a Dios en Perú pues en Xfera hice me quiere no desierta bendición

Voz 1395 28:54 allí además es has conseguido cosas importantes no que que en la Tierra sí que tienes ahí nada más y nada menos que que que Roca Rey al lado y sin embargo cada día va sumando más respeto más partidarios yo estoy yo espero que llegue el día no que que venga un cartel en el que os encontráis otros gallos de la tierra yo también espero yo también espero que sea quién fíjate bien que sea con más madurez que a lo mejor te va a venir bien eh

Voz 3 29:22 bueno yo creo que todo pasa por algo ahí iba yo creo que hay que hacer el día pero pero China es hoy he pues será más adelante ya hemos peleado juntos en Lima no pero pero creen que tiene Perea con el toda España es con la máxima figura del toreo que no se prepara

Voz 1395 29:39 toreros aplazar la de de verdad eh de las más muy sevillana no claro que sí en América hay dos plazas que tienen sabor español es la la la de Bogotá muy muy madrileña la de Lima muy sevillano en el ambiente eh

Voz 3 29:57 sí sí así es decir que ustedes se dice no también todos todos los periodos antiguos también lo dicen que a mí me encanta el año pasado un triunfo muy grande ahí este año volveré no pero hoy estamos aquí el día más importante del año y hay que

Voz 1395 30:15 no no bueno que tiene la te desde hoy es que es triunfar en todos los sitios yo me imagino que también es positivo para aquí para Francia y para ir para tu tierra eh

Voz 3 30:28 lado en Madrid donde uno sueña con torear un toro bien aquí en la plaza que mejor se torea y la decisión es exigente pero es muy entendida y es una gloria no estarse de diciendo de torero y aquí a Fuentes y Vélez

Voz 1395 30:46 no pierde estás cerca de Cibeles Neptuno pues abre tú el Atlético de Madrid hombre o sea que estás en el hotel Palace cuando te da iban los ahí van los Litri los Aparicio los toreros antiguos importante se habían eso sí señor además que condicione que el toreo es grandeza no fenomenal pues que tengas muchísima suerte vaya todo muy bien y que siga escalando que es lo lo positivo en la vida no que va subiendo escalón tras escalón y eso se nota desde fuera imagino que sí la felicidad la tienes por ciento un abrazo mejor torero gracias gracias a lo Evo

Voz 1395 33:14 seguido María José Ruiz en la producción y María Jesús Rodríguez en la técnica ya sabes que ahí estamos todas la semana de lunes a viernes incluido de tres y veinte a cuatro de la tarde la una medida Radio Madrid los domingos estamos en el primero en la SER después en tres países americanos con cuatro T cuatro emisoras de radio pero el día malo es el sábado ya el sábado el día que que que no trabajamos la mañana ni ni por la noche osea a veces nos olvidamos de la gente a sábado sábado hay un cartel muy importante para aquellos que le gusta el toreo a caballo más todavía Hermoso de Mendoza que vuelve a Madrid Sergio plan va estará en Madrid también la primera tarde de su feria y Lea Vicens que va a completar el cartel y me gustaría hablar con alguno de ellos este caso con Sergio Galán Sergio buenas tardes bueno pues a Carter bonito eh cartel variado vuelve hermoso después de la temporada americana tú estás ahí con un carácter fuerte y termina más nueva que en el oficio le dicen eso carteles bonito eh

Voz 1087 34:23 sí la verdad es muy bonito ahora que tiene muchos alicientes para el aficionado muy

Voz 4 34:28 en este caso hola me también una motivación especial con el maestro tan Icon le ha pues siempre es una motivación especial

Voz 1395 34:37 o sea ya menos tiempo no pero con un hermoso has toreado muchas tardes muchas tardes ha sido su pesadilla

Voz 4 34:46 no me mi obligación no molestan lo molesta al fáciles pero pero bueno me intenta que intenta siempre motiva mucho de la verdad

Voz 1087 34:56 tengo gran admiración mi espejo también no y entonces bueno siempre Toral lado un maestro así pues

Voz 4 35:03 pues motiva mucho la cuadra tenemos perfecto no

Voz 1087 35:07 habrá que decir que muy bien habrá que está no hay Caballo veterana luego los caballos nuevos hostilidad están bastante confirmado si la verdad que yo Ana en un momento bonito de de temporada bastante bueno muy bien o sea que bueno ojalá que que luego también nuestra vista ni que sea justo todo lo que se tiene que juntar para que aquello

Voz 1395 35:28 la menos cinco nuevos nombres que podrían salir esos hubo otros cinco que podrían salir del Madrid Mona pues sería

Voz 4 35:36 embroque Claudio relativamente muy joven pero que ya toreado el año pasado yo es que me encanta vamos fenomenal Ojeda ya veterano Ojeda tiene suelo ojeras doce catorce mujeres si por ahí que te catorce catorce a ver si ahora bueno pero es muy buena edad y luego bueno Apolo

Voz 1395 35:57 bueno se revela guapo ese caballo siempre

Voz 1087 36:02 sí y además es muy seguro que que te da mucha seguridad Moncayo que les sirve el toro bueno malo el toro complicado la verdad es que es un caballo muy muy completo y luego bueno de salida por ejemplo pues campeón poco amuleto

Voz 1395 36:13 no no he visto una foto con un niño pequeño tu yo no sé dónde la he visto Nina sí sí ya tenemos que continuador

Voz 4 36:24 no no no no yo ojalá que no sea la que también

Voz 1395 36:29 mujeres

Voz 4 36:31 bien abierto así pero yo espero espero que se dedica a años tiene no tiene tiene noches tiene cinco meses

Voz 1395 36:41 no no no no no te libras ya verás pero bueno esperemos que dedica cada boca gota fíjate hermoso no lo de Pablo I que todas Miramax muchísimo ahora les sale un hijo y yo no lo sé pero yo he visto fotos en las fotos pues hay que verlo en persona no pero me contaba el uno de los corresponsal que tenemos en Méjico que que le dijo también anda claro pues caballos y todo lo que quieras pero si tengo que también también puede funciona eh

Voz 1087 37:15 sí es Agulo yo creo que seguras más Pablo como ha sido en su vida ha ido lo conocí lo es una persona perfección estáis no

Voz 1395 37:22 si fuera si elijo para regular es lo más lo manda estoy por eso lo tapa pero no porque vaya yo

Voz 1087 37:28 lo que bueno que seguro que yo tampoco tengo el lunes pero con algunas preo con esto sí sí de lo visto en vídeo digital no todavía pero el lunes pero yo lo veo Cornell que abra que tengo ganas también curiosidad

Voz 1395 37:42 he visto cosas pero tiene gracia que el corresponsal en Méjico Juan Antonio Hernández me dice en este momento tiene más carácter dijo el digo no sé si bueno también otros muchos años no pero bueno también es verdad que que que se ha encontrado con una cuadra de caballos ya más que preparada hay más que echa no y todo eso no

Voz 4 38:03 claro hombre claro ya que como padre yo ahora que su padre lo entiendo que no hará como Juanjo sí

Voz 1395 38:09 ahora lo mejor claro pues el sábado ha con cartel de cuando pongan en que no hay no hay no hay no hay billetes diques mentira lo que no son localidades el sábado cuando pongáis el cartel eh ojalá ojalá donde la verdad es que la verdad es que no hay billetes dice que hay localidades no toca mirar no claro no para cuántas obras hechas al día a caballo

Voz 4 38:37 doce horas se ha sentido no sabe no

Voz 1395 38:39 ahora bien ese efecto

Voz 3 38:42 esto

Voz 4 38:43 para llegar a casa luego ir a trabajar

Voz 1395 38:46 pero suena así un poco exagerado decir doce horas bastaron tío caballo está a caballo un caballo otro caballo otro caballo otro caballo entonces lo difícil es que es un garbeo por Matilla a pie

Voz 4 38:58 lo y y la verdad que es un acuerdo muy amplia Hay luego y renovando us

Voz 1087 39:05 aquí no hay otro secreto que estará en la cuadra no se toma

Voz 1395 39:08 no no ojalá ojalá pero no te lo fácil quieres comprarte un capote una muleta que además me quedo más bien la verdad

Voz 4 39:14 claro que tanto adiós ahí estaba ahí como no otra vez no te monte no aquello no no no avanza Sergio

Voz 1395 39:22 fuerte enhorabuena por esa paternidad eh muchas ya un abrazo muy fuerte hay muchísima el sábado el único ya que no tenemos en radio hoy por tanto había que dar un toquecito a eso hoy los seis mañana Castella Manzanares Cayetano sea que todavía queda mucha tela que cortar